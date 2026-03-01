Nenápadná superpotravina, kterou mám vždycky doma a používám ji každý den

Klára Pěnkavová
  6:20
Chia semínka jsem si poprvé koupila na vysoké škole a byly spíš takovým experimentem se superfood. Neuměla jsem s nimi připravit nic moc jiného, než chia pudink, který se mi ale rychle přejedl a chia semínka putovala na dlouhá léta do spíže. Mám je v ní stále. Postupem času jsem ale objevila celou řadu kombinací, jak chia v kuchyni využít – ve sladkých i slaných receptech.

Chia | foto: Canva

Obsah

Proč jsem si zamilovala chia semínka?

Začalo to nenápadně. Občas jsem je přidala do kaše nebo smoothie. Ale pak jsem zjistila, že jedna polévková lžíce chia semínek obsahuje téměř 5 gramů vlákniny, což představuje přibližně pětinu doporučené denní dávky. Díky vysokému obsahu vlákniny pomáhají stabilizovat hladinu cukru v krvi a prodlužují pocit sytosti.

Na co pomáhají chia semínka?

Dalším důvodem, proč je od té doby používám pravidelně, je vysoký obsah omega-3 kyselin, hlavně ALA (kyselina alfa-linolenová). Chia semínka jsou jedním z nejbohatších rostlinných zdrojů této esenciální mastné kyseliny, která podporuje zdraví srdce a cév. Semínka navíc obsahují minerály, jako je vápník, hořčík a fosfor, takže přispívají k pevnosti kostí a správné funkci svalů. Prostě zázračná semínka.

4 rychlé a zdravé snídaně, které máte hotové za pár minut

Chia semínky si ráda sypu i sladké toasty – třeba s oříškovým máslem a banánem.

Moje oblíbené sladké recepty s chia

Věděli jste, že...

Chia semínka dokáží absorbovat až 12násobek své hmotnosti tekutinou?

To je důvod, proč pudink z nich získá krémovou konzistenci. Navíc se tím uvolňují některé živiny, které by se jinak hůře vstřebávaly.

Historicky byly chia semínka základní potravinou Aztéků a Mayů. Používala se pro energii při dlouhých pochodech a bojích.

Nejčastěji si je pořád připravuji jako pudink. Přidávám do něj ovoce, med nebo javorový sirup, jogurt či kokosové mléko, a někdy i kokosové lupínky navrch. Chia pudink je rychlá a sytá snídaně, která se dá připravit večer do skleniček a ráno je hotovo.

Dále si ráda chia semínka sypu na různé toasty a sladká pečiva. Skvěle se hodí třeba k toastu s arašídovým nebo mandlovým máslem, s plátky banánu a jahod.

Přidávám je i do lívanců nebo palačinek, kde semínka dodají jemnou křupavost. Sypu si je na kaše nebo smoothie bowl. A poslední dobou jsem si oblíbila i chia energy balls, malé energetické kuličky, které jsou ideální jako zdravá svačina – jednoduché, rychlé a vždy po ruce, když potřebuji rychlý zdroj energie mezi jídly.

Chia jogurt z červené řepy

Chia jogurt z červené řepy

Recept

Lehké

45 min

Skvělé energetické kuličky s chia.

Recept Chia Energy Balls

  • 10 vypeckovaných datlí madjoly
  • 2 lžíce drcených kakaových bobů
  • 2 lžíce včelího pylu
  • 2 lžíce sekaných lněných semínek
  • 1 lžíce chia semínek
  • 2 lžíce ořechového másla (kešu, mandlové nebo kokosové)
  • 1 lžička kokosového oleje
  • špetka soli
  • špetka kardamomu
  1. Všechny ingredience dáme do kuchyňského robotu a vypracujeme kompaktní hmotu.
  2. Z hmoty vytvarujeme stejně velké kuličky. Lepší jsou menší, zhruba 2 cm velké.
  3. Já je mám ráda takto raw. Můžete si je určitě obalit třeba v kokosu, oříšcích, nebo drcených kakaových bobech.
  4. Uchovávejte je v chladu v ledničce.

Počet porcí: asi 10-12 kuliček dle velikosti
Doba přípravy: 15 minut

Kváskové lívance s chia semínky

Kváskové lívance s chia semínky

Recept

Lehké

45 min

Chia si můžete také nabobtnat ve vodě a pít je třeba s ovocnou limonádou.

Jak správně jíst chia semínka

Chia se skvěle hodí i do slaných jídel – stačí jimi posypat skoro jakýkoliv toast, skvělé jsou v zeleninových salátech nebo v teplé kaši z pohanky či jáhel s pečenou zeleninou. Semínka jemně křupají a dodávají jídlu výživovou hodnotu, aniž by změnila chuť nebo konzistenci.

Velmi oblíbený je u nás doma i chia nápoj, kdy semínka nechám nabobtnat ve vodě s citronovou šťávou nebo limetkou a lehce oslazenou trochou medu či sirupu. Je to skvělý způsob, jak doplnit tekutiny i vlákninu třeba po sportu. Ale nejčastěji si dávám chia na avokádový chlebík, což miluji.

Cizrnové bezlepkové placičky s chia semínky podle Kristýny Ostratické z týmu...

Cizrnové bezlepkové placičky s chia semínky podle Kristýny Ostratické z týmu Restartujem

Recept

Lehké

25 min

Avokádový toast s chia je moje oblíbená víkendová klasika.

Recept Avokádový chlebík s chia

  • 1 plátek celozrnného chleba
  • ½ zralého avokáda
  • 1–2 lžičky chia semínek
  • 1-2 lžíce žervé
  • hrst baby špenátu nebo polníčku
  • 1 rajče
  • sůl, pepř, citronová šťáva dle chuti
  • 1 vejce (volitelné)
  1. Vezmeme plátek chlebu a lehce si ho opečeme v toastovači nebo v troubě.
  2. Namažeme ho tenkou vrstvou žervé, na kterou poklademe baby špenát.
  3. Dále přidáme plátky avokáda, které osolíme, opepříme a pokapeme citrónovou šťávou.
  4. Posypeme chia semínky.
  5. Jako přílohu přidáme nakrájené rajče a pokud chceme, také vajíčko – já mám nejraději zastřené nebo uvařené na měkko.

Počet porcí: 1
Doba přípravy: 10 minut

Omeleta s chia semínky

Omeleta s chia semínky

Recept

Lehké

20 min
