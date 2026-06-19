Domácí marmelády dnes znamenají radost z tvoření, jednoduchost i návrat k tomu, co je přirozené. Moderní želírování k tomu přidává ještě něco navíc – méně cukru, více ovoce a výrazně snazší přípravu, než si pamatujeme z dětství.
Zatímco dříve byl poměr ovoce a cukru téměř vyrovnaný, dnes se přístup k domácím marmeládám výrazně liší. Moderní želírovací výrobky umožňují pracovat s podstatně menším množstvím cukru, aniž by se snížila kvalita, chuť nebo konzistence výsledku.
Jedním z takových výrobků je Gelfix Super Plus 4:1 Dr. Oetker, který posouvá poměr až na 1 kg ovoce a pouhých 250 g cukru. Hodí se zejména pro velmi zralé nebo přirozeně sladké ovoce a celý proces výrazně zjednodušuje – hotovo je už přibližně po 5 minutách varu. Jedno balení vystačí na 4 až 5 sklenic, přičemž výsledkem je marmeláda s vysokým podílem ovoce a intenzivní chutí.
Gelfix Super 3:1 Dr. Oetker nabízí stejně snadnou přípravu, pracuje však s poměrem 1 kg ovoce na 350 g cukru, čímž představuje vyvážený kompromis mezi sníženým obsahem cukru a klasickou chutí marmelády. Je ideální pro ty, kteří preferují jemně roztíratelnou a chuťově vyváženou domácí marmeládu.
Malý detail, který dělá velký rozdíl
Za dokonalou konzistencí marmelád stojí pektin – přirozená složka ovoce, která ovlivňuje jejich výslednou strukturu. Pokud ho ovoce neobsahuje dostatek, pomůže Pektin Dr. Oetker, který umožní doladit konzistenci přesně podle surovin i osobních preferencí.
Stejnou jistotu výsledku nabízí také Želírovací cukr Super 3:1 Dr. Oetker, který kombinuje cukr, pektin a kyselinu citrónovou. Díky tomu výrazně zjednodušuje přípravu bez nutnosti dalšího odměřování.
Důležitou roli hraje i Kyselina citrónová Dr. Oetker, která zvýrazňuje ovocnou chuť, podporuje barvu a pomáhá uchovat marmeládu déle čerstvou. Pro časté použití v kuchyni je praktická zejména varianta Kyselina citrónová XXL 250 g Dr. Oetker, nyní navíc v novém uzavíratelném balení, které usnadňuje skladování i přesné dávkování. Kromě zavařování ji lze využít i při dochucování nápojů či salátů nebo při odstraňování vodního kamene v kávovarech a rychlovarných konvicích.
Lehčí varianta i prostor pro kreativitu
Domácí marmelády už dávno nejsou jen o tradičních receptech. Stále častěji vznikají lehčí i originální varianty, které odpovídají modernímu životnímu stylu.
Pro odlehčenou verzi je tu Želírovací cukr se stévií Dr. Oetker. Jedno balení vystačí na 700 g ovoce a během pár minut vznikne lahodný marmeláda se sníženým obsahem kalorií. Díky extraktu ze stévie je dosaženo sladkosti bez klasického cukru, přesto s plnou ovocnou chutí. Výsledný džem obsahuje až o 38 % méně kalorií než tradiční varianta.
Prostor pro kreativitu rozšiřuje i Sirupfix Dr.Oetker, který umožňuje snadnou domácí výrobu sirupů podle vlastní chuti – z ovoce, bylinek, květů nebo zázvoru, a to bez použití konzervantů.
Máte doma meruňky? Tohle je recept, který letos dobývá české kuchyně
Meruňková klasika s lehkým nádechem exotiky
Meruňková marmeláda s pomerančovým likérem přináší ovocnou klasiku v lehce moderním pojetí. Jemné meruňky v kombinaci s citrusovým tónem vytvářejí vyváženou sladkokyselou chuť, která se skvěle hodí na pečivo i do dezertů.
Na přípravu budeme potřebovat 850 g meruněk, 1 balíček Gelfix 3:1 Dr. Oetker, 350 g cukru a 2 polévkové lžíce pomerančového likéru.
Meruňky omyjeme, vypeckujeme a nakrájíme na menší kousky. Vložíme je do hrnce a vaříme přibližně 10 minut, dokud nezměknou. Směs rozmixujeme, přidáme Gelfix 3:1 Dr. Oetker smíchaný se 2 polévkovými lžícemi cukru a přivedeme k varu.
Poté přidáme zbytek cukru a za stálého míchání vaříme přibližně 5 minut. Na závěr vmícháme pomerančový likér.
Hotový marmeládu plníme do sterilních sklenic, uzavřeme a na 5 minut otočíme dnem vzhůru. Poté sklenice vrátíme zpět a necháme vychladnout.
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