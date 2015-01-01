náhledy
Bílý lanýž z italského Piemontu patří mezi nejcennější houby na světě a cena se může pohybovat v řádu tisíců eur za kilogram. Výjimečně velké kusy se navíc draží a jejich cena může vystoupat na desítky či stovky tisíc dolarů. Lanýže rostou pod zemí a jejich hledání je závislé na sezoně a zkušenosti psů.
Autor: Reuters
Japonské wagyu může stát zhruba stovky eur za kilogram, u nejvyšších kategorií i výrazně více. Cena souvisí především s mimořádným mramorováním masa, původem a přísným systémem klasifikace. Nejvyšší ceny se týkají masa z konkrétních certifikovaných chovů, nikoli každého hovězího označeného jako wagyu.
Autor: Amaso
Japonské houby matsutake patří k nejdražším houbám a na začátku sezony mohou stát 1000 až 2000 eur za kilogram. Houby se nedají jednoduše průmyslově pěstovat a musí se hledat v přírodě. Cena proto závisí na malé nabídce, sezoně a kvalitě jednotlivých kusů.
Autor: Profimedia.cz
Šafrán patří mezi nejdražší koření a kvalitní produkce může stát tisíce eur za kilogram. Z každého květu šafránu setého se získávají jen tři drobné blizny, které se sklízejí ručně. Na jeden kilogram koření je proto potřeba obrovské množství květů a mnoho hodin práce.
Autor: Shutterstock
Beluga kaviár patří mezi nejdražší klasické druhy kaviáru a jeho cena může dosahovat několika tisíc dolarů za kilogram. Získává se z jesetera beluga, který dospívá velmi pomalu. Právě dlouhá doba do první produkce jiker výrazně omezuje nabídku.
Autor: Petr Kozlík, MAFRA
Osetra je další prémiový druh kaviáru, jehož cena se může pohybovat v řádu tisíců dolarů za kilogram. Vzhled i chuť jiker se liší podle druhu jesetera a způsobu chovu. Nejdražší varianty pocházejí z kvalitních a dlouho dospívajících ryb.
Autor: https://www.quince.com/
Foie gras jsou ztučnělá husí nebo kachní játra a kvalitní výrobek může stát stovky dolarů za kilogram. Cena souvisí s náročným chovem a omezenou produkcí. V gastronomii jde o surovinu používanou především v luxusních předkrmech a paštikách.
Autor: Profimedia.cz
Černý lanýž z oblasti Périgordu patří k nejcennějším evropským houbám. Cena se může pohybovat kolem několika tisíc dolarů za kilogram podle sezony a kvality. Na rozdíl od bílého lanýže se dnes černý lanýž také pěstuje v lanýžových sadech.
Autor: archiv manželů Benešových
Japonský Yubari King patří mezi nejdražší druhy ovoce na světě a dokonale tvarované kusy se prodávají hlavně jako luxusní dárky. Při aukcích může pár melounů stát desítky tisíc dolarů. Vysokou cenu ovlivňuje vzhled, rovnoměrná síť na slupce, chuť i přísný výběr.
Autor: Profimedia.cz
Pravá vanilka patří k nejdražším kořením a kvalitní lusky mohou stát stovky až více než tisíc dolarů za kilogram. Každý květ vanilovníku se v mnoha pěstitelských oblastech opyluje ručně. Následné sušení a fermentace lusků navíc trvá několik měsíců.
Autor: Depositphotos
Tradiční balzamikový ocet, Aceto Balsamico Tradizionale může stát až stovky či tisíce dolarů za litr, pokud jde o dlouho zrající certifikovaný produkt. Vyrábí se z hroznového moštu a zraje v dřevěných sudech mnoho let. Čím delší zrání a přísnější kvalita, tím vyšší cena.
Autor: archiv Wine Food Market
Fugu je japonská čtverzubcovitá ryba, která může obsahovat smrtelný tetrodotoxin. Porce v luxusní restauraci může stát desítky až stovky dolarů. Rybu smí v Japonsku připravovat pouze kuchaři s příslušným výcvikem a licencí.
Autor: Depositphotos
Nejdražší ústřice pocházejí z omezených chovů a prodávají se jako prémiová delikatesa. Cena za kus se může pohybovat od několika dolarů až po desítky dolarů, u výjimečných produktů i výše. Rozhoduje velikost, oblast chovu, stáří a chuťové vlastnosti.
Autor: Profimedia.cz
Langusta patří mezi luxusní mořské plody a cena závisí hlavně na druhu, velikosti a původu. U velkých a prémiových kusů může jít o desítky až stovky dolarů za kilogram. V restauracích se její cena samozřejmě zvyšuje ještě o samotnou přípravu a servis.
