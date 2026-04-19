Ne každý šálek probudí stejně. Přehled kofeinu v espressu, čaji i maté

Tereza Hrabinová
  4:00
Kolik kofeinu skutečně obsahuje vaše ranní káva? Probudí vás víc než čaj? Nejde jen o druh nápoje, ale i o způsob přípravy a velikost šálku. Přinášíme přehled, abyste věděli, co vás po ránu opravdu postaví na nohy.
ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Kolik kofeinu je v kávě

Obsah kofeinu v kávě se liší podle druhu zrna, dávky i způsobu přípravy.

Espresso (25–30 ml)

  • přibližně 60–80 mg kofeinu
  • vysoká koncentrace, ale malý objem

Dvojité espresso (cca 50–60 ml)

  • zhruba 80–150 mg kofeinu
  • v praxi často kolem 120 mg, ale záleží na zrnu

Filtrovaná káva (drip, cca 240–250 ml)

  • přibližně 90–170 mg kofeinu
  • běžně kolem 95–120 mg na šálek

French press (cca 240–250 ml)

  • orientačně 80–180 mg kofeinu
  • obvykle kolem 100–140 mg, podle síly extrakce

Čaj maté je jihoamerický nápoj připravovaný z lístků cesmíny paraguayské.

Kolik kofeinu má čaj a maté

Kofein není doménou pouze kávy. Obsahují ho i další nápoje, jejich účinek se však liší nejen množstvím, ale i přítomností dalších látek.

Yerba maté (cca 200–250 ml)

  • přibližně 65–80 mg kofeinu
  • podle způsobu přípravy může být rozmezí širší (cca 30–130 mg)
  • kombinace kofeinu a dalších xanthinů v maté je spojována s pozvolnějším nástupem a delším trváním účinku než u samotného kofeinu

Černý čaj (cca 200–250 ml)

  • přibližně 40–70 mg kofeinu
  • obsahuje L-theanin, který přispívá k vyrovnanějšímu účinku kofeinu a lepší koncentraci bez výrazné nervozity
  • účinek je často vnímaný jako pomalejší a stabilnější než u kávy

Zelený čaj (cca 200–250 ml)

  • zhruba 20–45 mg kofeinu
  • kombinace nižší dávky kofeinu a L-theaninu je spojována s mírným povzbuzením a soustředěním bez výrazného „nakopnutí“
  • obsahuje také antioxidanty (např. katechiny), které mohou prospívat metabolismu a srdci

Srovnání: Který nápoj probudí nejvíc

NápojObjemKofeinCharakter účinku
Espresso25–30 ml60–80 mgrychlý, koncentrovaný nástup
Double espresso50–60 ml80–150 mgsilný „kick“
Drip káva240–250 ml90–170 mgvyšší dávka, pozvolnější účinek
French press240–250 ml80–180 mgplný a delší efekt
Yerba maté200–250 ml65–80 mgstabilní, postupný účinek
Černý čaj200–250 ml40–70 mgmírnější, vyrovnaný
Zelený čaj200–250 ml20–45 mgjemné povzbuzení

Pro zdravého dospělého člověka je za bezpečnou považována denní dávka do 400 mg kofeinu.

Kolik kofeinu je bezpečné množství

Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin:

  • až 400 mg kofeinu denně je pro zdravého dospělého považováno za bezpečné množství,
  • jednorázová dávka kolem 200 mg obvykle nepředstavuje riziko.

To odpovídá přibližně:

  • 4–5 espressům,
  • nebo 2–4 větším šálkům filtrované kávy podle síly.
Jak působí kofein? Je to individuální

Vliv na účinek má:

  • druh kávy (Robusta obsahuje více kofeinu než Arabica),
  • způsob přípravy a extrakce,
  • velikost porce,
  • individuální citlivost a tolerance.

Kofein je stimulant, který působí na centrální nervovou soustavu. Pomáhá snižovat únavu, zvyšuje bdělost a může zlepšit soustředění i reakční čas. Účinek obvykle nastupuje během 15–45 minut a trvá několik hodin.

Reakce na kofein jsou velmi individuální. Zatímco některým lidem dodá energii a může mírně zlepšit fyzický i psychický výkon, jiní mohou pociťovat nervozitu, zrychlený tep nebo narušený spánek, zejména při vyšších dávkách nebo při konzumaci ve večerních hodinách.

Kolik kofeinu skutečně obsahuje vaše ranní káva? Probudí vás víc než čaj? Nejde jen o druh nápoje, ale i o způsob přípravy a velikost šálku. Přinášíme přehled, abyste věděli, co vás po ránu opravdu...

