Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nakrájený meloun je větší riziko než točená zmrzlina. Víme proč

Petra Burgrová
  4:15

Který je ten váš? Odrůd melounu existuje celá řada, plody se liší velikostí, chutí i barvou. Všechny ovšem potřebují slunce, teplo a dostatečnou zálivku. | foto: Shutterstock

Svatá trojice léta: slunce, koupání a šťavnatý meloun. Málokteré jídlo máme spojené s prázdninovou pohodou tak silně jako právě tuto sladkou kouli. Jenže ruku na srdce, kolikrát už jste si z obchodu hrdě přinesli obří červený meloun, abyste po rozkrojení zjistili, že chutná jako blátivá voda bez chuti?

Obsah

Je meloun ovoce nebo zelenina

Když jdete v supermarketu nakupovat, hledáte ho v sekci ovoce. Kulinářsky se s ním tak i zachází, protože je sladký, šťavnatý a jíme ho jako zákusek. Pokud se ale zeptáte botanika, opraví vás. Meloun je plodová zelenina z čeledi tykvovitých a jeho plod je z botanického hlediska obří bobule. Je příbuzný s cuketou, dýní a v případě cukrových melounů dokonce přímo s klasickou okurkou setou.

Tříšť z melounu s limetovým sorbetem

Tříšť z melounu s limetovým sorbetem

Recept

Lehké

20 min

Šťavnatá klasika plná vody a antioxidantů, která v parných letních dnech okamžitě osvěží a hydratuje celé tělo.

Jaké jsou druhy melounu

Pod pojmem meloun si většina z nás představí velký zelený vodní meloun s červenou dužninou. To je ale jen jedna část melounové rodiny. Melouny můžeme zjednodušeně rozdělit na dvě hlavní skupiny.

  1. Vodní melouny: Mají zelenou slupku (pruhovanou i jednobarevnou) a červenou dužninu plnou sladké šťávy. Dnes už ale narazíte i na žlutomasé odrůdy nebo bezsemenné varianty.
  2. Cukrové melouny: Do této skupiny patří například cantaloupe (menší meloun s výraznou drsnou strukturou na slupce a sytě oranžovou dužninou, sladce voní a jeho chuť lehce připomíná ananas), galia (zvenku vypadá, jako by jeho slupku pokryla jemná síťka nebo stromová kůra, když zraje, mění barvu ze zelené na zlatavou a jeho dužnina je velmi aromatická) nebo kanárský meloun (poznáte ho podle hladké, zářivě žluté slupky a světle zelené či bílé dužniny, je pevnější a skvěle se hodí k prosciuttu).
Druh melounuNejlépe funguje s...
Vodní melounfeta, máta, limetka, jahody, bazalka, okurka, rajčata
Cantaloupeprosciutto, mozzarella, řecký jogurt, maliny, borůvky, med
Galiacitrusy, jahody, jogurt, máta, zázvor
Melounová salsa

Melounová salsa

Recept

Lehké

20 min

Hledejte sytě žlutou skvrnu na spodku, suchou hnědou stopku a po poklepání poslouchejte, zda vydá jasný dutý zvuk.

Jak v obchodě poznat ten nejlepší a nejsladší

Dobrý kousek není možné spolehlivě poznat jen jedním trikem. Nejlepší je zkombinovat několik znaků.

  • Hledejte žlutý flek: Místo, kde meloun ležel na zemi. Pokud je skvrna bílá nebo nažloutlá, meloun utrhli moc brzy. Pokud je skvrna sytě žlutá až oranžová, zrál na sluníčku dostatečně dlouho.
  • Koukněte na stopku: Zelená, šťavnatá stopka znamená, že byl odříznut předčasně. Zralý meloun má stopku zaschlou a hnědou.
  • Poklepejte na něj: Pokud vydá jasný, dutý a zvonivý zvuk, je plný šťávy a připravený ke konzumaci. Zní-li úplně tupě a měkce, bývá už přezrálý a blátivý.
Cukrový meloun se šunkou

Cukrový meloun se šunkou

Recept

Lehké

10 min

Cukrových melounů je celá řada druhů, jejich dužnina obvykle bývá žlutá nebo oranžová a hutnější než je tomu u vodních melounů.

Kolik má meloun kalorií

U vodního melounu je energetická hodnota poměrně nízká. Podle údajů USDA uváděných Cleveland Clinic má 100 gramů syrového vodního melounu přibližně 30 kcal. Přestože má meloun relativně málo energie, při velkém množství už sníte poměrně značnou dávku přirozených cukrů.

