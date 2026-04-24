Necudná zelenina, která nesměla kvůli svému tvaru do ženských klášterů, teď míří i na váš talíř. Její sezona je tady

Petra Kašparová
  5:00
Moje máma mu říká „špargl“, ale vy ho znáte spíš jako chřest. Nejlepší jarní zelenina na světě. Zkuste mu přijít na chuť, jeho příprava není složitá. A jeho konzumace prý vzbuzuje touhu, to se na jaře může hodit.

Chřest: Zelenina zelenin. | foto: Canva

Obsah

Chřest jako vilný aristokrat

Chřest je taková „buržoázní zelenina“, je to hrabě, možná král, mezi zeleninou. Tradičně je brán dokonce jako afrodiziakum, tedy jde o pokrm, který má schopnost zvyšovat sexuální touhu nebo stimulovat sexuální aktivitu. Mimochodem, ve středověku byl údajně zákaz pěstovat chřest v ženských klášterech, protože už sám tvar této zeleniny prý může vyvolat hříšné myšlenky.

A Čechy jsou taková chřestová velmoc. Tradičně, už za dob Rakouska-Uherska, se český chřest vyvážel a pochutnával si na něm dokonce sám císař. Mezi milovníky této speciální jarní zeleniny je právě český chřest považován za ten nejlepší. Pokud se vám nepodaří sehnat tuzemský chřest, koupíte pravděpodobně ten, co vyrostl v Itálii, Španělsku nebo dokonce v Peru. Jste připravení ochutnat zeleninu všech zelenin?

Chřestová polévka

Jemná chřestová polévka se šalotkou a jedlými květy – Lehký jarní krém pro gurmány

Recept

Střední

45 min

Chřest se ve středověku nesměl pěstovat v ženských klášterech. Údajně totiž vzbuzuje touhu už od pohledu.

Na co je zdravý chřest

Chřest je bohatý na živiny, které jsou pro naše tělo velmi prospěšné.

  • Obsahuje vitamíny A, C, E a K, minerály jako draslík, železo a vlákninu, která podporuje trávení.
  • Možná, že když se řekne „chřest a zdraví“, vybaví se vám, že je to močopudná zelenina. A to je pravda, obsahuje asparagin, přírodní diuretikum. Svými močopudnými účinky pomáhá čistit močové cesty a ledviny.
  • Chřest je také nízkokalorický a bohatý na antioxidanty, což z něj činí ideální potravinu pro ty, kteří se chtějí zaměřit na hubnutí. Zajímají vás konkrétní čísla? 100 g chřestu obsahuje pouze 20 kalorií, 2,1 g vlákniny a 2,4 g bílkovin.

Ano! Chřest je rozhodně jednou z těch zdravých potravin, které můžete v jejich jarní sezoně jíst, a udělat tím něco pro své zdraví.

Jarní bramborový salát s chřestem

Jarní bramborový salát s mladým chřestem

Recept

Lehké

50 min

Fialový chřest je velká vzácnost. Uvidíte-li ho v obchodě, kupte ho!

Jaký chřest je lepší

Jde o jednu zeleninu, jsou si tedy velmi podobné. Představte si to jako žlutou, zelenou a červenou papriku. Pořád to je paprika, ale pokaždé trochu jiná. Jednotlivé druhy chřestu se liší chutí a texturou.

  • Zelený chřest roste na světle. Za jeho zelenou barvu může chlorofyl. Má výraznější, oříškovou chuť, hodně vitamínu C a obvykle se nemusí loupat. Hodí se do salátů nebo třeba ke grilování.
  • Bílý chřest roste pod zemí, nejde k němu světlo, a proto je také bílý! Je jemnější, nasládlý a vyžaduje důkladné loupání. Má vyšší obsah vitamínu A. Jeho textura je měkčí, což ho činí ideálním pro přípravu pokrmů, které vyžadují jemnou a krémovou konzistenci, jako je například chřestová polévka nebo omáčka.
  • Chřest fialový je vzácná, sladká a křehká varianta chřestu s oříškovou chutí, která roste nad zemí a díky vyššímu obsahu cukru je vynikající i za syrova. Proč je fialový? Může za to sluneční záření. Nemusí se loupat, stačí z něj odlomit dřevnaté konce. Nejlépe chutná krátce vařený (2–3 minuty), grilovaný nebo pečený, a jíst se dá i syrový. Pokud jej náhodou uvidíte někde na pultu, neváhejte jej koupit a ochutnat.
Holandská omáčka s chřestem

