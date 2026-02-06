Sladké crêpes a pohankové galettes. Objevte recept na nejlepší palačinky na světě

Obsah
Kdo by neznal palačinky?
Jedno z nejoblíbenějších jídel všech dětí, pokrm, který jsme v dětství dostávali za odměnu. Vyrůstala jsem v 80. letech minulého století a v dětství jsem často nosila divné béžové punčocháče. Když se řekne „palačinka“, vybaví se mi, jak z úhledně srolované placky tekla marmeláda rovnou na punčocháčky a po zbytek dne se pak nepříjemně a sladce lepily na kůži.
Po studiích jsem strávila několik let ve Francii, kde jsem palačinkám přišla na chuť zejména díky tamním tradičním restauracím, tzv. krepériím (francouzsky Crêperie). Palačinkárny mě fascinovaly. Na jídelním lístku není nic jiného než tyhle plněné placky. Francouzi palačinky nerolují, ale skládají – buď do čtvrtkruhu, nebo do čtverce, jako psaníčko.
Mají sladké, to jsou ty pravé crêpes, a slané, těm se říká galettes. A pozor! Nejsou ze stejného těsta. Sladké jsou klasické palačinky tak, jak je známe, z bílé mouky, mléka a vajec. Slané jsou z pohankové mouky a zadělávají se vodou.
Recept Na dokonale tenké palačinky
Francouzské crêpes jsou skutečně velmi tenké, jemné, skoro papírové. Těsto, ze kterého palačinky na suché pánvi (nebo palačinkovači) děláte, je dost tekuté. Chce to trochu cviku, než si na to zvyknete, ale výsledek stojí za to! Pro recept jsem si zašla přímo na francouzský kulinářský web.
- 300 g mouky
- 3 lžíce cukru
- 2 lžíce oleje
- 50 g rozpuštěného másla
- 3 vejce
- 600 ml mléka
- špetku soli
- Do mísy nasypeme mouku a uprostřed uděláme důlek. Do něj rozklepneme vejce a přidáme cukr, olej a máslo. Promícháme a vytvoříme hladké těsto. Budeme přilévat mléko a poctivě míchat tak, aby v něm nebyly hrudky.
- Těsto necháme alespoň hodinu odpočívat. To je nutnost – alespoň nám to říkali ve Francii.
- Nepřilnavou pánev dobře rozpálíme. Ve Francii mají prakticky v každé domácnosti velké, těžké a velmi mělké pánvičky s dokonale nepřilnavým povrchem. I u nás se dají palačinkové pánvičky koupit, takže investici zvážíme, pokud patříme mezi milovníky těchto sladkých placek.
Jak servírovat?
- Francouzi palačinky nerolují, ale skládají je. Dvakrát přeloží napůl. Vznikne trojúhelník.
- Palačinky v zemi galského kohouta milují s Nutellou, ale i s marmeládou, jak jsme zvyklí my.
- Výborné jsou s cukrem a skořicí.
- Mým tipem jsou palačinky s cukrem a citronem. Palačinku hoďte zpátky na pánev, jemně pocukrujte, zalijte citrónem a na pánvičce během zahřívání poskládejte na čtvrtku. Tohle si zamilujete, slibuju!
- Máte-li chuť, i francouzskou palačinku můžete zasypat ovocem a přidat kopici šlehačky.
- Zkuste legendární francouzský moučník Crêpe Suzette, variantu palačinek pro dospělé. Troufnete si na to?
Recept Na slané palačinky
Galettes jsou slanou variantou. Chuťově nemají s palačinkami příliš společného. Pohanková mouka jim dodává zvláštní chuť. Já si tyhle galetky, jak jsem si jejich název počeštila, zamilovala.
- 330 g pohankové mouky
- 10 g hrubé soli
- 600 ml vody
- 1 vejce
- V míse smícháme pohankovou mouku se solí. Pomalu budeme přilévat vodu a šlehat metličkou, dokud nezískáme hladké, husté těsto. Přidáme vejce a promícháme. Těsto necháme dvě hodiny odpočinout, ideálně v lednici.
- Palačinkovou pánev vymažeme máslem nebo sádlem a postavíme ji na mírný až střední plamen.
- Jakmile se máslo rozpustí, nalijeme naběračku těsta a rozetřeme ho po celém povrchu.
- Opékáme z obou stran 1 až 2 minuty.
Jak servírovat?
- Tyhle placky se ani nerolují, ani nepřekládají, jen se skládají do takového psaníčka. Z kolečka uděláte čtverec, uprostřed vidíte náplň.
- Po bretoňsku. Na placku umístěnou stále na pánvičce položte kvalitní šunku, posypte strouhaným sýrem. A chcete-li být opravdoví, rozklepněte doprostřed placky vajíčko a to nechte zatáhnout.
- Sýrová galette. Tato varianta potěší milovníky sýrů i vegetariány. Můžete ji naplnit svými oblíbenými sýry, ale já doporučuji tuto kombinaci: strouhaný ementál, kozí sýr a sýr s modrou plísní. Nebojte se přidat lžíci crème fraîche. Před podáváním počkejte, až se všechny tři sýry rozpustí. Já tuhle variantu někdy lehce posypu vlašskými ořechy.
- Nepřeberné možnosti náplní: Pórek s vajíčkem, uzený losos se zakysanou smetanou (lépe s crème fraîche), špenát se sýrem, s „francouzskými bramborami“ (na pánvi orestujete cibuli, slaninu a přidejte vařené kostičky brambor, zakápněte bílým vínem a náplň je hotová).