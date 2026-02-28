Mudžadara, grenadýrmarš, řízky pro chudé, hoďbidlo: Levné recepty našich babiček

Petra Kašparová
  6:00
Zapomněli jsme na tradiční recepty našich babiček, které byly levné, výživné a snadné na přípravu. Byly synonymem skromnosti a vynalézavosti. Nemyslíte, že je čas se k některým levným jídlům, která vařily naše babičky, vrátit? Víte například, co je mudžadara?

Co naše babičky uměly vařit a my jsme na to zapomněli? Pojďme si to připomenout. | foto: Canva

Obsah

Jak vařily naše babičky?

V době hlubokého socialismu, kdy naše prababičky byly mámami a tedy i kuchařkami, byla strava většinou jednoduchá, levná a funkční. Socialistická žena byla považována za pilíř rodiny, ale zároveň i za aktivní členku pracovního kolektivu, která měla v rámci budování socialistické vlasti méně času na tradiční kuchařské rituály. Proto jsou mimochodem v našich panelákových zástavbách z oné doby tak malé kuchyně (já tomu říkám „parodie na kuchyni“). Nebylo prostě třeba mít prostor na něco tak nepodstatného, jako bylo vaření. Jídlo se připravovalo rychle, z dostupných surovin a podle praktických, osvědčených receptů. Co naše babičky uměly, jsme ale my zapomněli. Nebo ne?

V kuchyni bylo běžné využívání skladových zásob, jako byly brambory, rýže, luštěniny a konzervy, které šetřily čas i námahu. Maso bylo stále považováno za luxusní zboží. Moje máma často vzpomíná, že kupovala skopové, protože bylo levné. Také pekla veškeré moučníky ze sádla, což bylo prostě ekonomické, nicméně i výborné! Zkuste si někdy „Honzovky“ zadělat sádlem, po másle nevzdechnete. S odporem, pramenícím z předsudků, se otřásám, když říká, že nám v 80. letech často vařila mozeček. Ne květákový, ale vepřový. Dobrota. (Kterou jsem ale nikdy nevařila, přiznávám…)

Naše babičky a prababičky, ženy socialismu (nebo disentu), kuchyně řídily s důrazem na efektivitu, ale zároveň stále udržovaly tradice táhnoucí se možná až od dob Dobromily. Domácí vaření bylo i tehdy středobodem rodinného života. Co vařily? Dala jsem dohromady levné recepty našich babiček a prababiček.

Staropražské brambory

Staropražské brambory

Recept

Lehké

60 min
Mozeček z ovesných vloček

Mozeček z ovesných vloček

Recept

Lehké

20 min

Vajíčka: Vděčná surovina, která je vždy po ruce. Studentské řízky mohou být dobrou večeří.

1. recept Vaječné karbanátky (řízky pro chudé)

  • 2 vejce
  • 3 lžíce strouhanky
  • sůl a pepř dle chuti
  • mouka na obalení
  • olej na smažení
  1. Vejce rozšleháme s trochou strouhanky, soli a pepře.
  2. Ze směsi vytvarujeme malé karbanátky, obalíme je v mouce a osmažíme na pánvi dozlatova.
  3. Podáváme s bramborami nebo se zeleninovým salátem.

Počet porcí: 3
Doba přípravy: 30 minut

Můj tip? „Řízky“ můžete vylepšit například nastrouhaným sýrem nebo klidně šunkovým salámem nakrájeným na kostičky.

Vaječný řízek

Vaječný řízek

Recept

Lehké

15 min

Bramboračka podle babičky: Výborná polévka, která zasytí.

2. recept Babiččina bramboračka

  • 4 brambory
  • 1 cibule
  • 1 mrkev, 1 petržel, kousek celeru
  • 1 lžíce oleje
  • sůl a pepř dle chuti
  • trochu sušené majoránky
  1. Na oleji osmahneme cibuli, přidáme na kostičky nakrájené brambory a zeleninu a zalijeme vodou.
  2. Vaříme do změknutí, ochutíme solí, pepřem a majoránkou.
  3. Pro zahuštění můžeme přidat kousek rohlíku nebo bramborového knedlíku.

Počet porcí: 3
Doba přípravy: 40 minut

Můj tip? Se zeleninou můžeme na oleji orestovat trochu ovesných vloček. Na konci vaření lze do polévky rozklepnout vajíčko.

Bramboračka s pohankou

Bramboračka s pohankou

Recept

Lehké

45 min

Čočka a rýže? Překvapivě dobré jídlo! Zkuste to. Kombinujte luštěniny a obiloviny.