Holandská omáčka s chřestem

Recept

Lehké

20 min

Bílý chřest je výborný s holandskou omáčkou.

Jak se připravuje chřest

Před vařením je důležité chřest dobře připravit. Záleží ovšem, jaký chřest se chystáte vařit. U zeleného chřestu příprava obnáší jen odkrojení nebo odlomení tvrdé části stonku. U chřestu bílého je nutné pečlivě oloupat celé stonky. Fialový neloupeme, pouze pokud je silnější, oloupeme konce. A pak?

1. Blanšírování: Nejjemnější proces přípravy. Je to proces, při kterém se potraviny krátce ponoří do vroucí vody a následně rychle ochladí ve studené vodě. Tato technika zachovává barvu, texturu a chuť potravin. Pokud chřest blanšírujete, zachováte z něj to nejvíc pro kvalitu i pro chuť.

Chřestové výhonky ponořte do hrnce s vroucí vodou (existují speciální hrnce na chřest, ale zvládnete to i bez něj). Vařte skutečně jen asi 120 vteřin, stačí mu to, bude měkký. Následně chřest rovnou vložte do nádoby s hodně studenou vodou (ideálně s ledem).

2. Grilování: Rychle chřest opečte, na grilu nebo klidně na pánvi. Úprava do křupava dá chuti chřestu zase jiný rozměr, oříškovější. K opékání určitě použijte olej, ideálně v dobré kvalitě, nekažte si luxusní zeleninu levným olejem. Sůl a pepř jsou nutností, víc koření nepotřebujete. Také úprava pečením je rychlá, skutečně je třeba jej opékat 1–2 minuty, ne déle.

3. Pečení v troubě: To je nejjednodušší příprava. Jen dáte chřest do pekáčku, zakapete olejem, osolíte, opepříte a „šup s tím do trouby“. Tu nastavte na zhruba 180 stupňů. V tomto případě potřebujete víc než 2 minuty. Měkký bude za 10–13 minut.

Teplý chřestový salát

Teplý chřestový salát

Recept

Střední

40 min

Chřest může být ideální přílohou k masu. Třeba grilovaný.

Co se dá udělat z chřestu

Chřest je velmi univerzální zelenina, kterou lze připravit na mnoho způsobů. Můžete ho grilovat, vařit, dusit, přidat do polévek nebo salátů. Z chřestu můžete také připravit lahodné rizoto, omelety nebo ho použít jako přílohu k masu.

Já ho mám ráda prostě jen politý holandskou omáčkou. Kromě toho je chřest skvělý i ve formě smoothies nebo zapečený v různých pokrmech. Máloco je tak univerzální jako chřest, přitom málokdo z nás jej umí efektivně zařadit do svého jídelníčku. Což je rozhodně škoda.

Chleba s křupavým vajíčkem a chřestem

Luxusní chlebíček s chřestem, avokádem a křupavým vajíčkem: Recept, který povýší vaši snídani

Recept

Lehké

20 min

Chřest grilujte jen 1-2 minuty, víc ne!

Kdy nejíst chřest

Chřest by měli s opatrností konzumovat lidé, kteří mají problémy s ledvinami nebo močovými cestami, protože může zvýšit vylučování moči a zatížit ledviny. Dále je chřest nevhodný pro osoby, které mají citlivý žaludek. U nich by totiž mohl způsobit nadýmání nebo plynatost.

Smažený zelený chřest s bylinkovou omáčkou

Smažený zelený chřest s bylinkovou omáčkou

Recept

Lehké

30 min

Bílý, zelený, fialový. Všechny jsou výborné. Sezona chřestu je tu!

