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Na co je lípa dobrá
Nejcennější částí lípy jsou její květy s typickým světle zeleným listenem. Obsahují flavonoidy, slizy, třísloviny, silice a další biologicky aktivní látky, díky nimž mají široké využití v lidovém léčitelství.
Nejčastěji se používá při:
- Dýchací systém a nachlazení: Podporuje normální funkci dýchacího systému a obranyschopnost. Pomáhá při kašli, nachlazení a rýmě.
- Regenerace a potopudný účinek: Tradičně se využívá při horečnatých onemocněních, protože vyvolává pocení, což pomáhá organismu vylučovat toxiny a rychleji se regenerovat.
- Trávení a močové cesty: Podporuje normální trávení a pomáhá při vylučování moči.
- Nervová soustava: Působí jako antioxidant a přispívá k celkové relaxaci, zklidnění organismu a zdravému, klidnému spánku.
- Zevní použití: Lipový odvar se skvěle hodí jako kloktadlo (např. při zánětech v krku) nebo jako relaxační přísada do koupele.
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Které lípy jsou léčivé
Pro léčebné účely se využívají především dva druhy:
- lípa srdčitá,
- lípa velkolistá.
Oba druhy mají velmi podobné složení i léčivé účinky. V bylinných směsích se často používají společně a rozdíly mezi nimi jsou z pohledu účinků minimální. K léčebným účelům se nesmí sbírat lípa stříbrná a lípa zelená. Tyto okrasné druhy, vysazované v parcích, nejsou pro přípravu čaje vhodné.
Co se sbírá z lípy
Sbírá se celé květenství společně s typickým světle zeleným listenem. Nejlepší je sbírat:
- čerstvě rozkvetlé květy,
- za suchého počasí,
- dopoledne po oschnutí rosy,
- ze stromů rostoucích mimo rušné silnice a průmyslové oblasti.
Kdy sbírat lípu na čaj
Hlavní sezóna sběru probíhá v červnu a červenci. Nejkvalitnější jsou květy na začátku kvetení, kdy je část květů otevřená a část ještě v poupatech. Přezrálé květy rychle ztrácejí vůni i léčivé látky.
Květy sušte ve stínu v tenké vrstvě (do 5 cm) za stálého přístupu vzduchu. Nikdy je nesušte na přímém slunci, jinak ztratí barvu i účinné látky.
Kdy pít lipový čaj
Lipový čaj je ideální pít při prvních příznacích nachlazení, rýmy, kašle nebo zvýšené teploty. Skvělý je také večer před spaním pro uklidnění mysli a podporu zdravého spánku.
Recept Lipový čaj
- 1 až 2 čajové lžičky sušeného lipového květu nebo 2 až 4 čerstvá květenství
- 250 ml vody
- Květy zalijeme vroucí vodou a necháme louhovat 10–15 minut pod pokličkou. Pro podporu pocení se doporučuje pít čaj teplý.