Poklad z melounu, který končí v koši. Proč jíst i černá semínka?
Svěží melounový dort + stepy

Svěží melounový dort

Recept

Střední

50 min

Meloun si odepřete těsně před spaním, hned po těžkém jídle nebo v kombinaci s mléčnými výrobky a ledovou vodou, abyste se vyhnuli trápení s trávením.

Kdy meloun nejíst

Tady se často opakuje rada, že meloun se nemá jíst večer. Ve skutečnosti není žádný obecný zákaz, podle kterého by zdravý člověk nesměl meloun po určité hodině.

Důvod, proč může někomu večerní meloun vadit, je především jeho vysoký obsah vody. Pokud si dáte velkou misku melounu těsně před spaním, můžete:

  • mít pocit plného žaludku,
  • častěji chodit v noci na toaletu,
  • u citlivějších lidí pociťovat zažívací diskomfort.

Také se obecně nedoporučuje zapíjet meloun sklenicí ledové vody, je to nejrychlejší cesta k žaludečním křečím, nebo kombinovat meloun s mlékem, jogurtem či zmrzlinou, protože to způsobuje v žaludku divoké kvašení a nadýmání.

Melounová granita

Mražený melounový dezert s lesními malinami – Osvěžení bez nutnosti složitého míchání

Recept

Střední

15 min

Předem nakrájené půlky na teplém vzduchu a pod světly supermarketů představují ideální prostředí pro rychlé množení nebezpečných bakterií.

Nakrájený meloun z obchodu

Předem nakrájený meloun může být pohodlný, ale celý meloun chrání před okolním prostředím jeho slupka. Jakmile ji proříznete, dostává se dužina do kontaktu se vzduchem, nožem, prkénkem a dalšími povrchy. A protože má meloun vysoký obsah vody a relativně málo kyselin, mohou na něm za vhodných podmínek mikroorganismy růst. Pokud máte možnost, je proto praktické koupit celý meloun, doma ho umýt a nakrájet těsně před konzumací.

Daiquiri z vodního melounu

Daiquiri z vodního melounu

Recept

Lehké

10 min

Nejsladší ze všech cukrových melounů je meloun medový.

Jak dlouho vydrží meloun v lednici

Celý meloun vám na chladnějším místě vydrží bez problému i několik týdnů. Jakmile do něj ale jednou říznete, hodiny začínají tikat. Naporcovaný meloun zabalte do fólie nebo uzavřete do krabičky a dejte do lednice. Tam byste ho měli spotřebovat do 3 až 5 dnů. Po delší době začíná dužnina ztrácet chuť, měknout a stává se živnou půdou pro bakterie.

Cheesecake s melounem + stepy

Nepečený melounový dezert s mascarpone a želé – Osvěžující letní řezy bez nutnosti pečení

Recept

Střední

45 min

Meloun do skla

Recepty z melounu Svačiny

Opečený hermelín v anglické slanině s melounovou salsou

Recepty z melounu Hlavní jídla

Melounová limonáda s jahodami

Recepty z melounu Nápoje

Mražená melounová pěna

Recepty z melounu Dezerty

Salát s hovězím masem a melounem

Salát s hovězím masem a melounem

Recept

Lehké

35 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Košíky do ruky? Po deštích se objevila první nadějná místa na houby

Po deštích se v Česku objevují první místa s lepšími podmínkami pro růst hub.

Po týdnech, kdy se houbaři z lesa často vraceli s prázdným košíkem, přichází alespoň malá naděje. Déšť z minulých dnů zlepšil podmínky a na mapě Českého hydrometeorologického ústavu se objevují první...

Co je to Rozcuchaná nevěsta? Tradiční krkonošský recept

rozcuchaná nevěsta

Spousta tradičních českých jídel nese názvy, nad kterými se člověk musím pousmát. Mezi ty vůbec nejrozvernější patří i recept zvaný Rozcuchaná nevěsta. Za tímto neobvyklým jménem se skrývá sladký...

Vepřový guláš z trouby: Zapomeňte na míchání, udělá se téměř sám

Guláš s bramborovými knoflíky

Kostky vepřového masa dušené na cibulovém základě s mletou paprikou a rajským protlakem skvěle doplňuje netradiční příloha. Domácí bramborové knoflíky jsou ideální alternativou ke klasickému...

Zapomenutá krkonošská specialita: Blbouny s borůvkami nejsou nadávka

Kynuté borůvkové knedlíky s tvarohem a máslem

Život v podhůří Krkonoš byl vždy spojen s tvrdou prací sklářů, tkalců i lesníků, kteří potřebovali vydatnou stravu. Místní gastronomie proto stavěla na kvalitních základních surovinách a sezónních...

