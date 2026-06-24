Jakmile na stromech zčervenají první třešně, je to neklamné znamení, že léto je konečně tady. Tohle sladké, šťavnaté ovoce je symbolem prázdnin, ale ruku na srdce, když se třešňová sezóna rozjede naplno, často nám docházejí nápady, co s tou obří úrodou dělat.
Třešňová sezóna trvá jen pár týdnů, proto se vyplatí vědět, jak je nejlépe uchovat na později.
Mrazení: Aby vám v mrazáku nevznikla jedna ledová hrouda, třešně nejprve odpeckujte, osušte a zamrazte je rozložené v jedné vrstvě na plechu. Teprve pak je sesypte do sáčku.
Sušení: Pokud máte rádi zdravé zobání, třešně bez pecek usušte v sušičce při nízké teplotě. Získáte luxusní domácí „rozinky“.
Džem a kompot: Při výrobě džemů pamatujte, že třešně obsahují málo pektinu a hůře houstnou. Přidejte k nim přírodní pektin, kapku citronu pro zachování rubínové barvy a trochu mandlového extraktu, který chuť třešní geniálně zvýrazní.
Čatní: Pokud vás sladké nebaví, svařte třešně s červenou cibulí, balzamikovým octem, chilli a zázvorem. Toto pikantní třešňové čatní v zimě promění obyčejný grilovaný sýr nebo kachnu v michelinský zážitek.
Limonáda: Na své si přijdou i milovníci tekutých specialit. Rozmačkané třešně zasypané cukrem pustí za 24 hodin hustou šťávu, která je skvělá do letních limonád. Pro dospělé se pak nabízí domácí „třešňovka“ – stačí plody zalít kvalitním alkoholem, přidat skořici, hřebíček, cukr a nechat šest týdnů odpočívat na slunci.
Pecky nevyhazujte: Stačí je vyvařit, usušit a zašít do plátěného pytlíku. Pecky skvěle drží teplo, takže po nahřátí v mikrovlnce získáte dokonalý hřejivý polštářek na bolavá záda.
Červen až polovina července je havní sezóna, kdy dozrávají ty nejlepší třešně.
Jak nejrychleji odpeckovat třešně
Vezměte prázdnou skleněnou lahev (třeba od vína) a obyčejné čínské hůlky (nebo pevné brčko). Třešeň položte na hrdlo lahve stopkou nahoru a hůlkou zatlačte do středu. Pecka propadne čistě do lahve a třešeň zůstane neporušená navrchu.
Už starověký lékař Hippokratés mluvil o olivovém oleji jako o „tekutém zlatě“. A nemýlil se. Tento středomořský zázrak není jen obyčejným tukem na vaření, je to doslova elixír zdraví, který by neměl...
Celulitida není trest za špatný jídelníček ani důkaz, že jste se málo snažili. Má ji většina žen, včetně těch štíhlých a sportujících. Úplně se jí zbavit většinou nejde, její vzhled ale může ovlivnit...
Víkend se ponese ve znamení tropů, teploměry mají podle předpovědi vyšplhat až přes 35 stupňů. Sklenice ledové vody je v takovém vedru první volbou skoro každého z nás, jenže právě tady dělá spousta...