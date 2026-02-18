Nejoblíbenější dezert královny Alžběty II. byl čokoládový dortík. Máme recept přímo z královské kuchyně

Jednoduchý čokoládový dezert bez pečení patřil k nejoblíbenějším sladkostem královny Alžběty II. A podle bývalého královského kuchaře se servíroval tak dlouho, dokud nezmizel poslední drobek.

Chocolate Biscuit Cake královny Alžběty II. | foto: the view from great island, iDnes Recepty

Čokoládový dezert, který se stal královskou legendou

Jak se dezert podává u královského dvora

I obyčejný moučník má v královské domácnosti svá pravidla:

  • krájí se na malé, úhledné porce
  • podává se na porcelánu
  • servíruje se s černým čajem
  • zdobení je střídmé – většinou jen čokoládová poleva

Když se mluví o britské královské kuchyni, většina lidí si představí složité dorty a luxusní ingredience. Pravdou je ale úplný opak.

Nejoblíbenějším královským dezertem je totiž Chocolate Biscuit Cake. Jednoduchý, nepečený moučník ze sušenek, čokolády a másla, který se často označuje také jako Fridge Cake, tedy dort, který se nepeče, ale pouze chladí.

Na první pohled připomíná luxusní čokoládový dort, jeho kouzlo ale spočívá v jednoduchosti. Spojení rozpuštěné čokolády, másla, cukru a nalámaných sušenek vytváří typickou mozaikovou strukturu s křupavým základem z tradičních anglických sušenek Rich Tea Biscuits.

Chocolate Biscuit Cake královny Alžběty II.

Jak na dort vzpomíná královský šéfkuchař

Dezert se podával při odpoledním čaji, narozeninách i rodinných oslavách. Bývalý osobní kuchař královny Alžběty II., Darren McGrady, v jednom z rozhovorů zavzpomínal, že šlo o naprostou výjimku mezi dezerty: „Byl zdaleka nejoblíbenějším dortem Jejího Veličenstva k odpolednímu čaji. Byl to pravděpodobně jediný dort, který se do královské jídelny posílal znovu a znovu, dokud nebyl úplně snědený.“

Královna si dezert dopřávala postupně a dokonce si ho nechávala převážet mezi rezidencemi. „Když zůstal v Buckinghamském paláci nedojedený, odvezl se na hrad Windsor, aby ho mohla dojíst tam. Pamatuji si, jak jsem jednou jel vlakem z Londýna do Windsoru s dortem v plechové dóze na kolenou – byl už napůl snědený.“

Dezert si oblíbil i princ William, a to už v dětství při společných čajích s babičkou. Natolik mu přirostl k srdci, že si ho vybral jako ženichův dort na svatbě s Kate Middleton v roce 2011. Vedle tradičního svatebního dortu tak hosté ochutnali i moučník, který pro něj měl silnou osobní hodnotu. A podle britských médií si dezert oblíbila i nejmladší generace – princ George.

Chocolate Biscuit Cake královny Alžběty II.

Originální recept královského šéfkuchaře Darrena McGradyho.

Recept Chocolate Biscuit Cake

Alternativa bez syrového vejce

Pokud nechcete použít syrové vejce, stačí směs spojit pomocí trochy smetany nebo zlatého sirupu.

Chuť i struktura zůstanou velmi podobné a dezert bude díky tomu bezpečnější ke konzumaci.

  • 1/2 lžičky másla na vymazání formy
  • 225 g sušenek Rich Tea nebo podobných sladkých sušenek
  • 115 g nesoleného másla, změklého
  • 115 g krupicového cukru
  • 115 g hořké čokolády
  • 1 vejce
  • 225 g hořké čokolády
  • 30 g čokolády na ozdobu

Chocolate Biscuit Cake královny Alžběty II.

  1. Formu lehce vymažeme máslem a postavíme ji na tác vyložený pečicím papírem.
  2. Sušenky nalámeme na kousky přibližně velikosti mandlí.
  3. Ve velké míse vyšleháme máslo s cukrem, dokud směs zesvětlá a nebude nadýchaná.
  4. Rozpustíme hořkou čokoládu a za stálého míchání ji přidáme do máslové směsi. Přidáme vejce a dobře promícháme, aby se spojilo se směsí.
  5. Vmícháme nalámané sušenky tak, aby byly celé obalené čokoládovou hmotou. Směs natlačíme do připravené formy a vyplníme všechny mezery.
  6. Dort uložíme do lednice alespoň na 3 hodiny. Ztuhlý dort vyjmeme z formy a otočíme na mřížku.
  7. Rozpustíme čokoládu na polevu a nalijeme ji na povrch i boky dortu. Pomocí stěrky polevu uhladíme a necháme ztuhnout při pokojové teplotě.
  8. Rozpustíme zbytek čokolády a použijeme ji na ozdobu.

Počet porcí: cca 8–10 porcí (dortová forma o průměru 15 cm)
Doba přípravy: 30 minut a minimálně 3 hodiny chlazení

