MMA v Ledničko, vyprávěj! Ondřej Novotný a Jakub Batfalský proměnili ledvinky a vločky v nečekaný gastro souboj

Klára Pěnkavová
  13:30
Jeden přinesl ledvinky jako vzpomínku na dětství a maminku, druhý vsadil na ovesné vločky jako každodenní palivo před tréninkem. V jedenáctém díle Ledničko, vyprávěj! se do kuchyně postavili promotér OKTAGON MMA Ondřej Novotný a mladý talent české MMA scény Jakub Batfalský. Místo úderů ale tentokrát rozhodovala chuť, technika a schopnost proměnit obyčejné suroviny v moderní gastronomii. Kdo si nakonec odnesl Řád červené ledničky?
Obsah

Ondřej Novotný a Jan Punčochář

Ondřej Novotný sáhl po surovině, která dnes z českých kuchyní pomalu mizí – po vepřových ledvinkách. Výběr ale nebyl náhodný. „Vybral jsem ledvinky, protože mi je dělala moje máma, která už tady bohužel není. A také jsem si všiml, že se dnes připravují čím dál méně. Moje máma je uměla skvěle,“ svěřil se během vaření.

Společně s Honzou Punčochářem připravili vepřové ledvinky s jablky a jemnou ciderovou omáčkou. Chuť doplnily bramborové placky s ovesnými vločkami a slaninový crumble s rozmarýnem a javorovým sirupem.

Ledvinky s omáčkou z hrubozrnné hořčice

Vepřové ledvinky s jablky a ciderovou omáčkou, 11. díl Ledničko, vyprávěj!

Recept Vepřové ledvinky s jablky a ciderovou omáčkou

  • 400 g vepřových ledvinek (dobře očištěných)
  • 1 l mléka na odmočení nebo studené vody s trochou octa
  • 2 ks kyselých jablek, např. Granny Smith
  • 3 ks šalotky
  • 40 g másla do omáčky + máslo na smažení placek
  • 50 ml calvadosu nebo brandy
  • 150 ml telecího jus
  • 200 ml suchého jablečného cideru
  • 100 ml smetany ke šlehání (31 %)
  • 4–5 lístků čerstvé šalvěje
  • sůl dle chuti
  • čerstvě mletý pepř dle chuti
  • 500 g vařených brambor
  • 80 g slaniny
  • 40 g ovesných vloček do placek + 40 g do crumble
  • 1 vejce do placek
  • 30 g hladké mouky do placek
  • 1 snítka rozmarýnu do crumble
  • 1 lžíce javorového sirupu do crumble
  • 1 lžička sádla do crumble
  • 1 lžička vinného octa do crumble
  • 1 stroužek česneku do crumble
  • 2 lžíce nasekané petržele na dokončení
  1. Ledvinky podélně rozkrojíme, vyřízneme bílé kanálky a tuk. Několikrát je propláchneme studenou vodou a necháme 1–2 hodiny odmočit v mléce nebo ve vodě s trochou octa. Poté slijeme, osušíme papírovou utěrkou a osolíme a opepříme až těsně před opékáním.
  2. Na pánvi rozpustíme máslo, přidáme čerstvou šalvěj a krátce ji rozvoníme. Ledvinky zprudka opečeme na másle se šalvějí z obou stran asi 2–3 minuty, aby zůstaly uvnitř šťavnaté, a vyjmeme je stranou.
  3. Na téže pánvi zpěníme na nudličky nakrájenou šalotku, přidáme na kostičky nakrájené jablko a krátce opečeme. Směs vyjmeme a do výpeku přilijeme calvados, necháme odpařit alkohol nebo krátce flambujeme.
  4. Přilijeme telecí jus a cider, svaříme na polovinu, vmícháme smetanu a provaříme do jemné husté omáčky. Dochutíme solí a pepřem. Ledvinky vrátíme do omáčky jen na minutu, aby se prohřály a obalily, ale zůstaly křehké.
  5. Vařené brambory rozšťoucháme s vypečenou slaninou, vejcem, ovesnými vločkami a hladkou moukou. Na pomoučněném prkénku vyválíme placku, z ní vykrajujeme kolečka a smažíme je na másle z obou stran dozlatova.
  6. Slaninu vyrestujeme s rozmarýnem, javorovým sirupem, lžičkou sádla, šalotkou, vinným octem a česnekem, aby pustila šťávu. Směs promícháme v míse s ovesnými vločkami a dáme zapéct na 10 minut do trouby vyhřáté na 160 °C.
Besky, Jakub Batfalský a Přemek Forejt v 11. díle Ledničko, vyprávěj!

