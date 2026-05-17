MMA v Ledničko, vyprávěj! Ondřej Novotný a Jakub Batfalský proměnili ledvinky a vločky v nečekaný gastro souboj

Ondřej Novotný a Jan Punčochář
Ondřej Novotný sáhl po surovině, která dnes z českých kuchyní pomalu mizí – po vepřových ledvinkách. Výběr ale nebyl náhodný. „Vybral jsem ledvinky, protože mi je dělala moje máma, která už tady bohužel není. A také jsem si všiml, že se dnes připravují čím dál méně. Moje máma je uměla skvěle,“ svěřil se během vaření.
Společně s Honzou Punčochářem připravili vepřové ledvinky s jablky a jemnou ciderovou omáčkou. Chuť doplnily bramborové placky s ovesnými vločkami a slaninový crumble s rozmarýnem a javorovým sirupem.
Recept Vepřové ledvinky s jablky a ciderovou omáčkou
- 400 g vepřových ledvinek (dobře očištěných)
- 1 l mléka na odmočení nebo studené vody s trochou octa
- 2 ks kyselých jablek, např. Granny Smith
- 3 ks šalotky
- 40 g másla do omáčky + máslo na smažení placek
- 50 ml calvadosu nebo brandy
- 150 ml telecího jus
- 200 ml suchého jablečného cideru
- 100 ml smetany ke šlehání (31 %)
- 4–5 lístků čerstvé šalvěje
- sůl dle chuti
- čerstvě mletý pepř dle chuti
- 500 g vařených brambor
- 80 g slaniny
- 40 g ovesných vloček do placek + 40 g do crumble
- 1 vejce do placek
- 30 g hladké mouky do placek
- 1 snítka rozmarýnu do crumble
- 1 lžíce javorového sirupu do crumble
- 1 lžička sádla do crumble
- 1 lžička vinného octa do crumble
- 1 stroužek česneku do crumble
- 2 lžíce nasekané petržele na dokončení
- Ledvinky podélně rozkrojíme, vyřízneme bílé kanálky a tuk. Několikrát je propláchneme studenou vodou a necháme 1–2 hodiny odmočit v mléce nebo ve vodě s trochou octa. Poté slijeme, osušíme papírovou utěrkou a osolíme a opepříme až těsně před opékáním.
- Na pánvi rozpustíme máslo, přidáme čerstvou šalvěj a krátce ji rozvoníme. Ledvinky zprudka opečeme na másle se šalvějí z obou stran asi 2–3 minuty, aby zůstaly uvnitř šťavnaté, a vyjmeme je stranou.
- Na téže pánvi zpěníme na nudličky nakrájenou šalotku, přidáme na kostičky nakrájené jablko a krátce opečeme. Směs vyjmeme a do výpeku přilijeme calvados, necháme odpařit alkohol nebo krátce flambujeme.
- Přilijeme telecí jus a cider, svaříme na polovinu, vmícháme smetanu a provaříme do jemné husté omáčky. Dochutíme solí a pepřem. Ledvinky vrátíme do omáčky jen na minutu, aby se prohřály a obalily, ale zůstaly křehké.
- Vařené brambory rozšťoucháme s vypečenou slaninou, vejcem, ovesnými vločkami a hladkou moukou. Na pomoučněném prkénku vyválíme placku, z ní vykrajujeme kolečka a smažíme je na másle z obou stran dozlatova.
- Slaninu vyrestujeme s rozmarýnem, javorovým sirupem, lžičkou sádla, šalotkou, vinným octem a česnekem, aby pustila šťávu. Směs promícháme v míse s ovesnými vločkami a dáme zapéct na 10 minut do trouby vyhřáté na 160 °C.
Jakub Batfalský a Přemek Forejt
Jakub Batfalský naopak vsadil na ovesné vločky, které jsou součástí jeho každodenní sportovní rutiny. „Sladká snídaně z vloček je moje každodenní ranní radost před tréninkem. Jsou v nich všechny živiny, které potřebuji, takže jsou neodmyslitelnou součástí mého dne,“ vysvětlil mladý MMA zápasník.
S Přemkem Forejtem připravili vepřové ledvinky na paprice s brokolicí a pikantním crumblem z ovesných vloček. Omáčka s chorizem, římským kmínem a paprikou dodala jídlu výraznou chuť a lehkou kouřovost, zatímco vločkový crumble se srirachou a parmazánem přinesl křupavou texturu i jemnou pikantnost.
Recept Vepřové ledvinky na paprice s brokolicí a crumblem z ovesných vloček
- 150 g choriza
- 1 střední cibule
- 2 stroužky česneku
- 1 lžička mletého římského kmínu
- 1 lžička mleté sladké papriky
- 1 větší červená paprika
- 300 ml zeleninového nebo drůbežího vývaru
- 400 g vepřových ledvinek (očištěných)
- 40 g másla
- 2 lžíce nasekané listové petržele
- 1 lžíce nasekaného libečku
- 60 g ovesných vloček
- 3 lžíce oleje ze sušených rajčat
- 30 g strouhaného parmazánu
- 1 lžička srirachy
- sůl dle chuti
- čerstvě mletý pepř dle chuti
- 250 g brokolice
- Vyrestujeme chorizo na kostičky, v tuku zarestujeme cibuli na kostičky, přidáme dva nastrouhané stroužky česneku, mletý římský kmín, mletou papriku a nakrájenou čerstvou papriku, zalijeme vývarem a vymixujeme.
- Vločky promícháme s olejem ze sušených rajčat, solí, pepřem, strouhaným parmazánem a srirachou. Necháme péct 15 min na 180 °C.
- Ledvinky očistíme od bílých kanálků a tuku, nakrájíme na nudličky, dobře osušíme a zprudka opečeme na másle 2–3 min z každé strany.
- Do omáčky přidáme ledvinky, nasekanou petržel a libeček a kousky vypečeného choriza a jen rychle prohřejeme.
- Brokolici si rozkrájíme na malé kousky, zblanšírujeme ji v dobře osolené vodě. Krátce orestujeme na pánvi a promícháme s vločkovým crumblem.
Jak jedenáctý díl dopadl a kdo získal Řád červené ledničky
Řád červené ledničky si odnesli Přemek Forejt a Jakub Batfalský. O vítězi rozhodli diváci ve studiu v poměru 26 ku 14 hlasům.
Další epizoda bude doslova koncertem chutí i zážitků. Prvním hostem bude žena, která je doma stejně na stříbrném plátně jako v kuchyni – herečka, moderátorka, spisovatelka a autorka kuchařek Markéta Hrubešová. Sekundovat jí bude operní pěvkyně a sólistka Národního divadla Ester Pavlů. Jaké suroviny spojí svět filmu, gastronomie a opery? Dozvíme se v neděli 24. 5. 2026 na obrazovce TV Nova.
