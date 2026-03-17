Mrazák vaše maso nezničí. Pozor si dejte až při rozmrazování

Autor:
  4:00
Maso uchované správně v mrazáku si může zachovat své chuťové i nutriční vlastnosti třeba i půl roku. Nesprávné rozmrazení před přípravou ho ale o ně může o připravit. Jak na to?

Proč maso vakuuje, než ho dá do mrazáku? „Když ho do mrazáku dáme jen v mikrotenovém sáčku, jsou v něm vzduchové bubliny a bude tam mnohem víc zmrazků, protože mráz vytahuje z potravin vodu. U zavakuovaného masa se vody vytáhne podstatně méně,“ tvrdí kuchař Radek David. | foto: Shutterstock

Vytáhli jste zmrzlé maso z mrazáku a přemýšlíte, jak z předmětu vhodného leda k zatloukání hřebíků udělat zase surovinu pro chutný oběd? Klíčové je správné rozmrazení. Bez něj se kyj v igelitu změní v nevábnou břečku s okoralými okraji.

Obsah

Rozmrazování v lednici

Při rozmrazování masa platí, že trpělivost přináší výsledky. Když si na to, že před vařením musíte vytáhnout maso z mrazáku, vzpomenete včas, můžete ho rozmrazit v chladničce. Je to zdlouhavé, ale výsledek je nejlepší.

Obvykle se uvádí, že na rozmrazení masa v ledničce je zapotřebí 12 až 24 hodin. Ve skutečnosti to může být i mnohem víc. „Větší zmrzlé kusy vyžadují na rozmrazení celý den (24 h) na každých 2,5 kg hmotnosti,“ uvádí web o bezpečnosti potravin, spadající pod ministerstvo zemědělství. „Potraviny rozmražené v lednici, např. kuře, lze zpracovat druhý den, červené maso i 3 den po rozmrazení.“

Rozmrazování masa ve vodě

Maso z mrazáku lze také rozmrazit ve vodě. Ta ale musí být v každém případě studená. Důležitý je také dobře těsnící obal kolem masa. Pokud je porušený, tak vám maso nejen zvodnatí a přijde o část chuti, ale také hrozí kontaminace masa případnými bakteriemi ve vodě nebo na povrchu obalu. V každém případě je potřeba užít pitnou vodu a pravidelně ji měnit – zhruba každou půlhodinu.

„Malé balíčky masa nebo drůbeže (cca 0,5 kg) mohou být rozmraženy již za hodinu, větší balíčky (1,5-2 kg) za 2-3 h. U krocanů je nutno počítat s 1 h na každých 0,5 kg hmotnosti,“ uvádí web o potravinách.

Krkovice nakrájejte na malé kousky.

Rychlé rozmrazení masa v mikrovlnce

A pak je tu rychlé rozmrazení. Provádí se v mikrovlnce. Použít musíte buď program na rozmrazování (defrost), nebo velmi nízký výkon okolo 200 W. Celé rozmrazení trvá kolem 15 minut, ale může být i delší podle druhu a velikosti masa a toho, na jakou teplotu bylo zmrazené.

Doporučuje se rozmrazování vždy po několika minutách přesušit a maso „prohrábnout“, aby se rozmrazovalo co nejvíc rovnoměrně. Mějte také na paměti, že ze syrového zmraženého masa odkapává dost tekutiny, a přizpůsobte tomu výběr vhodné nádoby.

Co s masem po rozmrazení

Maso, které rozmrazíte ve vodě nebo v mikrovlnce, byste měli okamžitě zpracovat a tepelně upravit. Naopak to, které prošlo pomalým rozmrazováním v lednici, vydrží přece jen ještě den po rozmrazení. Nikdy rozmrazené maso znovu nezmrazujte. Pokud zjistíte, že tolik masa najednou nesníte, zamrazte až připravený pokrm.

