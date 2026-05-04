Nestíháte a padáte únavou? Máme pro vás rychlé tipy, co jíst, abyste znovu ožili

Klára Pěnkavová
  4:00
Udržet si vysokou hladinu energie po celý den může být náročné, zejména při nabitém rozvrhu. Jídlo, které konzumujete, hraje zásadní roli v tom, zda zůstanete aktivní, soustředění a plní síly. Výběrem správných potravin udržíte hladinu cukru v krvi stabilní a předejdete náhlým propadům energie. Přečtěte si, které potraviny jsou pro povzbuzení organismu nejlepší.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

1. Komplexní sacharidy

Sacharidy jsou primárním zdrojem paliva pro naše tělo, ale není sacharid jako sacharid. Ty komplexní uvolňují energii pomalu, čímž tělu dodávají palivo postupně. Na rozdíl od jednoduchých cukrů, které způsobují prudké výkyvy energie následované únavou, pomáhají komplexní sacharidy udržet stabilní výkon po celý den.

  • Celozrnné obiloviny: ovesné vločky, quinoa, hnědá rýže nebo celozrnné pečivo.
  • Sladké brambory (batáty) a další škrobová zelenina.
  • Luštěniny: fazole, čočka a cizrna.

Tyto potraviny jsou také bohaté na vlákninu, která zpomaluje trávení a zajišťuje postupné uvolňování energie do krevního oběhu.

Honí tě mlsná? Tělo tím vysílá signály, jaké vitamíny a minerály ti chybí
Zapečená tortilla s avokádem a vejcem

Zapečená tortilla s avokádem a vejcem

Recept

Lehké

30 min

Zařazení určitých potravin do vašeho jídelníčku zajistí, že se budete cítit lépe fyzicky i psychicky.

2. Libové proteiny

Bílkoviny jsou nezbytné nejen pro regeneraci svalů, ale také pro udržení energie. Pomáhají stabilizovat hladinu cukru v krvi a zahánějí pocit hladu. Zařazení potravin bohatých na proteiny do vašeho jídelníčku zajistí, že tělo bude mít dostatek živin pro fyzickou aktivitu, soustředění i duševní pohodu.

Hrst těchto ořechů denně vám zlepší soustředění i výkon mozku. Víte, po kterých sáhnout?

Kešu obsahují hořčík výborný pro psychickou odolnost a soustředění.

3. Zdravé tuky

Zdravé tuky představují životně důležitý zdroj dlouhodobé energie. Zasytí vás a dodají sílu na delší dobu. Jejich pravidelná konzumace pomáhá vyrovnávat hladinu cukru v krvi.

  • Ořechy a semínka: mandle, chia semínka, lněná semínka.
  • Avokádo: bohaté na mononenasycené mastné kyseliny.
  • Kvalitní oleje: olivový nebo kokosový olej pro studenou i teplou kuchyni.

High protein mánie: Nekupujete náhodou potraviny, které vůbec nepotřebujete?
Chia pudink s ovocným smoothie

Osvěžující chia dezert s banánem a jablkem – Zdravá a lehká svačinka plná energie

Recept

Lehké

30 min

Ovoce a zelenina pomáhají organismu fungovat efektivně a předcházejí vyčerpání.

4. Ovoce a zelenina

Ovoce a zelenina jsou plné vitamínů, minerálů a přírodních cukrů, které tělu dodávají okamžitou i trvalou vzpruhu. Pomáhají organismu fungovat efektivně a předcházejí vyčerpání.

  • Banány: skvělý zdroj rychlé energie a draslíku, který podporuje činnost svalů.
  • Jablka: obsahují vlákninu a přírodní cukry, které pomáhají udržet stabilní hladinu energie a zasytí na delší dobu.
  • Listová zelenina (špenát, kapusta): obsahuje železo, které bojuje proti únavě.
  • Bobulovité ovoce: borůvky, jahody a ostružiny jsou bohaté na antioxidanty, které snižují zánětlivost a podporují vitalitu.

5. Pitný režim

Dehydratace je jednou z nejčastějších příčin únavy. Dostatečný příjem tekutin je pro udržení energie naprosto klíčový. Správná hydratace zajišťuje vše od regulace tělesné teploty až po transport živin do buněk.

