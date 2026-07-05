Hledanou královnou zdravé výživy je potočnice lékařská. Že jste o ní ještě neslyšeli? Nejste sami. Přitom americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) sestavilo unikátní žebříček nutričně nejbohatších plodů naší planety, kde zkoumalo koncentraci vitaminů a minerálů. Výsledek šokoval i samotné pěstitele. Zatímco opěvovaný špenát i populární brokolice skončily hluboko v poli poražených, potočnice jako jediná na světě získala absolutní maximum – tedy 100 bodů ze 100. Seznamte se s rostlinou, která definuje pojem dokonalá potravina.
Co je potočnice lékařská a jak chutná
Potočnice lékařská (latinsky Nasturtium officinale) je vytrvalá vodní nebo bahenní rostlina. Možná vás to překvapí, ale je to blízká příbuzná klasického zelí, kapusty, květáku, ale také ředkviček či rukoly – patří totiž do čeledi brukvovitých.
Poznáte ji podle drobných kulatých lístků a dutých lodyh. Pokud si ji dáte do úst, exploduje vám na jazyku charakteristická peprně štiplavá chuť. Je to v podstatě dokonalá kombinace ostré řeřichy a zemité rukoly. Za touto typickou pikantností stojí stejné sirné látky, které lidé milují ve křenu, hořčici nebo ředkvičkách.
Rostlina je ze své podstaty vodomilem. Volně v přírodě roste především:
- v křišťálově čistých pramenech
- v potocích a mokřadech
- v příkopech s neustále tekoucí vodou
Ačkoliv na ni v České republice můžete narazit i planě, trhat ji ve volné přírodě odborníci vysoce nedoporučují. Kvůli riziku znečištění vody totiž hrozí nákaza bakteriemi či nebezpečnými parazity, třeba larvami motolic. Pokud ji chcete ochutnat, sázejte výhradně na ověřené pěstitele. Právě kvůli čistotě se dnes většina komerční produkce pěstuje moderní hydroponickou metodou.
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Zapomenutá superpotravina: Jedli ji už staří Římané a perští vojáci
Potočnice rozhodně není žádným novým objevem dnešních výživových poradců. Naopak, jde o jednu z nejstarších známých listových zelenin v historii lidstva, která provází lidstvo tisíce let.
- Starověk: Perský král Kýros Veliký prý nechával potočnici podávat svým vojákům již před více než 2500 lety, aby posílil jejich vitalitu a fyzickou sílu před bitvou. Staří Řekové ji zase ordinovali jako prostředek pro podporu mozkové činnosti a Římané na ni nedali dopustit při úporném nachlazení a pro zvýšení celkové výkonnosti.
- Středověk: V této éře se stala povinnou výbavou klášterních zahrad. Mniši ji ordinovali při jarní únavě, na podporu těžkého trávení a jako účinný močopudný prostředek. Šlo také o první záchranu proti kurdějím. Lidé sice tehdy neměli tušení, co je to vitamin C, ale díky pozorování moc dobře věděli, že tyhle zelené lístky spolehlivě léčí krvácející dásně námořníků i vnitrozemců.
- Novověk: V 19. století v Anglii propukla doslova potočnicová horečka. Vznikaly obrovské specializované farmy, které využívaly důmyslné systémy kanálů s čistou proudící pramenitou vodou. Ve viktoriánské Anglii se stala naprosto běžnou součástí denního jídelníčku jak chudých dělníků, tak nejvyšších šlechtických vrstev.
Proč má potočnice lékařská účinky silnější než špenát?
Důvod, proč vědci z CDC udělili potočnici plných 100 bodů, je takzvaná nutriční hustota. To znamená, že v poměru k minimálnímu množství kalorií (obsahuje 95 % vody a jeden hrnek listů má pouhé 4 kalorie) do sebe dostanete doslova bombu plnou živin.
Když se podíváme pod mikroskop, zjistíme, že tato nenápadná bylina v sobě ukrývá:
- Vitaminy: Extrémní nálož vitaminu K, obrovské množství vitaminu C, vitamin A (beta-karoten), foláty a komplex vitaminů skupiny B
- Minerály: Vápník, draslík, hořčík, fosfor, železo a cenný jód
Zázrak jménem PEITC
To nejzajímavější ale nejsou samotné vitaminy. Potočnice je nabitá glukosinoláty, izothiokyanáty, flavonoidy a polyfenoly. Klíčovou složkou je látka glukonasturtiin. Když lístky rozkoušete nebo pokrájíte, z této látky vzniká fenetylizothiokyanát (PEITC). A právě tato složka je dnes předmětem intenzivních vědeckých studií po celém světě.
7 doložených zdravotních přínosů: Co potočnice skutečně umí?
Nenechte se opít marketingovými sliby o zázračných pilulkách. U potočnice se moderní medicína opírá o reálná data. Co je tedy vědecky doloženo?
1. Antioxidační štít
Nejlépe zdokumentovaným efektem této rostliny je schopnost neutralizovat nebezpečný oxidativní stres v těle. Klinické studie opakovaně potvrzují, že lidé, kteří potočnici konzumují pravidelně, vykazují okamžité zvýšení celkové antioxidační kapacity organismu.
2. Stopka skrytým zánětům
Několik klinických výzkumů prokázalo, že látky v potočnici dokážou prokazatelně snižovat určité markery zánětu v krvi. Vědci sice jedním dechem dodávají, že je potřeba provést ještě další kvalitní studie, ale dosavadní výsledky jsou více než slibné.
3. Zdravější cévy a nižší cholesterol
Díky unikátní kombinaci antioxidantů a přírodních dusičnanů potočnice aktivně pomáhá kardiovaskulárnímu systému. Pravidelná konzumace přispívá ke zlepšení lipidového profilu, brání nebezpečné oxidaci „špatného“ cholesterolu a prokazatelně zlepšuje pružnost a funkci cév.
