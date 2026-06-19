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Moderní želírování: Méně cukru, více ovoce a jistota dokonalého výsledku

Komerční sdělení   11:48
Na sluníčku dozrávají první kousky ovoce a s nimi přichází ideální čas užít si jejich sezónu naplno. Představte si sklenice plné barevných marmelád, které zachytí letní atmosféru po celý rok. Stačí pár surovin, správný postup a během chvíle vzniká něco, co má úplně jinou hodnotu než jen obyčejná zásoba ve spíži.

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Zavařování ovoce jednoduše: jak připravit džem a marmeládu s minimem cukru | foto: Dr. Oetker

Domácí marmelády dnes znamenají radost z tvoření, jednoduchost i návrat k tomu, co je přirozené. Moderní želírování k tomu přidává ještě něco navíc – méně cukru, více ovoce a výrazně snazší přípravu, než si pamatujeme z dětství.

Zatímco dříve byl poměr ovoce a cukru téměř vyrovnaný, dnes se přístup k domácím marmeládám výrazně liší. Moderní želírovací výrobky umožňují pracovat s podstatně menším množstvím cukru, aniž by se snížila kvalita, chuť nebo konzistence výsledku.

Jedním z takových výrobků je Gelfix Super Plus 4:1 Dr. Oetker, který posouvá poměr až na 1 kg ovoce a pouhých 250 g cukru. Hodí se zejména pro velmi zralé nebo přirozeně sladké ovoce a celý proces výrazně zjednodušuje – hotovo je už přibližně po 5 minutách varu. Jedno balení vystačí na 4 až 5 sklenic, přičemž výsledkem je marmeláda s vysokým podílem ovoce a intenzivní chutí.

Gelfix Super 3:1 Dr. Oetker nabízí stejně snadnou přípravu, pracuje však s poměrem 1 kg ovoce na 350 g cukru, čímž představuje vyvážený kompromis mezi sníženým obsahem cukru a klasickou chutí marmelády. Je ideální pro ty, kteří preferují jemně roztíratelnou a chuťově vyváženou domácí marmeládu.

Marmeláda jako od babičky? Stačí pár surovin, správný postup a během chvíle vzniká něco, co má úplně jinou hodnotu než jen obyčejná zásoba ve spíži.

Malý detail, který dělá velký rozdíl

Za dokonalou konzistencí marmelád stojí pektin – přirozená složka ovoce, která ovlivňuje jejich výslednou strukturu. Pokud ho ovoce neobsahuje dostatek, pomůže Pektin Dr. Oetker, který umožní doladit konzistenci přesně podle surovin i osobních preferencí.

Stejnou jistotu výsledku nabízí také Želírovací cukr Super 3:1 Dr. Oetker, který kombinuje cukr, pektin a kyselinu citrónovou. Díky tomu výrazně zjednodušuje přípravu bez nutnosti dalšího odměřování.

Důležitou roli hraje i Kyselina citrónová Dr. Oetker, která zvýrazňuje ovocnou chuť, podporuje barvu a pomáhá uchovat marmeládu déle čerstvou. Pro časté použití v kuchyni je praktická zejména varianta Kyselina citrónová XXL 250 g Dr. Oetker, nyní navíc v novém uzavíratelném balení, které usnadňuje skladování i přesné dávkování. Kromě zavařování ji lze využít i při dochucování nápojů či salátů nebo při odstraňování vodního kamene v kávovarech a rychlovarných konvicích.

Pektin, želírovací cukr nebo Gelfix? Jak vybrat správný pomocník na marmeládu

Lehčí varianta i prostor pro kreativitu

Domácí marmelády už dávno nejsou jen o tradičních receptech. Stále častěji vznikají lehčí i originální varianty, které odpovídají modernímu životnímu stylu.

Pro odlehčenou verzi je tu Želírovací cukr se stévií Dr. Oetker. Jedno balení vystačí na 700 g ovoce a během pár minut vznikne lahodný marmeláda se sníženým obsahem kalorií. Díky extraktu ze stévie je dosaženo sladkosti bez klasického cukru, přesto s plnou ovocnou chutí. Výsledný džem obsahuje až o 38 % méně kalorií než tradiční varianta.

Prostor pro kreativitu rozšiřuje i Sirupfix Dr.Oetker, který umožňuje snadnou domácí výrobu sirupů podle vlastní chuti – z ovoce, bylinek, květů nebo zázvoru, a to bez použití konzervantů.

Máte doma meruňky? Tohle je recept, který letos dobývá české kuchyně
Máte doma meruňky? Tohle je recept, který letos dobývá české kuchyně

Máte doma meruňky? Tohle je recept, který letos dobývá české kuchyně

Meruňková klasika s lehkým nádechem exotiky

Meruňková marmeláda s pomerančovým likérem přináší ovocnou klasiku v lehce moderním pojetí. Jemné meruňky v kombinaci s citrusovým tónem vytvářejí vyváženou sladkokyselou chuť, která se skvěle hodí na pečivo i do dezertů.

Na přípravu budeme potřebovat 850 g meruněk, 1 balíček Gelfix 3:1 Dr. Oetker, 350 g cukru a 2 polévkové lžíce pomerančového likéru.

Meruňky omyjeme, vypeckujeme a nakrájíme na menší kousky. Vložíme je do hrnce a vaříme přibližně 10 minut, dokud nezměknou. Směs rozmixujeme, přidáme Gelfix 3:1 Dr. Oetker smíchaný se 2 polévkovými lžícemi cukru a přivedeme k varu.

Poté přidáme zbytek cukru a za stálého míchání vaříme přibližně 5 minut. Na závěr vmícháme pomerančový likér.

Hotový marmeládu plníme do sterilních sklenic, uzavřeme a na 5 minut otočíme dnem vzhůru. Poté sklenice vrátíme zpět a necháme vychladnout.

Více inspirace a chutných receptů naleznete na webu: Naše recepty | Dr. Oetker.

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Moderní želírování: Méně cukru, více ovoce a jistota dokonalého výsledku

Komerční sdělení
Zavařování ovoce jednoduše: jak připravit džem a marmeládu s minimem cukru

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