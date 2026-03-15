Mytí kuřecího masa pod kohoutkem? Zlozvyk, který z vaší kuchyně může udělat líheň bakterií

Petra Kašparová
  4:40
Vypadá to jako běžný a poctivý krok, který má maso „očistit“. Jenže právě oplachování syrového kuřete pod tekoucí vodou může napáchat víc škody než užitku. Kontaminujete si celou kuchyň bakteriemi. Já již maso neomývám! Proč?

Kuřecí maso může být zdrojem bakterií. Mýt, či nemýt? Znáte správnou odpověď? | foto: Canva

Obsah

Proč nemýt kuřecí maso

Také to děláte? Myjete maso předtím, než jej začnete připravovat, pod tekoucí vodou v kuchyňském dřezu? Dělá to tak spousta lidí. Také jsem to dlouho dělala, máma to tak dělala, ani mě nenapadlo dělat to jinak. Pak jsem ale zjistila, že tato praxe, kterou mnozí provozujeme v domnění, že jde o čistotný a hygienický krok, může ve skutečnosti vést k vážným zdravotním rizikům. Proč je tato technika nevhodná a jak to tedy s mytím syrového masa je?

Je třeba si uvědomit, co všechno může být na povrchu kuřecího masa. I když se to nemusí na první pohled zdát, syrové kuře může být na povrchu kontaminováno bakteriemi. I takovými, které skutečně nejsou pro naše zdraví dobré. Vyskytnout se mohou i bakterie Campylobacter nebo Salmonella. Ty bývají velmi často příčinou zažívacích problémů a otravy jídlem, přičemž není tak těžké, aby tyto bakterie z masa kontaminovaly i další povrchy v kuchyni.

Že si nedokážete představit mechanismus kontaminace? Představte si, že si syrové kuře myjete pod tekoucí vodou. Voda cáká a stříká okolo, tím rozprskne bakterie po celé kuchyni – ulpí na dřezu, pultu, nádobí nebo dokonce na potravinách, které se nacházejí v blízkosti. Tento proces je známý jako křížová kontaminace a znamená, že se bakterie snadno přenášejí z jednoho místa na druhé, aniž bychom si toho byli vědomi.

Syrové (nejen) kuřecí maso je třeba správně skladovat. Žádné syrové maso neomývejte pod tekoucí vodou.

Mytí masa negativně ovlivní i jeho kvalitu

Když maso myjete, riskujete, že vodou z povrchu masa odplavíte některé povrchové látky, včetně například solí a proteinů. A to jsou látky, které dělají výslednou chuť masového pokrmu a také stojí za šťavnatostí masa. Dopad na chuť není markantní, ale k mírnému snížení chuti masa dojít mytím může. Přidáte-li k tomu fakt, že bakterií se mytím nezbavíte, máte o důvod víc upustit od zvyklosti maso před přípravou mýt.

Pokud máte pocit, že maso musíte nějak ošetřit, použijte papírové utěrky. Maso osušte a odstraňte z něj případné drobné kůstky nebo zbytky po peří. Když maso takto osušíte, možná budete mít kůrčičku při pečení ještě křupavější!

Víte, jak se správně chovat ke kuřecímu masu, aby vás neohrozilo?

Prostě to nedělejte! Nemyjte kuřecí pod tekoucí vodou

Varování před mytím syrového kuřete pod tekoucí vodou je rozhodně na místě. Proč?

  • Voda z masa neodstraní bakterie efektivně. Vodní tok nesmyje bakterie z povrchu masa. Tekoucí vodou je neodstraníte. Je to tedy vlastně úplně zbytečný krok.
  • Paradoxně: mytím masa se bakterie šíří po vaší kuchyni! Místo toho, aby bakterie zmizely, se díky tomu, že voda rozprskne, dostanou na další povrchy – dřez, pult, utěrky nebo příbory, které později použijeme na přípravu jiných jídel.
  • Zvýšení rizika otravy jídlem! Bakterie si rozšíříte po kuchyni, dostanou se i na povrchy, kam by se jinam neměly šanci dostat. Ulpívají na nich a později se mohou dostat do jídla, ať už při přípravě dalších pokrmů, nebo při manipulaci s nádobím.
Syrové (nejen) kuřecí maso je třeba správně skladovat.

3 tipy, jak správně zacházet s kuřecím masem

Mytí kuřecího masa je jednoduše absolutně zbytečný krok, který navíc naopak přináší nebezpečí. Správná příprava masa je totiž jediný efektivní způsob, jak bakterie zničíte.

Syrové kuřecí maso a nemoci spolu mohou souviset. Proto si místo mytí masa zapamatujte tyto tři body.

  1. Skladování a manipulace. Udržujte syrové maso vždy oddělené od ostatních potravin. Než se pustíte do přípravy, ujistěte se, že máte čisté pracovní plochy a nádobí, abyste minimalizovali riziko křížové kontaminace. Někdo má v kuchyni speciální prkénko a nůž pouze na drůbeží maso, i to je řešení.
  2. Teplota. Ta je naprosto klíčová. Správné vaření je nezbytné k tomu, abyste se vyhnuli nebezpečným bakteriím. Kuře by mělo být tepelně upraveno na vnitřní teplotu minimálně 75 °C, což je teplota, při které se bakterie zlikvidují. Pokud si nejste jisti, že to umíte ohlídat, kupte si kuchyňský teploměr na maso.
  3. Umístění v lednici. Kuřecí maso je nutné uchovávat v chladničce při teplotách do 4 °C, aby se bakterie nemnožily. Vždy mějte maso v lednici dobře zabalené, nikdy jej tam nedávejte například jen na talířku. Ideální jsou uzavíratelné boxy nebo sáčky. Většina lednic má dnes prostor, šuplík pro maso. Využívejte jej.
Alfa a omega bezpečnosti masa je jeho dostatečná tepelná úprava.

Dbejte na hygienu

Pokud manipulujete s kuřecím masem, jedna z nejpraktičtějších věcí, kterou musíte dodržet, je, že je třeba si vždy po práci s masem pečlivě umýt ruce. Mýdlem, teplou vodou a po dobu nejméně 20 sekund. Myslete na to, že potřebujete z rukou dostat bakterie, které tam mohly zůstat.

Po práci se syrovým masem dbejte na důkladné umytí pracovní plochy, prkénka a dřezu. Myjte teplou vodou a saponátem. Pokud chcete mít jistotu, dezinfekční prostředek vám ji dodá.