Lák z okurek nevylévejte. V kuchyni má překvapivě mnoho dalších využití

Domácí lák na okurky připravíte z vody, octa, cukru, soli a voňavého koření. Správný poměr surovin rozhoduje o chuti i trvanlivosti nakládaček.

Dobrý lák je základem domácích nakládaných okurek. Jaký poměr vody, octa, cukru a soli použít, v čem spočívá tajemství znojemských okurek a kolik nálevu připravit na 15 kilogramů nakládaček? Až...

Čevabčiči se salátkem: Šťavnaté masové válečky s čerstvou zeleninou

Čevabčiči se salátkem
Recept

Lehké

35 min

Čevabčiči patří mezi jídla, která nevyžadují složitou přípravu, ale na talíři fungují skvěle....

Čokoládový štrúdl s hruškami: Křehký závin s karamelizovanou náplní

Čokoládový štrůdl s hruškami
Recept

Střední

70 min

Klasický štrúdl tentokrát dostane čokoládové těsto a náplň z hrušek, které krátce opečeme na...

Fotorecept: Podzimní pečené kuře s jablky a cibulí

Podzimní pečené kuře

Náplň ze sladkých jablek, cibule a koření dodá masu jemnost a šťavnatost. Příprava je nenáročná a výsledkem je sytý oběd, který se hodí hlavně na víkend, kdy máme na vaření trochu více času. Návod...

1. září 2026

Okurka je vlastně ovoce. Klidně se k ní ale dál chovejte jako k zelenině

Okurka: Velmi všestranná záležitost. Blíží se její sezóna.

Okurková sezóna je téměř u konce a s ní i poslední možnosti, jak toto ovoce využít. Neomezujte se jen na klasický salát. Ocet, cukr a voda na zálivku, jak ji připravovaly naše babičky, vám stačit...

1. září 2026  4:20

Nebezpečí ukryté v lampionku: Jak poznat, kdy je mochyně jedovatá

Physalis

Známá také pod názvem Physalis nebo peruánská třešeň si v českých zahrádkách i kuchyních získává čím dál větší oblibu. Na pohled zaujme obalem, který připomíná suchý papír, ale uvnitř schovává...

1. září 2026

Gulášová polévka s mletým masem: Vydatná klasika s bramborami a zeleninou

Gulášová polévka s mletým masem
Recept

Střední

55 min

Když máte chuť na guláš, ale nechce se vám čekat, než změkne maso, připravte si jeho jednodušší...

Plněné krůtí rolky: Se slaninou, pórkem a bylinkovými šťouchanými bramborami

Plněné krůtí rolky a bylinkové šťouchané brambory
Recept

Střední

40 min

Krůtí maso nemusí být jen rychle opečený plátek na pánvi. V tomto receptu ho naplníme pórkem a...

Jáhlová kaše s ovocem: Zdravá a rychlá snídaně z pár surovin

Jáhlová kaše s ovocem
Recept

Lehké

30 min

Jáhly nemusíte připravovat jen jako přílohu. Uvařte je s ovocem, skořicí a ořechovým máslem a...

Fotorecept: Skládaný slaný škvarkový koláč

Po upečení necháme vychladnout ve formě.

Vyzkoušejte tento koláč, který si vás získá svou chutí i vzhledem. Jemné kynuté těsto obohacené o strouhané brambory a nahrubo mleté škvarky vytváří po upečení křupavou strukturu. Skládáním...

31. srpna 2026  4:05

Pondělní dieta: 5 sladkých bezlepkových receptů na lehké trávení

Ilustrační fotografie

Bezlepková kuchyně zdaleka není jen pro celiaky, vynechání těžké pšenice ocení každý, kdo se chce cítit fit a bez pocitu nafouknutého břicha. Připravili jsme pro vás 5 skvělých a nutričně vyvážených...

31. srpna 2026  3:50

Pestrý salát s halloumi a čočkou: Lehký oběd plný zeleniny a bílkovin

Pestrý salát s halloumi a čočkou
Recept

Lehké

25 min

Když chcete lehký oběd, po kterém nebudete mít za chvíli hlad, zkuste salát s čočkou, zeleninou a...

Gratinované brambory s uzeným: Klasika z jednoho pekáče

Gratinované brambory s uzeným masem
Recept

Střední

50 min

Spojení tenkých plátků brambor, šťavnatého uzeného masa a poctivé vrstvy rozpuštěného sýra funguje...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.