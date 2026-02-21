Nechce se vám vařit? U zapečených jídel nemusíte stát, stačí je hodit do trouby

Obsah
Proč zapečená jídla v troubě?
Zapečená jídla fungují jako kompletní hlavní chod v jednom pekáči – maso, zelenina a případně i těstoviny se při pečení propojí do jednoho celku. Díky pomalému pečení při nižší teplotě se chuť krásně rozvine: maso změkne, zelenina lehce zkaramelizuje a koření uvolní svou plnou vůni. Navíc jde o mimořádně pohodlný způsob vaření – zatímco se jídlo v troubě samo připravuje, vy můžete v klidu nachystat salát, dezert nebo si jednoduše na chvíli odpočinout.
Tipy pro dokonalé zapékání
- Používejte těžké pekáče nebo litinové nádoby – rovnoměrně rozvádějí teplo a udržují vlhkost.
- Přidejte tekutinu – vývar, smetanu nebo rajčatovou omáčku, aby se maso a zelenina nepřipalovaly a jídlo zůstalo šťavnaté.
- Kombinujte vrstvy – maso, zeleninu, luštěniny, těstoviny nebo brambory; přidejte bylinky a koření mezi jednotlivé vrstvy pro rovnoměrné aroma.
- Zakončete sýrem nebo krémovou polevou – nastrouhaný sýr, smetana nebo bešamel dodají jídlu zlatavou kůrčičku a plnější chuť.
Recept Zapečené brambory
- 1000 g nových brambor
- 280 g brynzy
- 250 ml 31% smetany
- 2 stroužky česneku
- 240 g uzeného masa
- 40 g másla
- 3 ks vejce
- 2 snítky hladkolisté petržele
- čerstvá majoránka, dle chuti
- sůl a čerstvě namletý pepř dle chuti
- V hrnci přivedeme k varu asi 2000 ml osolené vody. Brambory očistíme, nakrájíme na plátky a opatrně je nasypeme do vařící se vody. Necháme je přejít varem, scedíme, rozložíme na plech a necháme zchladnout. Brynzu smícháme asi s třetinou smetany a prolisovaným oloupaným česnekem. Uzené maso nakrájíme na kostičky.
- Zapékací nádobu vyložíme pečicím papírem, dno potřeme trochou másla a rozložíme na něj třetinu brambor. Potřeme je polovinou sýrové náplně a posypeme polovinou uzeného masa. Celý postup ještě jednou zopakujeme a nakonec zakončíme vrstvení poslední částí brambor. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 15 minut.
- Mezitím prošleháme zbylou smetanu s vejci, najemno nasekanými bylinkami, solí a pepřem. Po 15 minutách pečení vyndáme brambory z trouby a zalijeme je vaječnou směsí. Povrch poklademe kousky zbylého másla a zapékáme dalších asi 25 minut.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut
Recept Brambory zepečené se zelím a uzeným masem
- 2 ks cibule
- 300 g uzené krkovice
- 2 lžíce sádla
- 500 g kysaného zelí
- 500 g brambor
- sůl a pepř dle chuti
- 400 ml smetany na vaření
- 0,50 lžičky mletého kmínu
- Oloupanou cibuli a uzené maso nakrájíme na kostičky. V pánvi nahřejeme sádlo a cibuli s masem orestujeme dozlatova.
- Ze zelí vymačkáme šťávu, brambory oloupeme a nakrájíme na plátky. Zelí a brambory dáme do mísy, osolíme, opepříme a promícháme. Přidáme opečenou cibuli s uzeným masem, opět promícháme.
- Směs přesypeme do tukem vymazaného pekáčku, zalijeme smetanou smíchanou se solí a kmínem a pečeme při 180 °C asi 45 minut.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut
Recept Zapečené uzené se zelím a bramborami
- 600 g brambor
- 400 g uzené vepřové krkovice
- 2 stroužky česneku
- 1 ks cibule
- 2 lžíce rostlinného oleje
- 300 g kysaného zelí
- sůl a pepř dle chuti
- 2 ks bobkové listy
- 1 snítek tymiánu
- 3 kuličky jalovce
- 1 špetka mletého hřebíčku
- 350 ml smetany ke šlehání
- Brambory očistíme a nakrájíme na plátky. Maso nakrájíme na plátky. Česnek a cibuli očistíme a orestujeme na oleji dozlatova. Přidáme překrájené kysané zelí, sůl a pepř a podusíme asi 10 minut.
- Do pekáčku rozložíme nejdříve plátky brambor, navrch dáme plátky masa a poté zakryjeme zelím. Přidáme koření a zalijeme smetanou. Pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 30 minut.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 45 minut