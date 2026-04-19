Kolik kofeinu je v kávě
Obsah kofeinu v kávě se liší podle druhu zrna, dávky i způsobu přípravy.
Espresso (25–30 ml)
Dvojité espresso (cca 50–60 ml)
Filtrovaná káva (drip, cca 240–250 ml)
French press (cca 240–250 ml)
Cukrář Maršálek podlehl kouzlu zeleného čaje, je fajn i do rýžových knedlíčků
Kolik kofeinu má čaj a maté
Kofein není doménou pouze kávy. Obsahují ho i další nápoje, jejich účinek se však liší nejen množstvím, ale i přítomností dalších látek.
Yerba maté (cca 200–250 ml)
Černý čaj (cca 200–250 ml)
Zelený čaj (cca 200–250 ml)
Až 60 procent mileniálů se vyhýbá kofeinu, protože narušuje přirozené rytmy. Jak ho nahradit?
Srovnání: Který nápoj probudí nejvíc
|Nápoj
|Objem
|Kofein
|Charakter účinku
|Espresso
|25–30 ml
|60–80 mg
|rychlý, koncentrovaný nástup
|Double espresso
|50–60 ml
|80–150 mg
|silný „kick“
|Drip káva
|240–250 ml
|90–170 mg
|vyšší dávka, pozvolnější účinek
|French press
|240–250 ml
|80–180 mg
|plný a delší efekt
|Yerba maté
|200–250 ml
|65–80 mg
|stabilní, postupný účinek
|Černý čaj
|200–250 ml
|40–70 mg
|mírnější, vyrovnaný
|Zelený čaj
|200–250 ml
|20–45 mg
|jemné povzbuzení
Kolik kofeinu je bezpečné množství
Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin:
- až 400 mg kofeinu denně je pro zdravého dospělého považováno za bezpečné množství,
- jednorázová dávka kolem 200 mg obvykle nepředstavuje riziko.
To odpovídá přibližně:
- 4–5 espressům,
- nebo 2–4 větším šálkům filtrované kávy podle síly.
Jak působí kofein? Je to individuální
Vliv na účinek má:
Kofein je stimulant, který působí na centrální nervovou soustavu. Pomáhá snižovat únavu, zvyšuje bdělost a může zlepšit soustředění i reakční čas. Účinek obvykle nastupuje během 15–45 minut a trvá několik hodin.
Reakce na kofein jsou velmi individuální. Zatímco některým lidem dodá energii a může mírně zlepšit fyzický i psychický výkon, jiní mohou pociťovat nervozitu, zrychlený tep nebo narušený spánek, zejména při vyšších dávkách nebo při konzumaci ve večerních hodinách.
Vaše oblíbená káva o vás prozradí víc, než si myslíte. Zjistěte jak