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Nadýchaný císařský trhanec. Rakušané k němu podávají tuhle sezónní omáčku

Petra Burgrová
  4:30

Kaiserschmarrn (císařský trhanec) je tradiční rakouský pokrm, který se servíruje jako dezert, ale i jako hlavní jídlo. Jedná se vlastně o druh palačinky, která se nejprve opéká vcelku, poté se „nacuckuje“ na menší kousky, opeče se znovu s cukrem a doplní o marmeládu nebo zavařeninu. název odkazuje k legendě, kdy se císařovně nepodařilo palačinku vcelku obrátit a potrhala ji na kousky. | foto: Andy Kocher, Claudia Weaver

Pokud existuje pokrm, který spojuje eleganci císařské Vídně s atmosférou alpských horských chat, pak je to císařský trhanec. Tato tradiční pochoutka získala srdce milovníků sladkého po celém světě.

Obsah

Co je císařský trhanec

Císařský trhanec neboli Kaiserschmarrn je rakouský sladký pokrm, který se připravuje podobně jako palačinka, ale těsto se nesmaží po jednotlivých tenkých plackách. Nalijeme ho na pánev ve větší vrstvě, opečeme z obou stran a následně ho roztrháme na nepravidelné kousky. Na konci se do pánve přidá máslo a cukr a kousky trhance se nechají zezlátnout.

Královský trhanec s pomeranči

Královský trhanec s pomeranči

Recept

Střední

25 min

Císařský trhanec připravujeme z vyšší vrstvy těsta, kterou nejprve z obou stran opečeme dozlatova.

Odkud se vzal název císařský trhanec

S názvem se pojí několik příběhů a není jisté, který z nich je skutečným původem pokrmu. Jedna z legend ho spojuje s císařem Františkem Josefem I. a jeho pobytem v rakouském Salcbursku. Jiná vypráví o nepovedené palačince, která byla příliš silná a při obracení se roztrhla, kuchař ji proto roztrhal na ještě menší kousky.

Kokosový trhanec s jahodami

Kokosový trhanec s jahodami

Recept

Střední

45 min

Upečené těsto roztrháme na menší kousky a ještě je krátce opečeme na másle, aby získaly zlatavý a lehce křupavý povrch.

Jak udělat císařský trhanec nadýchaný

Základem je sníh z bílků. Vyšleháme ho opravdu pevně a do těsta ho vmícháme opatrně. Když budeme míchat příliš dlouho nebo prudce, sníh spadne a trhanec bude hutnější. Důležité je také nepřidat zbytečně mnoho mouky. Těsto má být spíš lehké a vláčné. Při pečení ho zbytečně nemačkáme, protože bychom z něj vytlačili vzduch.

Císařský trhanec

Císařský trhanec s jablečným pyré a vanilkou – Karamelizované kousky těsta na másle

Recept

Střední

30 min

Hotový trhanec nejčastěji servírujeme se švestkovým rozvarem, který doplní sladké těsto svou ovocnou chutí.

S čím se císařský trhanec podává

Servírování dotváří celkový zážitek. Trhanec se podává ještě horký, bohatě zaprášený moučkovým cukrem, skořicí nebo rozinkami naloženými v rumu. Jako tradiční přílohy se využívají:

  • Zwetschkenröster: Švestková omáčka, která je pro rakouský originál nejtypičtější.
  • Apfelmus: Jablečné pyré nejčastěji doplněné o skořici.
  • Ovocné kompoty: Vynikající je kombinace kousků ovoce a ovocné omáčky.
Trhanec s lesním ovocem a vinnou pěnou

Trhanec s lesním ovocem a vinnou pěnou

Recept

Střední

45 min

Císařský trhanec (Kaiserschmarrn)

Recept Císařský trhanec

  1. Mouku prosejeme do mísy a smícháme se špetkou soli a vanilkovým cukrem. Mléko se žloutky prošleháme a vmícháme k mouce. Připravené těstíčko, které by mělo mít hustší konzistenci, necháme odpočinout asi 20 minut.
  2. Mezitím ušleháme sníh z bílků a pak ho zlehka vmícháme do těsta.
  3. Na pánvi rozehřejeme máslo a vlijeme připravené těsto. Posypeme ho rozinkami. Přiklopíme pokličkou a necháme zatáhnout. Pak trhanec otočíme a pozvolna opékáme, dokud se celý nepropeče. Nakonec ho pomocí vidličky natrháme na menší kousky. Rozdělíme na talíře, posypeme cukrem a rozinkami. Můžeme podávat s jablečným pyré.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 25 minut

Zdravý císařský trhanec s ovocem

Zdravý císařský trhanec s ovocem

Recept

Střední

40 min
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Témata: omáčka, Cukr, pokrm, těsto

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