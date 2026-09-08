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Nadýmání a těžký žaludek? Zázvor může být rychlou první pomocí

Petra Burgrová
  4:25

Kořen zázvoru je nejlepší čerstvý, najdete ho v každém supermarketu. Případně lze použít prášek ze sušeného kořene. | foto: Profimedia.cz

Když se ozve těžký žaludek, nadýmání nebo nevolnost, většina z nás automaticky běží do lékárničky pro léky. Přitom máme v kuchyni hotový zázrak, který lidstvo používá už po staletí: obyčejný zázvor. Tenhle voňavý, štiplavý oddenek sice skvěle dochutí jídlo, ale v lidovém léčitelství má už odnepaměti nezastupitelné místo jako rychlá první pomoc pro unavené zažívání.

Obsah

Na co je zdravý zázvor

Obsahuje řadu bioaktivních látek, především gingerol, který má protizánětlivé a antioxidační účinky. Klinické studie a odborné herbáře potvrzují celou řadu účinků:

  • První pomoc pro zažívací trakt (GIT): Aktivní složky zázvoru stimulují trávení, zvyšují svalovou aktivitu zažívacího traktu, a tím zmírňují nadýmání, plynatost a zácpu.
  • Stop nevolnosti: Působí přímo v žaludku, ale ovlivňuje i centrální nervový systém (předpokládá se vliv na serotoninové receptory). Pomáhá proti nevolnostem v těhotenství, pooperačnímu zvracení i v prevenci kinetóz (nemoci z pohybu/mořské nemoci).
  • Protizánětlivé a antioxidační účinky: Látky v zázvoru (např. 6-gingerol, 6-shogaol) tlumí syntézu zánětlivých prostaglandinů. Využívá se proto při úlevě od bolestí a zánětů u revmatoidní artritidy či osteoartrózy.
  • Úleva od bolesti a horečky: Má prokázané analgetické a antipyretické účinky. Pomáhá tlumit bolesti hlavy a migrény – vědecké studie dokonce uvádějí, že některé jeho deriváty vykazují v potlačení bolesti vyšší účinnost než aspirin.
  • Vliv na cukr a tuky: Výzkumy naznačují, že zázvor zlepšuje inzulinovou rezistenci a pomáhá snižovat hladinu cukru (hyperglykemii) i tuků v krvi.
Ovesná kaše se semínky a zázvorem

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Recept

Lehké

20 min

Čerstvý zázvor je vynikající zdroj antioxidantů, který podporuje imunitu a trávení.

Kdy zázvor škodí

Co dělá zázvor s tlakem a srážlivostí krve?

Zázvor ovlivňuje oběhovou soustavu. Látky v něm obsažené (zejména 6-gingerol) inhibují tvorbu tromboxanu a syntézu prostacyklinů, což znamená, že přirozeně mění koagulaci (srážlivost) krve a ředí ji.

Zároveň má schopnost ovlivňovat krevní tlak a glykemii. Z toho důvodu představuje riziko v kombinaci s léky: vysoké dávky zázvoru mohou nekontrolovaně zesílit účinky antikoagulační léčby (léky na ředění krve, jako je Warfarin, kyselina acetylsalicylová či nesteroidní antiflogistika).

I když je zázvor skvělý pomocník, není úplně pro každého a za všech okolností. Pokud máte citlivější žaludek, rozhodně si ho nedávejte nalačno, protože by vám mohl způsobit křeče.

Úplně vyhnout byste se mu měli v případě, že trpíte na žaludeční vředy nebo vás trápí silné pálení žáhy, které by mohl ještě zhoršit. Pozor by si měli dát také lidé, kteří užívají léky na ředění krve, tlak nebo cukrovku, protože zázvor může měnit jejich účinky.

Opatrnost je na místě i v těhotenství, kde se doporučuje hlídat si dávkování, protože vysoké množství zázvoru by mohlo budoucím maminkám spíše uškodit.

V neposlední řadě někomu nemusí vyhovovat ani v pozdních večerních hodinách. Zázvor totiž tělo silně zahřívá a povzbuzuje, což citlivějším jedincům dokáže spolehlivě narušit klidné usínání.

