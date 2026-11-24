Jaká je historie kapra na černo
Kapr se na českých vánočních stolech začal výrazněji prosazovat až v 19. století, a to především v oblastech s rozvinutým rybníkářstvím. Tehdy se ovšem nepřipravoval tak, jak ho známe dnes. Místo smažení v trojobalu se vařil nebo dusil v omáčce.
Kapr načerno patří k nejstarším dochovaným úpravám ryb v české kuchyni. Zmínky o rybách připravovaných v tmavé, nasládlé omáčce najdeme už v kuchařských knihách 16. století. Konkrétní recepty se postupně měnily a jejich složení záviselo také na tom, jaké suroviny měla domácnost k dispozici.
Zajímavé je, že dnešní představa kapra načerno s perníkem, rozinkami a mandlemi se ustálila postupně. Významnou roli v tom sehrála Magdalena Dobromila Rettigová, která tuto kombinaci zpopularizovala ve své kuchařce vydané v roce 1826.
Kapr na černo s povidly, perníkem a ořechy – Staročeský vánoční recept s červeným vínem a švestkami
Střední
60 min
Proč se mu říká kapr načerno
Slovo „načerno“ v názvu neodkazuje na nic spáleného, ale na barvu a charakteristickou konzistenci omáčky. Její základ tvoří švestková povidla, perník, sušené ovoce, kořenová zelenina a mandle. Zatímco dnes vnímáme perník a povidla spíše jako záležitost sladkých dezertů, v historické české kuchyni byla tato kombinace běžným a vysoce ceněným způsobem zahušťování a dochucování slaných jídel. způsobem zahušťování a dochucování slaných jídel.
Recept Kapr na černo
- 1 očištěný vykuchaný kapr (asi 2000 g)
- sůl dle chuti
- 200 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)
- 1 cibule
- 150 g másla
- 1 lžíce cukru
- 1 chemicky neošetřený citron
- 1 lžíce octa
- 5 ks zrnek černého pepře
- 5 ks zrnek nového koření
- 2 ks bobkové listy
- 50 g švestkových povidel
- 200 ml červeného vína
- 50 g strouhaného perníku
- 30 g rozinek
- 30 g mandlí
- 50 g sušených švestek
- Kapra omyjeme, osušíme, podélně rozpůlíme a naporcujeme. Porce ryby vložíme do vařící osolené vody, při mírnější teplotě vaříme 12-14 minut a vyjmeme. Vývar přecedíme.
- Kořenovou zeleninu a cibuli oloupeme a nakrájíme na plátky. V kastrole rozehřejeme 70 g másla, přidáme zeleninu s cibulí a 1/2 lžíce cukru. Vše osmahneme dozlatova. Pak do zeleninového základu vložíme opláchnutý na plátky nakrájený citron, podle chuti přilijeme ocet a vývar z ryb, přidáme celý pepř, nové koření, bobkový list a vmícháme povidla. Za častého míchání zvolna vaříme nejméně hodinu.
- Do omáčky přilijeme víno, zahustíme ji nastrouhaným perníkem, přisolíme, dochutíme cukrem a ještě krátce povaříme. Pak omáčku protřeme hustým sítem, zjemníme zbylým máslem a prohřejeme.
- Rozinky opláchneme a necháme okapat. Mandle spaříme, oloupeme a nakrájíme na nudličky. Sušené švestky nakrájíme na kousky a krátce povaříme. Vše přidáme do omáčky. Kapra přelijeme omáčkou a jako přílohu podáváme houskové knedlíky.
Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 120 minut