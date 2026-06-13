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Víte, že muffin je původně francouzská záležitost?
Muffin pochází z francouzského moufflet, což znamená „měkký chléb“ nebo „nadýchaný bochník“. Do angličtiny se dostalo až v 18. století a původně označovalo malé kulaté pečivo, často spíše chlebové než sladké, pečené na pánvi nebo v troubě. Britské English muffins si zachovaly tuto tradici, zatímco v Americe muffin postupně získal podobu, kterou známe dnes. Jaksi povyrostl do výšky, posadil se do typického košíčku a značně zesládl.
Dnes jsou pro nás muffiny jednou z pekařských rychlovek, nemusíte šlehat sníh, třít žloutky, prostě žádné složité postupy při jejich přípravě. V zásadě jde většinou o smíchání mokrých a suchých surovin ve dvou krocích.
- Nejprve mokré – vejce, mléko, olej, pyré z ovoce.
- Pak vedle suché jako jsou mouka, cukr, prášek do pečiva, koření.
Vše se spojí dohromady. Jemně! Přemíchání těsta totiž vede k tvrdým a hutným muffinům, proto je důležité zachovat lehkost míchání a přitom rovnoměrně rozprostřít těsto do formiček, papírových košíčků, a už jen upéct.
Čím sladit těsto na muffiny, když chci vynechat cukr
Při pečení bez cukru lze těsto přirozeně dosladit pomocí ovoce nebo sirupů. Těsto například perfektně osladí:
- Zralé banány,
- datle,
- jablečné pyré,
- fíky,
- med.
Sladit můžete, samozřejmě, i přírodními sladidly s nízkým glykemickým indexem, jako jsou erythritol nebo stévie, ale za mě je rozhodně lepší sladkost přivolat ovocem.
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Banánové muffiny zasytí víc než rohlík. Recept, který máte hotový dřív, než řeknete švec
Jaký je rozdíl mezi muffinem a cupcakem
Nemůžete si to splést – každý je totiž úplně jiný.
- Muffiny jsou obvykle méně sladké, jejich těsto je hutnější a často obsahuje kousky ovoce, ořechy nebo cereálie.
- Naopak cupcakes jsou jemné, výrazně sladké a tradičně bohatě zdobené krémovou polevou, cukrovou posypkou nebo dekoracemi jako malé dortíky.
Zatímco muffiny se hodí jako rychlá svačina nebo snídaně, cupcakes jsou spíše dezert pro slavnostní příležitosti, kdy se klade důraz na vzhled a prezentaci. Já vždy říkám: Muffin je buchta, cupcake je zákusek.
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Banánové muffiny zasytí víc než rohlík. Recept, který máte hotový dřív, než řeknete švec
Jak na vláčné muffiny
Vláčnost muffinů je kombinací správného poměru tekutin a tuků, použitých ingrediencí a šetrného míchání těsta.
Přidání rozmačkaného ovoce, jogurtu, pyré nebo dokonce nastrouhané zeleniny, například mrkve či cukety, pomáhá zachovat vláčnost a zamezit vysušení.
Zásadní je také pečení na správnou teplotu. Příliš horká trouba spálí povrch a vnitřek zůstane nedopečený, příliš nízká teplota způsobí, že muffiny nevyběhnou do správné nadýchané podoby. Dobře připravené těsto vytvoří muffiny, které jsou měkké a vláčné několik dní.
Z jaké mouky se pečou muffiny
Tradičně se pro muffiny používá hladká nebo polohrubá mouka, která zajistí jemnou strukturu těsta. Pokud chcete zdravější variantu, můžete použít celozrnnou mouku, mandlovou, ovesnou nebo kokosovou, které těstu dodají více vlákniny a živin.
Každý typ mouky ovlivní konzistenci a chuť:
- celozrnná mouka je hutnější a má výraznější chuť,
- mandlová přidává jemnou oříškovou vůni,
- zatímco ovesná nebo kokosová mohou muffiny lehce vysušit.
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Sladce to jde i bez cukru. Zdravé a chutné dezerty podle foodblogerek
Slané cuketové muffiny se sušenými rajčaty a šunkou – Dietní zdravá svačinka pro každého
Střední
45 min
Recept Extra vláčné čokoládové muffiny bez cukru
- 150 g datlí (bez pecek)
- 200 g mandlové mouky
- 3 lžičky prášku do pečiva
- 5 lžic kakaového prášku
- špetka soli
- 1 lžička skořice
- špetka vanilky
- 1 velmi zralý banán (čím zralejší, tím lépe)
- 3 vejce (velikost M)
- 50 ml ovesného mléka (nejste-li vegani, můžete použít mléko)
- volitelně: ořechy, nasekaná čokoláda (nebo čokoládové pecky)
- Datle zalijeme vařící vodou a necháme je 20 minut namočené.
- Mezitím smícháme suché ingredience – mleté mandle, prášek do pečiva, kakao, skořici, sůl a vanilku. Banán rozmačkáme.
- Zachováme 50 ml vody z namáčení datlí, zbytek slijeme. Datle s vodou rozmixujeme na hladké pyré.
- Přidáme banán, datlové pyré, vejce a ovesné mléko a dobře promícháme se suchými složkami.
- Pokud to máme v plánu, nyní můžeme do těsta přidat sekanou čokoládu, ořechy nebo čokoládové drops.
- Formičky na muffiny vyložíme papírem a rozdělíme do nich těsto rovnoměrně.
- Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C asi 20 minut. Kontrolujeme špejlí, zda jsou muffiny propečené uvnitř.
- Takto připravené muffiny jsou sladké, nadýchané a přitom zcela bez přidaného cukru, takže je můžeme podávat jako zdravou svačinu nebo snídani.
Počet porcí: 12
Doba přípravy: 40 minut (+ 20 minut na namočení datlí)