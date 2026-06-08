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Než se svléknete do plavek, změňte jídelníček. Pomůže vám k lepšímu opálení

Petra Kašparová
  4:00
Když se řekne opalování, většina lidí si představí lehátko, moře, sluneční brýle a opalovací krém. Jenže pokožka se na léto připravuje i zevnitř. To, co jíme, ovlivňuje její hydrataci, pružnost, schopnost regenerace i přirozenou barvu. Správně zvolený jídelníček plný beta-karotenu, antioxidantů a zdravých tuků tak může podpořit hezčí opálení a pomoct k bronzovějšímu odstínu.

Opalujete se? Je třeba použít krémy s ochrannými filtry. A pomoci může i strava. | foto: Canva

Obsah

Opálení nezačíná až na pláži

Jídlo samo o sobě z vás samozřejmě neudělá přes noc bronzovou bohyni. Neexistuje potravina, po které by pokožka zhnědla stejně jako po týdnu u moře. Správně zvolený jídelníček ale může pokožku podpořit, dodat jí antioxidanty a zvýraznit její přirozený tón. Klíčovou roli hrají hlavně beta-karoten, lykopen, vitamin C, vitamin E, omega-3 mastné kyseliny a dostatek tekutin.

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Mražená melounová pěna

Mražená melounová pěna

Recept

Lehké

40 min

Řiďte se barvou, oranžová zajistí hezké opálení. Třeba batáty!

Co jíst pro lepší opalování

Nejčastěji se v souvislosti s opálením mluví o beta-karotenu. Jde o rostlinné barvivo ze skupiny karotenoidů, které se v těle může přeměňovat na vitamin A. Lépe se vstřebává v kombinaci s tukem, takže je dobré přidat k zelenině trochu olivového oleje, avokáda, ořechů nebo semínek.

Najdete ho hlavně v oranžové a sytě zelené zelenině. Při pravidelné konzumaci může pokožce dodat teplejší odstín a zároveň ji pomáhá chránit před působením volných radikálů.

Mezi nejlepší potraviny na podporu opálení patří:

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Betakaroten. Chroupejte mrkev, králíkem se nestanete, ale budete hezky opálení.

Mrkev

Mrkev je skvělá do salátů, pomazánek, polévek i smoothie. Když ji zkombinujete s kapkou kvalitního tuku, tělo z ní karotenoidy využije lépe. Výborně funguje třeba jednoduchý mrkvový salát s jablkem, citronem a vlašskými ořechy, pečená mrkev s jogurtovým dipem nebo krémová mrkvová polévka se zázvorem.

Ani u zdravých potravin ale neplatí, že čím více, tím lépe. Kdysi mi někdo říkal, že když budu jíst moc mrkve, budu oranžová. Smála jsem se, ale je to skutečně pravda! Nadměrná konzumace potravin bohatých na beta-karoten může pokožce opravdu dodat až oranžový nádech, hlavně na dlaních nebo chodidlech. Jenže nebudete vypadat jako opálení, ale prostě jako mrkev. Takže na to pozor. Jídelníček by měl být spíše pestrý než postavený na jediné „zázračné“ surovině.

Bloody Mary

Vyladěná Bloody Mary s citronovým akcentem – Rajčatový drink osvěžený celerem

Recept

Střední

15 min

Rajčata obsahují lykopen. Ten je dobrý pro pleť.

Rajčata a meloun

Další důležitou látkou, která nás v souvislosti s pletí zajímá, je lykopen. Najdete ho hlavně v rajčatech, vodním melounu, růžovém grapefruitu nebo papáji. Lykopen patří mezi antioxidanty a pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem, který vzniká mimo jiné i působením UV záření.

Zajímavé je, že u rajčat se lykopen lépe využívá po tepelné úpravě. To znamená, že kromě čerstvých rajčat se vyplatí zařadit i rajčatovou omáčku, polévku, shakshuku, lečo nebo pečená rajčata. Ideální je opět kombinace s kvalitním tukem, například olivovým olejem.

