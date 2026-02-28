Mudžadara, grenadýrmarš, řízky pro chudé, hoďbidlo: Levné recepty našich babiček

Obsah
Jak vařily naše babičky?
V době hlubokého socialismu, kdy naše prababičky byly mámami a tedy i kuchařkami, byla strava většinou jednoduchá, levná a funkční. Socialistická žena byla považována za pilíř rodiny, ale zároveň i za aktivní členku pracovního kolektivu, která měla v rámci budování socialistické vlasti méně času na tradiční kuchařské rituály. Proto jsou mimochodem v našich panelákových zástavbách z oné doby tak malé kuchyně (já tomu říkám „parodie na kuchyni“). Nebylo prostě třeba mít prostor na něco tak nepodstatného, jako bylo vaření. Jídlo se připravovalo rychle, z dostupných surovin a podle praktických, osvědčených receptů. Co naše babičky uměly, jsme ale my zapomněli. Nebo ne?
V kuchyni bylo běžné využívání skladových zásob, jako byly brambory, rýže, luštěniny a konzervy, které šetřily čas i námahu. Maso bylo stále považováno za luxusní zboží. Moje máma často vzpomíná, že kupovala skopové, protože bylo levné. Také pekla veškeré moučníky ze sádla, což bylo prostě ekonomické, nicméně i výborné! Zkuste si někdy „Honzovky“ zadělat sádlem, po másle nevzdechnete. S odporem, pramenícím z předsudků, se otřásám, když říká, že nám v 80. letech často vařila mozeček. Ne květákový, ale vepřový. Dobrota. (Kterou jsem ale nikdy nevařila, přiznávám…)
Naše babičky a prababičky, ženy socialismu (nebo disentu), kuchyně řídily s důrazem na efektivitu, ale zároveň stále udržovaly tradice táhnoucí se možná až od dob Dobromily. Domácí vaření bylo i tehdy středobodem rodinného života. Co vařily? Dala jsem dohromady levné recepty našich babiček a prababiček.
1. recept Vaječné karbanátky (řízky pro chudé)
- 2 vejce
- 3 lžíce strouhanky
- sůl a pepř dle chuti
- mouka na obalení
- olej na smažení
- Vejce rozšleháme s trochou strouhanky, soli a pepře.
- Ze směsi vytvarujeme malé karbanátky, obalíme je v mouce a osmažíme na pánvi dozlatova.
- Podáváme s bramborami nebo se zeleninovým salátem.
Počet porcí: 3
Doba přípravy: 30 minut
Můj tip? „Řízky“ můžete vylepšit například nastrouhaným sýrem nebo klidně šunkovým salámem nakrájeným na kostičky.
2. recept Babiččina bramboračka
- 4 brambory
- 1 cibule
- 1 mrkev, 1 petržel, kousek celeru
- 1 lžíce oleje
- sůl a pepř dle chuti
- trochu sušené majoránky
- Na oleji osmahneme cibuli, přidáme na kostičky nakrájené brambory a zeleninu a zalijeme vodou.
- Vaříme do změknutí, ochutíme solí, pepřem a majoránkou.
- Pro zahuštění můžeme přidat kousek rohlíku nebo bramborového knedlíku.
Počet porcí: 3
Doba přípravy: 40 minut
Můj tip? Se zeleninou můžeme na oleji orestovat trochu ovesných vloček. Na konci vaření lze do polévky rozklepnout vajíčko.
3. recept Rýže s čočkou aneb Mudžadara
- 1 šálek rýže
- 1 šálek čočky
- 1 cibule
- 2 lžíce oleje
- sůl a pepř dle chuti
- Na oleji osmahneme cibuli a přidáme čočku s rýží.
- Zalejeme vodou, osolíme, opepříme a vaříme, dokud obě suroviny nezměknou. Trvá to zhruba půl hodiny.
- Podáváme jako samostatné jídlo nebo jako přílohu.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 45 minut
Co k tomu dodávám? Spojení luštěnin a obilovin je dobré nejen z chuťového hlediska, ale i z hlediska výživy. Je trochu škoda, že jsme na tato jídla zapomněli. Čočka s rýží, fazole s kukuřicí, hrách s kroupami... Exhumujme tyto pokrmy ze zapomnění!
4. recept Škubánky. S tvarohem nebo mákem
- 1 šálek krupice
- 2 šálky mléka
- sůl dle chuti
- tvaroh a/nebo mák a cukr
- máslo nebo smetana
- V mléce povaříme krupici se špetkou soli. Vznikne krupicová kaše, která by měla být hustá a tuhá. Necháme ji vychladnout.
- Z tuhé kaše lžící namočenou v másle vykrajujeme nočky, které klademe na talíř.
- Podáváme s tvarohem nebo posypané mákem a cukrem, a polijeme máslem.
Počet porcí: 2
Doba přípravy: 45 minut
Tip od našich babiček? Škubánky klasické, tedy bramborové, jsou ideálním způsobem, jak zužitkovat nesnědené vařené brambory. Recept najdete na Recepty iDnes.
5. recept Ulhlířina, hoďbidlo nebo grenadýrmarš
- 8 menších brambor
- 4 lžíce sádla
- 2 cibule
- 100 g hladké mouky
- 100 g polohrubé mouky
- 2 vejce
- 180 g škvarků na posypání
- sůl a pepř dle chuti
- Oloupané brambory nakrájíme na kousky a uvaříme v osolené vodě.
- Mezitím připravíme husté těstíčko z obou druhů mouky, vajec a případně trochy vody. Z těstíčka vytvarujeme malé nočky, které přihodíme k bramborám a uvaříme. Uvařené nočky poznáme podle toho, že vyplavou na hladinu. Poté vodu slijeme.
- Cibuli oloupeme, nadrobno nasekáme a osmahneme na sádle. Osmaženou cibuli smícháme s bramborami a noky.
- Podáváme samotné, nebo s kyselým zelím či okurkou.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 50 minut
Tip našich babiček? Toto je ideální jídlo, jak zužitkovat zbylé vařené brambory. Nevyhazujme jídlo.
6. recept Nudle s hlávkovým zelím
- 1 menší bílé hlávkové zelí
- 500 g nudlí
- 1 dcl oleje
- sůl dle chuti
- Zelí nastrouháme nebo velmi jemně nakrájíme na nudličky a dáme ho do hlubokého pekáčku.
- Osolíme a přidáme olej, dobře promícháme.
- Pečeme v troubě na 200 °C asi 30 minut, sem tam zelí zamícháme. Pečeme, dokud není měkké a lehce zkaramelizované.
- Během pečení uvaříme těstoviny podle návodu na obalu a po uvaření je scedíme.
- Smícháme těstoviny se zelím, dochutíme solí a pepřem a podáváme.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 50 minut
Jaké těstoviny doporučují babičky? Jakékoliv. Ideální jsou široké nudle. Ale uvařit lze toto jídlo z jakýchkoliv vaječných těstovin.