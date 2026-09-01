Nebezpečí ukryté v lampionku: Jak poznat, kdy je mochyně jedovatá

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Co je mochyně peruánská
Ovoce, přesněji bobule, která patří do čeledi lilkovitých, stejně jako rajčata, papriky nebo lilky. Pochází z oblasti And a dnes se pěstuje v řadě zemí. Typickým znakem je papírový lampionek, který plod obaluje. Po dozrání získá bobule žlutooranžovou až oranžovou barvu a má výraznou sladkokyselou chuť, která může připomínat angrešt nebo citrusy.
Která mochyně je jedlá
Zralá mochyně peruánská je jedlá. Nezralé zelené plody ale nejezte. Obsahují alkaloidy, které mohou při požití způsobit trávicí potíže. Zralá mochyně má až oranžovou barvu a měla by být chuťově příjemně sladkokyselá.
Na zahradě se ale můžeme setkat i s jinými druhy mochyně. Pozor na mochyni židovskou třešeň. Ta je známá výrazným oranžovým až červeným lampionkem a v České republice se pěstuje jako okrasná trvalka.
Na co je dobrá mochyně
Pravidelná konzumace podporuje obranyschopnost organismu, pomáhá detoxikovat tělo a pyšní se nízkým glykemickým indexem i vysokým obsahem vlákniny.
Jaké vitaminy má mochyně
V mochyni najdeme především:
- Vitamin C: Významný podíl pro podporu imunity.
- Vitamin A (beta-karoten): Klíčový pro zdravý zrak a pokožku.
- Vitaminy skupiny B: Zejména B1, B2 a B3 pro správnou funkci nervové soustavy.
- Minerály a antioxidanty: Bohatá na draslík, fosfor, železo a bioflavonoidy s protizánětlivými účinky.
Křehký sýrový koláč s ovocem a dortovým želé – Barevné sladké pečení s tvarohem
Střední
45 min
Plody je lepší před jídlem mýt
Na povrchu plodů se často tvoří tenká, lepkavá vrstva (přírodní ochranný vosk), kterou je nejlepší před konzumací omýt teplou vodou.
Jak jíst mochyni a co z ní připravit
Plod stačí vyjmout z listového obalu a omýt. Chutná skvěle samotný. Zralé bobule se hodí do ovocných salátů, jogurtů, smoothies nebo jako dekorace drinků a dezertů. Můžete z ní uvařit vynikající džem, pikantní čatní k masu a sýrům nebo bobule namáčet do rozpuštěné hořké čokolády.
Recepty s mochyní Svačiny
- Jednohubky na toustech a mátový drink
- Košíčky plněné sýrovou pěnou
- Smetanový pohár s ovesnými vločkami a čerstvým ovocem
Recepty s mochyní Hlavní jídla
Recepty s mochyní Dezerty
- Kokosová roláda s čokoládovou šlehačkou a physalisem
- Karamelový ananasový koláč s mochyní a pudinkovým těstem
- Exotický salát
- Brownies s para ořechy a physalisem