V článku se dozvíte:
- Co je krevní tlak?
- Jak krevní tlak snížit přírodní cestou?
- Které potraviny pomáhají snižovat krevní tlak?
- Česnek je přírodní antibiotikum i antioxidant
- Banány jsou často zbytečně opomíjené
Co je krevní tlak?
S každým úderem naše srdce pumpuje krev do celého těla a intenzita, s jakou při pumpování tlačí na tepny, se označuje jako krevní tlak. Systolický ve chvíli, kdy srdce pumpuje krev do tepen, a diastolický, když je srdce v klidu a plní se krví. Hodnoty nám ukazují, jakou zátěž pumpování pro srdce a cévy představuje, a patří k prvním ukazatelům, zda je náš organismus v dobré kondici. Zatímco nízký krevní tlak může způsobovat nepříjemnosti, není pro zdraví ohrožující. Na rozdíl od vysokého tlaku, který zvyšuje riziko srdečních chorob.
Jak krevní tlak snížit přírodní cestou?
Než je třeba přistoupit k medikaci, měli by lidé se zvýšenými hodnotami především upravit jídelníček. „Ovoce může poskytnout vitamín C, vitamín E, draslík, hořčík a vlákninu, u kterých bylo prokázáno, že zlepšují krevní tlak a celkové zdraví srdce,“ vysvětluje dietoložka Julia Zumpano s tím, že i určité druhy zeleniny jsou základ, pokud jde o kontrolu krevního tlaku. „Kromě vitaminu C a draslíku mají tyto potraviny skutečně bohaté nutriční hodnoty – dodávají hořčík, dusičnany, vápník, antioxidanty i vlákninu,“ doplňuje Zumpano.
Ačkoli žádná potravina nefunguje jako náhrada léčby, některé potraviny mohou mít skutečně na krevní tlak pozitivní vliv:
- Draslík: Potraviny s vysokým obsahem draslíku uvolňují stěny cév a pomáhají tělu odstraňovat přebytečný sodík.
- Vitamíny: Potraviny s vysokým obsahem vitamínu C, vitamínu E a selenu působí jako antioxidanty a mohou snižovat záněty, a díky tomu udrží krevní tlak pod kontrolou.
- Vápník: Potraviny s vysokým obsahem vápníku pomáhají s uvolňováním cév.
- Hořčík, omega-3 mastné kyseliny a vláknina podporuje rozšíření cév a tím zlepšují průtok krve.
Potraviny, které pomáhají snižovat krevní tlak:
Česnek je přírodní antibiotikum i antioxidant
Zdravotní účinky česneku jsou dlouhodobě dobře známé. Sloučenina alicin, která se v česneku vyskytuje v hojné míře, má značné antibiotické, antivirotické a antimykotické účinky. Zejména v obdobích vysoké nemocnosti je tedy více než na místě přidávat trochu česneku do jídla každý den. Jíst syrový stroužek sice mnohdy není společensky přijatelné a ani zažívání by pravděpodobně nemělo radost, existuje však řada receptů, které nenásilně kombinují tepelně upravený nebo nakládaný česnek a další potraviny vhodné ke snížení tlaku.
Pár stroužků ke zdraví. Pozvěte česnek do své kuchyně, nebudete litovat
Alicin také pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a pomocí rozšíření cév také krevní tlak. Klinické studie pak dokázaly, že doplňky stravy s česnekem vedly ke snížení systolického krevního tlaku v průměru o 8,3 mmHg a diastolického krevního tlaku o 5,5 mmHg, tedy podobně jako léky snižující vysoký krevní tlak.
Banány jsou často zbytečně opomíjené
Řada studií také potvrzuje, že k regulaci krevního tlaku je potřeba zhruba 500 až 600 gramů ovoce denně, tedy zejména citrusů, které jsou bohaté na vitamín C. V poměru k pomerančům, grapefruitům či kiwi nepatří banány k ovoci s nejvyšším obsahem vitamínů, navíc je řada dietních programů vylučuje kvůli vysokému podílu cukru.
Pozor na velké množství sodíku!
Sodík v některých potravinách způsobuje zadržování vody a stažení cév, což vede ke zvyšování tlaku.
Potraviny s vysokým množstvím sodíku:
Banány jsou však bohatým zdrojem vlákniny, a především draslíku, tedy minerálu, který pomáhá v organismu snižovat hladinu sodíku a přispívá k uvolnění cév. Jeden střední banán obsahuje zhruba jedno procento doporučeného denního příjmu vápníku na jeden den, osm procent hořčíku a až dvanáct procent draslíku.
Ne každý má sice banány rád, ale umožňují spoustu experimentů, ať už jde o dezerty z grilovaných či smažených banánů, nebo banánovou pomazánku.