Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na jaká éčka si dát pozor? Tři nejdiskutovanější aditiva pod lupou

Petra Burgrová
  14:52

Ne všechna „éčka“ jsou nebezpečná. Výzkumy však naše vědomosti o nich stále upřesňují. | foto: Profimedia.cz

Slovo „éčka“ v mnoha lidech automaticky vyvolává strach. Pravdou však je, že éčka nejsou automaticky škodlivá. Často jde o látky, které potraviny chrání před zkažením nebo zlepšují jejich vlastnosti. Přesto existuje několik přísad, které jsou častým tématem diskusí mezi odborníky i spotřebiteli. Zaměřili jsme se na tři z nich nejdiskutovanější.

Obsah

Co jsou éčka

Jako „éčko“ označujeme jakoukoli přídatnou látku v potravinách. Písmeno „E“ na obalu jednoduše znamená, že tato látka byla oficiálně schválena pro použití v Evropě a prošla přísným hodnocením bezpečnosti. Patří sem barviva, konzervanty, sladidla, emulgátory nebo zvýrazňovače chuti. Éčkem je pro zjednodušení označována například i obyčejná kyselina citronová (E330) nebo vitamin C (E300).

Seznamte se s „éčky“. Věčný terč mýtů, kterého se není třeba bát

Sedmdesát procent Čechů si myslí, že „éčka“ obsažená v potravinách jsou škodlivá.

Co způsobují éčka

Přídatné látky se do potravin nepřidávají náhodou, každé z nich má svou specifickou funkci. Způsobují a zajišťují například to, že:

  • Potraviny vydrží déle čerstvé a nekazí se (konzervanty).
  • Mají přitažlivější vzhled a barvu (barviva).
  • Skvěle chutnají a zvýrazňují přirozenou chuť surovin (glutamany).
  • Drží správnou texturu a neodděluje se v nich voda od tuku (emulgátory a stabilizátory).
  • Jsou sladké i bez použití klasického cukru (náhradní sladidla).
recepty.idnescz

Éčka nejsou automaticky škodlivá. Některá jsou ale častým tématem diskusí mezi odborníky i spotřebiteli.

E250 – dusitan sodný
Najdete ho hlavně v uzeninách. Pomáhá chránit potraviny před nebezpečnými bakteriemi a prodlužuje jejich trvanlivost. Odborníci však doporučují nepřehánět to s konzumací zpracovaného masa, protože jeho vysoký příjem je spojován se zvýšeným rizikem některých vážných onemocnění.

E621 – glutaman sodný
Používá se jako zvýrazňovač chuti v instantních jídlech nebo dochucovadlech. Přestože bývá spojován s bolestmi hlavy nebo nevolností, vědecké studie tuto souvislost jednoznačně nepotvrdily. K čemu ale přispívat může, je fakt, že těchto potravin sníme více, než bychom měli, protože nám zkrátka tolik chutnají.

E951 – aspartam
Sladidlo používané například v některých light limonádách. V roce 2023 byl zařazen mezi látky s možným karcinogenním potenciálem, současné evropské i světové autority ho však při běžné konzumaci považují za bezpečný. Denní limit je 40 mg aspartamu na kilogram tělesné hmotnosti.

Nejdůležitější není bát se každého éčka. Mnohem větší roli hraje celková skladba jídelníčku a množství průmyslově zpracovaných potravin, které jíme.

26. června 2026 v 15:00, příspěvek archivován: 2. července 2026 v 9:18
oblíbit odpovědět uložit

Uzeniny a mastné výrobky.

E250 Dusitan sodný

Tuto látku najdete hlavně v uzeninách a masných výrobcích. Má tam velmi důležitou roli: pomáhá chránit potraviny před nebezpečnými bakteriemi a výrazně prodlužuje jejich trvanlivost.

  • Proč zbystřit: Přestože má v potravinářství ochrannou funkci, odborníci doporučují nepřehánět to s konzumací zpracovaného masa. Jeho vysoký příjem je totiž spojován se zvýšeným rizikem některých vážných onemocnění.

Ikonické instantní nudle.

E621 Glutaman sodný

Známý zvýrazňovač chuti, který se hojně používá v instantních jídlech, polévkách v prášku nebo v nejrůznějších dochucovadlech. Glutaman bývá v lidových moudrostech často spojován s bolestmi hlavy nebo nevolností. Vědecké studie však tuto souvislost jednoznačně nepotvrdily.

