Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nezávislý test českých másel (2026). Jaké máslo si namazalo konkurenci na chleba?

Petra Burgrová
  4:20
Najít v regálech skutečně poctivé máslo se zdá být čím dál těžší. Abychom zjistili, které máslo váš ranní toast skutečně pozvedne na novou úroveň a které vás naopak zklame svou nevýrazností, otestovali jsme hned několik kusů.
Fotogalerie4

Test másla | foto: Redakce idnes Recepty

Obsah

Jak vybrat nejlepší máslo

Kvalitní máslo má mít přirozeně smetanovou barvu a po vytažení z lednice by mělo být tuhé. Pokud je příliš měkké hned, obsahuje pravděpodobně více vody nebo rostlinných příměsí.

Při nákupu se řiďte těmito třemi pravidly:

  1. Složení: Jedinou ingrediencí musí být pasterovaná smetana. Jakýkoliv rostlinný tuk nebo barvivo znamená, že držíte náhražku.
  2. Obsah tuku: Standard je 82 %. Pokud ale chcete intenzivnější chuť a lepší texturu, hledejte 84 % (tzv. výběrové nebo farmářské). Více tuku = méně vody = lepší chuť.
  3. Čerstvé vs. Stolní: Kupujte zásadně „Čerstvé máslo“ (prodej do 20 dnů od výroby). Vyhněte se označení „Stolní máslo“ – to bylo dlouhodobě zamražené, což negativně ovlivňuje jeho vůni i chuť.

Můj tip: Udělejte si domácí ghí

Ghí je přepuštěné máslo, které se nepřepaluje, voní po oříšcích a v lednici vydrží věčnost. Jak na něj? Stačí v hrnci s tlustým dnem nechat pomalu probublávat kvalitní máslo (aspoň 82 % tuku). Na hladině se začne tvořit bílá pěna, tu průběžně sbírejte lžící. Jakmile je tekutina krásně čirá a zlatavá, máte hotovo. Stačí přecedit přes plátýnko do sklenice a máte perfektní základ na smažení, který dodá jídlu úplně jiný rozměr.

Jak spolehlivě poznat, že je máslo žluklé? Tyhle 3 signály nepřehlédnete

Rozdíly mezi výrobky jsou výrazné. Vyplatí se za máslo připlatit?

Jak jsme testovali

Pro zachování objektivity jsme másla testovali při pokojové teplotě, kdy se nejlépe uvolní jejich aroma, na kousku kváskového chleba. Hodnotili jsme především:

  • Chuť a aroma: Hledali jsme smetanovost bez stop kyselosti nebo cizích pachů.
  • Texturu: Zaměřili jsme se na to, jak je máslo kompaktní a jak příjemně působí v ústech.
  • Obsah tuku: Porovnávali jsme standardní 82% másla s prémiovými variantami.

Farmářské máslo Tatra

Vítěz Tatra Farmářské máslo (84 % tuku)

Chuť: Na plné čáře výherce. Má o 2 % víc tuku než ostatní. Cítím v něm hodně smetanovou chuť. Je krásně žluté a v puse se úplně rozplývá.

Textura po povolení: I když z lednice je tužší, povoluje krásně rovnoměrně. Dobře se roztírá, netrhá chleba a tvoří jednotnou vrstvu.

Cena: 51,90 Kč.

Celkový pocit: Je sice dražší, ale za ten pocit, že jím fakt kvalitní věc, mi to stojí. Na čerstvý chleba už jiné nechci.

Jihočeské máslo Madeta

Druhé místo Madeta Jihočeské máslo

Chuť: Má hrozně čistou a svěží mléčnou chuť. Není tak „tučné“ jako Tatra, ale chutná prostě jako poctivé české máslo. Ničím nevyčnívá, ale je to přesně to, co od másla chci.

Textura po povolení: Přesně taková, jakou čekáte. Je poddajné, hladké a drží svou pevnost a netvoří vodnaté bublinky.

Cena: 54,90 Kč.

Celkový pocit: Baví mě na něm ta jeho čerstvá chuť, působí hrozně lehce a svěže. Je to takový parťák pro všechno. Skvělé na snídani i na pečení, když chci mít výsledek prostě perfektní a nechci experimentovat.

