Čokoládový dort s mascarpone: Jediný dort, který na Valentýna potřebujete

Nejlepší čokoládový dort na Valentýna? Přece extra čokoládový!
Valentýn je o malých gestech, která říkají: „Záleží mi na tobě.“ A upřímně – existuje něco romantičtějšího než božský čokoládový dort? Čokoláda je symbolem lásky, potěšení i hříšného pokušení. A když ji spojíte s jemným mascarpone krémem a vláčným korpusem, vznikne dezert, který chutná jako z luxusní cukrárny.
Tento fantastický čokoládový dort má tři vrstvy tmavého čokoládového korpusu, které jsou lehce zvlhčené sirupem z hnědého cukru a mléka. Díky tomu je dort neuvěřitelně vláčný a dokonale se doplňuje s čokoládovým mascarpone krémem.
Pokud tedy hledáte recept na luxusní čokoládový dort, který zapůsobí, jste na správném místě.
Recept Čokoládový dort s čokoládovým mascarpone krémem
Čokoládový korpus
- 150 g hladké mouky
- 35 g kvalitního holandského kakaa
- 175 g krupicového cukru
- 125 g velmi měkkého másla
- 2 vejce
- 100 g zakysané smetany
- 2 malé espressa (cca 60 ml silné kávy)
- 1 lžička vanilkového extraktu
- ½ lžičky prášku do pečiva
- ½ lžičky jedlé sody
- ½ lžičky jemné soli
Sirup z hnědého cukru
- 60 g hnědého cukru
- 120 ml plnotučného mléka
Čokoládový mascarpone krém
- 226 g mascarpone
- 100 g tmavého třtinového cukru
- 60 g kakaa
- 1 lžička vanilkového extraktu
- ½ lžičky jemné soli
- 300 ml smetany ke šlehání min. 33 %
- Předehřejeme troubu na 175 °C. Dortovou formu o průměru cca 18 cm vymažeme máslem a dno vyložíme kolečkem pečicího papíru.
- Do mísy kuchyňského robotu vsypeme hladkou mouku, sůl, prášek do pečiva a jedlou sodu. Kakao prosejeme přímo do mísy k suchým surovinám, aby v těstě nezůstaly hrudky, a vše metličkou důkladně promícháme.
- Přidáme cukr, vejce pokojové teploty, velmi měkké máslo, zakysanou smetanu, vanilkový extrakt a espresso. Pomocí plochého nástavce mícháme nejprve asi 10 sekund na nízké otáčky, aby se suroviny spojily. Poté zvýšíme rychlost a mícháme dalších 10–15 sekund, dokud nevznikne hladké těsto. Nemícháme déle, než je nutné.
- Těsto nalijeme do připravené formy a pečeme přibližně 25 minut. Poté formu otočíme o 180 stupňů a pečeme dalších asi 20 minut.
- Dort necháme 10 minut chladnout ve formě a pak ještě bez ní necháme kompletně vychladnout na mřížce.
- Do menšího rendlíku dáme hnědý cukr a mléko. Zahříváme na mírném plameni a metličkou mícháme, dokud se cukr téměř nerozpustí. Rendlík odstavíme ještě před bodem varu a mimo plotnu mícháme, dokud se cukr nerozpustí úplně. Sirup necháme vychladnout.
- Do mísy dáme studené mascarpone, tmavý třtinový cukr, polovinu prosátého kakaa, vanilkový extrakt a sůl. Plochým nástavcem šleháme na střední rychlost asi 3 minuty, dokud není směs hladká a cukr rozpuštěný.
- Přilijeme studenou smetanu ke šlehání a přidáme druhou polovinu prosátého kakaa. Vyměníme nástavec za metlu a šleháme na střední rychlost, dokud nevzniknou středně pevné špičky. Hotový krém uložíme do lednice, než budeme dort sestavovat.
- Zcela vychladlý korpus ostrým vroubkovaným nožem rozřízneme vodorovně na tři stejně silné pláty.
- Spodní plát položíme na servírovací podnos a pomocí štětce jej potřeme sirupem. Sirup nanášíme postupně, dokud se zcela nevsákne.
- Na korpus naneseme asi třetinu mascarpone krému a rozetřeme jej stěrkou přibližně půl centimetru od okraje.
- Přiložíme druhý plát, lehce přitlačíme, potřeme sirupem a navrstvíme další třetinu krému.
- Horní plát před položením otočíme spodní stranou nahoru, aby byl vršek dortu rovnější. Spodní část potřeme sirupem, otočíme zpět a položíme nasáklou stranou dolů.
- Na vrch dortu naneseme zbytek krému a pomocí lžíce nebo stěrky vytvoříme jemné vlnky.
- Pokud chceme dort celý obmazat, připravíme si 1,5násobné množství krému. Po naplnění necháme dort alespoň 1 hodinu ztuhnout v lednici a poté potřeme i boky.
- Dort necháme ideálně alespoň hodinu odležet v lednici, aby se chutě propojily.
Počet porcí: 12
Doba přípravy asi: 2 hodiny 40 minut
Tipy pro dokonalý výsledek: