Na bílý sex si nechte zajít chuť. Tělo po svátcích potřebuje pravidelnost

Zapomeňte na drastické půsty
Zlí jazykové tvrdí, že Vánoce a konec roku jsou především svátky přejídání, plného břicha a nabraných kil. Známe to asi všichni. Dobré tradiční jídlo, které se jíst prostě musí, v množství, které si svátky jednoduše žádají, je jedna věc. Pocit těžkosti, únava, výčitky a chuť přejídání nějak napravit během prvních dní a týdnů nového roku je věc druhá. Začátek roku bývá pak naopak časem, kdy myslíme na diety, úpravu jídelníčku a lepší návyky.
A tak máme různé plány: vynechat jídlo, dát si půst, začít od nuly. Taky cvičit. Jenže děláme velkou chybu. Zrovna začátek roku, zimní období, skutečně není ideální chvílí na drastická omezení a zásadní změny stravovacích návyků. Tělo po svátcích nepotřebuje trest, ale naopak návrat k rytmu. Tušíte, kde taková pravidelnost začíná? Správně: u snídaní a svačin.
Proč půst po Vánocích často nefunguje
Organismus je po svátcích rozhozený – nejen množstvím jídla, ale i nepravidelností. Vzpomínáte na ten chlebíček, několik lžic salátu nebo dvě dvanáctky uprostřed noci u televize? Náhlé vysazení stravy nebo dlouhé hladovění může vést k únavě, podrážděnosti, chutím na sladké a večernímu přejídání. Výsledkem pak není restart a příliv energie, ale další stres.
Místo půstu dává mnohem větší smysl zjednodušit jídelníček, vrátit se k pravidelnosti a zaměřit se na první jídla dne. Právě snídaně a svačiny mají zásadní vliv na to, jak se budete cítit po zbytek dne. Ono rčení, že snídani máte sníst sám a až o večeři se rozdělit s nepřítelem, stále platí.
3 tipy na zdravé snídaně
Snídaně by měla dodat energii, ale nezatížit trávení. Zapomeňte na sladké pečivo a prázdné kalorie – ideální je kombinace bílkovin, komplexních sacharidů a zdravých tuků.
Tipy na zdravé snídaně:
- Ovesná kaše: Ovesné vločky zasytí, ovoce, kterými si kaši doplníte, dodá lehkost a chuť.
- Vejce na různé způsoby, doplňte zeleninou: Míchaná vejce, omeleta nebo vejce natvrdo jsou rychlá a výživná klasika. Pokud chcete něco extra, zkuste třeba slavná vejce Benedikt.
- Celozrnný toast s avokádem a špenátem: Jednoduchá kombinace, která zasytí na dlouhé hodiny.
Svačiny, které zabrání večernímu přejídání
Jednou z nejčastějších chyb po svátcích je vynechávání svačin. Právě to ale vede k večernímu „vlčímu hladu“ a nočnímu „bílému sexu“, tedy nočnímu vyjídání ledničky. Svačina nemusí být velká – důležité je, aby stabilizovala hladinu cukru v krvi.
Rychlé a funkční svačiny:
- Bílý jogurt s hrstí ořechů: Přidat můžete lžící domácího medu.
- Jablko s arašídovým nebo mandlovým máslem
- Tvarohová pomazánka s oříšky: Ideální, téměř geniální spojení tvarohu a ořechů.
- Domácí hummus s mrkví nebo okurkou: Možná vás překvapí, jak „žravé“ tohle jídlo je.
Leden nemusí být měsícem odříkání
Naopak leden je ideální dobou pro klidný návrat k jednoduchému, kvalitnímu jídlu. Když začnete den dobrou snídaní a nezapomenete na svačiny, často zjistíte, že žádný půst vlastně nepotřebujete. Není na tom nic těžkého, chtělo by se říci: na rozdíl od půstu. Zkuste to a uvidíte, že se budete cítit lépe.
Tělo se srovná samo. Bez hladu, bez výčitek a bez drastických pravidel, která vydrží jen pár dní. Jdete do toho?