Shirley Temple

Nealkoholický koktejl Shirley Temple s grenadinou, zázvorovou limonádou a koktejlovou třešní – Osvěžující drink pro děti i dospělé

Recept

Lehké

10 min

Ginger shot

Ginger shot

Je skvělý ranní budíček. Doslova vás nakopne energií, prokrví tělo a nastartuje metabolismus lépe než silné espresso. Nikdy ho ale nepijte nalačno, mohl by vám podráždit žaludek.

Rozmixujte kousek čerstvého zázvoru s citronovou šťávou, trochou vody a lžičkou medu.

Kolik můžu sníst zázvoru

Za bezpečné množství se obvykle považují asi 2 až 4 gramy čerstvého zázvoru denně. To odpovídá několika tenkým plátkům nebo jednomu menšímu kousku kořene.

Při zvýšených dávkách se u citlivých jedinců mohou projevit nežádoucí účinky: pálení žáhy, podráždění žaludku nebo alergická reakce v podobě kožní dermatitidy.

Meruňkové čatní

Domácí meruňkové čatní se zázvorem a sherry – Pikantní příloha k pečenému masu

Recept

Lehké

50 min

Malý panák, velký účinek. Jak správně pít ginger shot? Většina lidí ho dávkuje špatně

Čerstvý zázvorový čaj

Jak nejlépe uvařit zázvorový čaj

Příprava je jednoduchá a čím déle se zázvor louhuje, tím bude čaj silnější a pálivější:

  1. Odkrojíme asi 2–3 cm čerstvého zázvoru.
  2. Nakrájíme ho na tenké plátky nebo nastrouháme.
  3. Zalijeme 250–300 ml horké vody.
  4. Necháme louhovat 10 až 15 minut.
  5. Dochutit můžeme citronem nebo medem.
Zázvorový čaj s medem

Zázvorový čaj s medem

Recept

Lehké

15 min

Na co je zázvorový čaj

Mnoho lidí ho vyhledává hlavně v zimních měsících, protože příjemně zahřívá organismus, ale nejčastěji se pije při:

  • nachlazení,
  • bolesti v krku,
  • zimnici,
  • nevolnosti,
  • špatném trávení,
  • únavě.
Smažený bůček

Asijský smažený bůček s omáčkou Teriyaki a zázvorem – Křupavá masová specialita

Recept

Střední

90 min

Pikantní mleté hovězí maso po korejsku

Recepty se zázvorem Asijská kuchyně a minutky

Čerstvý zázvor nakrájený na tenké nudličky nebo nastrouhaný je naprostým základem pro asijská jídla z jedné pánve (tzv. stir-fry). Skvěle si rozumí s česnekem, jarní cibulkou, sójovou omáčkou a chilli.

Krémová dýňová polévka se zázvorem

Recepty se zázvorem Polévky a omáčky

Kousek zázvoru dokáže neuvěřitelně nakopnout klasický hovězí nebo slepičí vývar. Je také nepostradatelný v indickém kari nebo v dýňové a mrkvové krémové polévce, které krásně provoní a zahřeje.

Zázvorová marináda

Recepty se zázvorem Maso a marinády

Zázvor obsahuje enzymy, které pomáhají křehčit maso. Pokud ho přidáte do marinády na kuřecí, vepřové nebo kachní maso, bude výsledek krásně šťavnatý. Výborně sedí i k rybám a mořským plodům, protože dokáže zjemnit jejich typický rybí zápach.

Zázvorový chlebíček

Recepty se zázvorem Sladké pečení a dezerty

Sušený mletý zázvor je hvězdou vánočních perníčků, sušenek (tzv. ginger snaps) nebo závinů. Čerstvý zázvor se zase skvěle hodí do ovocných kompotů, džemů (např. hruškového či pomerančového) nebo k pečeným jablkům.

Zázvorový a pomerančový likér

Recepty se zázvorem Nápoje a osvěžení

Kromě klasického teplého čaje můžete ze zázvoru vyrobit domácí limonádu nebo ho vylisovat do ranního smoothie či ranního „shotu“ s citronem pro nastartování metabolismu.

Zázvorové máslo

Zázvorové máslo

Recept

Lehké

10 min
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Témata: Zázvor

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