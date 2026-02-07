Nevíte, co vařit o víkendu? Nelamte si hlavu a nechte se inspirovat!

Co bude zítra k obědu, to je věčná otázka. Pokud hledáte inspiraci na víkend, poradíme vám výživná jídla plná vitamínů, které únor a celé zimní období tolik potřebuje. Tady jsou naše tipy na sobotní i nedělní obědy.
Hovězí hrudí na grilu

Hovězí hrudí na grilu | foto: iPrima

Brokolicová polévka
Chilli con carne (ilustrační foto).
Kuře na paprice
Segedínský guláš
Víkendový oběd je jednou z mála chvil, kdy se rodina sejde pohromadě. Na rozdíl od uspěchaných všedních dní je to příležitost spojit rodinu hlavně dobrým jídlem, na kterém si dáváme zvlášť záležet. Jenže kam jít pro nápad, když všechny tipy od maminek a kamarádek už jsme vyčerpaly?

Tipy na sobotní či nedělní oběd

Jaké jsou nejlepší zimní polévky?

„Polévka je grunt a maso je špunt,“ říkávaly naše babičky a rozhodně ne bez důvodu. Prohřívá organismus, startuje trávicí procesy a chuťové buňky, které se o to více těší na další chod. Navíc přispívá k doplnění tekutin. Tradičně ji hospodyňky zařazovaly do jídelníčku také proto, že při její přípravě panovala větší volnost a základem polévky mohly být právě dostupné sezónní potraviny a přebytky z kuchyně.

Zeleninové vývary plné vitamínů se navíc v minulosti jedly i ke snídani nebo k večeři. Sytou brokolicovou polévku připravenou k nedělnímu obědu jistě oceníte i k večeři. Spoustu zdravých látek v sobě mají též žampiony, které jsou v povánočním období vítány hlavně díky nízkému obsahu kalorií – žampionový krém je další způsob, jak zdravě uspokojit chuťové buňky.

Brokolicová polévka

Co uvařit z hovězího masa?

Víkend, kdy je na všechno více času, přináší šanci zapojit do jídelníčku hovězí maso, které je bohaté na bílkoviny, ale žádá si delší čas na přípravu. Pokud zrovna nejste fanoušky svíčkové klasiky nebo hovězího na grilu, zkuste pochmurné zimní dny oživit trochou exotiky. Chladné počasí trochu vyváží pikantní maďarský tokáň nebo cikánská pečeně plná živých barev a dráždivých chuťových tónů. A chilli con carne má teplo přímo v názvu.

Chilli con carne

Netradiční oběd z kuřecího či krůtího masa?

Pečené stehýnko nebo kuře na paprice je sázka na jistotu hlavně u malých dětí, dospělí mnohdy dají přednost dietnějšímu krůtímu steaku. Aby nebyl suchý, je nejlepší ho připravit se smetanovou omáčkou, křupavost dodají pražené mandličky, zkrátka luxusní jídlo bez náročné přípravy.

Velmi oblíbené je i kuře na kari po vzoru indické kuchyně, například nepálivá korma z kuřete připravená nasladko se skořicí a bílým jogurtem.

Kuře na paprice

Segedínská vitamínová bomba je na únor ideální

Dlouhá zima je nápor na organismus a v období nemocí potřebuje naše tělo doplnit energii více než kdy jindy. Mezi tradiční zimní jídla proto patří segedínský guláš, jehož hlavní surovinou je bílé zelí, tedy vynikající zdroj vitamínu C.

Tipy na přípravu segedínského guláše

Segedínský guláš

Víkend bez masa není problém

Zatímco nedělní oběd je slavnost, v sobotu řada lidí volí lehčí, často bezmasá jídla. Ne, že by s nimi bylo méně práce, ale přinášejí oživení. Například dukátové buchtičky s vanilkovým krémem kdysi vznikly jako dezert, získaly si ale velkou oblibu i jako sladké jídlo. A když se mu věnuje trocha domácí péče a přidá ovoce, podobné pokrmy ze školních jídelen se mu rozhodně nevyrovnají.

Jednoduchá jídla, jako jsou těstoviny nebo halušky s bryndzou, mají tu výhodu, že unesou i trochu experimentování a kromě slaniny nebo cibule je můžete doplnit vším, co dům dá.

Halušky s bryndzou

Nevíte, co vařit o víkendu? Nelamte si hlavu a nechte se inspirovat!

Proč jogurt nesmí chybět při grilování a jak z něj připravit polévku?

Jogurt

Většina z nás ho vnímá jako rychlou snídani nebo svačinu do práce. Jenže bílý jogurt je v kuchyni nečekaným superhrdinou. Dokáže zjemnit pálivé pokrmy, vytvořit nejkřehčí maso na grilu a posloužit...

4. února 2026

Tohle byste nečekali! Sklenice vody po ránu zabere lépe než káva

Sklenka vody hned po ránu má blahodárné účinky.

Nemusíte držet drastickou dietu ani obracet jídelníček naruby, abyste se cítili lépe. Zaveďte tyto tři jednoduché kroky už tento týden do každého dne a rozdíl poznáte překvapivě brzy.

3. února 2026  15:30