Autor: iDNES.cz
Dlouho zrající Parmigiano Reggiano patří mezi nejdražší běžně dostupné sýry, především u výjimečných kusů a speciálních edic. Cena kvalitního sýra se může dostat na desítky eur za kilogram, zatímco raritní kusy mohou být dražší. Na výsledné ceně se výrazně podílí dlouhé zrání a omezená produkce.
Autor: Reuters
Dlouze zrající Gruyère má výraznou chuť a u nejkvalitnějších kusů může cena za kilogram vystoupat výrazně výš než u běžných sýrů.
Autor: Reuters
U nejdražších čokolád nerozhoduje jen kakao, ale také jeho původ, vzácné přísady, ruční výroba nebo zdobení jedlým zlatem.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Luxusní sushi menu z japonského Sushi Kirimon stálo 350 000 jenů, tedy přibližně 2475 dolarů. Dvacet kousků využívá řadu prémiových surovin včetně tuňáka, uni, kraba, kaviáru a lanýže. Guinness ho uvádí jako rekordní nejdražší sushi.
Autor: Archiv Richarda Tomáše
The Golden Boy z nizozemské restaurace The Daltons stojí 5000 eur za jednu porci. Obsahuje mimo jiné wagyu, beluga kaviár, kraba, bílý lanýž a jedlé zlato. Guinness World Records ho eviduje jako nejdražší hamburger v jedné porci.
Autor: De Daltons
Sušené smrže patří mezi drahé lesní houby a cena kvalitních kusů může dosahovat stovek dolarů za kilogram. Houby se sbírají ve volné přírodě a jejich výskyt závisí na počasí i konkrétní sezoně. Pro kuchaře jsou ceněné především pro výraznou zemitou chuť a vůni.
Autor: Archiv manželů Málkových
Sušená mořská okurka je vyhledávanou surovinou především v čínské a dalších asijských kuchyních. U nejkvalitnějších kusů může cena dosahovat stovek až tisíců dolarů za kilogram. Po usušení se znovu hydratuje a používá se například do polévek a slavnostních pokrmů.
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons
Manuka med z Nového Zélandu patří mezi nejdražší běžně známé medy a kvalitní varianty s vysokým označením UMF mohou stát desítky až stovky dolarů za kilogram. Vysokou cenu ovlivňuje omezená produkce, krátká sezona kvetení manuky a především požadované laboratorní hodnocení kvality.
Autor: Canva
Pravé japonské wasabi je výrazně dražší než běžné zelené pasty prodávané mimo Japonsko a cena může dosahovat kolem 55 dolarů za kilogram, u špičkové produkce i více. Rostlina potřebuje velmi specifické podmínky, čistou tekoucí vodu a několik let, než doroste do sklizňové velikosti. Právě náročné pěstování omezuje její produkci.
Autor: Canva
Máslo s kousky či výtažkem z lanýžů patří mezi dražší dochucovadla a cenu určuje především množství a druh použitého lanýže.
Autor: Canva
Uni, tedy jedlé pohlavní žlázy mořských ježků, patří mezi vyhledávané suroviny japonské kuchyně. Cena nejkvalitnějšího uni může dosahovat stovek dolarů za kilogram. Ceněná je především krémová konzistence, sladkost a čerstvost.
Autor: Canva
Ruby Roman jsou japonské hrozny s mimořádně velkými bobulemi, které se prodávají jako luxusní dárkové ovoce. Nejlepší hrozny mohou v aukci stát tisíce dolarů za jediný trs. Každý bobulový hrozen prochází přísným tříděním podle velikosti, barvy a obsahu cukru.
Autor: Canva
Kopi Luwak neboli cibetková káva je káva vyráběná z kávových třešní, které prošly trávicím traktem cibetky. U některých produkcí může cena dosáhnout stovek až více než tisíce dolarů za kilogram. Kávová zrna se po průchodu zvířetem sbírají, čistí a dále zpracovávají.
Autor: Canva
Královský krab patří mezi nejdražší běžně dostupné mořské plody a cena kvalitních částí může dosahovat desítek až stovek dolarů za kilogram. Nejvíce se cení velké kusy s masitými končetinami. Významnou roli v ceně hraje také náročný lov a omezené kvóty.
Autor: Canva
Bluefin tuňák – Nejtučnější části, především tuňákové břicho, patří mezi ceněné suroviny pro sushi a sashimi a u špičkových kusů může cena výrazně růst.
Autor: Canva
Yartsa gunbu neboli housenice čínská je velmi vzácná houba z vysokohorských oblastí Himálaje a Tibetu. Cena může dosahovat desítek tisíc dolarů za kilogram. Roste jen v omezeném období a její sběr probíhá ručně ve vysokých nadmořských výškách.
Autor: Canva