Mladí dávají sbohem kávě i čaji. Trendem generace Z je zlaté mléko

Natálie Brabcová
  4:00
Stačí pár minut na TikToku a máte pocit, že bez tohohle žlutého nápoje dnes večer neusnete. Influencerky ho pijí místo čaje, kavárny ho nabízejí jako nový hit. Zlaté mléko je zpátky. A tentokrát si ho vzala do ruky generace Z.

Žlutý nápoj, který zaplavil TikTok. Zlaté mléko jako nový večerní rituál. | foto: instagramový účet: @icookandpaint

Není to nic složitého. Mléko a kurkuma. Jenže na sítích z toho vznikl malý rituál. Nápoj, který se nepije ve spěchu, ale pomalu, jako součást večerní rutiny.

Hannah Holt | Health Coach @hannahholthealth

My nourishing Golden Latte��✨ Would you try it? This is the second recipe in my ‘Fall Into Nourishment’ series where I use traditional fall flavors to curate nutrient dense staples. Golden Latte✨: • 2 cups REAL milk�� • 2 tsp turmeric�� • Splash of vanilla extract�� • Pinch of sea salt�� • 1/4 cup maple syrup�� • Dash of cinnamon�� • 6-7 whole cloves • 1 scoop grass-fed collagen�� Froth all ingredients in a saucepan while cold, heat up, and serve with a dash of cinnamon on top. Video is not sponsored but I use @Lineage Provisions grass-fed collagen for peak creaminess (can use code HANNAHHOLTHEALTH for 10% off) Real food heals.�� #animalbased #animalbaseddiet #animalbasednutrition

12. května 2026 v 12:42, příspěvek archivován: 12. května 2026 v 12:42

Kurkuma, pepř a malý trik

Na první pohled to vypadá jednoduše. Kurkuma obarví mléko do výrazné žluté a je hotovo.

Obyčejné koření z kuchyně pomáhá trávení víc než pilulky. Stačí špetka denně

Jenže samotná kurkuma má háček. Tělo ji vstřebává hůř. Proto se téměř vždy přidává černý pepř. Ten obsahuje piperin, který vstřebávání zvyšuje.

A pak už je to na každém. Někdo přidá zázvor, jiný skořici. Chuť je výraznější, nápoj víc zahřeje a hlavně vypadá ještě o něco líp na kameře.

Zlaté mléko. Jednoduchý nápoj, který se stal virálním večerním rituálem

Večerní rituál místo kávy

Důvod, proč se zlaté mléko pije hlavně večer, je docela prostý. Neobsahuje kofein.

Na sítích ho lidé berou jako náhradu za druhou kávu nebo klasický čaj. Má být klidnější a pomalejší. Něco, co uzavře večer.

Rychlý efekt od něj ale nečekejte. Funguje spíš jako zvyk. Hrnek, který si spojíte s momentem, kdy už nikam nespěcháte.

Zlaté mléko

Recept

Střední

10 min

Funguje, nebo jen dobře vypadá

Zlaté mléko se často spojuje s lepším trávením, spánkem nebo celkovým zklidněním.

Realita je střízlivější. Nejde o žádný zázračný nápoj. Spíš o kombinaci teplého pití, koření a toho, jakým způsobem ho pijete.

A právě to je možná důvod, proč funguje aspoň částečně.

@studymoofin Literally the coziest drink before bed 🧸🍯 #goldenmilk #turmericlatte #cozydrinks #turmericdrink #bedtimeroutine #cozyaesthetic #asmr #asmrsound #foryou #fypp ♬ Baby, I Love Your Way - URock

Trend, který se drží

Zlaté mléko není žádná novinka. Vychází z ajurvédy a pije se už stovky let. TikTok z něj ale udělal něco jiného. Večerní rituál, který má své místo vedle pleťové masky a oblíbeného seriálu.

Generace Z si ho přizpůsobila po svém. Dobře vypadá, zahřeje a na chvíli vás zpomalí. A přesně to dneska stačí.

