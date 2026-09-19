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Na povidla jiné švestky než do koláče. Poradíme, které vybrat na co

Petra Burgrová
  4:00

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Když se řeknou švestky, většina z nás si vybaví voňavé kynuté koláče s mákem nebo domácí slivovici. Věděli jste ale, že na povidla se hodí jiné plody než do koláče? Podle toho, co chystáte, byste měli sáhnout po jiné zralosti i odrůdě.

Obsah

Na co jsou zdravé švestky

Pravidelné zařazení švestek do jídelníčku může přispět k celé řadě zdravotních benefitů:

  • Podpora trávení: Díky vysokému obsahu vlákniny a sorbitolu podporují správnou činnost střev a pomáhají při zácpě.
  • Zdraví srdce a cév: Obsah draslíku a antioxidantů přispívá k udržení normálního krevního tlaku a podporuje správnou funkci kardiovaskulárního systému.
  • Podpora zdraví kostí: Zejména sušené švestky jsou spojovány s příznivým vlivem na zdraví kostí a mohou přispívat k jejich normální hustotě.
  • Regulace hladiny cukru v krvi: Přestože obsahují přirozené cukry, mají poměrně nízký glykemický index. Díky vláknině zpomalují vstřebávání cukrů.
  • Podpora imunity: Obsahují antioxidanty, vitaminy a další rostlinné látky, které pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem.
  • Podpora normální hladiny cholesterolu: Rozpustná vláknina může přispívat ke snižování hladiny LDL (“špatného“) cholesterolu.
Hovězí roštěnky se švestkovou omáčkou

Hovězí roštěnky se švestkovou omáčkou

Recept

Střední

100 min

Zelené plody slibují bohatou podzimní úrodu, tyto zatím však trpělivě sbírají sluneční paprsky a sílu pro svou budoucí sladkou chuť.

Jaké vitaminy obsahují švestky

Obsahují především vitaminy skupiny B, vitamin K, provitamin A (betakaroten) a menší množství vitaminu C. Z minerálních látek jsou významným zdrojem draslíku, dále obsahují hořčík, železo a zinek.

Sušené švestky mají díky odstranění vody živiny koncentrovanější. Ve srovnání s čerstvými plody obsahují více vlákniny, draslíku i přírodních cukrů.

Švestkový koláč z křehkého těsta

Švestkový koláč z křehkého těsta

Recept

Střední

80 min

Modrofialové ovocné poklady zahrad v sobě ukrývají dokonalou souhru sladkokyselé chuti a zdraví prospěšných živin.

Proč mají švestky na slupce bílý matný povlak

Bílý povlak, označovaný jako ojínění, je přirozenou ochrannou vrstvou plodů. Chrání je před vysycháním, omezuje odpařování vody a pomáhá bránit pronikání mikroorganismů.

Před uskladněním jej proto nesmývejte ani neotírejte. Neumyté švestky vydrží v chladu déle. Omyjte je až těsně před konzumací nebo dalším zpracováním.

Zaječí hřbet v máku na švestkové omáčce

Zaječí hřbet v máku na švestkové omáčce

Recept

Střední

30 min

Všestranná surovina, která dokáže zářit jak v tradičních kynutých koláčích a sladkých knedlíkách, tak jako pikantní doprovod k pečenému masu.

Jak konzervovat švestky

Pokud si chcete uchovat úrodu i na zimní měsíce, můžete využít několik osvědčených způsobů:

  • Sušení: V sušičce, troubě nebo peci. Sušené švestky představují chutnou alternativu ke sladkostem.
  • Mrazení: Vypeckované a rozpůlené švestky nejprve zamrazte rozložené na plechu a teprve poté je přesypte do sáčků nebo dóz.
  • Zavařování a výroba povidel: Připravit můžete klasické kompoty, pečená povidla nebo džemy.
  • Nakládání: Švestky lze nakládat do alkoholu, sladkých nálevů i kořeněných octových nálevů.
  • Kvašení a destilace: Z vykvašených plodů se tradičně vyrábí slivovice.
Švestkové knedlíky s mákem

Švestkové knedlíky s mákem

Recept

Střední

45 min
Využití v kuchyniJaké švestky vybrat?Proč zrovna tyto?Kuchařský tip
Domácí povidlaPřezrálé a měkké.Mají nejvyšší podíl přírodních cukrů a nejméně vody. Povidla rychleji hustnou a nemusí se sladit.Používejte klasické české švestky (kadlátka), ze kterých jde pecka snadno vyjmout.
Koláče, bublaniny a kramblZralé, ale pevné, které po stlačení mírně pruží.Udrží si tvar, nezmění se v kaši a nepustí do těsta moc šťávy, která by jej zamáčela.Nakrájené kousky lehce obalte v polohrubé mouce nebo škrobu, aby nesjely na dno pekáče.
Kompoty a zavařováníAkorát zralé až mírně tvrdší, s neporušenou slupkou.Měkké plody by se při sterilizaci rozpadly, zakalily nálev a slupky by popraskaly.Vybírejte švestky s hezkým bílým povlakem (ojíněním), svědčí o čerstvosti.
Mrazení a sušeníNa mrazení: pevné a zdravé.
Na sušení: velmi zralé a sladké.		Pevné švestky po rozmrazení drží tvar. Sladké plody zase zajistí vláčné a chutné sušené ovoce.Na mrazení je předem rozložte na plech a dejte zmrazit odděleně, aby se neslepily.
Slané omáčky a k masu (chutney, kčence)Mix zralých sladkých a několika tvrdších, kyselejších plodů.Kyselost vyváží tučnost masa (bůček, kačena) a sladké plody dodají omáčce hustotu a tmavou barvu.K pečenému masu přidejte švestky až v polovině pečení, aby se zcela nerozvařily.

Hustá, tmavá pochoutka připravovaná pomalým pečením zralého ovoce, která v sobě uchovává ryzí chuť.

Jak ozvláštnit švestková povidla

Klasická povidla chutnají skvěle sama o sobě, ale můžete jim dodat i netradiční chuť.

  • Hořká čokoláda: Na závěr vmíchejte několik kostiček kvalitní hořké čokolády. Povidla získají jemně čokoládovou chuť.
  • Perníkové koření: Dodá povidlům výraznější kořeněnou vůni než samotná skořice.
  • Rum nebo whisky: Přidejte malé množství kvalitního rumu nebo skotské whisky až ke konci vaření. Alkohol se z větší části odpaří, ale zanechá příjemné aroma.
Švestková povidla

Švestková povidla z trouby: Jednoduchý recept bez stálého míchání

Recept

Střední

300 min

Rýžová kaše s mákem a švestkovou omáčkou

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Kynutý švestkový koláč

Kynutý švestkový koláč s máslovou drobenkou – Sváteční ovocné pečení na plech

Recept

Střední

90 min
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Témata: povidla, koláč

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