Seznam zveřejnil web TasteAtlas, který žebříček každoročně sestavuje podle téměř 400 tisíc uživatelských hodnocení z celého světa.
Španělsko a regionální tradice
Země tapas, jamónu a špičkové gastronomie se v seznamu objevuje vůbec nejčastěji, a to hned s několika regionálními specialitami.
Například Truchas a la Navarra (5. místo) je specialita z oblasti Navarra. Pstruh se obvykle osolí, obalí v mouce, naplní sušenou šunkou a opeče na olivovém oleji, dochucený citronem a petrželí.
Další položkou jsou Angulas a la cazuela (26. místo), mladí úhoři restovaní na olivovém oleji s česnekem a chilli. Jde o tradiční a dnes velmi drahou surovinu zejména v Baskicku. Jemná, kluzká textura ale u hodnotících vyvolává rozpaky.
Zastoupení mají i další regionální pokrmy: Tortilla paisana (14. místo), vydatná omeleta s různými druhy zeleniny a uzenin; Bocadillo de sardinas (32. místo), jednoduchý sendvič se sardinkami; nebo Faves a la catalana (36. místo), katalánské fazole dušené s masem a kořením.
V seznamu se objevuje také Gachas (90. místo), hutná kaše z mouky, vody a tuku typická pro chudší oblasti, jednoduchá bramborová polévka Caldo de papas (79. místo) z Kanárských ostrovů, sladké marcipánové cukroví Huesos de santo (66. místo) a dezert Pastel cordobés (86. místo), plněný dýňovou náplní z andaluské Córdoby.
Švédsko a krvavé pokrmy
Švédsko se v žebříčku objevuje opakovaně a zároveň zabírá hned dvě místa v první desítce.
Blodplättar (4. místo) jsou palačinky z těsta se zvířecí krví. Nejčastěji se používá krev vepřová, historicky nejdostupnější, někdy také hovězí nebo (zejména v severních oblastech) sobí. Palačinky se tradičně podávají s brusinkovým džemem, případně se slaninou.
Blodpalt (7. místo) představuje knedlíky z brambor, mouky a krve, opět obvykle vepřové. Často se plní cibulí a slaninou, vaří se ve vývaru a podávají s máslem či brusinkami.
Na seznamu nechybí ani Blodpudding (89. místo), krvavý pudink smažený na plátky a servírovaný s brusinkovou marmeládou.
Většina těchto jídel vznikla z nutnosti zužitkovat celé zvíře a zasytit rodinu v drsných podmínkách severu. Krev představovala cenný zdroj železa i bílkovin. Pro místní jde o běžnou součást jídelníčku, pro jedlíky mimo severní Evropu ale může krev na talíři vyvolávat odpor.
První místo celého seznamu obsadila švédská pizza Vulkanen z města Piteå. V širokém prstenci ukrývá kapsy plné sýra a šunky, salámu, slaniny i hovězí svíčkové. Ve středu jsou položené hranolky a salát s beárnskou omáčkou.
Thajsko a chuťový šok
Thajsko je třetí nejčastěji zastoupenou zemí. Běžně si pochutnáváme na pad thai nebo zeleném kari, seznam ale připomíná méně známé speciality.
Například Hon mhai (11. místo), smažené housenky bource morušového. Křupavý street food běžný na trzích a tradiční zdroj bílkovin. Pro místní jde o pochoutku, pro část světa znamená nepřekročitelnou hranici.
Kaeng hang le (24. místo), severothajské kari s vepřovým masem, česnekem a zázvorem, neobsahuje kokosové mléko a nese výrazný vliv barmské kuchyně. Vyznačuje se aromatickým, kořeněným charakterem se sladkokyselou chuťovou linkou.
V seznamu je i lehká polévka Tom chuet (54. místo), čirý vývar s tofu či mletým masem, nebo dezert Thong yip (61. místo), velmi sladká vaječná pochoutka připravovaná ze žloutků a cukrového sirupu.
10 nejhůře hodnocených jídel
|Pořadí
|Název jídla
|Země
|Hodnocení
|1.
|Pizza Vulkanen
|Švédsko
|1,6
|2.
|Svið
|Island
|1,7
|3.
|Thorramatur
|Island
|1,8
|4.
|Blodplättar
|Švédsko
|1,8
|5.
|Truchas a la Navarra
|Španělsko
|1,8
|6.
|Milcao
|Chile
|1,9
|7.
|Blodpalt
|Švédsko
|1,9
|8.
|Kugel Yerushalmi
|Izrael
|1,9
|9.
|Jellied eels
|Velká Británie
|2,0
|10.
|Chapalele
|Chile
|2,0
Nejhnusnější jídlo na světě?
Přehled je třeba brát s rezervou, nejde o verdikt michelinských inspektorů, ale o hlasování široké veřejnosti. Přesto z něj vyplývá zajímavý obraz: některé státy se mezi nejhůře hodnocenými pokrmy objevují opakovaně.
Seznam však nevypovídá o kvalitě jednotlivých kuchyní. Spíše ukazuje, jak silně je chuť svázaná s kulturním kontextem. Zmíněná jídla jsou pro místní obyvatele součástí identity a tradice.
Nejde o to, že by se do těchto zemí nemělo jezdit „na jídlo“. Spíše je dobré počítat s tím, že skutečná lokální kuchyně může být mnohem odvážnější než nabídka turistických restaurací.