Zvlášť důležitá je rychlá tepelná úprava u masa rozmrazeného v mikrovlnce. „Při tomto způsobu rozmrazování některé části potraviny se již začínají v průběhu rozmrazování vařit,“ upozorňuje web ministerstva zemědělství. Teploty, k nimž dochází, jsou vhodné pro množení bakterií, a proto by bez uvaření nebo upečení došlo k rychlé zkáze masa.

Různé způsoby rozmrazování masa
VýhodyNevýhody
V ledničcenejšetrnější, není potřeba dohledzdlouhavé
Ve studené vodězlatá střední cestanutný nepropustný obal a výměna vody po 30 minutách
V mikrovlncenejrychlejšínutné hlídat proces a po rozmrazení ihned začít s přípravou

Jak maso nerozmrazovat

Existují i další oblíbené způsoby, jak rozmrazit maso. Některé jsou ale podle odborníků nevhodné až nebezpečné.

  • Nechat maso na kuchyňské lince: Příprava syrového masa v kuchyni by se měla řídit hygienickými zásadami. Syrové maso je třeba důsledně oddělovat od jiných potravin a povrchů, na kterých se zpracovávají. Navíc teplota vzduchu v domácnosti je vyšší než teplota studené vody, proces rozmrazení je proto méně plynulý.
  • Ponořit maso do teplé vody: Maso v teplotě mezi 20 a 60 °C představuje ideální líheň pro bakterie.
  • Vaření/pečení zmraženého masa: Říkáte si, že spojíte rozmrazení s tepelnou úpravou, abyste předešli vzniku bakterií? Je to možné, počítejte ale s delší dobou vaření (zhruba 1,5násobek běžné doby). Maso za tento proces zaplatí také chutí a šťavnatostí. U velkých kusů hrozí, že zatímco na povrchu budou uvařené nebo i spálené, vnitřek bude mít teplotu ještě pod 70 ° kdy začíná „vraždění bakterií“ ve velkém.

Profesionální kuchaři mají jasno: Kdy solit maso, aby zůstalo šťavnaté
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Cola převlečená za čaj: Výživoví odborníci varují před nápojem, který milují hlavně děti

bubble tea bublinkový čaj čína obchod rozmach mladí nápoj

Vypadá to hravě, je to barevné, fotogenické na Instagram a díky slovu „tea“ v názvu to v mnoha rodičích vzbuzuje falešný pocit bezpečí. Jenže to, co děti s nadšením nasávají tlustým brčkem, má k...

Profesionální kuchaři mají jasno: Kdy solit maso, aby zůstalo šťavnaté

Maso a sůl

Zjistěte, kdy maso solit předem, kdy až těsně před přípravou a proč může špatné načasování zkazit i vynikající steak.

Nenápadná potravina ze spíže, která obsahuje víc bílkovin než vejce. Uvařte si s námi čočku

Čočka: Nenápadná potravina ze spíže, která obsahuje víc bílkovin než vejce.

Čočka patří mezi nejvýživnější luštěniny, které můžete mít ve spíži. Obsahuje hodně bílkovin, vlákniny i minerálů – a při správné přípravě je chutná a nemusí ani nadýmat.

Vítězkou Peče celá země 2026 je Eliška! Finále zdramatizovala Anežka kanapkami a jeptiškami

Vítězkou 4. řady Peče celá země 2026 je Eliška.

Finále čtvrté řady Peče celá země sledovalo na ČT1 přes 1,25 milionu diváků. O vítězství rozhodla až závěrečná kreativní výzva, kterou nejlépe zvládla letošní dortová královna, Eliška Hlaváčová.

Pastinák se vrací na scénu. Naučte se využít tuhle levnou surovinu naplno

Už v březnu můžete vysévat pastinák (lidově pastiňák). Získáte kořenovou...

Možná jste ho v obchodě přešli s tím, že jde jen o „přerostlou petržel“. Pastinák je ale mnohem víc. Tato nenápadná kořenová zelenina kralovala českým talířům dávno předtím, než jsme objevili...

Mění barvu a podporuje mozek i plodnost. Jaký je modrý čaj z klitorie?

