Stačí otočit obal oblíbeného jogurtu, džemu nebo šunky a ve složení se mohou objevit záhadná označení začínající písmenem E. Mnoho lidí si je automaticky spojuje s umělou chemií a nezdravými potravinami. Ve skutečnosti ale mohou označovat i látky, které se přirozeně vyskytují v běžných surovinách. Samotné éčko proto ještě neznamená, že je s potravinou něco špatně.
Co jsou éčka a proč se přidávají do potravin
Označením éčka se běžně myslí potravinářské přídatné látky, které mají v Evropské unii přidělený číselný kód začínající písmenem E. Výrobci je používají například k prodloužení trvanlivosti, zvýraznění chuti, úpravě barvy nebo dosažení požadované konzistence. Patří mezi ně konzervanty, barviva, sladidla, antioxidanty i zahušťovadla.
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Když jde o éčka, cukr nebo tuky. Naučte se správně číst etikety
Používání přídatných látek podléhá v Evropské unii pravidlům a posuzování bezpečnosti. Každá povolená látka má stanovené podmínky použití a u některých také nejvyšší přípustná množství. Odborníci navíc jejich bezpečnost průběžně přehodnocují na základě nových vědeckých poznatků. Neplatí tedy, že každé éčko je škodlivé, stejně jako neplatí, že látka přírodního původu musí být za všech okolností bezpečná.