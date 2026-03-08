Nejhnusnější jídla světa? Nejčastěji se objevují Španělsko, Švédsko a Thajsko

Tereza Hrabinová
  4:00
Krev na talíři, smažené housenky, pstruh plněný šunkou či karlovarské suchary. Co je pro někoho delikatesa, může být pro jiného kulinární noční můra. Které země se na seznamu nejhůře hodnocených jídel objevují opakovaně?

Původně jako jídlo venkovské chudiny, později jako dietetický pokrm. A nyní údajně typická rustikální specialita pro turisty. Chlebová polévka je třetí položkou české kuchyně na světovém seznamu pokrmů, které rozhodně neudělaly dobrý dojem. | foto: Jiří Zelenka / Pohled 111 CC-BY-SACreative Commons

Seznam zveřejnil web TasteAtlas, který žebříček každoročně sestavuje podle téměř 400 tisíc uživatelských hodnocení z celého světa.

Španělsko a regionální tradice

Země tapas, jamónu a špičkové gastronomie se v seznamu objevuje vůbec nejčastěji, a to hned s několika regionálními specialitami.

Například Truchas a la Navarra (5. místo) je specialita z oblasti Navarra. Pstruh se obvykle osolí, obalí v mouce, naplní sušenou šunkou a opeče na olivovém oleji, dochucený citronem a petrželí.

Další položkou jsou Angulas a la cazuela (26. místo), mladí úhoři restovaní na olivovém oleji s česnekem a chilli. Jde o tradiční a dnes velmi drahou surovinu zejména v Baskicku. Jemná, kluzká textura ale u hodnotících vyvolává rozpaky.

annarecetasfaciles

Este clásico es ideal para Navidad
Receta de TRUCHA A LA NAVARRA
4 truchas de ración
8 lonchas de jamón serrano
50 g de harina
Zumo de 1 limón
3 ramitas de perejil fresco
3 dientes de ajo
Aceite de oliva
Elaboración:
1. Rellena cada trucha con 2 lonchas de jamón serrano. Rebózalas en harina y fríelas en abundante aceite de oliva de 3 a 4 minutos por cada cara o hasta que estén bien doradas.
2. Retira un poco de aceite y añade los ajos y el perejil picados, dale una vuelta y apaga el fuego. Incorpora el zumo de un limón, remueve y salsea las truchas.

NOTAS: si las truchas son muy grandes se les puede quitar la cabeza para que quepan en la sartén.
Se pueden hacer en el horno. En ese caso, rebozarlas en harina es opcional.
Pídele al pescadero que te las abra en libro y retire la espina.
#truchaalanavarra #annarecetasfaciles

24. listopadu 2024 v 20:40, příspěvek archivován: 25. února 2026 v 14:35
oblíbit odpovědět uložit

Zastoupení mají i další regionální pokrmy: Tortilla paisana (14. místo), vydatná omeleta s různými druhy zeleniny a uzenin; Bocadillo de sardinas (32. místo), jednoduchý sendvič se sardinkami; nebo Faves a la catalana (36. místo), katalánské fazole dušené s masem a kořením.

V seznamu se objevuje také Gachas (90. místo), hutná kaše z mouky, vody a tuku typická pro chudší oblasti, jednoduchá bramborová polévka Caldo de papas (79. místo) z Kanárských ostrovů, sladké marcipánové cukroví Huesos de santo (66. místo) a dezert Pastel cordobés (86. místo), plněný dýňovou náplní z andaluské Córdoby.

Švédsko a krvavé pokrmy

Mezi 100 nejhůře hodnocenými jídly světa se opakovaně objevují tři české pochutiny:

  • 49. místo

Chlebová polévka

  • 53. místo

Karlovarský suchar

  • 92. místo

Pomazánkové máslo

Švédsko se v žebříčku objevuje opakovaně a zároveň zabírá hned dvě místa v první desítce.

Blodplättar (4. místo) jsou palačinky z těsta se zvířecí krví. Nejčastěji se používá krev vepřová, historicky nejdostupnější, někdy také hovězí nebo (zejména v severních oblastech) sobí. Palačinky se tradičně podávají s brusinkovým džemem, případně se slaninou.

