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Co je císařský trhanec
Císařský trhanec neboli Kaiserschmarrn je rakouský sladký pokrm, který se připravuje podobně jako palačinka, ale těsto se nesmaží po jednotlivých tenkých plackách. Nalijeme ho na pánev ve větší vrstvě, opečeme z obou stran a následně ho roztrháme na nepravidelné kousky. Na konci se do pánve přidá máslo a cukr a kousky trhance se nechají zezlátnout.
Odkud se vzal název císařský trhanec
S názvem se pojí několik příběhů a není jisté, který z nich je skutečným původem pokrmu. Jedna z legend ho spojuje s císařem Františkem Josefem I. a jeho pobytem v rakouském Salcbursku. Jiná vypráví o nepovedené palačince, která byla příliš silná a při obracení se roztrhla, kuchař ji proto roztrhal na ještě menší kousky.
Jak udělat císařský trhanec nadýchaný
Základem je sníh z bílků. Vyšleháme ho opravdu pevně a do těsta ho vmícháme opatrně. Když budeme míchat příliš dlouho nebo prudce, sníh spadne a trhanec bude hutnější. Důležité je také nepřidat zbytečně mnoho mouky. Těsto má být spíš lehké a vláčné. Při pečení ho zbytečně nemačkáme, protože bychom z něj vytlačili vzduch.
Císařský trhanec s jablečným pyré a vanilkou – Karamelizované kousky těsta na másle
Střední
30 min
S čím se císařský trhanec podává
Servírování dotváří celkový zážitek. Trhanec se podává ještě horký, bohatě zaprášený moučkovým cukrem, skořicí nebo rozinkami naloženými v rumu. Jako tradiční přílohy se využívají:
- Zwetschkenröster: Švestková omáčka, která je pro rakouský originál nejtypičtější.
- Apfelmus: Jablečné pyré nejčastěji doplněné o skořici.
- Ovocné kompoty: Vynikající je kombinace kousků ovoce a ovocné omáčky.
Recept Císařský trhanec
- 280 g polohrubé mouky
- 1 špetka soli
- 50 g vanilkového cukru
- 500 ml mléka
- 4 ks vejce
- 3 lžíce másla
- 1 hrst rozinek (předem namočených v rumu) + na posypání
- moučkový cukr na posypání
- jablečné pyré k podávání
- Mouku prosejeme do mísy a smícháme se špetkou soli a vanilkovým cukrem. Mléko se žloutky prošleháme a vmícháme k mouce. Připravené těstíčko, které by mělo mít hustší konzistenci, necháme odpočinout asi 20 minut.
- Mezitím ušleháme sníh z bílků a pak ho zlehka vmícháme do těsta.
- Na pánvi rozehřejeme máslo a vlijeme připravené těsto. Posypeme ho rozinkami. Přiklopíme pokličkou a necháme zatáhnout. Pak trhanec otočíme a pozvolna opékáme, dokud se celý nepropeče. Nakonec ho pomocí vidličky natrháme na menší kousky. Rozdělíme na talíře, posypeme cukrem a rozinkami. Můžeme podávat s jablečným pyré.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 25 minut