Jakub Batfalský a Přemek Forejt

Jakub Batfalský naopak vsadil na ovesné vločky, které jsou součástí jeho každodenní sportovní rutiny. „Sladká snídaně z vloček je moje každodenní ranní radost před tréninkem. Jsou v nich všechny živiny, které potřebuji, takže jsou neodmyslitelnou součástí mého dne,“ vysvětlil mladý MMA zápasník.

S Přemkem Forejtem připravili vepřové ledvinky na paprice s brokolicí a pikantním crumblem z ovesných vloček. Omáčka s chorizem, římským kmínem a paprikou dodala jídlu výraznou chuť a lehkou kouřovost, zatímco vločkový crumble se srirachou a parmazánem přinesl křupavou texturu i jemnou pikantnost.

Vepřové ledvinky na paprice s brokolicí a crumblem z ovesných vloček v 11. díle Ledničko, vyprávěj!

Recept Vepřové ledvinky na paprice s brokolicí a crumblem z ovesných vloček

  • 150 g choriza
  • 1 střední cibule
  • 2 stroužky česneku
  • 1 lžička mletého římského kmínu
  • 1 lžička mleté sladké papriky
  • 1 větší červená paprika
  • 300 ml zeleninového nebo drůbežího vývaru
  • 400 g vepřových ledvinek (očištěných)
  • 40 g másla
  • 2 lžíce nasekané listové petržele
  • 1 lžíce nasekaného libečku
  • 60 g ovesných vloček
  • 3 lžíce oleje ze sušených rajčat
  • 30 g strouhaného parmazánu
  • 1 lžička srirachy
  • sůl dle chuti
  • čerstvě mletý pepř dle chuti
  • 250 g brokolice
  1. Vyrestujeme chorizo na kostičky, v tuku zarestujeme cibuli na kostičky, přidáme dva nastrouhané stroužky česneku, mletý římský kmín, mletou papriku a nakrájenou čerstvou papriku, zalijeme vývarem a vymixujeme.
  2. Vločky promícháme s olejem ze sušených rajčat, solí, pepřem, strouhaným parmazánem a srirachou. Necháme péct 15 min na 180 °C.
  3. Ledvinky očistíme od bílých kanálků a tuku, nakrájíme na nudličky, dobře osušíme a zprudka opečeme na másle 2–3 min z každé strany.
  4. Do omáčky přidáme ledvinky, nasekanou petržel a libeček a kousky vypečeného choriza a jen rychle prohřejeme.
  5. Brokolici si rozkrájíme na malé kousky, zblanšírujeme ji v dobře osolené vodě. Krátce orestujeme na pánvi a promícháme s vločkovým crumblem.
Ondřej Novotný a Jan Punčochář v 11. díle Ledničko, vyprávěj!

Jak jedenáctý díl dopadl a kdo získal Řád červené ledničky

Řád červené ledničky si odnesli Přemek Forejt a Jakub Batfalský. O vítězi rozhodli diváci ve studiu v poměru 26 ku 14 hlasům.

Další epizoda bude doslova koncertem chutí i zážitků. Prvním hostem bude žena, která je doma stejně na stříbrném plátně jako v kuchyni – herečka, moderátorka, spisovatelka a autorka kuchařek Markéta Hrubešová. Sekundovat jí bude operní pěvkyně a sólistka Národního divadla Ester Pavlů. Jaké suroviny spojí svět filmu, gastronomie a opery? Dozvíme se v neděli 24. 5. 2026 na obrazovce TV Nova.

