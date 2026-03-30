Návštěva za dveřmi? 6 pomazánek hotových do 5 minut bez stresu

Petra Burgrová
  4:40
Nečekaná návštěva za dveřmi nebo prostě jen nestíháte? Tajemství rychlého pohoštění tkví v kombinaci pár surovin. Pokud máte v doma hermelín, tuňáka, mrkev, vajíčka, česnek nebo předvařenou červenou řepu, máte vyhráno. Ukážeme vám, jak tyto komponenty bleskově proměnit v barevné a chutné pomazánky.

Šunková pomazánka s křenem na domácí bagetě | foto: Stanislav PomahačKulinární studio MAFRA

Obsah

Proč jsou pomazánky ideální řešení

Pomazánky mají jednu zásadní výhodu: nepotřebují složitou přípravu ani vaření. Většina variant stojí na několika základních surovinách, které stačí smíchat.

Navíc se dobře kombinují s pečivem, zeleninou nebo krekry, takže z nich během chvíle vytvoříte kompletní pohoštění.

4 tipy pro přípravu

  1. Vše do jednoho stroje: Zapomeňte na struhadlo. Hermelínovou i mrkvovou pomazánku zvládne food procesor za pár vteřin. Stačí pulzní režim, aby se zachovala struktura.
  2. Využijte barvy: Máte-li pomazánku z červené řepy a sytě zelené avokádo, stůl vypadá lákavě bez jakýchkoliv dekorací. Kontrast barev prodává.
  3. Teplota surovin: U sýrových pomazánek (hermelín) nechte sýr chvíli mimo lednici, půjde rozmixovat mnohem rychleji a krémověji.
  4. Příloha bez práce: Zatímco robot mixuje, hoďte nakrájenou bagetu na minutu do topinkovače nebo pod gril. Teplé pečivo pozvedne i tu nejobyčejnější pomazánku o level výš.
Tuňáková pomazánka s vejci

Recept Tuňáková pomazánka s vejci

  • 4 ks uvařená vejce natvrdo
  • 160 g tuňáka v oleji
  • 1 ks bílý jogurt
  • 1 lžíce majonézy
  • 1 hrst nasekané pažitky
  • 1 ks jarní cibulka
  • sůl a mletý pepř dle chuti
  • šťáva z 0,5 citronu
  1. Uvařená vejce nastrouháme je nahrubo.
  2. Tuňáka slijeme, v misce ho rozmačkáme najemno a přimícháme k pomazánce. Vmícháme jogurt a chuť doladíme majonézou.
  3. Poté přidáme nadrobno nasekanou pažitku a jarní cibulku, osolíme, opepříme a vmícháme citronovou šťávu. Pomazánku podáváme například s celozrnnou bagetkou.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 5 minut

Mrkvovo-česneková pomazánka

Recept Mrkvovo-česneková pomazánka

  • 200 g mrkve
  • 2 stroužky česneku
  • 100 g goudy
  • 250 g krémového smetanového sýra
  • 2 lžíce zakysané smetany
  • sůl a pepř dle chuti
  • 0,50 lžičky citronové šťávy
  1. Mrkev omyjeme a oškrábeme, spolu s česnekem a goudou ji nastrouháme najemno do menší mísy.
  2. Do připravené směsi důkladně přimícháme krémový smetanový sýr, zakysanou smetanu, dochutíme solí, pepřem a citronovou šťávou.
  3. Pomazánku podáváme namazanou na pečivu, posypanou najemno nasekanou pažitkou.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 5 minut

Pomazánka z červené řepy s křenem

Recept Pomazánka z červené řepy s křenem

  • 3 střední uvařené řepy
  • 2 ks jablka
  • 3 lžíce čerstvého křenu
  • 250 g polotučného tvarohu (kostka)
  • sůl a pepř dle chuti
  • citronová šťáva
  • nasekaná petrželka
  1. Řepy, jedno oloupané jablko a křen nastrouháme na jemném struhadle. Pokud nemáme čerstvý křen můžeme použít naložený strouhaný křen.
  2. Ke křenové směsi důkladně přimícháme tvaroh, sůl, pepř, citronovou šťávu a nasekanou petrželku. Promíchanou směs ochutnáme a dle potřeby dochutíme citronem, solí a případně křenem.
  3. Housky rozkrojíme a namažeme na ně připravenou pomazánku. Dozdobíme kousky nakrájeného jablka a posypeme nastrouhaným křenem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 5 minut

Lehká vajíčková pomazánka

Recept Hermelínová pomazánka

  • 200 g hermelínu
  • 100 g šunky
  • 2 ks natvrdo vařená vejce
  • 2 lžíce bílého jogurtu
  • 2 lžíce majolky
  • 100 g měkkého tvarohu
  • sůl a pepř dle chuti
  • 2 ks jarní cibulky
  • celozrnný chléb
  1. Hermelín nastrouháme nahrubo. Šunku a vejce nakrájíme na drobné kostičky, vše smícháme v míse s jogurtem, majolkou a tvarohem, osolíme, opepříme.
  2. Jarní cibulku očistíme a nakrájíme. Pomazánku navrstvíme na plátky chleba a posypeme cibulkou.

Počet porcí: 4 poce
Doba přípravy: 5 minut

Avokádová pomazánka se sušenými rajčaty

Recept Avokádová pomazánka se sušenými rajčaty

  • 2 ks zralá avokáda
  • šťávu a kůru z 1/2 citronu
  • 100 g sušených rajčat naložených v oleji
  • 400 g smetanového sýra
  • 2 stroužky česneku
  • sůl a pepř dle chuti
  • 8 plátků parmské šunky
  • rukolu na zdobení
  1. Avokádo oloupeme a vyjmeme pecku. Dužinu dáme do misky, rozmačkáme vidličkou a zakapeme citronovou šťávou. Ze sušených rajčat slijeme nálev a necháme je okapat. Pak je nasekáme na drobno.
  2. Smetanový sýr vložíme do misky a prošleháme. Pak do něj vmícháme rozmačkané avokádo, nasekaná rajčata a prolisovaný česnek. Ochutíme solí, pepřem a nastrouhanou citronovou kůrou.
  3. Pomazánku namažeme na chléb, ozdobíme plátkem šunky a rukolou.

Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 5 minut

Vajíčková pomazánka

Recept Vajíčková pomazánka s majonézou

  • 6 ks uvařených vajec natvrdo
  • 1 ks cibule
  • 200 g majonézy
  • 2 lžíce hořčice
  • 1 snítek pažitky
  • 1 snítek petrželky
  • sůl a pepř dle chuti
  • 1 špetka krupicového cukru
  1. Uvařená vejce nakrájíme nahrubo. Cibuli oloupeme a nasekáme najemno.
  2. Vše přendáme do mísy, přidáme majonézu, hořčici, nasekanou pažitku a petrželku. Dochutíme solí, pepřem a špetkou cukru a dobře promícháme.
  3. Hotovou pomazánku necháme odležet nejlépe přes noc v lednici. Podáváme s pečivem.

Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 5 minut

Návštěva za dveřmi? 6 pomazánek hotových do 5 minut bez stresu

Šunková pomazánka s křenem na domácí bagetě

Nečekaná návštěva za dveřmi nebo prostě jen nestíháte? Tajemství rychlého pohoštění tkví v kombinaci pár surovin. Pokud máte v doma hermelín, tuňáka, mrkev, vajíčka, česnek nebo předvařenou červenou...

30. března 2026  4:40

