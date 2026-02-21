Nechce se vám vařit? U zapečených jídel nemusíte stát, stačí je hodit do trouby

Zapékání je perfektní způsob, jak si víkendové vaření připravit bez stresu. Hotové jídlo je šťavnaté, voňavé a vydatné – ideální pro rodinnou hostinu i oběd na několik dní.

Zapečené brambory s telecím masem | foto: PSKulinární studio MAFRA

Proč zapečená jídla v troubě?

Zapečená jídla fungují jako kompletní hlavní chod v jednom pekáči – maso, zelenina a případně i těstoviny se při pečení propojí do jednoho celku. Díky pomalému pečení při nižší teplotě se chuť krásně rozvine: maso změkne, zelenina lehce zkaramelizuje a koření uvolní svou plnou vůni. Navíc jde o mimořádně pohodlný způsob vaření – zatímco se jídlo v troubě samo připravuje, vy můžete v klidu nachystat salát, dezert nebo si jednoduše na chvíli odpočinout.

Zapečené bramborové šišky s brokolicí a uzeným masem

Zapečené bramborové šišky s brokolicí a uzeným masem

Recept

Lehké

60 min

Tipy pro dokonalé zapékání

  1. Používejte těžké pekáče nebo litinové nádoby – rovnoměrně rozvádějí teplo a udržují vlhkost.
  2. Přidejte tekutinu – vývar, smetanu nebo rajčatovou omáčku, aby se maso a zelenina nepřipalovaly a jídlo zůstalo šťavnaté.
  3. Kombinujte vrstvy – maso, zeleninu, luštěniny, těstoviny nebo brambory; přidejte bylinky a koření mezi jednotlivé vrstvy pro rovnoměrné aroma.
  4. Zakončete sýrem nebo krémovou polevou – nastrouhaný sýr, smetana nebo bešamel dodají jídlu zlatavou kůrčičku a plnější chuť.
Zapečené brambory

Recept Zapečené brambory

  • 1000 g nových brambor
  • 280 g brynzy
  • 250 ml 31% smetany
  • 2 stroužky česneku
  • 240 g uzeného masa
  • 40 g másla
  • 3 ks vejce
  • 2 snítky hladkolisté petržele
  • čerstvá majoránka, dle chuti
  • sůl a čerstvě namletý pepř dle chuti
  1. V hrnci přivedeme k varu asi 2000 ml osolené vody. Brambory očistíme, nakrájíme na plátky a opatrně je nasypeme do vařící se vody. Necháme je přejít varem, scedíme, rozložíme na plech a necháme zchladnout. Brynzu smícháme asi s třetinou smetany a prolisovaným oloupaným česnekem. Uzené maso nakrájíme na kostičky.
  2. Zapékací nádobu vyložíme pečicím papírem, dno potřeme trochou másla a rozložíme na něj třetinu brambor. Potřeme je polovinou sýrové náplně a posypeme polovinou uzeného masa. Celý postup ještě jednou zopakujeme a nakonec zakončíme vrstvení poslední částí brambor. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 15 minut.
  3. Mezitím prošleháme zbylou smetanu s vejci, najemno nasekanými bylinkami, solí a pepřem. Po 15 minutách pečení vyndáme brambory z trouby a zalijeme je vaječnou směsí. Povrch poklademe kousky zbylého másla a zapékáme dalších asi 25 minut.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut

Zapečené kotlety s houbami

Zapečené kotlety s houbami

Recept

Střední

90 min
Zelí zapečené s uzeným masem

Recept Brambory zepečené se zelím a uzeným masem

  • 2 ks cibule
  • 300 g uzené krkovice
  • 2 lžíce sádla
  • 500 g kysaného zelí
  • 500 g brambor
  • sůl a pepř dle chuti
  • 400 ml smetany na vaření
  • 0,50 lžičky mletého kmínu
  1. Oloupanou cibuli a uzené maso nakrájíme na kostičky. V pánvi nahřejeme sádlo a cibuli s masem orestujeme dozlatova.
  2. Ze zelí vymačkáme šťávu, brambory oloupeme a nakrájíme na plátky. Zelí a brambory dáme do mísy, osolíme, opepříme a promícháme. Přidáme opečenou cibuli s uzeným masem, opět promícháme.
  3. Směs přesypeme do tukem vymazaného pekáčku, zalijeme smetanou smíchanou se solí a kmínem a pečeme při 180 °C asi 45 minut.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut

Zapečené těstoviny s kuřecím masem

Zapečené těstoviny s kuřecím masem

Recept

Střední

45 min
Zapečené uzené se zelím a bramborami

Recept Zapečené uzené se zelím a bramborami

  • 600 g brambor
  • 400 g uzené vepřové krkovice
  • 2 stroužky česneku
  • 1 ks cibule
  • 2 lžíce rostlinného oleje
  • 300 g kysaného zelí
  • sůl a pepř dle chuti
  • 2 ks bobkové listy
  • 1 snítek tymiánu
  • 3 kuličky jalovce
  • 1 špetka mletého hřebíčku
  • 350 ml smetany ke šlehání
  1. Brambory očistíme a nakrájíme na plátky. Maso nakrájíme na plátky. Česnek a cibuli očistíme a orestujeme na oleji dozlatova. Přidáme překrájené kysané zelí, sůl a pepř a podusíme asi 10 minut.
  2. Do pekáčku rozložíme nejdříve plátky brambor, navrch dáme plátky masa a poté zakryjeme zelím. Přidáme koření a zalijeme smetanou. Pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 30 minut.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 45 minut

Zapečené maso s bramborovou kaší

Zapečené maso s bramborovou kaší

Recept

Střední

70 min
