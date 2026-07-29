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Nostalgická past: Kam zmizel marcipán a proč teď jíme jen předražený cukr?

Petra Burgrová
  4:00

Holstentor. Marcipánová městská brána je všudypřítomná. | foto: LTM

Vzpomeňte si na tu chvíli, kdy jste jako malí dostali k narozeninám dort zdobený růžovou marcipánovou růžičkou nebo prasátkem pro štěstí. Byla to vzácnost, na kterou jsme se těšili celou oslavu. Když si ale koupíte stejnou figurku dnes a ukousnete si, místo lahodné mandlové chuti vás často zaplaví jen nálož cukru.

Obsah

Pravý marcipán vzniká z mandlí

Marcipán patří mezi nejstarší cukrářské hmoty na světě. Jeho základem jsou mleté mandle a cukr. Právě vysoký podíl mandlí mu dodává charakteristickou oříškovou chuť, jemnou vůni i lehce nažloutlou barvu.

Výroba kvalitního marcipánu ale nikdy nebyla levná. Mandle patří mezi dražší suroviny a jejich cena se v posledních letech navíc výrazně zvýšila. Není proto překvapením, že se výrobci začali poohlížet po levnějších alternativách.

To ale neznamená, že pravý marcipán zmizel z obchodů. Stále se vyrábí i prodává, protože si drží své pevné místo v recepturách, kde by jeho cukrová náhražka jednoduše neobstála. Typickým příkladem jsou Vánoce a pečení tradiční máslové štoly. Právě marcipánový váleček zapečený uprostřed hutného těsta dodává štole tu správnou vláčnost a luxusní chuť, kterou milujeme. Bez marcipánu by to zkrátka nebyla ta pravá sváteční štola.

Jarní dort s marcipánem

Vláčný jarní dort s podmáslím a marcipánem: Recept na veselý dezert

Recept

Střední

60 min

Marcipánový váleček zapečený uprostřed sváteční štoly dodává hutnému těstu luxusní oříškovou chuť a dokonalou vláčnost.

Co dnes najdete na dortech místo marcipánu

Mnoho figurek a ozdob, které zákazníci automaticky označují jako marcipánové, dnes ve skutečnosti vzniká z fondánu neboli cukrové potahové hmoty.

Ta se vyrábí především z cukru, glukózového sirupu, vody a dalších přísad, které zajišťují pružnost a dlouhou trvanlivost.

Fondán má ale jednu obrovskou výhodu. Je dokonale hladký, snadno se barví, dobře drží tvar a cukráři z něj mohou vytvářet velmi propracované dekorace. Fondán ale nepotkáte jen v podobě pevné plastelíny na moderních svatebních dortech. Je to právě fondánová poleva, která se leskne na povrchu křupavých odpalovaných věnečků nebo punčových řezech.

Mandlový dort s růžičkami

Mandlový dort s růžičkami

Recept

Střední

100 min

Zatímco marcipán dodá dortu přirozený a rustikální mandlový vzhled, elastický fondán zaručí dokonale hladký povrch jako z porcelánu.

Jak se chovají na dortu

Marcipán: Potáhnout celý dort pravým marcipánem je vyšší dívčí. Hmota je kvůli obsahu mandlového oleje přirozeně měkčí, mastnější a náchylnější k trhání. Pokud z něj chcete vyválet velký plát na celý dort, musíte mít zkušenosti. Dort potažený marcipánem navíc nikdy nebude mít dokonale ostré hrany a sněhobílou barvu, vždy bude mít spíše nažloutlý vzhled.

Fondán: Vznikl právě proto, aby cukrářům usnadnil život. Je dokonale elastický, netrhá se, můžete ho vyválet na tenoučký plát a dort s ním vyhladíte tak, že vypadá jako z porcelánu. Můžete na něj malovat, snadno ho barvit na zářivé odstíny a perfektně drží tvar i v teple.

Punčové řezy

Punčové řezy s fondánem

Recept

Střední

70 min

Jedinou spolehlivou izolační vrstvou pod marcipán i fondán je poctivý máslový krém, který zabrání vlhkosti, aby potahovou hmotu nenávratně rozpustila.

Pozor na podkladový krém

Ať už se rozhodnete pro marcipán nebo fondán, obě hmoty mají jednoho společného úhlavního nepřítele: vlhkost. Pokud položíte marcipán nebo fondán na špatný podklad, stane se katastrofa. Cukr v hmotách začne natahovat vlhkost z krému a hmota doslova „steče“ z dortu.

  • Co pod ně nesmí přijít: Jakékoli krémy s obsahem vody. Tedy ty se šlehačkou, zakysanou smetanu, tvarohem nebo mascarpone. Jakmile se potahová hmota dotkne tohoto typu krému, začne se rozpouštět.
  • Co je správný podklad: Jedinou spolehlivou izolační vrstvou je tuk. Podklad pod marcipán i fondán musí tvořit čistě máslový krém (např. máslo vyšlehané s cukrem nebo švýcarský máslový krém), případně čokoládová ganache. Tento podklad dort dokonale uzavře, nepustí k potahu vlhkost z korpusu a hmota zůstane perfektně hladká a pevná.
Závin s hroznovým vínem a marcipánem

Závin s hroznovým vínem a marcipánem

Recept

Střední

65 min

Štola s marcipánem

Recepty s marcipánem

Cupcakes JEDNOROŽEC

Recepty s fondánem

Luxusní eklérky

Luxusní eklérky

Recept

Střední

90 min
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Témata: Marcipán, Cukr, Dort, mandle

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Nostalgická past: Kam zmizel marcipán a proč teď jíme jen předražený cukr?

Holstentor. Marcipánová městská brána je všudypřítomná.

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