Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nečekaná zbraň proti zácpě, kterou máme v kuchyni a funguje líp než probiotika

Klára Pěnkavová
  5:00
Když se řeknou probiotika, většina lidí si představí drahé kapsle z lékárny. Přitom jednu z nejúčinnějších potravin pro lepší trávení připravovaly už babičky našich babiček a stojí jen pár korun, jde o obyčejné kysané zelí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Na co je dobré kvašené zelí

Kvašené zelí podporuje trávení, pomáhá při zácpě a prospívá střevní mikroflóře. Obsahuje vlákninu, bakterie mléčného kvašení i látky, které vznikají během fermentace.

Jaký je rozdíl mezi kysaným a kvašeným zelím

Ve skutečnosti jde téměř o totéž. Označení kysané zelí se používá častěji v běžné řeči, kvašené zelí je přesnější technologický název.

Skutečně kvašené zelí vzniká přirozenou fermentací za pomoci soli a bakterií mléčného kvašení.

Při nákupu sledujte složení. Ideální je zelí bez konzervantů, octa a zbytečných přísad.

Právě kombinace vlákniny a přirozených probiotických kultur pomáhá rozhýbat střeva přirozenou cestou. Kysané zelí navíc obsahuje vitamin C, vitaminy skupiny B, draslík, hořčík nebo železo.

Díky vysokému obsahu vlákniny zvětšuje objem stolice a podporuje střevní peristaltiku.

Pravidelná konzumace kysaného zelí (nebo třeba i zelné šťávy) bývá spojována také s lepší imunitou a nižším rizikem některých civilizačních onemocnění. Při kvašení vznikají isothiokyanáty, kterým se přisuzují ochranné účinky proti rakovině.

Test kysaného zelí: Stojí pakatel, ale funguje lépe než drahé vitaminy
Jelítka pečená na kysaném zelí

Jelítka pečená na kysaném zelí

Recept

Lehké

35 min

Kysané zelí obsahuje víc vitamínu C než čerstvé zelí.

Kvašené zelí a zdraví: Proč funguje na zácpu

Při zácpě bývá největší problém v nedostatku vlákniny, tekutin a pohybu. Kvašené zelí přitom působí hned několika směry najednou:

  • obsahuje vlákninu, která zvětšuje objem stolice a podporuje pohyb střev
  • dodává prospěšné bakterie mléčného kvašení
  • pomáhá udržovat rovnováhu střevního mikrobiomu
  • přispívá k lepšímu hospodaření s vodou ve stolici

Díky této kombinaci může být efekt na trávení znatelnější než u samotných probiotik v kapslích, zvlášť pokud je problém v celkově chudém jídelníčku.

Kdy samotné kvašené zelí nestačí

Ani kvašené zelí ale není samospásné. Pokud člověk pije málo tekutin a většinu dne sedí, efekt se výrazně snižuje. Při zácpě hraje klíčovou roli dostatek vody, pravidelný pohyb a celkově vlákninově bohatá strava.

Pomoci mohou také ovesné vločky, luštěniny, kefír, sušené švestky nebo psyllium. S kvašeným zelím je vhodné začínat opatrně, ideálně dvě až tři lžíce denně. Vyšší množství může zpočátku způsobit nadýmání.

Pokud se objeví krev ve stolici, silné bolesti břicha nebo nechtěné hubnutí, je na místě lékařské vyšetření.

Jezte zelí a nejen střeva vám poděkují. Vstřebáte slušnou dávku vitaminů
Kološvárské zelí

Tradiční koložvárské zelí s klobásou a smetanou – Poctivý recept z pekáčku

Recept

Lehké

60 min

Se zácpou vám pomůže nejen kysané zelí, ale i zelná šťáva.

Jak dlouho trvá kvašení zelí

Domácí kvašené zelí bývá hotové přibližně za 2 až 4 týdny. Záleží na teplotě i množství soli. Při pokojové teplotě začíná fermentace během několika dnů. Poté je vhodné zelí uložit do chladu, kde dozrává a získává výraznější chuť. Čím delší kvašení, tím kyselejší chuť.

