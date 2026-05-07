Nesnášíte celer? Možná ho jen neumíte připravit. Naučte se triky, které změní váš názor

Petra Kašparová
  5:00
Nemáte rádi chuť kořenového celeru? Nejspíš za to mohou aromatické látky, které obsahuje. Objevte, že celer může chutnat opravdu skvěle. Proč? Protože kromě toho, že si pochutnáte, je to bomba pro vaše zdraví.

Kořen celeru dokáže být velmi dobrý. Je navíc zdraví prospěšný. | foto: Canva

Obsah

Na co je dobrý celer

Kořenový celer patří mezi tradiční českou zeleninu. Většina z nás si ho spojuje s polévkami, od vývaru přes klasické zeleninové polévky až k polévce celerové. Tak nějak neodmyslitelně jej máme spjatý s mrkví a kořenovou petrželí.

Pokud je pro vás celer hlavně kousek zeleniny, který přidáváte do vývaru, a dál vaše kulinářské smýšlení o tomto kořenu nejde, vězte, že je to trochu škoda. Celer totiž umí mnohem víc než dochutit polévku.

Navíc je velmi zdravý, je plný vitamínů, minerálů a vlákniny, dobře zasytí a díky své výrazné chuti dokáže dodat charakter celé řadě pokrmů.

Pomalu pečený celer s bylinkami

Recept

Střední

300 min

Celer. Levný, dobrý a zdravý! Nezříkejte se ho a neškrtejte ho ze svého jídelníčku.

Je celer zdravý

Z hlediska zdraví je celer ceněný především pro svůj obsah vlákniny, antioxidantů a minerálních látek. Najdeme v něm například draslík, hořčík, fosfor, vápník nebo vitamin C. Obsahuje toho docela dost, že? Na to, že jde o kus na první pohled nezajímavého kořenu.

Celer je spojován s podporou trávení, metabolismu i správného hospodaření těla s vodou. Zároveň jde o nízkokalorickou zeleninu, takže je oblíbený i při lehčím nebo redukčním stravování.

Pravidelná konzumace celeru může přispívat k:

Celerová pomazánka s mrkví a jablkem

Recept

Střední

20 min

Mrkev, celer, petržel. Nejen do svíčkové, ale i například do pomazánky.

Na co je dobrá celerová šťáva

Celerová šťáva si získala popularitu zejména díky wellness trendům a doporučením na sociálních sítích. Nejčastěji se pije nalačno a bývá spojována s podporou trávení, hydratací nebo detoxikací organismu. Dělává se nejen z celeru řapíkatého (tedy toho zeleného), ale právě také z kořene celeru.

Celerová šťáva dodá tělu:

  • minerální látky,
  • antioxidanty,
  • a také tekutiny s minimem kalorií.

Je ale potřeba říct, že z nutričního hlediska je stále hodnotnější jíst celer celý, protože při odšťavnění přicházíte o většinu vlákniny.

Sýrovo - celerový salát s ořechy

Recept

Lehké

45 min

Celerová polévka s fenyklem a slaninou

Jak často jíst celer

Pokud vám chutná a nemáte na něj alergii, můžete ho zařazovat do jídelníčku klidně několikrát týdně. Stejně jako u jiné zeleniny ale platí, že důležitá je pestrost.

U citlivějších osob může větší množství způsobit nadýmání nebo podráždění trávení, proto je vhodné začínat spíše menšími porcemi.

Celer jako alergen

Celer patří mezi významné potravinové alergeny a u citlivých osob může vyvolat reakce od mírného svědění v ústech až po závažnější alergické projevy. Problémem je, že se často objevuje i tam, kde by ho lidé nečekali, třeba v kořenících směsích, vývarech, hotových omáčkách nebo polotovarech. V rámci Evropské unie proto musí být celer jako alergen povinně uváděn na obalech potravin.

Hovězí maso se zeleninou a bramborovo celerové pyré

Recept

Střední

180 min

Grilované kachní prso s celerovým pyré

Co se dá udělat z celeru

Velkou výhodou celeru je jeho univerzálnost. Dá se připravit mnoha způsoby a každý z nich nabídne trochu jiný chuťový profil.

V kuchyni ho můžete využít například:

Celerové placičky

Recept

Střední

90 min

Celerové placičky

Jak konzumovat celer

Výborný je celer smažený, obalený v klasickém trojobalu. Plátky celeru před smažením vařte v osolené vodě zhruba 10 minut (aby byl na zkus, ne zcela měkký) a po vychladnutí obalte a pak smažte jako klasický řízek.

Pečený celer dokáže překvapit i ty, kteří ho jinak příliš nevyhledávají. Tepelnou úpravou totiž získá jemnější a lehce nasládlou chuť.

Opravdu výborná je například pomazánka a la humrová na chlebíčky. Tam je použit celer syrový, takže navíc využijete vše, co vám celer nabízí.

Celerový salát patří mezi nejjednodušší způsoby, jak jíst celer syrový. Základ tvoří nastrouhaný celer, který se nejčastěji kombinuje s mrkví nebo jablkem. Směs se spojí s jogurtem, zakysanou smetanou nebo majonézou a dochutí citronovou šťávou, solí a pepřem.

Jaké koření se hodí k celeru

K celeru výborně ladí muškátový oříšek, tymián, česnek, pepř, kmín nebo petrželka. V krémových polévkách se často kombinuje i se smetanou a máslem, které jeho výraznou chuť zjemní.

Celerové pyré s pečenou zeleninou

Recept

Střední

55 min

Celerová polévka s fenyklem a slaninou

Recept Celerové velouté inspirované receptem Romana Pauluse

  • 500 g celeru
  • 50 g šalotky
  • 60 g másla
  • 125 ml bílého vína
  • 80 ml bílého portského vína
  • 1 l kuřecího vývaru (nebo vody, nemáte-li vývar)
  • 0,4 l smetany
  • sůl, pepř, citronová šťáva, lanýžový olej
  1. Šalotku nakrájíme nadrobno a zlehka orestujeme na másle. Aby se nepřipalovalo, přilijte trochu rostlinného oleje.
  2. Celer oloupeme, nakrájíme na kostičky a přidáme k šalotce. Společné restujeme asi 10 až 15 minut.
  3. Přidáme víno, portské a zalijeme vývarem. Poté vše vaříme doměkka.
  4. Jakmile je celer vařený, polévku rozmixujeme ponorným mixérem. Mixujte hodně. Přidáme smetanu a prohřejeme. Přidáme lžičku lanýžového oleje. Nakonec můžeme ještě znovu projet ponorným mixérem a velouté napěnit.
  5. Do misky, ve které polévku servírujeme, kápneme lanýžový olej. Vypadá to hezky a dodá to polévce voňavou lanýžovou korunu.
  6. Podáváme s kouskem opečené bagety.

Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 60 minut