  • Voda: základní stavební kámen pro energii vašeho těla.
  • Bylinné čaje: máta nebo zázvor nabízejí osvěžující povzbuzení.
  • Kokosová voda: ideální pro doplnění elektrolytů ztracených při fyzické námaze.

Jaké potraviny pomáhají na stres a úzkost? Těchto 9 potravin vám zlepší náladu
Barevný salát s marinovaným tofu na asijský způsob

Barevný salát s marinovaným tofu na asijský způsob

Recept

Lehké

30 min

Kvalitní spánek je pro celkovou vitalitu nepostradatelný.

6. Kvalitní čokoláda a řecký jogurt

  • Hořká čokoláda: s obsahem kakaa 70 % a více poskytuje rychlou vzpruhu díky kofeinu a theobrominu. Na rozdíl od přeslazených cukrovinek nabízí tato lahodná pochoutka udržitelnější nárůst energie.
  • Řecký jogurt: vynikající zdroj bílkovin, probiotik a zdravých tuků. Podporuje trávení a udrží vás syté a plné síly po delší dobu.

7. Načasování je všechno

Kromě výběru správných potravin záleží i na tom, kdy jíte. Snažte se jíst menší, nutričně vyvážené porce v průběhu celého dne.

  • Snídaně: kvalitní snídaně je základem pro úspěšný start dne.
  • Před tréninkem: lehká svačina (např. banán s arašídovým máslem) vám dodá sílu na cvičení.
  • Po tréninku: zaměřte se na kombinaci bílkovin a sacharidů pro obnovu zásob energie.

8. Spánek a odpočinek

Tělo potřebuje čas na dobití baterek. Kvalitní spánek je pro vaši celkovou vitalitu nepostradatelný – pomáhá regenerovat svaly a čistit mysl. V kombinaci s vyváženou stravou zajistí, že se každé ráno budete cítit svěží.

Shrnutí pro maximální energii:

  1. Jezte menší porce častěji, abyste se vyhnuli únavě po jídle.
  2. Kombinujte živiny: jídlo obsahující proteiny, zdravé tuky a komplexní sacharidy je nejlepší volbou.
  3. Omezte průmyslově zpracované pochutiny a nahraďte je ovocem, ořechy nebo semínky.
  4. Nezapomínejte pít čistou vodu po celý den.

Chcete jíst zdravě? Naučíme vás, jak sestavit nutričně vyvážený jídelníček
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Víkendové pečení se SweetBurg: Zapomeňte na utěrky, takhle se roláda opravdu dělá

Jahodová roláda

První máj má v sobě zvláštní kouzlo. Tradičně se spojuje s láskou, polibkem pod rozkvetlým stromem a romantikou, která k jaru prostě patří. A co jiného k takovému dni připravit než něco sladkého?

Ranní espresso nalačno má háček. Vědci popsali, co dělá s kortizolem i cukrem

Ještě než si dopřejete svůj ranní šálek kávy, vyčistěte prvně pleť.

Pro miliony lidí je káva ráno nalačno neodmyslitelným startem dne. Často ale slýcháme varování: „Zničíš si žaludek!“ nebo „Koleduješ si o vředy!“. Věda však nabízí mnohem pestřejší obrázek. Zatímco...

Odborníci promluvili o účincích piva. Obsahuje vlákninu i vzácný křemík

Pivovar Litovel představil nový vizuál i rozšíření nabídky.

Milovníci piva na svůj oblíbený nápoj nedají dopustit. Jeho zdravotní benefity nejsou jen mýtus, ale skutečně vědecky prokázaná fakta. Co všechno pivo obsahuje a jak pít tento alkoholický nápoj tak,...

„Takový blivajz!” řekl o něm Zdeněk Pohlreich. Jak retro katův šleh udělat jinak a lépe?

Katův šleh

Katův šleh je stálicí českých hospod a z jídelních lístků nikdy úplně nezmizel. Zdeněk Pohlreich ukazuje, jak ho připravit lépe. Bez zbytečných dochucovadel a s důrazem na poctivou chuť masa a...

Zvláštní bramborák z trouby: Chodský toč se stáčí a plní jako roláda

Krkonošský toč

Bramborák na plech už z iDNES Receptů znáte, ale co takový toč? Tato chodská specialita je mu hodně podobná, navíc se ale plní a stáčí do podoby rolády nebo závinu. Máme pro vás originální recept.