Kolik soli se dává na kvašené zelí

Na jeden kilogram zelí se obvykle používá 15 až 20 gramů soli. Menší množství může způsobit kažení, příliš soli zase zpomalí fermentaci. Sůl pomáhá vytáhnout ze zelí šťávu a vytváří prostředí, ve kterém se dobře množí bakterie mléčného kvašení.

Kysané zelí v kameninovém hrnci

Tradičně se kysané zelí nakládalo do kameninového hrnce, kde má stabilnější teplotu a lépe kvasí. Pokud nemáte kameninový hrnec k dispozici, dobře poslouží i větší zavařovací sklenice. Důležité je ale jediné: zelí musí zůstat ponořené pod vlastní šťávou.

Jak správně fermentovat? 3 základní recepty na kvašenou zeleninu, které zvládne každý

Z počátku je dobré kysané zelí konzumovat jen v menším množství.

Recept Nejlepší kvašené zelí od babičky

  • 1 kg bílého zelí
  • 18 g soli
  • kmín
  • případně trochu cibule nebo jablka
  1. Zelí nakrájíme, osolíme a několik minut mačkáme rukama, dokud nepustí šťávu.
  2. Přidáme kmín a natlačíme směs do čistých sklenic nebo kameninového hrnce tak, aby bylo zelí ponořené pod šťávou.
  3. Sklenice nezavíráme úplně natěsno. Během kvašení unikají plyny.

Počet porcí: cca 2–3 sklenice (700 ml)
Doba přípravy: 20–30 minut + 2–4 týdny kvašení

Tradiční zelňáky: Tuhle jihočeskou specialitu miluje i Josef Maršálek
Kysané zelí po alsasku

Pečená vepřová krkovice na kysaném zelí s párkem – Tradiční český pokrm z pekáče

Recept

Střední

60 min
Kysané zelí s jablky

Kysané zelí s jablky

Recept

Lehké

30 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ochutnávka 5 kečupů: Levný vzorek překvapil, známá značka pohořela

Test kečupy

Patří k nejoblíbenějším dochucovadlům v českých domácnostech. Dáváme ho na hranolky, k párkům, ale i pod maso či do omáček. Jenže není kečup jako kečup. Zatímco některé lahve překypují plnou chutí...

Test jahod (2026). Kde nekupovat farmářské jahody? Tyhle jahody dopadly bezkonkurenčně nejhůř

Test jahody

Slunce svítí a většina z nás dostává chuť na ovoce, které přes zimu chybělo na stole. Jahody, maliny a borůvky lákají z regálů i stánků svou barvou, ale ruku na srdce, je už opravdu jejich čas? Česká...

Přírodní lexaurin ze zahrady: Tajný recept na hluboký spánek a klidnou mysl bez chemie

Meduňka

Dnešní doba je rychlá, plná stresu a povinností. Není divu, že večer často nemůžeme vypnout hlavu a v noci se převalujeme v posteli. Přitom řešení mnoha našich trápení s nervozitou a nespavostí nám...

Příroda se nespletla: Vypadá jako mozek a taky ho léčí. Jenže spousta lidí jí vlašské ořechy úplně špatně

Vlašské ořechy

Vlašské ořechy patří mezi nejzdravější potraviny, které nám příroda nabízí. Zatímco exotické superpotraviny cestují přes půl světa, tento lokální zázrak roste v Česku.

Kofeinový restart, nebo cukrový šok? Ochutnali jsme 4 populární ledové kávy

Test ledová káva

Regály v supermarketech se plní kelímky a plechovkami, které slibují ledové osvěžení. Ale buďme k sobě upřímní, většinou je to spíš mléčný koktejl, který kávu viděl jen z dálky. Otestovala jsem čtyři...

Nečekaná zbraň proti zácpě, kterou máme v kuchyni a funguje líp než probiotika

zelí, kvašené zelí, kysané zelí

Když se řeknou probiotika, většina lidí si představí drahé kapsle z lékárny. Přitom jednu z nejúčinnějších potravin pro lepší trávení připravovaly už babičky našich babiček a stojí jen pár korun, jde...

