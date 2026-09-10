Obsah
Na co je zdravý květák
Obsahuje poměrně málo kalorií, ale zároveň poskytuje několik důležitých vitaminů a minerálních látek. Je především zdrojem vitaminu C, vitaminu K a folátu (vitaminu B9). Najdeme v něm také vlákninu, která je důležitá pro správné fungování trávení.
Samotný květák má také nízký obsah sacharidů, ale výsledné nutriční složení jídla samozřejmě záleží na způsobu přípravy. Vařený nebo pečený květák je z tohoto pohledu něco jiného než květák obalený ve strouhance a smažený v oleji.
Krémová květáková polévka s parmazánem a křupavou slaninou – Jednoduchá zdravá večeře pro každého
Střední
40 min
Kdy květák nejíst
I přes vysoký obsah živin není květák v některých situacích vhodný. Stejně jako další brukvovitá zelenina obsahuje látky zvané strumigeny, které mohou při velmi vysoké konzumaci ovlivňovat využití jódu. Při běžném množství není pro většinu lidí problém, tepelná úprava navíc jejich množství snižuje.
Květák obsahuje některé sacharidy, které mohou u citlivějších lidí způsobovat nadýmání, křeče nebo bolesti břicha. Pokud trpíte syndromem dráždivého tračníku, může být vhodnější menší porce nebo individuálně upravené množství podle toho, jak na květák reagujete.
Jaký vybrat květák v obchodě
Na květáku se někdy objeví drobné hnědé skvrny. Ty nemusí automaticky znamenat, že je zelenina zkažená. Může jít o změnu způsobenou delším skladováním.
Pokud je ale květák měkký, nepříjemně zapáchá nebo na něm vidíme plíseň, raději ho v obchodě necháme. Plíseň není dobré pouze vykrojit a zbytek hlávky uvařit. U měkké zeleniny se může šířit i do částí, které na první pohled vypadají dobře.
Paprikový hummus s pečeným květákem: Krémová cizrnová pomazánka s kukuřičnými nachos
Lehké
60 min
Jak upravit květák, aby nenadýmal
Není nutné květák z jídelníčku vyřadit jen proto, že po velké porci máme trávicí potíže. Můžeme zkusit menší množství a sledovat, jak na něj tělo reaguje. Při vaření se často pomáhá kmín. Přidat ho můžeme přímo do vody nebo až do hotového jídla. Hodí se například ke květáku s máslem, do polévky nebo k pečeným růžičkám.
|
Květák místo rýže? Tato sázka na dietní jistotu vás na talíři překvapí
Jak dlouho se vaří květák
Doba vaření záleží na velikosti růžiček a na tom, jak chceme květák dál použít. Jako přílohu ho vaříme ve vroucí osolené vodě přibližně 8 až 12 minut. Květák by měl být měkký, ale stále držet tvar, proto ho během vaření můžeme průběžně kontrolovat vidličkou.
Na smažený květák ho obvykle vaříme 5 až 7 minut, aby uvnitř nebyl tvrdý, ale růžičky se při obalování nerozpadaly. Po uvaření ho necháme dobře okapat, případně osušíme, a teprve potom obalujeme v mouce, vejci a strouhance. Při smažení pak už jen stačí, aby získal zlatavou barvu.
Květákové burgery se sladkými bramborami: Recept na nejlepší vegetariánský burger
Lehké
45 min
Jak se dělá květák v troubě
Pečený květák nepotřebuje složitou přípravu.
- Růžičky rozdělíme na podobně velké kusy a osušíme je.
- Promícháme je s trochou oleje, solí a kořením.
- Troubu předehřejeme na 200 °C a květák rozložíme na plech. Jednotlivé růžičky by se neměly příliš překrývat. Když je plech přeplněný, květák se začne spíše dusit a nebude mít opečené okraje.
- Pečeme přibližně 25 až 35 minut. Přesný čas záleží na velikosti růžiček. V polovině pečení je můžeme promíchat nebo otočit.
Na pečený květák se hodí česnek, sladká nebo uzená paprika, pepř, římský kmín, kari i chilli. Po upečení můžeme přidat trochu citronové šťávy, čerstvé bylinky nebo nastrouhaný parmazán.
Recepty z květáku Svačiny
- Dokonalá vaječná omeleta s květákem a brokolicí
- Quiche s květákem a uzeným masem
- Květákové lívanečky
- Slaný koláč s květákovou náplní
Recepty z květáku Polévky
- Jemná květáková polévka s krutony
- Krémová květáková polévka s tymiánem
- Květáková polévka s červeným kari
- Květáková polévka s pošírovaným vejcem
Recepty z květáku Hlavní jídla
- Květáková rýže a teriyaki kuře
- Vegetariánský gyros s květákem
- Pečený losos na citrónech s restovaným květákem
- Květáková pizza s karamelizovanou cibulí a čerstvým sýrem
- Květákové placičky se sýrem
Recepty z květáku Zavařování
- Nakládný květák s mrkví
- Sterilovaný květák s rajčátky a koprem
- Květák, cibulky a cuketa v kyselém láku
- Květák s mrkví
|
Vejmrda není sprosté slovo. Jak připravit vyhlášenou křenovou pochoutku?