Recept Chřest po polsku

  • bílý chřest uvařený dle klasického způsobu (jeden svazek)
  • 100 g dobrého (pravého) másla
  • 2 vejce vařená na tvrdo vejce
  • 4 vrchovaté lžíce strouhanky
  • sůl
  • petrželka
  • vařené nové brambory

Na remuládu (máte-li chuť)

  • 2 lžíce majoznézy
  • 4 lžíce zakysané smetany
  • Citrónovou šťávu, sůl a pepř
  1. Na nepřilnavé pánvi opražíme strouhanku. Jde to nasucho, já dávám máslo.
  2. Vejce natvrdo oloupeme a nasekáme nadrobno.
  3. Uvařený (blanšírovaný) chřest položíme na hezký talíř. Na chřest nasypeme opraženou strouhanku i vajíčka.
  4. Vedle chřestu naaranžujeme vařené brambory.
  5. Vše zalijeme rozpuštěným máslem a posypeme petrželkou.
  6. Pokud máte chuť, z majonézy, zakysané smetany, soli a pár kapek citrónu si udělejte takovou remuládu. Dobře se k pokrmu hodí. Výborné je jídlo ale i bez ní.

Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 45 minut

Chřest s vejci z jedné pánve

Chřest s vejci z jedné pánve: Rychlá a zdravá snídaně do 15 minut

Recept

Lehké

20 min

„Diagnostikoval jsem si rakovinu střev, přitom jsem jen snědl řepu," přiznal Ricky Gervais. Proč po ní čůráme červeně?
Nejčtenější

„Diagnostikoval jsem si rakovinu střev, přitom jsem jen snědl řepu,“ přiznal Ricky Gervais. Proč po ní čůráme červeně?

Šťáva z červené řepy: Plná železa, vitamínů. Navíc je výborný.

Červená řepa je nejen chutná a výživná, ale i mocná zbraň v boji za naše zdraví. Tato kořenová zelenina, která se již po staletí využívá v tradiční medicíně, má mnoho prokázaných zdravotních přínosů....

Maďar ho vymyslel, Čech si ho přivlastil. Nejlépe ho však udělají naše babičky

Kupte celé kuře a rozporcujte ho.

Kuře na paprice. Absolutní klasika českých stolů, oblíbené jídlo nás Čechů, i když autorství tohoto pokrmu si připsat nemůžeme. Máte chuť? My vám přinášíme recept na kuře na paprice jako od babičky.

Zkoušeli jste už doma hajabajky? Jsou prosté, ale zamiluje si je celá rodina

Nové brambory s tvarohem a jarní cibulkou

Zní to skoro jako pohádka, ale ve skutečnosti jde o jedno z nejjednodušších jídel české kuchyně. Žádná velká věda, žádné složité postupy. Prostě brambory, tvaroh a trocha fantazie. Ideální ukázka...

Česko je plné klíšťat. Tyto potraviny a bylinky vám pomohou se chránit

ilustrační snímek

Česko patří k zemím s vysokým výskytem klíšťat a klíšťové encefalitidy v Evropě. Jak se proti nim účinně chránit? Kromě klasických repelentů se často mluví i o tom, že klíšťata mohou odpuzovat...

Zázrak z českého pohraničí. Jak se na Šumavě začala vařit kulajda

Jihočeská kulajda

Krémová kulajda s koprem a bramborami je stálicí českých restaurací. Její kořeny sahají hluboko do venkovské kuchyně jižních Čech a Šumavy. Její chuť balancuje mezi jemností a výrazností. Její...

Necudná zelenina, která nesměla kvůli svému tvaru do ženských klášterů, teď míří i na váš talíř. Její sezona je tady

Chřest: Zelenina zelenin.

Moje máma mu říká „špargl“, ale vy ho znáte spíš jako chřest. Nejlepší jarní zelenina na světě. Zkuste mu přijít na chuť, jeho příprava není složitá. A jeho konzumace prý vzbuzuje touhu, to se na...

