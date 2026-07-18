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Noční můra řidičů, která vás dostane z chřipky: Objevte léčivou moc lípy

Petra Burgrová
  4:00

Lípa (Tilia cordata) je mohutný strom, který se vyskytuje na celém našem území. Kvůli velikosti se vysazuje obvykle pouze ve velkých zahradách. POUŽITÍ: Sbírají se květy – vždy před úplným rozkvětem (ve směsi nesmějí být plody). Čaj se užívá při kašli a nachlazení, protože podporuje pocení a rozpouští hleny. | foto: Depositphotos

Omamně voní, zklidňuje mysl a spolehlivě vás postaví na nohy při nachlazení. Lípa je sice naším uctívaným národním symbolem, ale řidiči ji v létě často proklínají. Je to totiž právě ten strom, ze kterého na zaparkovaná auta kape otravná lepkavá šťáva. Navzdory této sezónní nepříjemnosti však lipový květ zůstává jednou z nejcennějších přírodních surovin pro detoxikaci a celkovou regeneraci organismu.

Obsah

Na co je lípa dobrá

Nejcennější částí lípy jsou její květy s typickým světle zeleným listenem. Obsahují flavonoidy, slizy, třísloviny, silice a další biologicky aktivní látky, díky nimž mají široké využití v lidovém léčitelství.

Nejčastěji se používá při:

  • Dýchací systém a nachlazení: Podporuje normální funkci dýchacího systému a obranyschopnost. Pomáhá při kašli, nachlazení a rýmě.
  • Regenerace a potopudný účinek: Tradičně se využívá při horečnatých onemocněních, protože vyvolává pocení, což pomáhá organismu vylučovat toxiny a rychleji se regenerovat.
  • Trávení a močové cesty: Podporuje normální trávení a pomáhá při vylučování moči.
  • Nervová soustava: Působí jako antioxidant a přispívá k celkové relaxaci, zklidnění organismu a zdravému, klidnému spánku.
  • Zevní použití: Lipový odvar se skvěle hodí jako kloktadlo (např. při zánětech v krku) nebo jako relaxační přísada do koupele.

Alergikům se blíží sezona lípy. Podívejte se, jak alergii ulevit

Náš mohutný národní strom s typickými srdčitými listy – lípa.

Které lípy jsou léčivé

Pro léčebné účely se využívají především dva druhy:

  • lípa srdčitá,
  • lípa velkolistá.

Oba druhy mají velmi podobné složení i léčivé účinky. V bylinných směsích se často používají společně a rozdíly mezi nimi jsou z pohledu účinků minimální. K léčebným účelům se nesmí sbírat lípa stříbrná a lípa zelená. Tyto okrasné druhy, vysazované v parcích, nejsou pro přípravu čaje vhodné.

Voňavý žlutobílý květ s dlouhým zeleným listenem je od nepaměti ceněný jako přírodní lék proti nachlazení a horečce.

Co se sbírá z lípy

Sbírá se celé květenství společně s typickým světle zeleným listenem. Nejlepší je sbírat:

  • čerstvě rozkvetlé květy,
  • za suchého počasí,
  • dopoledne po oschnutí rosy,
  • ze stromů rostoucích mimo rušné silnice a průmyslové oblasti.

Během plného rozkvětu se koruny lip stávají hlučným útočištěm pro tisíce včel a čmeláků, kteří z omamného nektaru a medovice tvoří lahodný med.

Kdy sbírat lípu na čaj

Hlavní sezóna sběru probíhá v červnu a červenci. Nejkvalitnější jsou květy na začátku kvetení, kdy je část květů otevřená a část ještě v poupatech. Přezrálé květy rychle ztrácejí vůni i léčivé látky.

Květy sušte ve stínu v tenké vrstvě (do 5 cm) za stálého přístupu vzduchu. Nikdy je nesušte na přímém slunci, jinak ztratí barvu i účinné látky.

Kdy pít lipový čaj

Lipový čaj je ideální pít při prvních příznacích nachlazení, rýmy, kašle nebo zvýšené teploty. Skvělý je také večer před spaním pro uklidnění mysli a podporu zdravého spánku.

Lahodný a voňavý nálev ze sušených květů spolehlivě zahřeje tělo, vyvolá léčivé pocení a krásně zklidní mysl před spaním.

Recept Lipový čaj

  • 1 až 2 čajové lžičky sušeného lipového květu nebo 2 až 4 čerstvá květenství
  • 250 ml vody
    1. Květy zalijeme vroucí vodou a necháme louhovat 10–15 minut pod pokličkou. Pro podporu pocení se doporučuje pít čaj teplý.
Vinný rosol s mátou a rebarborové želé s bezinkami

Vinný rosol s mátou a rebarborové želé s bezinkami nebo lipovým květem

Recept

Střední

60 min
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