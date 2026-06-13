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Nikdo nepozná, že jsou bez cukru. Tyto muffiny zmizí ze stolu během chvíle

Petra Kašparová
  4:20
Jsou nadýchané, výborné, zvládne je každý a sníst jich můžete třeba celý plech. Jen tak po nich nepřiberete, nepřidává se do nich totiž žádný cukr navíc. Přirozeně je totiž osladí ovoce použité v těstě.

Muffiny slazené jen banánem a datlemi. Výborná zdravá záležitost. | foto: Canva

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Víte, že muffin je původně francouzská záležitost?

Muffin pochází z francouzského moufflet, což znamená „měkký chléb“ nebo „nadýchaný bochník“. Do angličtiny se dostalo až v 18. století a původně označovalo malé kulaté pečivo, často spíše chlebové než sladké, pečené na pánvi nebo v troubě. Britské English muffins si zachovaly tuto tradici, zatímco v Americe muffin postupně získal podobu, kterou známe dnes. Jaksi povyrostl do výšky, posadil se do typického košíčku a značně zesládl.

Dnes jsou pro nás muffiny jednou z pekařských rychlovek, nemusíte šlehat sníh, třít žloutky, prostě žádné složité postupy při jejich přípravě. V zásadě jde většinou o smíchání mokrých a suchých surovin ve dvou krocích.

  1. Nejprve mokré – vejce, mléko, olej, pyré z ovoce.
  2. Pak vedle suché jako jsou mouka, cukr, prášek do pečiva, koření.

Vše se spojí dohromady. Jemně! Přemíchání těsta totiž vede k tvrdým a hutným muffinům, proto je důležité zachovat lehkost míchání a přitom rovnoměrně rozprostřít těsto do formiček, papírových košíčků, a už jen upéct.

Muffiny s arašídovým máslem a jablečným pyré

Ovesné muffiny s jablečným pyré a džemem – Zdravé dopolední mlsání pro děti

Recept

Střední

45 min

Hrníčkové jahodovo-banánové muffiny se špaldovou moukou.

Čím sladit těsto na muffiny, když chci vynechat cukr

Při pečení bez cukru lze těsto přirozeně dosladit pomocí ovoce nebo sirupů. Těsto například perfektně osladí:

  • Zralé banány,
  • datle,
  • jablečné pyré,
  • fíky,
  • med.

Sladit můžete, samozřejmě, i přírodními sladidly s nízkým glykemickým indexem, jako jsou erythritol nebo stévie, ale za mě je rozhodně lepší sladkost přivolat ovocem.

Banánové muffiny zasytí víc než rohlík. Recept, který máte hotový dřív, než řeknete švec

Cupcakes jsou, na rozdíl od muffinu, hodně zdobené, s krémem, někdy s náplní. Muffiny a cupcake si splést prostě nemůžete.

Jaký je rozdíl mezi muffinem a cupcakem

Nemůžete si to splést – každý je totiž úplně jiný.

  • Muffiny jsou obvykle méně sladké, jejich těsto je hutnější a často obsahuje kousky ovoce, ořechy nebo cereálie.
  • Naopak cupcakes jsou jemné, výrazně sladké a tradičně bohatě zdobené krémovou polevou, cukrovou posypkou nebo dekoracemi jako malé dortíky.

Zatímco muffiny se hodí jako rychlá svačina nebo snídaně, cupcakes jsou spíše dezert pro slavnostní příležitosti, kdy se klade důraz na vzhled a prezentaci. Já vždy říkám: Muffin je buchta, cupcake je zákusek.

Banánové muffiny zasytí víc než rohlík. Recept, který máte hotový dřív, než řeknete švec
Citrusové cupcakes

Citrusové cupcakes

Recept

Střední

50 min

Muffiny bez cukru? Jde to a jsou překvapivě dobré. Existují i čokoládové pecky bez cukru, pokud skutečně cukr nechcete nebo nemůžete.

Jak na vláčné muffiny

Vláčnost muffinů je kombinací správného poměru tekutin a tuků, použitých ingrediencí a šetrného míchání těsta.

