Místo šťavnatého párku gumová troska. Stačí jedna chyba a večeře je zničená

Proč milujeme párky
Párky nám chutnají hlavně proto, že v sobě spojují několik věcí, na které mozek reaguje velmi rychle: sůl, tuk, výraznou masovou chuť, koření a šťavnatou strukturu.
Nejde ale jen o samotné složení. Velkou roli hrají i vzpomínky a emoce. Párek v rohlíku na výletě, rychlá večeře u babičky, svačina na koupališti nebo na sjezdovce, opékání u ohně. To všechno z párků dělá jídlo, které máme často spojené s pohodou a jednoduchostí.
Navíc nemusíme být bůhví jací kuchaři, abychom si je naservírovali. Jsou hotové za pár minut, dobře voní a snadno se jedí. Právě kombinace slanosti, kouřových tónů, jemné masové chuti, křupnutí střívka a šťavnatého vnitřku z nich dělá nenápadně obyčejné, ale senzoricky velmi lákavé jídlo. Pokud ovšem nepokazíme jejich přípravu.
Jak dlouho vařit párky
Návod na přípravu párků
Vždy se vyplatí podívat se na obal párků. Pokud výrobce uvádí konkrétní způsob přípravy nebo čas ohřevu, řídíme se jím. U běžných tepelně opracovaných párků je cílem hlavně šetrné prohřátí, ne dlouhé vaření.
Většina párků, které dnes koupíme, je už tepelně opracovaná. Nejde tedy o syrové maso. Není tedy třeba je vařit ve smyslu „uvařit“, aby byly hotové, nebyly syrové. Párky skutečně pouze ohříváme. Vkládáme je do horké vody a prohříváme 5 až 7 minut. Voda by rozhodně neměla vřít, prudce bublat. Párky vlastně tzv. táhneme.
Pokud jsou párky silnější, můžeme jim dát o pár minut navíc. U tenkých párků často stačí naopak méně, i 4 až 5 minut. Důležité je, aby byly prohřáté rovnoměrně i uvnitř, ale zároveň se zbytečně dlouho nemáčely ve vodě. Když je necháme ve vodě příliš dlouho, začnou ztrácet chuť, mohou změknout, popraskat nebo mít horší strukturu.
Jak poznám, že jsou párky hotové
Hotové párky poznáme hlavně podle toho, že jsou:
- na dotek teplé po celé délce,
- lehce pružné a
- rovnoměrně prohřáté.
Párek nemusí změnit barvu ani prasknout, aby byl hotový. Naopak prasknutí většinou znamená, že jsme je ohřívali příliš prudce nebo příliš dlouho.
A, jako když vaříte cokoliv, vždy můžete ochutnat. Pokud na jednom párku zjistíte, že je uvnitř ještě vlažný, nikoliv teplý, je třeba ještě chvíli ohřívat. U párků se sýrem je dobrým vodítkem i to, že sýr uvnitř změkne, ale ještě nezačne vytékat ven.
Jak vařit párky, aby nepopraskaly
V jak teplé vodě ohřívat párky?
Ideální je voda těsně pod bodem varu, zhruba 75–85 °C. Pokud nemáme teploměr, stačí sledovat hladinu: voda je horká, lehce se z ní kouří, ale nebublá prudkým varem.
Tady jen zopakuji, co jsem napsala výše. Nejdůležitější pravidlo je skutečně jednoduché a zapamatovatelné. Zní: párky nevaříme prudkým varem. Právě silně bublající voda je nejčastější důvod, proč jsou místo křupavého voňavého párku na talíři jakési cáry masové gumové hmoty. Párky vkládáme do vody, která je horká, ale nevře.
Pomáhá také párky zbytečně nepropichovat. Někdo to dělá ve snaze zabránit prasknutí, ale výsledek bývá opačný. Šťáva začne vytékat ven a párek je sušší. Kvalitní párek v přírodním střívku nebo jemném obalu nepotřebuje propichovat, potřebuje jen šetrné zahřátí.
Dají se párky ohřát v mikrovlnce
Párky lze ohřát i v mikrovlnce, ale není to nejšetrnější způsob. Snadno se přehřejí, popraskají nebo se prohřejí nerovnoměrně. Pokud mikrovlnku použijeme, dáme párky do misky s trochou vody, přikryjeme je a ohříváme raději kratší dobu po menších intervalech. Nikdy ale párky neohřívejte „ve fofrtroubě“ nasucho, vytvoříte něco, co vám nebude chutnat. Pokud můžete, rozhodně párky připravujte ve vodě, mikrovlnku si ponechte skutečně jen jako nouzovou možnost.
Základní zásady ohřevu párků
- Párky vyndáme z lednice ideálně pár minut před přípravou, aby nebyly úplně ledové. Prudký teplotní šok by mohl zapříčinit prasknutí.
- Vložíme je do horké vody, plotýnku stáhneme na minimum nebo vypneme a necháme je pomalu prohřát.
- Pokud připravujeme více párků najednou, neměly by být v hrnci namačkané. Voda kolem nich musí volně cirkulovat.
- Po ohřátí je hned vyndáme a podáváme. Dlouhé čekání ve vodě jim neprospívá.
Nejčastější chyby při přípravě párků
- Největší chybou je prudký var. Párky se pak mohou potrhat, ztratit šťávu a změnit strukturu.
- Druhou chybou je příliš dlouhá příprava. Párky nepotřebují v hrnci deset nebo patnáct minut.
- Třetí chybou je propichování, které zbytečně pouští chuť ven.
Správně připravený párek má být horký, šťavnatý a neporušený. K tomu stačí málo: horká voda, mírná teplota a několik minut trpělivosti.
