Než se svléknete do plavek, změňte jídelníček. Pomůže vám k lepšímu opálení

Obsah
Opálení nezačíná až na pláži
Jídlo samo o sobě z vás samozřejmě neudělá přes noc bronzovou bohyni. Neexistuje potravina, po které by pokožka zhnědla stejně jako po týdnu u moře. Správně zvolený jídelníček ale může pokožku podpořit, dodat jí antioxidanty a zvýraznit její přirozený tón. Klíčovou roli hrají hlavně beta-karoten, lykopen, vitamin C, vitamin E, omega-3 mastné kyseliny a dostatek tekutin.
|
Vitaminová abeceda: k čemu potřebujete céčko a k čemu jód
Co jíst pro lepší opalování
Nejčastěji se v souvislosti s opálením mluví o beta-karotenu. Jde o rostlinné barvivo ze skupiny karotenoidů, které se v těle může přeměňovat na vitamin A. Lépe se vstřebává v kombinaci s tukem, takže je dobré přidat k zelenině trochu olivového oleje, avokáda, ořechů nebo semínek.
Najdete ho hlavně v oranžové a sytě zelené zelenině. Při pravidelné konzumaci může pokožce dodat teplejší odstín a zároveň ji pomáhá chránit před působením volných radikálů.
Mezi nejlepší potraviny na podporu opálení patří:
|
Proč utrácet tisíce za botox? Tajnou zbraň proti vráskám si můžete zasadit na zahradě
Mrkev
Mrkev je skvělá do salátů, pomazánek, polévek i smoothie. Když ji zkombinujete s kapkou kvalitního tuku, tělo z ní karotenoidy využije lépe. Výborně funguje třeba jednoduchý mrkvový salát s jablkem, citronem a vlašskými ořechy, pečená mrkev s jogurtovým dipem nebo krémová mrkvová polévka se zázvorem.
Ani u zdravých potravin ale neplatí, že čím více, tím lépe. Kdysi mi někdo říkal, že když budu jíst moc mrkve, budu oranžová. Smála jsem se, ale je to skutečně pravda! Nadměrná konzumace potravin bohatých na beta-karoten může pokožce opravdu dodat až oranžový nádech, hlavně na dlaních nebo chodidlech. Jenže nebudete vypadat jako opálení, ale prostě jako mrkev. Takže na to pozor. Jídelníček by měl být spíše pestrý než postavený na jediné „zázračné“ surovině.
Rajčata a meloun
Další důležitou látkou, která nás v souvislosti s pletí zajímá, je lykopen. Najdete ho hlavně v rajčatech, vodním melounu, růžovém grapefruitu nebo papáji. Lykopen patří mezi antioxidanty a pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem, který vzniká mimo jiné i působením UV záření.
Zajímavé je, že u rajčat se lykopen lépe využívá po tepelné úpravě. To znamená, že kromě čerstvých rajčat se vyplatí zařadit i rajčatovou omáčku, polévku, shakshuku, lečo nebo pečená rajčata. Ideální je opět kombinace s kvalitním tukem, například olivovým olejem.
Meloun zase boduje vysokým obsahem vody. V létě je proto skvělou svačinou, která pomáhá hydrataci a zároveň dodá tělu lehce stravitelné sacharidy i osvěžení. Krásná pokožka totiž není jen o pigmentu, ale také o tom, zda není vysušená, mdlá a podrážděná.
Studená okurková polévka s kefírem a čerstvým koprem – Osvěžující zdravý recept pro horké léto
Střední
10 min
Tuky
Když řešíme, jak podpořit opálení, často se mluví o ovoci a zelenině. Neméně důležité jsou ale zdravé tuky. Právě tuky pomáhají vstřebávání vitaminů A, D, E a K a také některých antioxidantů. Pokud budete jíst jen suchou zeleninu bez kapky tuku, tělo z ní nemusí využít tolik, kolik by mohlo.
Do letního jídelníčku proto patří:
- olivový olej,
- avokádo,
- ořechy,
- slunečnicová a dýňová semínka,
- tučné mořské ryby,
- vejce,
- kvalitní jogurty a tvaroh.
Výbornou volbou je například salát z rajčat, papriky, rukoly a mozzarelly zakápnutý olivovým olejem. Nebo miska s pečenými batáty, avokádem, vejcem a semínky. Takové jídlo nejen zasytí, ale zároveň dodá pokožce živiny, které v létě ocení.
|
Zelený čaj není dobrý jen na hubnutí. Nejnovější studie naznačují přínos pro kosti i klouby
Vitamin C
Vitamin C si většina lidí spojuje hlavně s imunitou, ale pro pokožku je velmi důležitý také. Podílí se totiž na tvorbě kolagenu, který je zásadní pro pevnost a pružnost kůže. Zároveň patří mezi antioxidanty a pomáhá chránit buňky před poškozením.
V létě ho snadno doplníte z běžných potravin. Hodně vitaminu C obsahují jahody, rybíz, citrusy, kiwi, paprika, brokolice, kedlubna nebo čerstvé bylinky. Prakticky tedy stačí přidat ke každému jídlu trochu čerstvé zeleniny nebo ovoce.
Skvělá letní kombinace? Salát z jahod, rukoly a sýra feta, domácí limonáda s citronem a mátou, paprika plněná tvarohem nebo tvarohová miska s rybízem a ořechy.
|
Máte alergii na latex? Kromě rukavic a kondomů vás může podráždit i kiwi
Vitamin E
Další živinou, která si zaslouží pozornost, je vitamin E. Patří mezi antioxidanty a často se o něm mluví v souvislosti s ochranou pokožky před stárnutím. V jídelníčku ho najdete hlavně v rostlinných olejích, ořeších, semínkách, avokádu a celozrnných obilovinách.
Do letního menu se hodí například hrst mandlí jako svačina, slunečnicová semínka do salátu, ovesná kaše s ořechy nebo celozrnný chléb s avokádovou pomazánkou. Není nutné vymýšlet složité recepty. Důležité je, aby se tyto potraviny v jídelníčku objevovaly pravidelně.
|
Chutná vaše ovesná kaše jako lepidlo? Konec nudy na talíři, tyto super recepty vám odpálí chuťové pohárky
Co nejvíce hydratuje pleť
Ani nejlepší jídelníček nepomůže, pokud budete celé léto zapomínat pít. Slunce, horko, pocení, klimatizace i koupání mohou pokožku vysušovat. Dehydratovaná pleť působí unaveně, může se rychleji loupat a opálení na ní nevypadá tak rovnoměrně.
Základem je voda. Pomoci ale mohou i potraviny s vysokým obsahem vody, jako je meloun, okurka, rajčata, jahody, salát, cuketa nebo broskve. Vhodné jsou také lehké polévky, kefír, jogurtové nápoje nebo domácí neslazené limonády.
A na co si dát naopak pozor? Alkohol a velké množství slazených nápojů pokožce příliš neprospívají. Alkohol tělo odvodňuje a u sladkých limonád snadno přijmete zbytečně mnoho cukru, aniž by vás skutečně zasytily.
|
„Kafujete“? Kofein není nevinný životabudič. Ve větším množství umí poslat vaši psychiku tzv. do kopru