Nestíháte a padáte únavou? Máme pro vás rychlé tipy, co jíst, abyste znovu ožili

energie, radost, štěstí

Udržet si vysokou hladinu energie po celý den může být náročné, zejména při nabitém rozvrhu. Jídlo, které konzumujete, hraje zásadní roli v tom, zda zůstanete aktivní, soustředění a plní síly....

4. května 2026

Vláčný jablečný závin z jogurtového těsta: Jednoduchý recept, který se vždy povede

Jablečný závin z jogurtového těsta
Recept

Střední

90 min

Zapomeňte na kupované listové těsto a vyzkoušejte domácí štrúdl z jogurtového těsta, který je i po...

Strhující tempo v Ledničko, vyprávěj! Bratři Fuksovi rozvířili kuchyni obyčejným kuřetem a sýrem

Ledničko, vyprávěj! 9. díl

V 9. díle do kuchyně k Besky zavítali rychlostní kanoisté, bratři Fuksovi. Jeden vsadil na kuře, druhý na eidam. Jak se jejich sportovní disciplína promítla do vaření? A kdo nakonec proplul až k...

3. května 2026  13:30

Lahodný zapečený květák s uzeným masem a nivou: Recept na nejlepší bešamel

Gratinovaný květák v bešamelu
Recept

Lehké

50 min

Proměňte obyčejný květák v luxusní rodinný oběd. Spojení jemného bešamelu, výrazného uzeného masa a...

Čokoládové brownies kanapky s krémem: Luxusní mini dezert pro každou příležitost

Brownies kanapky
Recept

Střední

80 min

Brownies nemusí být jen obyčejné čtverečky z plechu. Proměňte je v hravé čokoládové kanapky, které...

V 99 % případů nemáte v sushi restauraci wasabi, ale tuhle obarvenou surovinu

Z nastrouhaného kořene křenu lze vyrobit bělicí pleťové tonikum.

Křen selský (Armoracia rusticana) není jen tradiční příloha k masu. Díky obsahu sirných sloučenin funguje jako efektivní přírodní antibiotikum, které ulevuje při nachlazení a stimuluje trávicí...

3. května 2026  4:20

5 bleskových večeří do 20 minut, které zachrání každý večer. A nebojte, vajíčka to nejsou

Co dneska uvařit k večeři? Hlavně, aby to bylo rychlé a dobré.

Nevíte, co rychle k večeři, a nechce se vám zase objednávat čínu? Těchto 5 receptů zvládnete do 20 minut z běžných surovin, které máte doma ve spíži.

3. května 2026

Pravý domácí katův šleh s pečenými bramborami: Recept na pikantní směs z pánve

Katův šleh
Recept

Střední

40 min

Katův šleh patří mezi stálice české kuchyně, které potěší milovníky výrazných a ostrých chutí....

Netradiční rebarborová omáčka ke grilovanému masu: Recept s vanilkou a vínem

Rebarborová omáčka k masu
Recept

Lehké

30 min

Rebarbora nepatří jen do koláčů. Její přirozená kyselost v kombinaci s karamelizovaným cukrem a...

Pravé domácí churros s čokoládou: Recept na křupavou španělskou specialitu

Churros s čokoládovou omáčkou
Recept

Střední

45 min

Dopřejte si chuť slunného Španělska přímo u vás doma. Tyto dozlatova smažené tyčinky z odpalovaného...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Léto bez celulitidy: 7 potravin, které vám pomohou v boji proti pomerančové kůži

celulitida

Celulitida na zadku, stehnech i břiše trápí většinu žen bez ohledu na váhu. Dobrá zpráva je, že správné jídlo může viditelně zlepšit stav vaší pokožky během pár týdnů.

2. května 2026

Nenechte jaro uniknout! Začněte sbírat bylinky a vytvořte si domácí sirup plný chutí

Domácí sirup.

Jaro je tu! Schovejte si ho na později: Vyrobte si domácí sirup z toho, co rozkvetlá příroda nabízí. Síla, chuť a vůně jara v tekuté podobě. Ideální na domácí limonádu, jako lék i do dezertů či...

2. května 2026  4:30

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.