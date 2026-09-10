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Nadýmá vás květák? Možná děláte chybu už při jeho vaření

Petra Burgrová
  4:00

květák | foto: Canva

Květák můžeme uvařit, osmažit, zapéct i upéct v troubě. U každého způsobu ale potřebujeme trochu jinou konzistenci. Zatímco na smažený květák ho předem krátce povaříme, do trouby ho můžeme dát rovnou syrový. A pokud nechceme, aby se při vaření rozpadl, není potřeba ho nechávat v hrnci déle, než je nutné.

Obsah

Na co je zdravý květák

Obsahuje poměrně málo kalorií, ale zároveň poskytuje několik důležitých vitaminů a minerálních látek. Je především zdrojem vitaminu C, vitaminu K a folátu (vitaminu B9). Najdeme v něm také vlákninu, která je důležitá pro správné fungování trávení.

Samotný květák má také nízký obsah sacharidů, ale výsledné nutriční složení jídla samozřejmě záleží na způsobu přípravy. Vařený nebo pečený květák je z tohoto pohledu něco jiného než květák obalený ve strouhance a smažený v oleji.

Květáková polévka

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Recept

Střední

40 min

Květák nemusí být jen bílý, existují také fialové, zelené nebo oranžové odrůdy, které se liší především barvou.

Kdy květák nejíst

I přes vysoký obsah živin není květák v některých situacích vhodný. Stejně jako další brukvovitá zelenina obsahuje látky zvané strumigeny, které mohou při velmi vysoké konzumaci ovlivňovat využití jódu. Při běžném množství není pro většinu lidí problém, tepelná úprava navíc jejich množství snižuje.

Květák obsahuje některé sacharidy, které mohou u citlivějších lidí způsobovat nadýmání, křeče nebo bolesti břicha. Pokud trpíte syndromem dráždivého tračníku, může být vhodnější menší porce nebo individuálně upravené množství podle toho, jak na květák reagujete.

Květáková frittata

Květáková frittata

Recept

Lehké

60 min

Čerstvý květák sklízíme ve chvíli, kdy jsou růžice pevné a kompaktní.

Jaký vybrat květák v obchodě

Na květáku se někdy objeví drobné hnědé skvrny. Ty nemusí automaticky znamenat, že je zelenina zkažená. Může jít o změnu způsobenou delším skladováním.

Pokud je ale květák měkký, nepříjemně zapáchá nebo na něm vidíme plíseň, raději ho v obchodě necháme. Plíseň není dobré pouze vykrojit a zbytek hlávky uvařit. U měkké zeleniny se může šířit i do částí, které na první pohled vypadají dobře.

Paprikový hummus s pečeným květákem

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Recept

Lehké

60 min

Předvařený květák obalíme v trojobalu a smažíme v rozpáleném oleji dozlatova, aby byl uvnitř měkký a na povrchu křupavý.

Jak upravit květák, aby nenadýmal

Není nutné květák z jídelníčku vyřadit jen proto, že po velké porci máme trávicí potíže. Můžeme zkusit menší množství a sledovat, jak na něj tělo reaguje. Při vaření se často pomáhá kmín. Přidat ho můžeme přímo do vody nebo až do hotového jídla. Hodí se například ke květáku s máslem, do polévky nebo k pečeným růžičkám.

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Květák smažený ve vinném těstíčku

Květák smažený ve vinném těstíčku

Recept

Střední

40 min

Jak dlouho se vaří květák

Doba vaření záleží na velikosti růžiček a na tom, jak chceme květák dál použít. Jako přílohu ho vaříme ve vroucí osolené vodě přibližně 8 až 12 minut. Květák by měl být měkký, ale stále držet tvar, proto ho během vaření můžeme průběžně kontrolovat vidličkou.

Na smažený květák ho obvykle vaříme 5 až 7 minut, aby uvnitř nebyl tvrdý, ale růžičky se při obalování nerozpadaly. Po uvaření ho necháme dobře okapat, případně osušíme, a teprve potom obalujeme v mouce, vejci a strouhance. Při smažení pak už jen stačí, aby získal zlatavou barvu.

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Recept

Lehké

45 min

Růžičky květáku promícháme s olejem a kořením a upečeme v troubě dozlatova, až mají měkký střed a opečené okraje.

Jak se dělá květák v troubě

Pečený květák nepotřebuje složitou přípravu.

  • Růžičky rozdělíme na podobně velké kusy a osušíme je.
  • Promícháme je s trochou oleje, solí a kořením.
  • Troubu předehřejeme na 200 °C a květák rozložíme na plech. Jednotlivé růžičky by se neměly příliš překrývat. Když je plech přeplněný, květák se začne spíše dusit a nebude mít opečené okraje.
  • Pečeme přibližně 25 až 35 minut. Přesný čas záleží na velikosti růžiček. V polovině pečení je můžeme promíchat nebo otočit.

Na pečený květák se hodí česnek, sladká nebo uzená paprika, pepř, římský kmín, kari i chilli. Po upečení můžeme přidat trochu citronové šťávy, čerstvé bylinky nebo nastrouhaný parmazán.

Smažený květák s houbami v houbové strouhance

Smažený květák s houbami v houbové strouhance

Recept

Střední

40 min

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