Meloun zase boduje vysokým obsahem vody. V létě je proto skvělou svačinou, která pomáhá hydrataci a zároveň dodá tělu lehce stravitelné sacharidy i osvěžení. Krásná pokožka totiž není jen o pigmentu, ale také o tom, zda není vysušená, mdlá a podrážděná.

Studená okurková polévka s mátou a pistáciemi

Studená okurková polévka s kefírem a čerstvým koprem – Osvěžující zdravý recept pro horké léto

Recept

Střední

10 min

Betakaroten, ten za to může. Jezte mrkev pro hezkou barvu po opálení.

Tuky

Když řešíme, jak podpořit opálení, často se mluví o ovoci a zelenině. Neméně důležité jsou ale zdravé tuky. Právě tuky pomáhají vstřebávání vitaminů A, D, E a K a také některých antioxidantů. Pokud budete jíst jen suchou zeleninu bez kapky tuku, tělo z ní nemusí využít tolik, kolik by mohlo.

Do letního jídelníčku proto patří:

  • olivový olej,
  • avokádo,
  • ořechy,
  • slunečnicová a dýňová semínka,
  • tučné mořské ryby,
  • vejce,
  • kvalitní jogurty a tvaroh.

Výbornou volbou je například salát z rajčat, papriky, rukoly a mozzarelly zakápnutý olivovým olejem. Nebo miska s pečenými batáty, avokádem, vejcem a semínky. Takové jídlo nejen zasytí, ale zároveň dodá pokožce živiny, které v létě ocení.

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Vitamin C e stavebním pilířem mladě vypadající pokožky a hlavně zdraví!

Vitamin C

Vitamin C si většina lidí spojuje hlavně s imunitou, ale pro pokožku je velmi důležitý také. Podílí se totiž na tvorbě kolagenu, který je zásadní pro pevnost a pružnost kůže. Zároveň patří mezi antioxidanty a pomáhá chránit buňky před poškozením.

V létě ho snadno doplníte z běžných potravin. Hodně vitaminu C obsahují jahody, rybíz, citrusy, kiwi, paprika, brokolice, kedlubna nebo čerstvé bylinky. Prakticky tedy stačí přidat ke každému jídlu trochu čerstvé zeleniny nebo ovoce.

Skvělá letní kombinace? Salát z jahod, rukoly a sýra feta, domácí limonáda s citronem a mátou, paprika plněná tvarohem nebo tvarohová miska s rybízem a ořechy.

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Vitamín E, který je dobrý pro pleť, najdete například v různých semínkách.

Vitamin E

Další živinou, která si zaslouží pozornost, je vitamin E. Patří mezi antioxidanty a často se o něm mluví v souvislosti s ochranou pokožky před stárnutím. V jídelníčku ho najdete hlavně v rostlinných olejích, ořeších, semínkách, avokádu a celozrnných obilovinách.

Do letního menu se hodí například hrst mandlí jako svačina, slunečnicová semínka do salátu, ovesná kaše s ořechy nebo celozrnný chléb s avokádovou pomazánkou. Není nutné vymýšlet složité recepty. Důležité je, aby se tyto potraviny v jídelníčku objevovaly pravidelně.

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V horku je důležitá i hydratace. Například melouny obsahují velké množství vody.

Co nejvíce hydratuje pleť

Ani nejlepší jídelníček nepomůže, pokud budete celé léto zapomínat pít. Slunce, horko, pocení, klimatizace i koupání mohou pokožku vysušovat. Dehydratovaná pleť působí unaveně, může se rychleji loupat a opálení na ní nevypadá tak rovnoměrně.

Základem je voda. Pomoci ale mohou i potraviny s vysokým obsahem vody, jako je meloun, okurka, rajčata, jahody, salát, cuketa nebo broskve. Vhodné jsou také lehké polévky, kefír, jogurtové nápoje nebo domácí neslazené limonády.

A na co si dát naopak pozor? Alkohol a velké množství slazených nápojů pokožce příliš neprospívají. Alkohol tělo odvodňuje a u sladkých limonád snadno přijmete zbytečně mnoho cukru, aniž by vás skutečně zasytily.

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Témata: pokožka, jídlo

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