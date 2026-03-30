Proč jsou pomazánky ideální řešení
Pomazánky mají jednu zásadní výhodu: nepotřebují složitou přípravu ani vaření. Většina variant stojí na několika základních surovinách, které stačí smíchat.
Navíc se dobře kombinují s pečivem, zeleninou nebo krekry, takže z nich během chvíle vytvoříte kompletní pohoštění.
Recept Tuňáková pomazánka s vejci
- 4 ks uvařená vejce natvrdo
- 160 g tuňáka v oleji
- 1 ks bílý jogurt
- 1 lžíce majonézy
- 1 hrst nasekané pažitky
- 1 ks jarní cibulka
- sůl a mletý pepř dle chuti
- šťáva z 0,5 citronu
- Uvařená vejce nastrouháme je nahrubo.
- Tuňáka slijeme, v misce ho rozmačkáme najemno a přimícháme k pomazánce. Vmícháme jogurt a chuť doladíme majonézou.
- Poté přidáme nadrobno nasekanou pažitku a jarní cibulku, osolíme, opepříme a vmícháme citronovou šťávu. Pomazánku podáváme například s celozrnnou bagetkou.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 5 minut
Recept Mrkvovo-česneková pomazánka
- 200 g mrkve
- 2 stroužky česneku
- 100 g goudy
- 250 g krémového smetanového sýra
- 2 lžíce zakysané smetany
- sůl a pepř dle chuti
- 0,50 lžičky citronové šťávy
- Mrkev omyjeme a oškrábeme, spolu s česnekem a goudou ji nastrouháme najemno do menší mísy.
- Do připravené směsi důkladně přimícháme krémový smetanový sýr, zakysanou smetanu, dochutíme solí, pepřem a citronovou šťávou.
- Pomazánku podáváme namazanou na pečivu, posypanou najemno nasekanou pažitkou.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 5 minut
Recept Pomazánka z červené řepy s křenem
- 3 střední uvařené řepy
- 2 ks jablka
- 3 lžíce čerstvého křenu
- 250 g polotučného tvarohu (kostka)
- sůl a pepř dle chuti
- citronová šťáva
- nasekaná petrželka
- Řepy, jedno oloupané jablko a křen nastrouháme na jemném struhadle. Pokud nemáme čerstvý křen můžeme použít naložený strouhaný křen.
- Ke křenové směsi důkladně přimícháme tvaroh, sůl, pepř, citronovou šťávu a nasekanou petrželku. Promíchanou směs ochutnáme a dle potřeby dochutíme citronem, solí a případně křenem.
- Housky rozkrojíme a namažeme na ně připravenou pomazánku. Dozdobíme kousky nakrájeného jablka a posypeme nastrouhaným křenem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 5 minut
Recept Hermelínová pomazánka
- 200 g hermelínu
- 100 g šunky
- 2 ks natvrdo vařená vejce
- 2 lžíce bílého jogurtu
- 2 lžíce majolky
- 100 g měkkého tvarohu
- sůl a pepř dle chuti
- 2 ks jarní cibulky
- celozrnný chléb
- Hermelín nastrouháme nahrubo. Šunku a vejce nakrájíme na drobné kostičky, vše smícháme v míse s jogurtem, majolkou a tvarohem, osolíme, opepříme.
- Jarní cibulku očistíme a nakrájíme. Pomazánku navrstvíme na plátky chleba a posypeme cibulkou.
Počet porcí: 4 poce
Doba přípravy: 5 minut
Recept Avokádová pomazánka se sušenými rajčaty
- 2 ks zralá avokáda
- šťávu a kůru z 1/2 citronu
- 100 g sušených rajčat naložených v oleji
- 400 g smetanového sýra
- 2 stroužky česneku
- sůl a pepř dle chuti
- 8 plátků parmské šunky
- rukolu na zdobení
- Avokádo oloupeme a vyjmeme pecku. Dužinu dáme do misky, rozmačkáme vidličkou a zakapeme citronovou šťávou. Ze sušených rajčat slijeme nálev a necháme je okapat. Pak je nasekáme na drobno.
- Smetanový sýr vložíme do misky a prošleháme. Pak do něj vmícháme rozmačkané avokádo, nasekaná rajčata a prolisovaný česnek. Ochutíme solí, pepřem a nastrouhanou citronovou kůrou.
- Pomazánku namažeme na chléb, ozdobíme plátkem šunky a rukolou.
Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 5 minut
Recept Vajíčková pomazánka s majonézou
- 6 ks uvařených vajec natvrdo
- 1 ks cibule
- 200 g majonézy
- 2 lžíce hořčice
- 1 snítek pažitky
- 1 snítek petrželky
- sůl a pepř dle chuti
- 1 špetka krupicového cukru
- Uvařená vejce nakrájíme nahrubo. Cibuli oloupeme a nasekáme najemno.
- Vše přendáme do mísy, přidáme majonézu, hořčici, nasekanou pažitku a petrželku. Dochutíme solí, pepřem a špetkou cukru a dobře promícháme.
- Hotovou pomazánku necháme odležet nejlépe přes noc v lednici. Podáváme s pečivem.
Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 5 minut