4. Jak je to s protinádorovým působením?
Tohle téma plní titulky médií nejčastěji, proto je potřeba zůstat nohama na zemi. Laboratorní výzkumy však ukazují, že látky z potočnice (zejména zmíněný PEITC) umí ovlivňovat metabolismus karcinogenů, chrání naši DNA před poškozením a v laboratorních podmínkách zpomalují růst některých nádorových buněk.
5. Rychlejší imunita a regenerace
Vysoký obsah vitaminu C v kombinaci s polyfenoly dává tělu zbraň proti infekcím. Vědecké studie jednoznačně prokázaly, že potočnice lékařská díky obsahu vitaminu C a polyfenolů posiluje imunitní odpověď a urychluje regeneraci svalů. Výzkumy potvrzují, že pravidelná konzumace chrání buněčnou DNA a blokuje oxidační stres způsobený extrémní fyzickou zátěží.
6. Ochrana zraku před stárnutím
Lístky jsou přirozeným zdrojem luteinu a zeaxanthinu. Tyto dva silné antioxidanty se cíleně ukládají v oční sítnici, kde fungují jako vnitřní sluneční brýle. Jejich dostatek je vědecky spojován s výrazně nižším rizikem věkem podmíněné makulární degenerace (hlavní příčiny slepoty u seniorů).
7. Pevné kosti
Díky masivnímu obsahu vitaminu K, který je klíčový pro správné ukládání vápníku do kostní hmoty, patří potočnice mezi vůbec nejlepší zelené pomocníky pro prevenci osteoporózy.
Potočnice lékařská v kuchyni: Jak z ní vymáčknout maximum?
Pokud chcete, aby vám potočnice odevzdala všechny své poklady, musíte dodržet čtyři základní pravidla:
- Jezte ji syrovou: To je nejlepší způsob, jak nezničit extrémně citlivý vitamin C.
- Krájejte ji těsně před jídlem: Teprve mechanickým narušením buněčných stěn (krájením, sekáním, žvýkáním) se v listech aktivují enzymy a začnou vznikat zázračné izothiokyanáty.
- Zapomeňte na dlouhé vaření: Pokud ji chcete přidat do teplé kuchyně, pouze ji na pár minut spařte nebo vhoďte do polévky těsně před koncem vaření. Dlouhý var z ní udělá jen zelenou hmotu bez užitku.
- Vždy přidejte kapku tuku: Karotenoidy a vitamin A jsou rozpustné v tucích. Aby je tělo dokázalo vstřebat, pokapejte potočnici olivovým olejem, přihoďte k ní hrst ořechů nebo ji zkombinujte s avokádem.
Rychlé kulinářské tipy
Má vůbec smysl pít čaj z potočnice?
V lidovém léčitelství a starých herbářích často narazíte na recepty na čaje a odvary z potočnice, které se doporučovaly při těžkém kašli, zahlenění nebo jako součást drastických jarních očistných kúr.
Moderní věda však v tomto před babskými radami varuje. Většina důležitých bioaktivních látek a antioxidantů je totiž extrémně citlivá na vysoké teploty. Zalitím listů vroucí vodou většinu benefitů spolehlivě zničíte. Pokud chcete z potočnice získat maximum medicínského potenciálu, vždy dejte přednost čerstvému salátu před teplým nálevem.
A co potočnice v kapslích nebo tinkturách?
Pokud nemáte možnost sehnat čerstvou potočnici z ověřených hydroponických farem, na trhu jsou k dostání také doplňky stravy v podobě kapslí se sušeným extraktem nebo tekutých tinktur.
Moderní šetrné metody zpracování dokážou v těchto produktech úspěšně koncentrovat klíčové sirné látky (glukosinoláty) i stabilnější minerály. Kapsle jsou tak vhodnou alternativou pro ty, kterým nevyhovuje ostrá chuť čerstvých listů, nebo chtějí rostlinu užívat cíleně na podporu imunity.
Je však třeba počítat s tím, že sušením a zpracováním dochází k přirozenému úbytku nejcitlivějších složek, zejména vitaminu C a aktivních enzymů. U alkoholových tinktur je navíc nutné brát v potaz omezení pro děti či řidiče. Pro získání kompletního spektra živin včetně vitaminu C je tedy nepřekonaná čerstvá syrová zelenina.
Pozor na rizika: Pro koho tato superpotravina není vhodná?
I u té nejzdravější zeleniny světa platí, že pro někoho může být i nebezpečná. Kdo by měl být opatrný?
- Pacienti na Warfarinu: Potočnice obsahuje obrovské, koncentrované množství vitaminu K, který podporuje srážlivost krve. Pokud užíváte léky na ředění krve (jako je právě Warfarin), prudké zvýšení příjmu této zeleniny by mohlo rozhodit vaše krevní testy. Zařazení do jídelníčku proto vždy konzultujte se svým lékařem.
- Lidé s ledvinovými kameny: Rostlina obsahuje přirozené oxaláty. Pokud trpíte na oxalátové ledvinové kameny, konzumujte ji s velkou střídmostí.
- Milovníci divokého sběru: Jak již bylo řečeno, planě rostoucí potočnice lékařská z potoka za domem je obrovským hazardem se zdravím kvůli parazitům a bakteriím ze znečištěné vody.
Potočnice lékařská je zkrátka nutriční zázrak, který si nezaslouží být zapomenut. Pokud na ni v obchodě nebo u lokálního pěstitele narazíte, a nepatříte mezi osoby, které by ji jíst neměly, neváhejte ani vteřinu a dopřejte si zelenou vitamínovou bombu.
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