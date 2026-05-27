Na co je dobré kvašené zelí
Kvašené zelí podporuje trávení, pomáhá při zácpě a prospívá střevní mikroflóře. Obsahuje vlákninu, bakterie mléčného kvašení i látky, které vznikají během fermentace.
Jaký je rozdíl mezi kysaným a kvašeným zelím
Ve skutečnosti jde téměř o totéž. Označení kysané zelí se používá častěji v běžné řeči, kvašené zelí je přesnější technologický název.
Skutečně kvašené zelí vzniká přirozenou fermentací za pomoci soli a bakterií mléčného kvašení.
Při nákupu sledujte složení. Ideální je zelí bez konzervantů, octa a zbytečných přísad.
Právě kombinace vlákniny a přirozených probiotických kultur pomáhá rozhýbat střeva přirozenou cestou. Kysané zelí navíc obsahuje vitamin C, vitaminy skupiny B, draslík, hořčík nebo železo.
Díky vysokému obsahu vlákniny zvětšuje objem stolice a podporuje střevní peristaltiku.
Pravidelná konzumace kysaného zelí (nebo třeba i zelné šťávy) bývá spojována také s lepší imunitou a nižším rizikem některých civilizačních onemocnění. Při kvašení vznikají isothiokyanáty, kterým se přisuzují ochranné účinky proti rakovině.
Kvašené zelí a zdraví: Proč funguje na zácpu
Při zácpě bývá největší problém v nedostatku vlákniny, tekutin a pohybu. Kvašené zelí přitom působí hned několika směry najednou:
- obsahuje vlákninu, která zvětšuje objem stolice a podporuje pohyb střev
- dodává prospěšné bakterie mléčného kvašení
- pomáhá udržovat rovnováhu střevního mikrobiomu
- přispívá k lepšímu hospodaření s vodou ve stolici
Díky této kombinaci může být efekt na trávení znatelnější než u samotných probiotik v kapslích, zvlášť pokud je problém v celkově chudém jídelníčku.
Kdy samotné kvašené zelí nestačí
Ani kvašené zelí ale není samospásné. Pokud člověk pije málo tekutin a většinu dne sedí, efekt se výrazně snižuje. Při zácpě hraje klíčovou roli dostatek vody, pravidelný pohyb a celkově vlákninově bohatá strava.
Pomoci mohou také ovesné vločky, luštěniny, kefír, sušené švestky nebo psyllium. S kvašeným zelím je vhodné začínat opatrně, ideálně dvě až tři lžíce denně. Vyšší množství může zpočátku způsobit nadýmání.
Pokud se objeví krev ve stolici, silné bolesti břicha nebo nechtěné hubnutí, je na místě lékařské vyšetření.
Jak dlouho trvá kvašení zelí
Domácí kvašené zelí bývá hotové přibližně za 2 až 4 týdny. Záleží na teplotě i množství soli. Při pokojové teplotě začíná fermentace během několika dnů. Poté je vhodné zelí uložit do chladu, kde dozrává a získává výraznější chuť. Čím delší kvašení, tím kyselejší chuť.
Kolik soli se dává na kvašené zelí
Na jeden kilogram zelí se obvykle používá 15 až 20 gramů soli. Menší množství může způsobit kažení, příliš soli zase zpomalí fermentaci. Sůl pomáhá vytáhnout ze zelí šťávu a vytváří prostředí, ve kterém se dobře množí bakterie mléčného kvašení.
Kysané zelí v kameninovém hrnci
Tradičně se kysané zelí nakládalo do kameninového hrnce, kde má stabilnější teplotu a lépe kvasí. Pokud nemáte kameninový hrnec k dispozici, dobře poslouží i větší zavařovací sklenice. Důležité je ale jediné: zelí musí zůstat ponořené pod vlastní šťávou.
Recept Nejlepší kvašené zelí od babičky
- 1 kg bílého zelí
- 18 g soli
- kmín
- případně trochu cibule nebo jablka
- Zelí nakrájíme, osolíme a několik minut mačkáme rukama, dokud nepustí šťávu.
- Přidáme kmín a natlačíme směs do čistých sklenic nebo kameninového hrnce tak, aby bylo zelí ponořené pod šťávou.
- Sklenice nezavíráme úplně natěsno. Během kvašení unikají plyny.
Počet porcí: cca 2–3 sklenice (700 ml)
Doba přípravy: 20–30 minut + 2–4 týdny kvašení