Milko máslo

Třetí místo Milko Máslo

Chuť: Hodně jemné, možná až moc. Skoro ho v puse necítím a chybí mi ta smetanová tečka, kterou se vyznačuje vítěz testu.

Textura po povolení: Působí o něco měkčeji a lehčeji než první dva vzorky. Roztírá se sice dobře, ale nemám z něj ten pocit „poctivosti“.

Cena: 52,90 Kč.

Celkový pocit: Obyčejné máslo s nevýraznou chutí. V lednici se neztratí, ale že bych se na něj vyloženě těšila, to se říct nedá.

Tesco máslo

Čtvrté místo Tesco Máslo

Chuť: Přišlo mi takové ploché a trochu vodové. Na jazyku nezůstane chuť smetany. Působí na mě prostě jen jako tuk bez tváře.

Textura po povolení: Tady mě to zklamalo nejvíc. Po povolení mi přišlo, že začíná „rosit“ a pouštět kapičky vody. Spíše se rozpadá a na chlebu nejde rozetřít.

Cena: 44,90 Kč. Jasný vítěz pro peněženku, pokud hlídáte každou korunu.

Celkový pocit: Je to funkční věc. Použila bych ho jen někam do základu na vaření, kde chutí dominují ostatní suroviny.

Konečné pořadí podle nejlepší chuti

  1. Tatra Farmářské máslo
  2. Madeta Jihočeské máslo
  3. Milko Máslo
  4. TESCO Máslo

Tento test je nezávislý a nejedná se o placenou spolupráci. Výsledky a hodnocení vycházejí ze subjektivního názoru testujícího, který produkty poctivě vyzkoušel v reálných podmínkách. Cílem testu je poskytnout osobní zkušenost, která se však může lišit v závislosti na individuálních preferencích.

Vstoupit do diskuse
Témata: Máslo, chléb

Nejčtenější

Kolik cukru ve skutečnosti sníte v jednom banánu? Odpověď mnohé z vás nepotěší

Ovoce je dobrý zdroj nejen vitamínů.

Když se řekne cukr, většina lidí, kteří si hlídají váhu nebo dbají na zdravý životní styl, ihned zbystří. Cukry jsou ale obsažené i v potravinách, které se objevují v doporučeních o zdravé výživě....

Recept, který se dědí po generace: Jak na pravé plesňáky, o kterých se v kuchařkách nepíše

Lokše s mákem a švestkovými povidly

Na Slovácku i v širokém okolí mají pro jednu z nejlepších dobrot z brambor mnoho jmen. Někde jim říkají plesňáky, jinde přesňáky, laty, patenty nebo prostě lokše. Ať už je název jakýkoli, jde o...

Obyčejné koření z kuchyně pomáhá trávení víc než pilulky. Stačí špetka denně

Blíženci 21. 5. – 21. 6.: Na všech cestách, na něž je váš život opravdu bohatý,...

Koření neslouží jen k ochucení pokrmu. Některá semena, plody nebo části oddenku přímo ovlivňují trávení. Jaké koření prospívá žaludku, chrání před vředy, pomáhá od plynatosti nebo zmírňuje křeče? V...

Zapomeňte na francouzské brambory z jídelny: Dejte si tartiflette se sýrem a vínem

Tartiflette: Francouzské brambory po francouzsku. Se slaninou, sýrem a vínem.

Kdo by neznal klasiku školních jídelen. Zkuste je ale opravdu jako Francouzi. Kombinace slaniny, bílého vína a výrazného sýra vás dostane. A bez smetany! Tu si nechte na jahody.

Rennie vás nezachrání. Pokud jíte tyto potraviny, může vás pálit žáha opakovaně

Ilustrační fotografie

Pálení žáhy je nepříjemný pocit pálení za hrudní kostí, který vzniká, když se žaludeční kyseliny vracejí zpět do jícnu. Tento stav, odborně nazývaný gastroezofageální refluxní choroba, trápí mnoho...

