Myslíte, že jíte zdravě? Těchto 12 potravin patří k nejvíc zasaženým pesticidy

Tereza Hrabinová
  4:00
Pesticidy se stále častěji objevují i v ovoci a zelenině, které běžně konzumujeme. Přehled nejvíce zatížených potravin za rok 2025 ukazuje, kde se hromadí nejvíce, jaký mohou mít vliv na zdraví a jak jejich množství alespoň částečně snížit při běžné přípravě jídla.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: SZPI

Co to jsou pesticidy: druhy

Pesticidy jsou chemické nebo biologické látky používané v zemědělství k ochraně plodin před škůdci, plevely a chorobami.

Zahrnují několik skupin, zejména insekticidy (proti hmyzu), herbicidy (proti plevelům) a fungicidy (proti plísním). Jejich používání je v USA i Evropské unii regulováno, úřady stanovují maximální povolené limity reziduí v potravinách.

Přesto mohou zbytky pesticidů na ovoci a zelenině zůstávat i po sklizni a běžném omytí, protože některé látky pronikají do pletiv rostlin nebo se aplikují krátce před sklizní.

Potraviny s nejvyšším množstvím pesticidů 2025

Organizace Environmental Working Group (EWG) pravidelně sestavuje seznamy potravin známé jako „špinavá dvanáctka“.

  • Špenát – Jemné listy snadno zadržují pesticidy a patří k plodinám s jejich nejvyšším množstvím na jednotku hmotnosti.
  • Jahody – Kvůli tenké slupce a pěstování blízko země se u nich často vyskytuje více druhů pesticidů současně.
  • Zelená kapusta – Listová struktura je spojena s častou detekcí více druhů pesticidů.
  • Hroznové víno – Bobule jsou náchylné k plísním a škůdcům, což je spojeno s opakovaným používáním pesticidů během sezony.
  • Broskve – Měkká a jemná slupka je spojena s častým výskytem pesticidů aplikovaných během pěstování i po sklizni.
  • Třešně – Laboratorní testy u nich opakovaně zjišťují stopy pesticidů i po běžném očištění plodů.
  • Nektarinky – Podobně jako broskve mají tenkou slupku, která neposkytuje účinnou bariéru proti pesticidům.
  • Hrušky – Podle laboratorních testů se u nich často zjišťuje více druhů pesticidů současně i po umytí.
  • Jablka – Patří k nejčastěji kontaminovaným druhům ovoce v důsledku intenzivní ochrany proti škůdcům.
  • Ostružiny – Vysoký podíl testovaných vzorků vykazuje zjistitelné množství pesticidních reziduí.
  • Borůvky – U části vzorků jsou opakovaně zjišťovány fungicidy a insekticidy používané proti plísním a škůdcům.
  • Brambory – I jako podzemní plodina vykazují v laboratorních testech množství pesticidních látek.

Pesticidy: vliv na zdraví

Výzkumy uvádějí souvislost s poruchami vývoje plodu, předčasnými porody, hormonálními změnami, sníženou plodností u mužů, poškozením nervového systému i vyšším výskytem některých druhů rakoviny.

Nejvyššímu riziku jsou vystaveni zemědělští pracovníci. Průzkum z roku 2022 ukázal, že lidé pracující s pesticidy mají téměř pětkrát vyšší pravděpodobnost poškození DNA.

V další studii v roce 2024 vědci zjistili, že děti vystavené pesticidům v raném věku vykazují horší neurovývoj od kojeneckého období až po dospívání.

Jak zbavit ovoce a zeleninu pesticidů

Základním postupem je důkladné omývání ovoce a zeleniny pod tekoucí pitnou vodou za současného mechanického tření povrchu rukou nebo kartáčkem určeným na zeleninu. Doporučuje se omývání po dobu alespoň třiceti sekund.

Snížíte tak část pesticidních reziduí, žádná metoda je ale nedokáže odstranit stoprocentně, protože některé látky pronikají do pletiv rostlin. Loupat slupku má smysl u některých druhů, zároveň tím ale dochází ke ztrátě části vlákniny a živin.

Doporučení odborníků

  • Kupujte bio ovoce a zeleninu.
  • Pečlivě myjte a loupejte.
  • Podporujte lokální pěstitele.

Používání mýdla či speciálních chemických přípravků se nedoporučuje, protože nebylo prokázáno, že by byly účinnější než voda, a mohou na povrchu zanechat vlastní rezidua.

Jedlá soda a pesticidy

Podle spotřebitelského webu Consumer Reports, který zveřejnil výsledky studie Massachusettské univerzity, lze dosáhnout smytí pesticidů pomocí jedlé sody. Je nutné počítat s tím, že různé odrůdy mají různou míru chemických látek a liší se podle země původu a dodavatele.

Ve dvou šálcích vody rozpustíte jednu polévkovou lžíci jedlé sody a ponoříte plody do tohoto roztoku nejméně na dvě minuty, ideálně ale na čtvrt hodiny.

Pesticidy v ČR

Podle testu nevládní organizace PAN Europe, zaměřené na ochranu zdraví, byly zbytky rizikových pesticidů nalezeny ve všech pěti vzorcích jablek vypěstovaných v České republice.

Organizace analyzovala 59 jablek ze 13 evropských zemí. České vzorky obsahovaly v průměru 3,8 pesticidních látek, zhruba o 20 procent více, než je celoevropský průměr. Společně s Lucemburskem tuzemská jablka vykázala nejvyšší míru kombinované kontaminace.

„Pesticidy jako acetamiprid jsou problém pro vývoj mozku dětí, včely i ptáky všude v Evropě. Aktuální data ukazují, že Česko si v úsilí o omezení pesticidů nyní nemůže dát šlofíka,“ komentoval Jan Skalík z programu Krajina Hnutí Duha.

Na opačném konci žebříčku skončilo Dánsko, kde pouze jeden z pěti testovaných vzorků obsahoval více než jeden pesticid.

