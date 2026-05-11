Nezávislý test českých másel (2026). Jaké máslo si namazalo konkurenci na chleba?

Obsah
Jak vybrat nejlepší máslo
Kvalitní máslo má mít přirozeně smetanovou barvu a po vytažení z lednice by mělo být tuhé. Pokud je příliš měkké hned, obsahuje pravděpodobně více vody nebo rostlinných příměsí.
Při nákupu se řiďte těmito třemi pravidly:
- Složení: Jedinou ingrediencí musí být pasterovaná smetana. Jakýkoliv rostlinný tuk nebo barvivo znamená, že držíte náhražku.
- Obsah tuku: Standard je 82 %. Pokud ale chcete intenzivnější chuť a lepší texturu, hledejte 84 % (tzv. výběrové nebo farmářské). Více tuku = méně vody = lepší chuť.
- Čerstvé vs. Stolní: Kupujte zásadně „Čerstvé máslo“ (prodej do 20 dnů od výroby). Vyhněte se označení „Stolní máslo“ – to bylo dlouhodobě zamražené, což negativně ovlivňuje jeho vůni i chuť.
Můj tip: Udělejte si domácí ghí
Ghí je přepuštěné máslo, které se nepřepaluje, voní po oříšcích a v lednici vydrží věčnost. Jak na něj? Stačí v hrnci s tlustým dnem nechat pomalu probublávat kvalitní máslo (aspoň 82 % tuku). Na hladině se začne tvořit bílá pěna, tu průběžně sbírejte lžící. Jakmile je tekutina krásně čirá a zlatavá, máte hotovo. Stačí přecedit přes plátýnko do sklenice a máte perfektní základ na smažení, který dodá jídlu úplně jiný rozměr.
|
Jak spolehlivě poznat, že je máslo žluklé? Tyhle 3 signály nepřehlédnete
Jak jsme testovali
Pro zachování objektivity jsme másla testovali při pokojové teplotě, kdy se nejlépe uvolní jejich aroma, na kousku kváskového chleba. Hodnotili jsme především:
- Chuť a aroma: Hledali jsme smetanovost bez stop kyselosti nebo cizích pachů.
- Texturu: Zaměřili jsme se na to, jak je máslo kompaktní a jak příjemně působí v ústech.
- Obsah tuku: Porovnávali jsme standardní 82% másla s prémiovými variantami.
Vítěz Tatra Farmářské máslo (84 % tuku)
Chuť: Na plné čáře výherce. Má o 2 % víc tuku než ostatní. Cítím v něm hodně smetanovou chuť. Je krásně žluté a v puse se úplně rozplývá.
Textura po povolení: I když z lednice je tužší, povoluje krásně rovnoměrně. Dobře se roztírá, netrhá chleba a tvoří jednotnou vrstvu.
Celkový pocit: Je sice dražší, ale za ten pocit, že jím fakt kvalitní věc, mi to stojí. Na čerstvý chleba už jiné nechci.
Druhé místo Madeta Jihočeské máslo
Chuť: Má hrozně čistou a svěží mléčnou chuť. Není tak „tučné“ jako Tatra, ale chutná prostě jako poctivé české máslo. Ničím nevyčnívá, ale je to přesně to, co od másla chci.
Textura po povolení: Přesně taková, jakou čekáte. Je poddajné, hladké a drží svou pevnost a netvoří vodnaté bublinky.
Celkový pocit: Baví mě na něm ta jeho čerstvá chuť, působí hrozně lehce a svěže. Je to takový parťák pro všechno. Skvělé na snídani i na pečení, když chci mít výsledek prostě perfektní a nechci experimentovat.
Třetí místo Milko Máslo
Chuť: Hodně jemné, možná až moc. Skoro ho v puse necítím a chybí mi ta smetanová tečka, kterou se vyznačuje vítěz testu.
Textura po povolení: Působí o něco měkčeji a lehčeji než první dva vzorky. Roztírá se sice dobře, ale nemám z něj ten pocit „poctivosti“.
Cena: 52,90 Kč.
Celkový pocit: Obyčejné máslo s nevýraznou chutí. V lednici se neztratí, ale že bych se na něj vyloženě těšila, to se říct nedá.
Čtvrté místo Tesco Máslo
Chuť: Přišlo mi takové ploché a trochu vodové. Na jazyku nezůstane chuť smetany. Působí na mě prostě jen jako tuk bez tváře.
Textura po povolení: Tady mě to zklamalo nejvíc. Po povolení mi přišlo, že začíná „rosit“ a pouštět kapičky vody. Spíše se rozpadá a na chlebu nejde rozetřít.
Cena: 44,90 Kč. Jasný vítěz pro peněženku, pokud hlídáte každou korunu.
Celkový pocit: Je to funkční věc. Použila bych ho jen někam do základu na vaření, kde chutí dominují ostatní suroviny.
Konečné pořadí podle nejlepší chuti
- Tatra Farmářské máslo
- Madeta Jihočeské máslo
- Milko Máslo
- TESCO Máslo
Tento test je nezávislý a nejedná se o placenou spolupráci. Výsledky a hodnocení vycházejí ze subjektivního názoru testujícího, který produkty poctivě vyzkoušel v reálných podmínkách. Cílem testu je poskytnout osobní zkušenost, která se však může lišit v závislosti na individuálních preferencích.