Blodpalt (7. místo) představuje knedlíky z brambor, mouky a krve, opět obvykle vepřové. Často se plní cibulí a slaninou, vaří se ve vývaru a podávají s máslem či brusinkami.

cheffotto

A PIOR COMIDA DE 2023!!

Blodpalt! Galera, esse definitivamente é o pior prato de 2023. Sério, eu não teria coragem de fazer isso pra ninguém hehehehe, mas seguem os ingredientes pros corajosos de plantão:

-batata
-sangue de porco
-farinha
-carne de porco
-servir com manteiga e geleia de mirtilo

Preparo:
Cozinhe e amasse as batatas, misture com sangue de porco e farinha. Depois, corta a carne de porco em cubinhos e recheie a massa, cozinhe na água e sirva com manteiga e geleia de mirtilo. Pronto...

Tem prato pior que esse? Comente aí!

#cheffotto #receita #blodpalt #piorcomida #carnedeporco

28. října 2024 v 19:46, příspěvek archivován: 25. února 2026 v 14:37
oblíbit odpovědět uložit

Na seznamu nechybí ani Blodpudding (89. místo), krvavý pudink smažený na plátky a servírovaný s brusinkovou marmeládou.

Většina těchto jídel vznikla z nutnosti zužitkovat celé zvíře a zasytit rodinu v drsných podmínkách severu. Krev představovala cenný zdroj železa i bílkovin. Pro místní jde o běžnou součást jídelníčku, pro jedlíky mimo severní Evropu ale může krev na talíři vyvolávat odpor.

První místo celého seznamu obsadila švédská pizza Vulkanen z města Piteå. V širokém prstenci ukrývá kapsy plné sýra a šunky, salámu, slaniny i hovězí svíčkové. Ve středu jsou položené hranolky a salát s beárnskou omáčkou.

Thajsko a chuťový šok

Thajsko je třetí nejčastěji zastoupenou zemí. Běžně si pochutnáváme na pad thai nebo zeleném kari, seznam ale připomíná méně známé speciality.

Například Hon mhai (11. místo), smažené housenky bource morušového. Křupavý street food běžný na trzích a tradiční zdroj bílkovin. Pro místní jde o pochoutku, pro část světa znamená nepřekročitelnou hranici.

diana_drago

Tasting worms!
.
.
Hon mhai is a traditional insect dish that's especially popular in Bangkok. It's made by deep-frying silk worms, then seasoning

17. srpna 2025 v 20:18, příspěvek archivován: 25. února 2026 v 14:39
oblíbit odpovědět uložit

Kaeng hang le (24. místo), severothajské kari s vepřovým masem, česnekem a zázvorem, neobsahuje kokosové mléko a nese výrazný vliv barmské kuchyně. Vyznačuje se aromatickým, kořeněným charakterem se sladkokyselou chuťovou linkou.

V seznamu je i lehká polévka Tom chuet (54. místo), čirý vývar s tofu či mletým masem, nebo dezert Thong yip (61. místo), velmi sladká vaječná pochoutka připravovaná ze žloutků a cukrového sirupu.

10 nejhůře hodnocených jídel

PořadíNázev jídlaZemě Hodnocení
1.Pizza VulkanenŠvédsko1,6
2.SviðIsland1,7
3.ThorramaturIsland1,8
4.BlodplättarŠvédsko1,8
5.Truchas a la NavarraŠpanělsko 1,8
6.MilcaoChile 1,9
7.BlodpaltŠvédsko1,9
8.Kugel YerushalmiIzrael 1,9
9.Jellied eelsVelká Británie2,0
10.ChapaleleChile 2,0

Nejhnusnější jídlo na světě?

Přehled je třeba brát s rezervou, nejde o verdikt michelinských inspektorů, ale o hlasování široké veřejnosti. Přesto z něj vyplývá zajímavý obraz: některé státy se mezi nejhůře hodnocenými pokrmy objevují opakovaně.

Seznam však nevypovídá o kvalitě jednotlivých kuchyní. Spíše ukazuje, jak silně je chuť svázaná s kulturním kontextem. Zmíněná jídla jsou pro místní obyvatele součástí identity a tradice.

Nejde o to, že by se do těchto zemí nemělo jezdit „na jídlo“. Spíše je dobré počítat s tím, že skutečná lokální kuchyně může být mnohem odvážnější než nabídka turistických restaurací.

