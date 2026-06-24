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Neuvěříte, co se dá udělat z třešňových pecek! Objevte recepty a triky, které vám v kuchyni doteď chyběly

Petra Burgrová
  4:40

Kdo by neměl rád třešně. A víte, že jsou také pekelně zdravé? | foto: Canva

Jakmile na stromech zčervenají první třešně, je to neklamné znamení, že léto je konečně tady. Tohle sladké, šťavnaté ovoce je symbolem prázdnin, ale ruku na srdce, když se třešňová sezóna rozjede naplno, často nám docházejí nápady, co s tou obří úrodou dělat.

Obsah

6 tipů, jak zpracovat třešně

Třešňová sezóna trvá jen pár týdnů, proto se vyplatí vědět, jak je nejlépe uchovat na později.

  1. Mrazení: Aby vám v mrazáku nevznikla jedna ledová hrouda, třešně nejprve odpeckujte, osušte a zamrazte je rozložené v jedné vrstvě na plechu. Teprve pak je sesypte do sáčku.
  2. Sušení: Pokud máte rádi zdravé zobání, třešně bez pecek usušte v sušičce při nízké teplotě. Získáte luxusní domácí „rozinky“.
  3. Džem a kompot: Při výrobě džemů pamatujte, že třešně obsahují málo pektinu a hůře houstnou. Přidejte k nim přírodní pektin, kapku citronu pro zachování rubínové barvy a trochu mandlového extraktu, který chuť třešní geniálně zvýrazní.
  4. Čatní: Pokud vás sladké nebaví, svařte třešně s červenou cibulí, balzamikovým octem, chilli a zázvorem. Toto pikantní třešňové čatní v zimě promění obyčejný grilovaný sýr nebo kachnu v michelinský zážitek.
  5. Limonáda: Na své si přijdou i milovníci tekutých specialit. Rozmačkané třešně zasypané cukrem pustí za 24 hodin hustou šťávu, která je skvělá do letních limonád. Pro dospělé se pak nabízí domácí „třešňovka“ – stačí plody zalít kvalitním alkoholem, přidat skořici, hřebíček, cukr a nechat šest týdnů odpočívat na slunci.
  6. Pecky nevyhazujte: Stačí je vyvařit, usušit a zašít do plátěného pytlíku. Pecky skvěle drží teplo, takže po nahřátí v mikrovlnce získáte dokonalý hřejivý polštářek na bolavá záda.

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Jak nejrychleji odpeckovat třešně

Vezměte prázdnou skleněnou lahev (třeba od vína) a obyčejné čínské hůlky (nebo pevné brčko). Třešeň položte na hrdlo lahve stopkou nahoru a hůlkou zatlačte do středu. Pecka propadne čistě do lahve a třešeň zůstane neporušená navrchu.

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Proč třešně v bublanině klesnou ke dnu

Je to věčný boj, ale řešení je snadné. Třešně jsou těžké a plné vody. Aby vám v těstě neklesly až na úplné dno pekáče, před vhozením do těsta je lehce obalte v polohrubé mouce nebo moučkovém cukru.

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