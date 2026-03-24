Nechtěl být kuchařem, a přesto změnil gastronomii. Příběh Augusta Escoffiera

Matouš Waller
  4:00
V desítkách kuchyní strávil téměř celý život a od základů změnil kulturu stolování nejen v Evropě. Do kuchyní přinesl pořádek, vymyslel tisíce receptů i nové metody. O vaření sice původně ani neuvažoval, haute cuisine by však bez Augusta Escoffiera nikdy nevznikla.
Escoffier během inspekce pravděpodobně v hotelu de Paris v Monte Carlu. | foto: neznámý autor

Narodil se 28. října 1846 v malém městečku Villeneuve-Loubet na pobřeží Středozemního moře nedaleko Nice ve francouzské Provence. Syn kováře, celým jménem Georges Auguste Escoffier, už od dětství projevoval umělecké vlohy a k vaření se nedostal z vlastní vůle.

O dráze kuchaře rozhodl otec malého Augusta. Už ve třinácti letech jej poslal do učení ve strýcově restauraci v Nice. Chodit kvůli tomu přestal i do školy, jak uvádí společnost Augusta Escoffiera, která dnes spravuje odkaz otce moderní francouzské kuchyně.

Jeho snahu mu záhy zjednodušilo objevené nadání pro kuchařské umění, přesto byla první praxe velmi náročná – i kvůli strýci, který nešel pro ránu daleko. Z jeho vlivu dokázal díky rozvíjecímu se talentu rychle uniknout a během následujících let vystřídal několik restaurací, až v roce 1965 odešel své kulinářské umění zdokonalovat do Paříže.

Jen krátce poté však jako kuchař naverboval do francouzské armády. Po propuštění se postupně propracovával do kuchyní stále vybranějších podniků. Rovněž se seznámil se švýcarským hoteliérem Césarem Ritzem, díky němuž se dostal do kuchyní luxusních hotelů – Savoy a Carlton v Londýně a nebo pařížského Ritzu.

Chaos versus řád a čistota

Zkušenosti z armády, kde musela být příprava jídla co nejefektivnější, přenesl i do vlastní praxe. V kuchyních restaurací a hotelů té doby panoval při přípravě jídel spíše chaos a hluk. Na denním pořádku byl i alkohol.

Banket v roce 1928 na počest Auguste Escoffiera (vpředu vlevo), třesouce rukou někdejšího francouzského premiéra Édouarda Herriota | foto: neznámý autor

Escoffier však od svých kuchařů vyžadoval naprosté soustředění a organizovanost. Mimo jiné také důsledně dbal na hygienu. Nově zavedl přísnou hierarchii a rozdělení na pět úseků, které restaurace používají dodnes:

  • studená kuchyně
  • příprava zeleniny
  • příprava masa
  • příprava omáček a polévek
  • pečivo a dezerty

Jednotliví členové kuchyňského personálu tak dostali konkrétní role i úkoly. Příprava jídel díky tomu zabrala méně času, jelikož na každém z nich se podílelo hned několik lidí.

Posun vysoké kuchyně

Během dlouhé kariéry v kuchyních vybraných podniků však Escoffier gastronomii přispěl i jinak. Navázal na úsilí předchozí generace významných kuchařů a rozvinul jejich haute cuisine.

Haute cuisine

  • Lze přeložit jako „vysoká kuchyně“.
  • Vyznačuje se pečlivou přípravou pokrmů z kvalitních či exotických surovin.
  • Důležitá je i precizní prezentace jídel.

Původně složité recepty a postupy na komplikovaná a mnohdy těžká jídla výrazně modernizoval – využívat začal například lehčí omáčky. Cílem byla snadno stravitelná jídla, jež nebylo náročné připravit.

Rovněž zavedl do té doby v Evropě neznámý způsob servírování. Na rozdíl od tehdy obvyklého servírování všech pokrmů hromadně nechal na stůl jednotlivé chody posílat postupně a pro každého strávníka zvlášť. Jeho přístup se postupně rozšířil do luxusních restaurací a hotelů v celé Evropě.

Šest dekád inovací

Při vymýšlení pokrmů se Escoffier inspiroval svými hosty – v průběhu let jich vznikly stovky, které vložil do několika kuchařských knih. Nejznámější je několikrát doplněný Le Guide Culinaire (Kulinářský průvodce), jež v poslední verzi obsahuje přes pět tisíc receptů.

Právě on také definoval postupy na pětici základních (nebo také mateřských) a i dnes hojně používaných omáček:

Svým nedosažitelným umem si od francouzského tisku vysloužil přízvisko „roi des cuisiniers et cuisinier des rois“ (král šéfkuchařů a šéfkuchař králů).

Na zasloužený odpočinek odešel po 61 letech na gastronomické scéně v roce 1920. I poté zůstal aktivní – pravidelně se účastnil například soutěží či otevírání nových podniků. Zemřel o patnáct let později ve věku 88 let v Monte Carlu. Pohřben je v rodinné hrobce v rodné obci Villeneuve-Loubet. V domě, kde vyrůstal, dnes má legendární kuchař muzeum.