Žádná věda, jen poctivý kvásek: Takhle se dělá pravé krkonošské kyselo

Krkonošské kyselo s houbami + stepy

Když se řekne Krkonoše, každému milovníkovi dobrého jídla se okamžitě vybaví vůně čerstvého kvásku, sušených hub a smažené cibulky. Krkonošské kyselo není jen obyčejná polévka, je to symbol hor a...

11. května 2026

Nezávislý test českých másel (2026). Jaké máslo si namazalo konkurenci na chleba?

Test másla

Najít v regálech skutečně poctivé máslo se zdá být čím dál těžší. Abychom zjistili, které máslo váš ranní toast skutečně pozvedne na novou úroveň a které vás naopak zklame svou nevýrazností,...

11. května 2026  4:20

Kvalitní arašídové máslo vs. levné pomazánky: V čem je rozdíl a jak vybrat to nejzdravější?

arašídové máslo

Sendvič s arašídovým máslem a džemem už si zamilovali i Češi. Ne každá sklenice je ale stejně kvalitní. Poradíme, jak vybrat tu správnou a kolik arašídového másla dává smysl zařadit do nutričně...

11. května 2026

Domácí škvarková pomazánka: Nejlepší recept na pomazánku

Škvarková pomazánka
Recept

Lehké

120 min

Nic nepřekoná chuť čerstvých, doma vyškvařených škvarků na krajíci křupavého chleba. Zapomeňte na...

Mexiko na talíři v Ledničko, vyprávěj! Kukuřice a majonéza v souboji moderátorů Snídaně s Novou

Ledničko, vyprávěj 10. díl

V Ledničko, vyprávěj! se tentokrát pomyslně cestovalo do Mexika a Jižní Ameriky. Moderátoři Snídaně s Novou Kateřina Pechová a Dominik Vršanský ukázali, jak velký potenciál může mít taková kukuřice i...

10. května 2026  13:30

Grilovaná kuřecí prsa s limetkou: Recept na šťavnaté maso s chilli

Grilovaná kuřecí prsa v limetkové marinádě
Recept

Střední

60 min

Zapomeňte na vysušené kuřecí maso z grilu. Díky svěží marinádě z limetky a koriandru budou kuřecí...

Vláčný vanilkový koláč s rebarborou a ricottou: Snadný recept na perfektní moučník

Vanilkový koláč s rebarborou
Recept

Střední

50 min

Hledáte recept na dokonalý jarní moučník, který není vysušený? Tento vanilkový koláč s rebarborou a...

Kašlete na meduňku! Pokud vám v těle řádí kortizol, neusnete ani po prášcích

Budíte se ráno, jako byste nespali? Dost možná je to tím, že máte vysokou...

Špatně spíte? Slyšeli jste o nočním kortizolu, jehož vysoká hladina vám může krást klidný odpočinek a spánek? Vím, co jíst, abyste si hladinu tohoto hormonu snížili a dobře se vyspali.

10. května 2026  4:30

Kolik cukru ve skutečnosti sníte v jednom banánu? Odpověď mnohé z vás nepotěší

Ovoce je dobrý zdroj nejen vitamínů.

Když se řekne cukr, většina lidí, kteří si hlídají váhu nebo dbají na zdravý životní styl, ihned zbystří. Cukry jsou ale obsažené i v potravinách, které se objevují v doporučeních o zdravé výživě....

10. května 2026

Domácí hummus s červenou řepou: Recept na zdravou pomazánku

Hummus s červenou řepou
Recept

Lehké

30 min

Dopřejte si barevný upgrade klasiky z Blízkého východu. Hummus s červenou řepou vás okouzlí nejen...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Grilovaný pstruh na bylinkách: Nejlepší recept s pečenou zeleninou

Grilovaný pstruh na bylinkách
Recept

Střední

30 min

Vychutnejte si dokonale šťavnatou rybu. Grilovaný pstruh s čerstvými bylinkami, pečeným česnekem a...

Nadýchané palačinky s jahodami a tvarohem: Recept na dokonalou snídani

Palačinky s jahodami a pyré
Recept

Lehké

35 min

Připravte si poctivé domácí palačinky, které jsou díky odleženému těstu neuvěřitelně jemné a...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.