Modrý čaj, klitorie, Motýlí hrachový květ

Modrý čaj z klitorie patří mezi nejzajímavější nápoje, které se v posledních letech objevují v čajovnách a kavárnách. Zaujme nejen svou tyrkysovou barvou, ale i schopností změnit odstín po přidání...

Lemon curd řezy s krémovým sýrem: Osvěžující dezert, který zvládne každý

Lemon curd řezy
Recept

Střední

50 min

Tyto nepečené Lemon curd řezy jsou dokonalou sladkostí, která vás dostane svou lehkostí. Křupavý...

Caesar salát s kuřecím steakem a domácím dresinkem: Recept jako z restaurace

Caesar salát s opečeným kuřecím steakem
Recept

Lehké

30 min

Caesar salát patří mezi celosvětově nejoblíbenější pokrmy, ale tajemství jeho úspěchu tkví v...

Nadýchané kakaové vafle s banánem a čokoládou: Recept na dokonalou snídani

Kakaové vafle s čokoládou
Recept

Lehké

45 min

Tyto domácí kakaové vafle jsou díky sněhu z bílků neuvěřitelně lehké a křupavé zároveň. V kombinaci...

Nejčastější chyby při barvení vajec: Kvůli těmto detailům nebudete mít kraslice dokonalé

V Čechách je barvení vajíček tradicí.

Barvení velikonočních vajec vypadá jako snadná disciplína, ale i drobná chyba může pokazit celý výsledek. Proč se na skořápce dělají fleky, šmouhy nebo nevýrazné mapy a na co si dát pozor, aby se...

16. března 2026  5:10

Dřevěné prkénko může vydržet deset let. Většina lidí ho ale zničí myčkou

Dřevěné pracovní prkénko je do pracovní plochy linky jen vložené. Je možné jej vyjmout a manipulovat s ním.

Dřevěné prkénko je v kuchyni tak trochu jako starý dobrý přítel. Je spolehlivé, nůž po něm krásně klouže a na lince vypadá skvěle. Jenže ruku na srdce – kolikrát už jste ho unavení po večeři chtěli...

16. března 2026  4:30

Pravá gastronomie začíná u pokory: Šéfkuchař Michal Horváth o cestě z Puppu až k lokální poctivosti v Monastiq

Michal Horváth - executive Chef restaurace Monastiq. Praha, 15. 3.

Už v šesté třídě namaloval obrázek kuchaře s vysokou čepicí u pánve. Dnes Michal Horváth proměňuje tento dětský sen v realitu. V otevřeném rozhovoru nám prozradil, proč se na jeho menu neobjeví...

16. března 2026

Obrácený banánový koláč: Luxusní dezert z jedné pánve za 45 minut

Obrácený banánový koláč
Recept

Střední

45 min

Kouzlo spočívá v banánech karamelizovaných v sirupu a čokoládě, které se pečou přímo pod vrstvou...

Uvařte si oběd s Ledničko, vyprávěj! Čufty Leony Machálkové nebo dušený hovězí krk Jaroslava Svěceného?

2. epizoda Ledničko, vyprávěj! se zpěvačkou Leonou Machálkovou a houslistou...

Ve druhé epizodě Ledničko, vyprávěj! se v kuchyni potkali houslový virtuos Jaroslav Svěcený a zpěvačka Leona Machálková. Každý z nich přinesl surovinu, která má v jejich kuchyni své pevné místo. Jak...

15. března 2026

Bramborové lokše se zelím a trhaným husím masem: Poctivý recept pro milovníky tradice

Bramborové lokše se zelím a trhaným husím masem
Recept

Střední

35 min

Domácí bramborové lokše, připravované nasucho na pánvi a potřené voňavým sádlem, jsou dokonalým...

Pikantní zelňačka s červeným zelím: Recept na poctivou a sytou polévku

Pikantní zelňačka s červeným zelím
Recept

Střední

40 min

Vyzkoušejte tuto pikantní verzi z červeného zelí, která vás překvapí svou barevností a výrazným...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.