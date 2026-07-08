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Co jsou éčka
Jako „éčko“ označujeme jakoukoli přídatnou látku v potravinách. Písmeno „E“ na obalu jednoduše znamená, že tato látka byla oficiálně schválena pro použití v Evropě a prošla přísným hodnocením bezpečnosti. Patří sem barviva, konzervanty, sladidla, emulgátory nebo zvýrazňovače chuti. Éčkem je pro zjednodušení označována například i obyčejná kyselina citronová (E330) nebo vitamin C (E300).
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Seznamte se s „éčky“. Věčný terč mýtů, kterého se není třeba bát
Co způsobují éčka
Přídatné látky se do potravin nepřidávají náhodou, každé z nich má svou specifickou funkci. Způsobují a zajišťují například to, že:
- Potraviny vydrží déle čerstvé a nekazí se (konzervanty).
- Mají přitažlivější vzhled a barvu (barviva).
- Skvěle chutnají a zvýrazňují přirozenou chuť surovin (glutamany).
- Drží správnou texturu a neodděluje se v nich voda od tuku (emulgátory a stabilizátory).
- Jsou sladké i bez použití klasického cukru (náhradní sladidla).
E250 Dusitan sodný
Tuto látku najdete hlavně v uzeninách a masných výrobcích. Má tam velmi důležitou roli: pomáhá chránit potraviny před nebezpečnými bakteriemi a výrazně prodlužuje jejich trvanlivost.
- Proč zbystřit: Přestože má v potravinářství ochrannou funkci, odborníci doporučují nepřehánět to s konzumací zpracovaného masa. Jeho vysoký příjem je totiž spojován se zvýšeným rizikem některých vážných onemocnění.
E621 Glutaman sodný
Známý zvýrazňovač chuti, který se hojně používá v instantních jídlech, polévkách v prášku nebo v nejrůznějších dochucovadlech. Glutaman bývá v lidových moudrostech často spojován s bolestmi hlavy nebo nevolností. Vědecké studie však tuto souvislost jednoznačně nepotvrdily.
- Proč zbystřit: Hlavní háček E621 spočívá v psychologii jídla. Jelikož potraviny s glutamanem lidem zkrátka tak moc chutnají, přispívá k tomu, že těchto potravin sníme více, než bychom ve skutečnosti měli.
E951 Aspartam
Populární umělé sladidlo, které nahrazuje cukr například v light limonádách a dietních nápojích. Kolem aspartamu se v poslední době zvedla velká vlna diskusí. V roce 2023 byl aspartam zařazen mezi látky s možným karcinogenním potenciálem.
- Proč zbystřit: Současné evropské i světové autority ho při běžné konzumaci stále považují za bezpečný. Aby byl tento klid na duši podložen čísly, je stanoven bezpečný denní limit, který činí 40 mg aspartamu na kilogram tělesné hmotnosti.
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Když jde o éčka, cukr nebo tuky. Naučte se správně číst etikety