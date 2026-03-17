Vytáhli jste zmrzlé maso z mrazáku a přemýšlíte, jak z předmětu vhodného leda k zatloukání hřebíků udělat zase surovinu pro chutný oběd? Klíčové je správné rozmrazení. Bez něj se kyj v igelitu změní v nevábnou břečku s okoralými okraji.
Obsah
Rozmrazování v lednici
Při rozmrazování masa platí, že trpělivost přináší výsledky. Když si na to, že před vařením musíte vytáhnout maso z mrazáku, vzpomenete včas, můžete ho rozmrazit v chladničce. Je to zdlouhavé, ale výsledek je nejlepší.
Obvykle se uvádí, že na rozmrazení masa v ledničce je zapotřebí 12 až 24 hodin. Ve skutečnosti to může být i mnohem víc. „Větší zmrzlé kusy vyžadují na rozmrazení celý den (24 h) na každých 2,5 kg hmotnosti,“ uvádí web o bezpečnosti potravin, spadající pod ministerstvo zemědělství. „Potraviny rozmražené v lednici, např. kuře, lze zpracovat druhý den, červené maso i 3 den po rozmrazení.“
Rozmrazování masa ve vodě
Maso z mrazáku lze také rozmrazit ve vodě. Ta ale musí být v každém případě studená. Důležitý je také dobře těsnící obal kolem masa. Pokud je porušený, tak vám maso nejen zvodnatí a přijde o část chuti, ale také hrozí kontaminace masa případnými bakteriemi ve vodě nebo na povrchu obalu. V každém případě je potřeba užít pitnou vodu a pravidelně ji měnit – zhruba každou půlhodinu.
„Malé balíčky masa nebo drůbeže (cca 0,5 kg) mohou být rozmraženy již za hodinu, větší balíčky (1,5-2 kg) za 2-3 h. U krocanů je nutno počítat s 1 h na každých 0,5 kg hmotnosti,“ uvádí web o potravinách.
Rychlé rozmrazení masa v mikrovlnce
A pak je tu rychlé rozmrazení. Provádí se v mikrovlnce. Použít musíte buď program na rozmrazování (defrost), nebo velmi nízký výkon okolo 200 W. Celé rozmrazení trvá kolem 15 minut, ale může být i delší podle druhu a velikosti masa a toho, na jakou teplotu bylo zmrazené.
Doporučuje se rozmrazování vždy po několika minutách přesušit a maso „prohrábnout“, aby se rozmrazovalo co nejvíc rovnoměrně. Mějte také na paměti, že ze syrového zmraženého masa odkapává dost tekutiny, a přizpůsobte tomu výběr vhodné nádoby.
Co s masem po rozmrazení
Maso, které rozmrazíte ve vodě nebo v mikrovlnce, byste měli okamžitě zpracovat a tepelně upravit. Naopak to, které prošlo pomalým rozmrazováním v lednici, vydrží přece jen ještě den po rozmrazení. Nikdy rozmrazené maso znovu nezmrazujte. Pokud zjistíte, že tolik masa najednou nesníte, zamrazte až připravený pokrm.
Zvlášť důležitá je rychlá tepelná úprava u masa rozmrazeného v mikrovlnce. „Při tomto způsobu rozmrazování některé části potraviny se již začínají v průběhu rozmrazování vařit,“ upozorňuje web ministerstva zemědělství. Teploty, k nimž dochází, jsou vhodné pro množení bakterií, a proto by bez uvaření nebo upečení došlo k rychlé zkáze masa.
|Výhody
|Nevýhody
|V ledničce
|nejšetrnější, není potřeba dohled
|zdlouhavé
|Ve studené vodě
|zlatá střední cesta
|nutný nepropustný obal a výměna vody po 30 minutách
|V mikrovlnce
|nejrychlejší
|nutné hlídat proces a po rozmrazení ihned začít s přípravou
Jak maso nerozmrazovat
Existují i další oblíbené způsoby, jak rozmrazit maso. Některé jsou ale podle odborníků nevhodné až nebezpečné.
- Nechat maso na kuchyňské lince: Příprava syrového masa v kuchyni by se měla řídit hygienickými zásadami. Syrové maso je třeba důsledně oddělovat od jiných potravin a povrchů, na kterých se zpracovávají. Navíc teplota vzduchu v domácnosti je vyšší než teplota studené vody, proces rozmrazení je proto méně plynulý.
- Ponořit maso do teplé vody: Maso v teplotě mezi 20 a 60 °C představuje ideální líheň pro bakterie.
- Vaření/pečení zmraženého masa: Říkáte si, že spojíte rozmrazení s tepelnou úpravou, abyste předešli vzniku bakterií? Je to možné, počítejte ale s delší dobou vaření (zhruba 1,5násobek běžné doby). Maso za tento proces zaplatí také chutí a šťavnatostí. U velkých kusů hrozí, že zatímco na povrchu budou uvařené nebo i spálené, vnitřek bude mít teplotu ještě pod 70 ° kdy začíná „vraždění bakterií“ ve velkém.
