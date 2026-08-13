Je meloun ovoce nebo zelenina
Když jdete v supermarketu nakupovat, hledáte ho v sekci ovoce. Kulinářsky se s ním tak i zachází, protože je sladký, šťavnatý a jíme ho jako zákusek. Pokud se ale zeptáte botanika, opraví vás. Meloun je plodová zelenina z čeledi tykvovitých a jeho plod je z botanického hlediska obří bobule. Je příbuzný s cuketou, dýní a v případě cukrových melounů dokonce přímo s klasickou okurkou setou.
Jaké jsou druhy melounu
Pod pojmem meloun si většina z nás představí velký zelený vodní meloun s červenou dužninou. To je ale jen jedna část melounové rodiny. Melouny můžeme zjednodušeně rozdělit na dvě hlavní skupiny.
- Vodní melouny: Mají zelenou slupku (pruhovanou i jednobarevnou) a červenou dužninu plnou sladké šťávy. Dnes už ale narazíte i na žlutomasé odrůdy nebo bezsemenné varianty.
- Cukrové melouny: Do této skupiny patří například cantaloupe (menší meloun s výraznou drsnou strukturou na slupce a sytě oranžovou dužninou, sladce voní a jeho chuť lehce připomíná ananas), galia (zvenku vypadá, jako by jeho slupku pokryla jemná síťka nebo stromová kůra, když zraje, mění barvu ze zelené na zlatavou a jeho dužnina je velmi aromatická) nebo kanárský meloun (poznáte ho podle hladké, zářivě žluté slupky a světle zelené či bílé dužniny, je pevnější a skvěle se hodí k prosciuttu).
|Druh melounu
|Nejlépe funguje s...
|Vodní meloun
|feta, máta, limetka, jahody, bazalka, okurka, rajčata
|Cantaloupe
|prosciutto, mozzarella, řecký jogurt, maliny, borůvky, med
|Galia
|citrusy, jahody, jogurt, máta, zázvor
Jak v obchodě poznat ten nejlepší a nejsladší
Dobrý kousek není možné spolehlivě poznat jen jedním trikem. Nejlepší je zkombinovat několik znaků.
- Hledejte žlutý flek: Místo, kde meloun ležel na zemi. Pokud je skvrna bílá nebo nažloutlá, meloun utrhli moc brzy. Pokud je skvrna sytě žlutá až oranžová, zrál na sluníčku dostatečně dlouho.
- Koukněte na stopku: Zelená, šťavnatá stopka znamená, že byl odříznut předčasně. Zralý meloun má stopku zaschlou a hnědou.
- Poklepejte na něj: Pokud vydá jasný, dutý a zvonivý zvuk, je plný šťávy a připravený ke konzumaci. Zní-li úplně tupě a měkce, bývá už přezrálý a blátivý.
Kolik má meloun kalorií
U vodního melounu je energetická hodnota poměrně nízká. Podle údajů USDA uváděných Cleveland Clinic má 100 gramů syrového vodního melounu přibližně 30 kcal. Přestože má meloun relativně málo energie, při velkém množství už sníte poměrně značnou dávku přirozených cukrů.
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Poklad z melounu, který končí v koši. Proč jíst i černá semínka?
Kdy meloun nejíst
Tady se často opakuje rada, že meloun se nemá jíst večer. Ve skutečnosti není žádný obecný zákaz, podle kterého by zdravý člověk nesměl meloun po určité hodině.
Důvod, proč může někomu večerní meloun vadit, je především jeho vysoký obsah vody. Pokud si dáte velkou misku melounu těsně před spaním, můžete:
- mít pocit plného žaludku,
- častěji chodit v noci na toaletu,
- u citlivějších lidí pociťovat zažívací diskomfort.
Také se obecně nedoporučuje zapíjet meloun sklenicí ledové vody, je to nejrychlejší cesta k žaludečním křečím, nebo kombinovat meloun s mlékem, jogurtem či zmrzlinou, protože to způsobuje v žaludku divoké kvašení a nadýmání.
Mražený melounový dezert s lesními malinami – Osvěžení bez nutnosti složitého míchání
Střední
15 min
Nakrájený meloun z obchodu
Předem nakrájený meloun může být pohodlný, ale celý meloun chrání před okolním prostředím jeho slupka. Jakmile ji proříznete, dostává se dužina do kontaktu se vzduchem, nožem, prkénkem a dalšími povrchy. A protože má meloun vysoký obsah vody a relativně málo kyselin, mohou na něm za vhodných podmínek mikroorganismy růst. Pokud máte možnost, je proto praktické koupit celý meloun, doma ho umýt a nakrájet těsně před konzumací.
Jak dlouho vydrží meloun v lednici
Celý meloun vám na chladnějším místě vydrží bez problému i několik týdnů. Jakmile do něj ale jednou říznete, hodiny začínají tikat. Naporcovaný meloun zabalte do fólie nebo uzavřete do krabičky a dejte do lednice. Tam byste ho měli spotřebovat do 3 až 5 dnů. Po delší době začíná dužnina ztrácet chuť, měknout a stává se živnou půdou pro bakterie.
Nepečený melounový dezert s mascarpone a želé – Osvěžující letní řezy bez nutnosti pečení
Střední
45 min
Recepty z melounu Svačiny
- Melounová svačinka
- Osvěžující melounové špízy s fetou, mátou a citronovým dresinkem
- Medový jogurt s krokantem a melounem
- Meloun do skla
Recepty z melounu Hlavní jídla
- Opečený hermelín v anglické slanině s melounovou salsou
- Steaky s melounovou salsou
- Sýrové tortellini s melounem
- Salát s grilovaným melounem a kozím sýrem
Recepty z melounu Nápoje
- Melounová limonáda s jahodami
- Melounová Margarita
- Melounové smoothie s limetkou a kokosovým mlékem
- Ledová melounová granita s čerstvou mátou
- Opilý meloun
Recepty z melounu Dezerty
- Melounové řezy s tvarohovým krémem a želé
- Melounový pudink
- Mražená melounová pěna
- Nugátové řezy s melounem
- Vláčná melounová roláda s tvarohem a šlehačkou