24. dubna 2026

Jak zužitkovat zbytky risotta? Italové v tom mají jasno, vyrábí z nich malé pomeranče

Arancini

Křupavé na povrchu, vláčné uvnitř a plné chuti. Sicilské arancini patří v Itálii k ikonám místního street foodu. Zjistěte, jak vznikly, čím se liší od supplì a jak si je připravit doma. Navíc...

24. dubna 2026  4:20

Víkendové pečení se SweetBurg: Řezy, pro které stojí za to zapnout troubu

Skandální řezy

Víkendové pečení je opět tady. Tentokrát jsem se rozhodla pro moučníky, které mají duši, tradici a tak trochu „retro“ nádech. Možná si říkáte, že v době rychlých dezertů do skleniček je to zbytečně...

24. dubna 2026

Grilovaný ananas s uzeným lososem: Odvážná kombinace, která vás dostane

Grilovaný ananas s uzeným lososem
Recept

Střední

20 min

Někdy se vyplatí vybočit ze zajetých kolejí a vyzkoušet něco, co na první pohled působí jako...

Caesar salát s kuřecím masem: Tajemství té nejlepší zálivky a křupavých krutonů

Caesar salát s kuřecím masem a krutony
Recept

Lehké

30 min

Jídlo, které na jídelních lístcích vídáme snad všude, ale jen málokde ho připraví tak, aby chutnal...

Snídaňová kaše s medovými jablky: Recept na vláčnou dobrotu, která vás nabije energií

Snídaňová kaše s medovým jablkem
Recept

Lehké

15 min

Připravte si poctivou, pomalu vařenou kaši, která díky namáčení vloček získá neuvěřitelně jemnou...

Zapomenutá dobrota z pánve našich babiček: Jak udělat ty nejlepší domácí báleše

Slovácké báleše s povidly a tvarohem

Známé také jako beleše nebo béleše patří mezi tradiční pokrmy slovácké kuchyně. Na první pohled připomínají něco mezi langošem a vdolečkem, ale jejich chuť i způsob přípravy jsou jedinečné....

23. dubna 2026

Což takhle dát si špenát? Ten baby nemusíte vařit, je plný vitamínů a chutná i těm, kteří jinak špenát nesnáší

Mladý špenát je výborný syrový. Je skoro škoda ho tepelně upravovat.

Baby špenát patří mezi nejoblíbenější listovou zeleninu posledních let. Je jemný, rychle hotový a díky své univerzálnosti se hodí do salátů, smoothie i teplých jídel. Oproti klasickému špenátu má...

23. dubna 2026  4:20

Smrkový sirup za tepla i za studena: Jak ho připravit a proč by neměl chybět v lékárničce

Za studena se sirup vyrábí tak, že se skládá cukr a výhonky ve vrstvách. Pak se...

Domácí sirup ze smrkových výhonků je jednoduchý způsob, jak uchovat vůni a sílu jarní přírody pro zdraví na celé měsíce dopředu. Jak se dělá sirup ze smrkových výhonků a kdy vyrazit na jejich sběr?

23. dubna 2026

Rychlá česneková polévka s fazolemi: Sytá lahůdka hotová za pár minut

Česneková polévka
Recept

Střední

30 min

Tahle česneková polévka s fazolemi je přesně tím receptem, který vás zachrání, když nestíháte. Díky...

Domácí paella s kuřecím masem a klobásou: Recept na španělskou klasiku po česku

Paella s kuřecím masem a klobásou
Recept

Střední

55 min

Paella je symbolem sdílení, radosti a bohatých chutí, které se dokonale propojují v jedné pánvi....

Špenátové palačinky se sýrem cottage: Lehký a zdravý brunch, který si zamilujete

Špenátové palačinky se sýrem cottage a zeleninou
Recept

Lehké

35 min

Tyto špenátové palačinky jsou ideální volbou pro dny, kdy máte chuť na něco vydatnějšího. Díky sýru...

