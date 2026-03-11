Obsah
Proč je čočka zdravá a prospěšná
Čočka patří mezi nutričně nejbohatší luštěniny. Ve 100 gramech suché čočky je přibližně 25 gramů bílkovin, což je množství, které překvapí i ve srovnání s některými živočišnými potravinami. Po uvaření se jejich podíl přirozeně sníží, protože čočka nasákne vodu, stále ale zůstává velmi dobrým rostlinným zdrojem proteinů.
Kromě bílkovin obsahuje také:
- vlákninu, která podporuje trávení a zasytí na delší dobu
- železo, důležité pro tvorbu červených krvinek
- kyselinu listovou, která je důležitá například v těhotenství
- draslík a hořčík, které prospívají srdci a nervové soustavě
Pravidelná konzumace luštěnin je navíc spojovaná s lepší hladinou cholesterolu, stabilnější hladinou cukru v krvi a delším pocitem sytosti.
Kolik bílkovin mají běžné potraviny?
Pro lepší představu, kolik bílkovin čočka skutečně obsahuje, pomůže jednoduché srovnání:
|Potravina (100 g)
|Obsah bílkovin
|Suchá hnědá čočka
|cca 25 g
|Vařená hnědá čočka
|cca 9 g
|Vejce
|cca 13 g
|Kuřecí maso
|cca 27 g
|Hovězí maso
|cca 26 g
|Tuňák
|cca 24–25 g
|Tvaroh (polotučný)
|cca 11–12 g
|Řecký jogurt
|cca 9–10 g
|Cizrna (vařená)
|cca 8–9 g
|Fazole (vařené)
|cca 8 g
|Tofu
|cca 12–15 g
|Mandle
|cca 21 g
Která čočka je nejzdravější
Všechny druhy čočky jsou nutričně velmi hodnotné. Liší se především chutí, strukturou a způsobem použití v kuchyni.
- Červená čočka – vaří se velmi rychle a je dobře stravitelná. Hodí se do polévek, kaší nebo kari jídel.
- Zelená čočka – dobře drží tvar, má jemně oříškovou chuť a hodí se hlavně do salátů a příloh.
- Černá čočka (beluga) – má výraznější chuť, obsahuje hodně antioxidantů a je ideální do salátů nebo jako příloha.
- Hnědá čočka – klasika české kuchyně. Používá se například na čočku na kyselo nebo do polévek.
Nutriční rozdíly mezi jednotlivými druhy nejsou zásadní. Důležitější je spíše to, jakým způsobem čočku připravíte a s čím ji kombinujete.
Jak nejlépe připravit čočku
Způsob přípravy závisí především na druhu čočky. Některé typy je potřeba před vařením namáčet, jiné se vaří rovnou.
Co uvařit z čočky
Skvěle se hodí například:
Právě díky své výživové hodnotě, jednoduché přípravě a širokému využití patří čočka mezi potraviny, které se vyplatí mít ve spíži stále po ruce.
Obecný postup je jednoduchý:
- Čočku nejprve důkladně propláchněte ve studené vodě.
- Podle druhu ji případně namočte na 1 až 2 hodiny.
- Vařte ji v čisté vodě nebo vývaru.
- Sůl přidejte až ke konci vaření, aby luštěnina zbytečně netvrdla.
Orientační doba vaření:
- červená a žlutá čočka: 10–15 minut
- černá čočka beluga: 20–25 minut
- zelená čočka: 20–30 minut
- hnědá čočka: 30–40 minut
Čím ochutit vařenou čočku
Samotná vařená čočka má poměrně jemnou chuť, proto se často dochucuje kořením, bylinkami nebo kyselinkou. Díky tomu z ní může vzniknout velmi výrazné a aromatické jídlo.
Jaké koření se dává do čočky?
- česnek
- majoránka
- kmín
- bobkový list
- nové koření
- pepř
- sladká nebo uzená paprika
Pro lepší stravitelnost se do luštěnin často přidává také kmín, fenykl nebo koriandr, které mohou zmírnit nadýmání.
Čím dochutit černou čočku?
Černá čočka beluga má zemitě oříškovou chuť, která dobře vynikne v kombinaci s výraznějšími ingrediencemi. Výborně se hodí například:
- olivový olej
- citronová šťáva
- balzamikový ocet
- pečená zelenina
- bylinky jako tymián nebo petržel
- sýr feta nebo kozí sýr
Často se používá také do teplých salátů, kde dokáže nahradit klasickou přílohu.
Kdy nejíst čočku
Čočku by měli omezit lidé, kteří mají například:
- akutní zažívací potíže
- syndrom dráždivého tračníku v aktivní fázi
- výrazné problémy s trávením luštěnin
Potíže souvisejí hlavně s obsahem tzv. oligosacharidů, které se v tenkém střevě špatně tráví a ve střevě pak mohou kvasit. U zdravého člověka to obvykle nepředstavuje problém, ale při citlivém trávení nebo při akutních potížích mohou luštěniny způsobit nepříjemné nadýmání nebo tlak v břiše. Pokud na ně nejste zvyklí, je lepší začínat s menšími porcemi a postupně je do jídelníčku zařazovat častěji.
Která čočka nenadýmá
Nejméně nadýmavá bývá obvykle červená čočka a žlutá čočka. Oba druhy jsou zbaveny slupky, a proto se také rychleji vaří a bývají lépe stravitelné.
Právě slupka luštěnin totiž obsahuje nejvíce látek, které mohou způsobovat nadýmání. Proto jsou tyto čočky doporučované lidem, kteří s luštěninami teprve začínají nebo mají citlivější trávení. Navíc se vaří velmi rychle – obvykle do 10 až 15 minut – takže jsou praktickou volbou i pro rychlá jídla, například polévky, zeleninové směsi nebo lehké večeře.
Takto připravená čočka se hodí jako rychlá večeře, jednoduchá příloha k pečené zelenině nebo základ do polévky. Pokud ji doplníte čerstvými bylinkami, citronovou šťávou a trochou olivového oleje, získáte během pár minut skvělé chutné jídlo, které je zároveň syté a výživově hodnotné.
Recept Jak se vaří rychlá čočka?
- 200 g červené čočky
- 1 menší cibule
- 1 stroužek česneku
- 1 lžíce oleje
- 400 ml vody nebo vývaru
- sůl a pepř
- špetka kmínu nebo kari
- Na oleji orestujte nadrobno nakrájenou cibuli.
- Přidejte česnek a krátce ho opečte.
- Přidejte propláchnutou čočku a zalijte vodou nebo vývarem.
- Vařte asi 10 až 12 minut, dokud čočka nezměkne.
- Nakonec dochuťte solí, pepřem a kořením.
Doba přípravy: 15 minut
Počet porcí: 2–3 porce