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Superovoce černý jeřáb nebo také aronie
Na první ochutnání vás možná nepřesvědčí. Není to žádná dobrota na zobání. Malé tmavé plody jsou kyselé a svíravé, takže v puse zanechají pocit podobný hodně silnému červenému vínu. Jenže právě tato trpkost napovídá, že aronie obsahuje vysoké množství rostlinných látek, například antokyany, kvůli kterým se vyplatí jí dát šanci.
V posledních letech se hodně mluví o tom, že potraviny bohaté na antokyany mohou podporovat některé oblasti kognitivního výkonu. Prostě: budete chytřejší, nebo alespoň nebudete tak… „pomalí“. Zkoumali to i vědci. Přehledy klinických studií ukazují, že antokyany z bobulového ovoce mohou mít příznivý vliv hlavně na paměť, pozornost a psychomotorickou rychlost, i když nejde o zázračnou pilulku na soustředění.
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Na co je zdravá aronie
Aronie je ceněná hlavně pro vysoký obsah polyfenolů, zejména antokyanů a prokyanidinů. Tyto látky dávají plodům aronie tmavě fialovou až černou barvu a zároveň se podílejí na jejich typicky svíravé chuti.
Současné studie u aronie zkoumají její antioxidační, protizánětlivé, kardioprotektivní a metabolické účinky, především v souvislosti s cévami, krevním tlakem, tukovým metabolismem a hladinou cukru v krvi. Je to dost, v čem nám tento tmavý nenápadný plod může pomoci.
Aronie se hodí jako součást pestrého jídelníčku pro podporu vitality, cévního zdraví a příjmu antioxidantů. Může být zajímavá pro lidi, kteří chtějí do stravy dostat více tmavého bobulového ovoce, ale nebaví je pořád dokola borůvky, ostružiny nebo černý rybíz.
Co léčí aronie
Upřímně: aronie nic „neléčí“ ve smyslu samostatné léčby. Je rozhodně důležité si uvědomit, že nejde o lék. Jak jsem psala výše, aronie může mít pozitivní vliv na váš organismus a byla používána v lidovém léčitelství. A babské rady často fungují, to je známá věc.
Pokud užíváte léky na tlak, cukrovku, ředění krve nebo řešíte chronické onemocnění, berte aronii jako potravinu, rozhodně ne jako léčivo. U koncentrovaných šťáv, extraktů a doplňků stravy je vhodné poradit se s lékařem.
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Kolik aronie denně
Je to ovoce, proto nemá aronie přesné dávkování. Kvůli výrazné trpkosti a vysokému obsahu aktivních rostlinných látek není nutné jíst jí velké množství. Jestli vám prostě „nejede“, nemusíte se jí přejídat.
- Čerstvé nebo mražené plody: přibližně malá hrst denně, tedy asi 20–40 g.
- Sušená aronie: 1–2 lžíce denně, ideálně namočené nebo přidané do kaše.
- Aroniová šťáva: zhruba 30–50 ml denně, nejlépe ředěná vodou.
- Marmeláda nebo sirup: spíš jako chuťový doplněk, protože obsahují cukr v nemalé dávce.
Největší smysl dává se aronii nevyhýbat a na její trpkost si zvyknout. Malá dávka v jogurtu, kaši, smoothie nebo čaji každý den je lepší než jednou za měsíc vypít půl láhve sirupu.
Co se dá dělat z aronie
Z aronie připravíte mnohem víc než jen šťávu. Protože má silnou barvu a výraznou chuť, stačí jí často menší množství. Dobře se kombinuje s jablky, hruškami, švestkami, rybízem, citronem, skořicí, hřebíčkem, badyánem nebo vanilkou.
Z aronie se dá připravit: marmeláda, džem, sirup, šťáva, kompot, pečený čaj, ovocné víno, likér, omáčka k masu, náplň do koláčů, smoothie, sušené plody do kaší a domácí ovocné kůže.
Nejpraktičtější je aronii zpracovat hned po sklizni, případně ji zamrazit. Mražené plody pak můžete používat celý rok.
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Jak zpracovat plody černého jeřábu
Plody aronie nejdřív otrhejte ze stopek, přeberte a dobře propláchněte. Odstraňte nahnilé nebo seschlé kusy. Pokud je nechcete zpracovávat hned, rozložte je na tác, zamrazte a potom přesypte do sáčku. Díky tomu se neslepí do jedné hroudy.
Při zpracování myslete na to, že aronie je sama o sobě chutí hodně svíravá. Proto jí sluší kombinace se sladším ovocem. Nejvděčnější jsou jablka, protože dodají přirozenou sladkost, šťavnatost i pektin. Do marmelády se hodí také švestky nebo hrušky.
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Recepty Jak jíst aronii
Čerstvá aronie je nejsilnější chuťový zážitek. Jenže je „silná“ doslova. Někdo ji má rád syrovou, většina lidí ji ale raději zpracuje. Tahle chuť rozhodně není pro každého. Její svíravost se výrazně zjemní vařením, mražením nebo kombinací se sladším ovocem.
Nejlepší způsoby, jak jíst aronii:
- Do jogurtu nebo tvarohu: stačí pár bobulí, med a ořechy.
- Do ovesné kaše: přidejte mražené plody při vaření, pustí barvu a změknou.
- Do smoothie: výborně ladí s banánem, jablkem, hruškou nebo borůvkami.
- Do čaje: sušené plody zalijte horkou vodou a nechte louhovat.
- Do koláčů: použijte ji podobně jako rybíz nebo borůvky.
- Do omáček k masu: hodí se ke zvěřině, kachně, krůtě nebo sýrům.
- Jako šťávu, sirup nebo marmeládu: nejklasičtější způsob zpracování.
Výborný trik je plody nejdřív zamrazit. Mražení částečně zjemní trpkost a aronie pak chutná kulatěji.