27. května 2026

Že se bojíte pustit do pečení chleba doma? Stačí znát pár jednoduchých pravidel a úspěch je zaručen

Chystáte se upéct chleba? Provoňte si byt, staňte se pekařem, vaše kuchyň se...

Upéct si doma vlastní chléb není žádná alchymie. Stačí mouka, voda, sůl, droždí nebo kvásek a pár jednoduchých pravidel, díky kterým bude mít bochník křupavou kůrku a nadýchanou střídku. Bojíte se do...

27. května 2026  4:30

MIND dieta: Odborníci sestavili jídelníček, který zpomaluje stárnutí mozku a pomáhá paměti

vlašský ořech, mozek, soustředění, ořechy

Vědci v nové studii potvrdili, že lidem dodržujícím principy takzvané MIND diety pomaleji stárne mozek. Jídelníček inspirovaný středomořskou kuchyní stojí hlavně na zelenině, rybách, luštěninách,...

27. května 2026

Osvěžující malinový koktejl se zmrzlinou: Dokonalé osvěžení

Malinový koktejl s vanilkovou zmrzlinou
Recept

Lehké

20 min

Tento domácí malinový koktejl s vanilkovou zmrzlinou povyšuje klasický mléčný šejk na gurmánský...

Kauza KFC: Zasmrádlá krizová komunikace má pokračování. Po měsících mlčení přichází omluva i sliby změn

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

Fastfoodový řetězec KFC se po měsících mlčení konečně veřejně vyjádřil ke kauze kolem údajného nakládání s prošlým masem. Aféra, kterou loni otevřel novinář Jan Tuna, dál rezonuje i po opakovaných...

26. května 2026  16:29

Teplý čočkový salát s celerem a lískovými oříšky: Zdravá a křupavá večeře nebo oběd

Čočka s celerem a lískovými oříšky
Recept

Lehké

25 min

Hledáte recept na rychlý, zdravý a neskutečně chutný oběd či večeři? Vyzkoušejte netradiční...

Domácí panna cotta s lesním ovocem: Recept na dokonalý italský dezert

Panna cotta s ovocnou omáčkou
Recept

Střední

40 min

Hledáte luxusní tečku za slavnostním obědem nebo si prostě chcete osladit den? Tradiční italská...

Dezert z rýžového papíru válcuje sociální sítě. Připomíná japonské mochi

Vypadá jako mochi, ale vzniká jen z rýžového papíru, jogurtu a ovoce.

Stačí pár minut na sociálních sítích a člověk má pocit, že zákusky už prošly všemi možnými proměnami. Jenže teď se objevila další. Dezert, který připomíná japonské mochi, ale vzniká z úplně...

26. května 2026  8:30

Říkají jí kaviár pro chudé: Jak připravit černou čočku krok za krokem

Černá čočka s kořenovou zeleninou + stepy

Černá čočka je skvělým zdrojem vlákniny a rostlinných bílkovin. Ideálně se doplňuje se zeleninou do teplých nebo studených salátů. Tady je přesný postup, jak černou čočku připravit krok za krokem.

26. května 2026  4:20

Můžete se každé jaro doslova ukýchat? 6 potravin, které vám mohou s alergií pomoct

alergie, sezónní alergie, senná rýma

Při pylové alergii tělo uvolňuje histamin a další látky, které spouštějí zánětlivou reakci. Výsledkem bývá ucpaný nos, kýchání, slzení očí nebo svědění v krku. Kromě léků vám mohou s alergickou rýmou...

26. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Jahodovo-malinové mojito: Recept na osvěžující drink

Jahodovo-malinové mojito
Recept

Lehké

10 min

Naše domácí jahodovo-malinové mojito vás dostane svou vyváženou sladkokyselou chutí a jednoduchou...

Tvarohové knedlíky s jahodami: Rychlé těsto, které se vždy povede

Tvarohové knedlíky s jahodami obalené ve sladké strouhance
Recept

Lehké

50 min

Vyzkoušejte náš bleskový recept na poctivé tvarohové knedlíky s jahodami, které zvládne připravit...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.