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Nachlazení klepe na dveře. Nejdřív musíte vědět, jak vybrat nejlepší citron

Petra Burgrová
  4:40

Citron | foto: Canva

Vybrat citron, ze kterého po rozkrojení vymačkáme pořádnou dávku šťávy, nemusí být jen otázkou náhody. Už v obchodě se můžeme zaměřit na několik znaků, které napoví, že bude citron šťavnatý. A doma pak pomohou dva jednoduché triky, díky kterým z něj dostaneme ještě více šťávy.

Jak poznat šťavnatý citron

Při výběru citronu se nemusíme řídit jen jeho vzhledem. Vezmeme-li do ruky několik podobně velkých kusů, můžeme je mezi sebou snadno porovnat. Vybírat bychom měli středně velké citrony se sytě žlutou a hladkou kůrou, na které nejsou skvrny ani výrazné ďolíky.

Důležité je také, jak citron působí na dotek. Při lehkém stisknutí by měl trochu pružit, neměl by být úplně tvrdý. Pozornost věnujeme také jeho váze. Citron, který je na svou velikost těžší, bývá šťavnatější. Proto se vyplatí vzít do ruky více kusů a vybrat ten, který se nám ve srovnání s ostatními zdá těžší.

recepty.idnescz

Jak poznat opravdu šťavnatý citron?

Při výběru se neřiďte jen vzhledem. Zaměřte se na tyto znaky:
✔️ střední velikost,
✔️ hladká kůra bez skvrn a ďolíků,
✔️ sytě žlutá barva,
✔️ při stisknutí lehce pruží,
✔️ je na svou velikost těžší – bývá totiž šťavnatější.

Máte nějaký svůj tip na výběr citronů?

31. července 2026 v 15:01, příspěvek archivován: 13. září 2026 v 11:39
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Citrony vybíráme podle hladké sytě žluté kůry a také podle toho, zda jsou na svou velikost dostatečně těžké.

Jak dostat z citronu maximum šťávy

Ani šťavnatý citron nemusí pustit všechnu šťávu hned při prvním zmáčknutí. Než ho rozkrojíme, můžeme si pomoci jednoduchým trikem. Citron poválíme dlaní po pracovní ploše a lehce na něj přitom zatlačíme. Jemný tlak naruší strukturu dužiny a citron pak při mačkání pustí více šťávy.

Pomoci si můžeme také teplem. Pokud máme citron uložený v lednici, stačí ho na pár vteřin ohřát v mikrovlnné troubě. Teplo uvolní šťávu uvnitř dužiny, takže se při mačkání dostane ven snáz.

recepty.idnescz

Jak z citronu dostat maximum šťávy ✨
Citron si občas tu šťávu pěkně „drží“, ale naštěstí existují jednoduché triky, jak z něj dostat skoro každou kapku.
Nejprve ho poválejte dlaní po pracovní ploše – jemný tlak naruší strukturu dužiny a citron pak pustí výrazně víc šťávy.

Druhá možnost je krátké ohřátí v mikrovlnce (stačí pár vteřin). Teplo uvolní šťávu uvnitř dužiny, takže se při mačkání dostane ven mnohem snáz – hlavně u citronů vytažených z lednice.

Znáte ještě nějaký trik, který vám při vymačkávání citronu funguje?

#trikyvkuchyni #citron #idnes

11. května 2026 v 15:00, příspěvek archivován: 13. září 2026 v 11:40
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Témata: Citron, nachlazení

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