Čokoládový dort s mascarpone: Jediný dort, který na Valentýna potřebujete

Hledáte ten nejlepší dort na Valentýna? Mám pro vás recept na extra čokoládový dort s nadýchaným mascarpone krémem. Chutná luxusně, ale zvládnete ho připravit i během jednoho večera. Přesně takový dort si svátek zamilovaných zaslouží.
Nejlepší čokoládový dort na Valentýna? Přece extra čokoládový!

Valentýn je o malých gestech, která říkají: „Záleží mi na tobě.“ A upřímně – existuje něco romantičtějšího než božský čokoládový dort? Čokoláda je symbolem lásky, potěšení i hříšného pokušení. A když ji spojíte s jemným mascarpone krémem a vláčným korpusem, vznikne dezert, který chutná jako z luxusní cukrárny.

Tento fantastický čokoládový dort má tři vrstvy tmavého čokoládového korpusu, které jsou lehce zvlhčené sirupem z hnědého cukru a mléka. Díky tomu je dort neuvěřitelně vláčný a dokonale se doplňuje s čokoládovým mascarpone krémem.

Pokud tedy hledáte recept na luxusní čokoládový dort, který zapůsobí, jste na správném místě.

Čokoládový dort s čokoládovým mascarpone krémem

Recept Čokoládový dort s čokoládovým mascarpone krémem

Čokoládový korpus

  • 150 g hladké mouky
  • 35 g kvalitního holandského kakaa
  • 175 g krupicového cukru
  • 125 g velmi měkkého másla
  • 2 vejce
  • 100 g zakysané smetany
  • 2 malé espressa (cca 60 ml silné kávy)
  • 1 lžička vanilkového extraktu
  • ½ lžičky prášku do pečiva
  • ½ lžičky jedlé sody
  • ½ lžičky jemné soli

Sirup z hnědého cukru

  • 60 g hnědého cukru
  • 120 ml plnotučného mléka

Čokoládový mascarpone krém

  • 226 g mascarpone
  • 100 g tmavého třtinového cukru
  • 60 g kakaa
  • 1 lžička vanilkového extraktu
  • ½ lžičky jemné soli
  • 300 ml smetany ke šlehání min. 33 %
  1. Předehřejeme troubu na 175 °C. Dortovou formu o průměru cca 18 cm vymažeme máslem a dno vyložíme kolečkem pečicího papíru.
  2. Do mísy kuchyňského robotu vsypeme hladkou mouku, sůl, prášek do pečiva a jedlou sodu. Kakao prosejeme přímo do mísy k suchým surovinám, aby v těstě nezůstaly hrudky, a vše metličkou důkladně promícháme.
  3. Přidáme cukr, vejce pokojové teploty, velmi měkké máslo, zakysanou smetanu, vanilkový extrakt a espresso. Pomocí plochého nástavce mícháme nejprve asi 10 sekund na nízké otáčky, aby se suroviny spojily. Poté zvýšíme rychlost a mícháme dalších 10–15 sekund, dokud nevznikne hladké těsto. Nemícháme déle, než je nutné.
  4. Těsto nalijeme do připravené formy a pečeme přibližně 25 minut. Poté formu otočíme o 180 stupňů a pečeme dalších asi 20 minut.
  5. Dort necháme 10 minut chladnout ve formě a pak ještě bez ní necháme kompletně vychladnout na mřížce.
  6. Do menšího rendlíku dáme hnědý cukr a mléko. Zahříváme na mírném plameni a metličkou mícháme, dokud se cukr téměř nerozpustí. Rendlík odstavíme ještě před bodem varu a mimo plotnu mícháme, dokud se cukr nerozpustí úplně. Sirup necháme vychladnout.
  7. Do mísy dáme studené mascarpone, tmavý třtinový cukr, polovinu prosátého kakaa, vanilkový extrakt a sůl. Plochým nástavcem šleháme na střední rychlost asi 3 minuty, dokud není směs hladká a cukr rozpuštěný.
  8. Přilijeme studenou smetanu ke šlehání a přidáme druhou polovinu prosátého kakaa. Vyměníme nástavec za metlu a šleháme na střední rychlost, dokud nevzniknou středně pevné špičky. Hotový krém uložíme do lednice, než budeme dort sestavovat.
  9. Zcela vychladlý korpus ostrým vroubkovaným nožem rozřízneme vodorovně na tři stejně silné pláty.
  10. Spodní plát položíme na servírovací podnos a pomocí štětce jej potřeme sirupem. Sirup nanášíme postupně, dokud se zcela nevsákne.
  11. Na korpus naneseme asi třetinu mascarpone krému a rozetřeme jej stěrkou přibližně půl centimetru od okraje.
  12. Přiložíme druhý plát, lehce přitlačíme, potřeme sirupem a navrstvíme další třetinu krému.
  13. Horní plát před položením otočíme spodní stranou nahoru, aby byl vršek dortu rovnější. Spodní část potřeme sirupem, otočíme zpět a položíme nasáklou stranou dolů.
  14. Na vrch dortu naneseme zbytek krému a pomocí lžíce nebo stěrky vytvoříme jemné vlnky.
  15. Pokud chceme dort celý obmazat, připravíme si 1,5násobné množství krému. Po naplnění necháme dort alespoň 1 hodinu ztuhnout v lednici a poté potřeme i boky.
  16. Dort necháme ideálně alespoň hodinu odležet v lednici, aby se chutě propojily.

Počet porcí: 12
Doba přípravy asi: 2 hodiny 40 minut

Tipy pro dokonalý výsledek:

  • Všechny suroviny na korpus by měly mít pokojovou teplotu.
  • Všechny suché suroviny prosijeme.
  • Pokud bychom krém přešlehali a začal by se srážet, přilijeme trochu teplé smetany a ručně stěrkou jemně promícháme.
  • Dort chutná ještě lépe druhý den.
  • Pro „tiramisu“ nádech můžeme část kakaa v krému vynechat a poprášit jím až vršek.
Čokoládový dort s mascarpone: Jediný dort, který na Valentýna potřebujete

14. února 2026

