Obsah
K čemu je dobrý křemík
Křemík je po železe a zinku nejčastějším stopovým prvkem v lidském těle. Údaje o tom, kolik křemíku organismus obsahuje, se velmi liší, většina zdrojů uvádí zhruba 2 g.
Známá je jeho úloha pro zdraví kostí, zubů, nehtů a vlasů. Nejvíce je ho ale v pojivových tkáních, aortě a průdušnici. Díky tomu se křemík uvádí mezi látkami, které mají rozhodující vliv na zdraví srdce a cév.
Funkce křemíku v lidském těle
- Hraje důležitou roli v pojivové tkáni.
- Pomáhá udržovat zdravé vlasy, kůži a nehty i vlasy.
- Je nutný pro tvorbu kostí a udržuje silné kosti a klouby.
- Je prospěšný pro kardiovaskulární zdraví.
- Pomáhá chránit mozek.
- Snižuje hromadění hliníku v těle.
- Je prospěšný pro zdraví žaludku, protože chrání jeho sliznici.
- Je důležitý pro imunitu, zvyšuje hladinu lymfocytů.
|
Co způsobuje nedostatek křemíku
Na rozdíl od jiných prvků u křemíku neexistuje jednoznačný závěr o tom, kolik křemíku by člověk měl konzumovat. „Odhadovaný typický dietetický příjem (20–50 mg křemíku/den) odpovídá 0,3–0,8 mg/kg tělesné hmotnosti u osoby vážící 60 kg,“ vyplývá ze závěru dietetického panelu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Jiné zdroje uvádí obvyklý příjem nižší, 10 až 40 mg za den.
Prvním příznakem nedostatku křemíku bývá lámavost vlasů a nehtů a také stav kůže. „Tvorba vrásek a vysušování kůže ve vyšším věku bývá mimo jiné dávána do souvislosti s deficitem křemíku,“ uvádí potravinářský chemik z VŠCHT Jiří Brát.
Kromě těchto viditelných signálů vede nedostatek křemíku k řídnutí kostí, které může dlouhou dobu probíhat nenápadně.
Křemík najdete také v cereáliích a sušeném ovoci, překvapivě mnoho ho obsahují datle či banány.
Co když je křemíku moc
Na druhé straně ani příliš vysoký příjem křemíku není bez rizik. Mluví se o vzniku močových kamenů, u některých pokusných zvířat došlo dokonce k poškození ledvin, u jiných však ne. U člověka není vliv příliš vysoké dávky křemíku dostatečně prozkoumán, za bezpečnou horní hranici expertní skupina pro vitaminy a minerální látky stanovila 700 mg denně. „Což odpovídá 12 mg křemíku na kilogram tělesné hmotnosti pro dospělou osobu o hmotnosti 60 kg,“ píše Brát.
Takovou hranici běžnou stravou nepřekročíte, může se to ale stát tehdy, když začnete používat potravinové doplňky s křemíkem a nebudete se řídit návodem.
|
Které potraviny obsahují křemík
Křemík se nachází hlavně v rostlinné stravě: v obilovinách, luštěninách a některých druzích ovoce a zeleniny. Zdá se tedy, že trpět nedostatkem křemíku snad ani není možné. Odborníci ale upozorňují, že ne vždy lze ze stravy získat dostatečný příjem této esenciální látky.
Důvodem je jednak nedostatek křemíku v půdě (a tedy i v rostlinách) vlivem nesprávného hospodaření, jednak oblíbenost některých diet s nízkým obsahem obilovin. Jak upozorňuje lékař internista Jiří Štefánek, v našich končinách jsou nedostatkem křemíku ohrožení zejména lidé s poruchou příjmu potravy a také alkoholici.
Křemík se nachází v rostlinách, nejvíce ho ale bývá v částech, které příliš nejíme – například ve slupkách zrn. S vyšší úrovní zpracování obsah křemíku zpravidla klesá.
Obsah v rostlinách závisí na tom, v jaké půdě jsou pěstované, a proto považujte údaje uvedené v tabulce níže za orientační.
|
Potraviny s vysokým obsahem křemíku
|POTRAVINA
|OBSAH KŘEMÍKU NA 100 G
|ovesné vločky
|18,8 mg
|celozrnná rýže
|16,2 mg
|rýže bílá
|1,54 mg
|pšeničné otruby
|10 mg
|snídaňové cereálie
|7,8 mg
|mouka
|2,9 mg
|tmavý chléb
|4,7 mg
|fazole
|5,5 mg
|sušené datle
|16,6 mg
|rozinky
|8,25 mg
|banán
|5,44 mg
|špenát
|1,8 mg
|ořechy a semínka
|0,78 mg
Nápoje s obsahem křemíku
Za významný zdroj křemíku se někdy uvádí i minerální vody. Tam je ale obsah takový, že pozitivní účinek se projeví až při dlouhodobější konzumaci. Chemik Brát z VŠCHT upozorňuje například na lokalitu ve Francii, kde lidé pijí vodu s vysokým obsahem křemíku a kde je nižší výskyt Alzheimerovy choroby.
Zajímavé výsledky přinesl experiment, kdy lidé pili po tři měsíce minerálky obsahující vyšší množství křemíku. Ukázalo se, že jejich tělo začalo odbourávat hliník usazený v tkáních. Hliník je přitom pokládán za prvek, který v malém množství tělu sice neškodí, má ale tendenci se kumulovat v organismu a přispívat k rozvoji demence. Po hojném popíjení minerálek začalo tělo vylučovat hliník močí. A jak dodává Brát, nebyl přitom pozorovaný žádný negativní účinek.
V Česku patří mezi minerální vody s vysokým obsahem křemíku vody z těchto lokalit:
- Velké Losiny
- Mariánské Lázně (Farská kyselka a Ferdinand IV)
- Šaratice
- Darkov
- Zaječice
Mezi nápoje s vysokým obsahem křemíku patří i pivo, a to díky ječmeni, který je jeho významnou složkou. Na půl litru piva se uvádí i více než 20 mg křemíku, z čehož nejméně polovina je v biologicky dobře využitelné formě.
|
