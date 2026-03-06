Neodolatelné tvarohové Vatruški: Kynuté koláče, které musíte ochutnat

Co jsou vatruški
Vatruški (Vatrushki) jsou kulaté kynuté koláče, plněné shora poměrně velkým množstvím tvarohu nebo čerstvého sýra. Na tvaroh lze přidat různé drobné ovoce, rozinky, drobenku apod.
Název vatruška je odvozen od slova označujícího pečení na ohni. Dříve to bylo hlavně rolnické pečivo, které se peklo na otevřeném ohni při první pastvě dobytka – na svatého Jiří, patrona všech pastýšů, 23. dubna.
Stejně jako jiné pečivo prošly vatruški postupem času proměnami a peče se také ve fit variantě – místo kynutého pouze s tvarohovým těstem. Případně existují i slané varianty.
Po upečení získá těsto zlatavou barvu, zatímco náplň zůstává krémová a jemná. Vatruški můžeme podávat ke snídani i ke svačině.
Recept Vatruški s tvarohovou náplní a ovocem
Těsto:
- 100 ml vlažného mléka
- 2 lžíce cukru
- 7 g sušeného droždí
- 250 g hladké mouky
- ¼ lžičky soli
- 1 vejce (pokojové teploty)
- 30 g rozpuštěného másla
Tvarohová náplň:
- 200 g tvarohu (nebo suchého cottage cheese)
- 1 žloutek
- 2 lžíce smetany ke šlehání
- 2 lžíce cukru
- ½ lžičky vanilkového extraktu
- kůra z půlky citronu (volitelné)
Na potření:
- 1 žloutek smíchaný s 1 lžící mléka
- moučkový cukr na posypání (volitelné)
- Mléko ohřejeme na vlažnou teplotu, vmícháme cukr a posypeme droždím. Necháme 10 minut, dokud nezačne pěnit.
- V míse smícháme prosátou mouku se solí, přidáme kvásek, vejce a máslo. Zpracujeme měkké těsto a hněteme 8–10 minut, dokud nebude hladké.
- Těsto dáme do lehce vymazané mísy, zakryjeme a necháme v teple 1 hodinu, dokud nezdvojnásobí objem. Mezitím připravíme náplň.
- Smícháme tvaroh, žloutek, smetanu, cukr, vanilku a případně citronovou kůru. Mícháme do hladka a odložíme stranou.
- Vykynuté těsto propracujeme, rozdělíme na 4 díly, vytvarujeme bochánky a jemně je splácneme na placičky. Dáme na plech vyložený pečicím papírem.
- Uprostřed každé placičky uděláme důlek skleničkou nebo prsty, aby se náplň udržela uvnitř.
- Důlky naplníme tvarohovou směsí. Okraje potřeme žloutkem s mlékem.
- Necháme odkryté 15–20 minut dokynout, mezitím předehřejeme troubu na 180 °C.
- Pečeme 20–30 minut, dokud okraje nezezlátnou a náplň se nezpevní. Nepřepékáme, aby střed zůstal krémový.
- Necháme mírně vychladnout a podáváme teplé nebo při pokojové teplotě, případně posypané moučkovým cukrem.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 1 hodina 30 minut + 20 minut pečení