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Pravý marcipán vzniká z mandlí
Marcipán patří mezi nejstarší cukrářské hmoty na světě. Jeho základem jsou mleté mandle a cukr. Právě vysoký podíl mandlí mu dodává charakteristickou oříškovou chuť, jemnou vůni i lehce nažloutlou barvu.
Výroba kvalitního marcipánu ale nikdy nebyla levná. Mandle patří mezi dražší suroviny a jejich cena se v posledních letech navíc výrazně zvýšila. Není proto překvapením, že se výrobci začali poohlížet po levnějších alternativách.
To ale neznamená, že pravý marcipán zmizel z obchodů. Stále se vyrábí i prodává, protože si drží své pevné místo v recepturách, kde by jeho cukrová náhražka jednoduše neobstála. Typickým příkladem jsou Vánoce a pečení tradiční máslové štoly. Právě marcipánový váleček zapečený uprostřed hutného těsta dodává štole tu správnou vláčnost a luxusní chuť, kterou milujeme. Bez marcipánu by to zkrátka nebyla ta pravá sváteční štola.
Co dnes najdete na dortech místo marcipánu
Mnoho figurek a ozdob, které zákazníci automaticky označují jako marcipánové, dnes ve skutečnosti vzniká z fondánu neboli cukrové potahové hmoty.
Ta se vyrábí především z cukru, glukózového sirupu, vody a dalších přísad, které zajišťují pružnost a dlouhou trvanlivost.
Fondán má ale jednu obrovskou výhodu. Je dokonale hladký, snadno se barví, dobře drží tvar a cukráři z něj mohou vytvářet velmi propracované dekorace. Fondán ale nepotkáte jen v podobě pevné plastelíny na moderních svatebních dortech. Je to právě fondánová poleva, která se leskne na povrchu křupavých odpalovaných věnečků nebo punčových řezech.
Jak se chovají na dortu
Marcipán: Potáhnout celý dort pravým marcipánem je vyšší dívčí. Hmota je kvůli obsahu mandlového oleje přirozeně měkčí, mastnější a náchylnější k trhání. Pokud z něj chcete vyválet velký plát na celý dort, musíte mít zkušenosti. Dort potažený marcipánem navíc nikdy nebude mít dokonale ostré hrany a sněhobílou barvu, vždy bude mít spíše nažloutlý vzhled.
Fondán: Vznikl právě proto, aby cukrářům usnadnil život. Je dokonale elastický, netrhá se, můžete ho vyválet na tenoučký plát a dort s ním vyhladíte tak, že vypadá jako z porcelánu. Můžete na něj malovat, snadno ho barvit na zářivé odstíny a perfektně drží tvar i v teple.
Pozor na podkladový krém
Ať už se rozhodnete pro marcipán nebo fondán, obě hmoty mají jednoho společného úhlavního nepřítele: vlhkost. Pokud položíte marcipán nebo fondán na špatný podklad, stane se katastrofa. Cukr v hmotách začne natahovat vlhkost z krému a hmota doslova „steče“ z dortu.
- Co pod ně nesmí přijít: Jakékoli krémy s obsahem vody. Tedy ty se šlehačkou, zakysanou smetanu, tvarohem nebo mascarpone. Jakmile se potahová hmota dotkne tohoto typu krému, začne se rozpouštět.
- Co je správný podklad: Jedinou spolehlivou izolační vrstvou je tuk. Podklad pod marcipán i fondán musí tvořit čistě máslový krém (např. máslo vyšlehané s cukrem nebo švýcarský máslový krém), případně čokoládová ganache. Tento podklad dort dokonale uzavře, nepustí k potahu vlhkost z korpusu a hmota zůstane perfektně hladká a pevná.
Recepty s marcipánem
- Štola s marcipánem
- Marcipánové kaštany s kaštanovou náplní
- Medové řezy s marcipánem
- Švestkový koláč s marcipánovou drobenkou
- Řezy se sušeným ovocem a marcipánem
- Marcipánové kostky
Recepty s fondánem
- Melounové bonbony
- Vykrajované bezlepkové sušenky na hrnečky
- Cupcakes JEDNOROŽEC
- Mandlový dort s tymiánem a pomerančovou kůrou
- Větrníčky s kávovou šlehačkou
- Tvarohové věnečky s fondánem