3. recept Rýže s čočkou aneb Mudžadara

  • 1 šálek rýže
  • 1 šálek čočky
  • 1 cibule
  • 2 lžíce oleje
  • sůl a pepř dle chuti
  1. Na oleji osmahneme cibuli a přidáme čočku s rýží.
  2. Zalejeme vodou, osolíme, opepříme a vaříme, dokud obě suroviny nezměknou. Trvá to zhruba půl hodiny.
  3. Podáváme jako samostatné jídlo nebo jako přílohu.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 45 minut

Co k tomu dodávám? Spojení luštěnin a obilovin je dobré nejen z chuťového hlediska, ale i z hlediska výživy. Je trochu škoda, že jsme na tato jídla zapomněli. Čočka s rýží, fazole s kukuřicí, hrách s kroupami... Exhumujme tyto pokrmy ze zapomnění!

Mžaddra – rýže s čočkou a uzeným masem

Mžaddra – rýže s čočkou a uzeným masem

Recept

Střední

60 min

Škubánky s mákem. Klasické jsou bramborové, ale existují i krupicové.

4. recept Škubánky. S tvarohem nebo mákem

  • 1 šálek krupice
  • 2 šálky mléka
  • sůl dle chuti
  • tvaroh a/nebo mák a cukr
  • máslo nebo smetana
  1. V mléce povaříme krupici se špetkou soli. Vznikne krupicová kaše, která by měla být hustá a tuhá. Necháme ji vychladnout.
  2. Z tuhé kaše lžící namočenou v másle vykrajujeme nočky, které klademe na talíř.
  3. Podáváme s tvarohem nebo posypané mákem a cukrem, a polijeme máslem.

Počet porcí: 2
Doba přípravy: 45 minut

Tip od našich babiček? Škubánky klasické, tedy bramborové, jsou ideálním způsobem, jak zužitkovat nesnědené vařené brambory. Recept najdete na Recepty iDnes.

Smažené krupicové dukátky

Smažené krupicové dukátky

Recept

Lehké

60 min

Když byly naše babičky a prababičky mladé, byla doba hlubokého socialismu. Co se tehdy vařilo?

5. recept Ulhlířina, hoďbidlo nebo grenadýrmarš

  • 8 menších brambor
  • 4 lžíce sádla
  • 2 cibule
  • 100 g hladké mouky
  • 100 g polohrubé mouky
  • 2 vejce
  • 180 g škvarků na posypání
  • sůl a pepř dle chuti
  1. Oloupané brambory nakrájíme na kousky a uvaříme v osolené vodě.
  2. Mezitím připravíme husté těstíčko z obou druhů mouky, vajec a případně trochy vody. Z těstíčka vytvarujeme malé nočky, které přihodíme k bramborám a uvaříme. Uvařené nočky poznáme podle toho, že vyplavou na hladinu. Poté vodu slijeme.
  3. Cibuli oloupeme, nadrobno nasekáme a osmahneme na sádle. Osmaženou cibuli smícháme s bramborami a noky.
  4. Podáváme samotné, nebo s kyselým zelím či okurkou.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 50 minut

Tip našich babiček? Toto je ideální jídlo, jak zužitkovat zbylé vařené brambory. Nevyhazujme jídlo.

Uhlířina

Uhlířina

Recept

Lehké

50 min

Hlávkové zelí je vděčná, zdravá a levná potravina. Znáte těstoviny se zelím?

6. recept Nudle s hlávkovým zelím

  • 1 menší bílé hlávkové zelí
  • 500 g nudlí
  • 1 dcl oleje
  • sůl dle chuti
  1. Zelí nastrouháme nebo velmi jemně nakrájíme na nudličky a dáme ho do hlubokého pekáčku.
  2. Osolíme a přidáme olej, dobře promícháme.
  3. Pečeme v troubě na 200 °C asi 30 minut, sem tam zelí zamícháme. Pečeme, dokud není měkké a lehce zkaramelizované.
  4. Během pečení uvaříme těstoviny podle návodu na obalu a po uvaření je scedíme.
  5. Smícháme těstoviny se zelím, dochutíme solí a pepřem a podáváme.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 50 minut

Jaké těstoviny doporučují babičky? Jakékoliv. Ideální jsou široké nudle. Ale uvařit lze toto jídlo z jakýchkoliv vaječných těstovin.

Nudle se zelím a slaninou

Nudle se zelím a slaninou

Recept

Lehké

30 min
Vstoupit do diskuse