  • Proč zbystřit: Hlavní háček E621 spočívá v psychologii jídla. Jelikož potraviny s glutamanem lidem zkrátka tak moc chutnají, přispívá k tomu, že těchto potravin sníme více, než bychom ve skutečnosti měli.

Coca-cola

E951 Aspartam

Populární umělé sladidlo, které nahrazuje cukr například v light limonádách a dietních nápojích. Kolem aspartamu se v poslední době zvedla velká vlna diskusí. V roce 2023 byl aspartam zařazen mezi látky s možným karcinogenním potenciálem.

  • Proč zbystřit: Současné evropské i světové autority ho při běžné konzumaci stále považují za bezpečný. Aby byl tento klid na duši podložen čísly, je stanoven bezpečný denní limit, který činí 40 mg aspartamu na kilogram tělesné hmotnosti.

Když jde o éčka, cukr nebo tuky. Naučte se správně číst etikety
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sbohem zácpě a těžkému žaludku: Tohle letní ovoce funguje jako přírodní projímadlo

ilustrační snímek

Když se řekne letní ovoce, většina z nás si představí sladké jahody, šťavnaté třešně nebo voňavé maliny. Zatímco tyto sladké plody lákají na první kousnutí, v jejich stínu neprávem stojí nenápadný,...

Zavařování okurek: Jak na křupavé nakládané okurky krok za krokem

Nakládané okurky patří mezi nejoblíbenější domácí zavařeniny. Správně vybraná...

Hledáte spolehlivý recept na nakládané okurky? Vysvětlíme, jak vybrat správnou okurku nakládačku, připravit nejlepší nálev, sterilizovat sklenice a zvládnout zavařování bez chyb. Dozvíte se, jaké...

Ochutnávka lískooříškových pomazánek: Slavná Nutella dostala na frak, vyhrál levnější konkurent

Test lískooříškové pomazánky

Patří mezi nejoblíbenější sladké hříchy k snídani i k večernímu mlsání přímo ze skleničky. Jak moc se ale od sebe liší populární lískooříškové pomazánky z regálů supermarketů? Ochutnala jsem čtyři...

Potočnice: Nejzdravější zelenina planety, kterou Češi skoro neznají

Potočnice lékařská

Když se řekne nejzdravější zelenina, většina z nás si automaticky představí špenát nebo brokolici. Ty však na absolutní vrchol prestižního vědeckého žebříčku nedosáhly. Svět teď znovu objevuje...

Těžká rána opilcova: Jakou snídani si dát, když jste to přehnali s alkoholem, a čemu se naopak vyhnout?

Základem pro vypořádání se s kocovinou je dostatek tekutin, ideálně pijte...

Sklenka vína večer sama o sobě většinou nebývá problém. Problém nastává ve chvíli, kdy se alkohol potká s nedostatkem vody, krátkým spánkem a těžkým jídlem. Jak rychle zatočit s kocovinou? Žádné...

Na jaká éčka si dát pozor? Tři nejdiskutovanější aditiva pod lupou

Ne všechna „éčka“ jsou nebezpečná. Výzkumy však naše vědomosti o nich stále...

Slovo „éčka“ v mnoha lidech automaticky vyvolává strach. Pravdou však je, že éčka nejsou automaticky škodlivá. Často jde o látky, které potraviny chrání před zkažením nebo zlepšují jejich vlastnosti....

8. července 2026  14:52

Plněný smažený hermelín: Luxusní verze sypaná sušenými rajčaty a pečenými bramborami

Plněný smažený hermelín
Recept

Střední

60 min

Vylepšete českou klasiku a připravte si smažák, na který jen tak nezapomenete. V tomto receptu...

Jemný hráškový krém: Lahodná zeleninová polévka s citronovým crème fraîche

Hráškový krém s citrónovým creme fraîche
Recept

Střední

35 min

Osvěžte svůj jídelníček zářivě zelenou polévkou, která v sobě spojuje přirozenou sladkost zeleniny...

Plněný grilovaný lilek: Osvěžující letní recept s ořechy a granátovým jablkem

Plněný grilovaný lilek
Recept

Lehké

30 min

Vykouzlete na zahradní slavnosti nebo rodinné večeři neodolatelné vegetariánské jídlo, které hraje...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.