Přidání rozmačkaného ovoce, jogurtu, pyré nebo dokonce nastrouhané zeleniny, například mrkve či cukety, pomáhá zachovat vláčnost a zamezit vysušení.

Zásadní je také pečení na správnou teplotu. Příliš horká trouba spálí povrch a vnitřek zůstane nedopečený, příliš nízká teplota způsobí, že muffiny nevyběhnou do správné nadýchané podoby. Dobře připravené těsto vytvoří muffiny, které jsou měkké a vláčné několik dní.

Řepové brownies s malinami

Řepové brownies s malinami

Recept

Lehké

45 min

Místo buchty na plech upečte muffiny. Nemusíte řešit krájení a máte upečené jednotlivé porce.

Z jaké mouky se pečou muffiny

Tradičně se pro muffiny používá hladká nebo polohrubá mouka, která zajistí jemnou strukturu těsta. Pokud chcete zdravější variantu, můžete použít celozrnnou mouku, mandlovou, ovesnou nebo kokosovou, které těstu dodají více vlákniny a živin.

Každý typ mouky ovlivní konzistenci a chuť:

  • celozrnná mouka je hutnější a má výraznější chuť,
  • mandlová přidává jemnou oříškovou vůni,
  • zatímco ovesná nebo kokosová mohou muffiny lehce vysušit.

Sladce to jde i bez cukru. Zdravé a chutné dezerty podle foodblogerek
Cuketové muffiny

Slané cuketové muffiny se sušenými rajčaty a šunkou – Dietní zdravá svačinka pro každého

Recept

Střední

45 min

Muffiny slazené jen banánem a datlemi. Výborná zdravá záležitost.

Recept Extra vláčné čokoládové muffiny bez cukru

  • 150 g datlí (bez pecek)
  • 200 g mandlové mouky
  • 3 lžičky prášku do pečiva
  • 5 lžic kakaového prášku
  • špetka soli
  • 1 lžička skořice
  • špetka vanilky
  • 1 velmi zralý banán (čím zralejší, tím lépe)
  • 3 vejce (velikost M)
  • 50 ml ovesného mléka (nejste-li vegani, můžete použít mléko)
  • volitelně: ořechy, nasekaná čokoláda (nebo čokoládové pecky)
  1. Datle zalijeme vařící vodou a necháme je 20 minut namočené.
  2. Mezitím smícháme suché ingredience – mleté mandle, prášek do pečiva, kakao, skořici, sůl a vanilku. Banán rozmačkáme.
  3. Zachováme 50 ml vody z namáčení datlí, zbytek slijeme. Datle s vodou rozmixujeme na hladké pyré.
  4. Přidáme banán, datlové pyré, vejce a ovesné mléko a dobře promícháme se suchými složkami.
  5. Pokud to máme v plánu, nyní můžeme do těsta přidat sekanou čokoládu, ořechy nebo čokoládové drops.
  6. Formičky na muffiny vyložíme papírem a rozdělíme do nich těsto rovnoměrně.
  7. Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C asi 20 minut. Kontrolujeme špejlí, zda jsou muffiny propečené uvnitř.
  8. Takto připravené muffiny jsou sladké, nadýchané a přitom zcela bez přidaného cukru, takže je můžeme podávat jako zdravou svačinu nebo snídani.

Počet porcí: 12
Doba přípravy: 40 minut (+ 20 minut na namočení datlí)

Bezlepkové muffiny

Bezlepkové muffiny

Recept

Střední

50 min
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Témata: Muffin, Cukr, těsto

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Nikdo nepozná, že jsou bez cukru. Tyto muffiny zmizí ze stolu během chvíle

Muffiny slazené jen banánem a datlemi. Výborná zdravá záležitost.

Jsou nadýchané, výborné, zvládne je každý a sníst jich můžete třeba celý plech. Jen tak po nich nepřiberete, nepřidává se do nich totiž žádný cukr navíc. Přirozeně je totiž osladí ovoce použité v...

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