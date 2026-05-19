Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Místo šťavnatého párku gumová troska. Stačí jedna chyba a večeře je zničená

Petra Kašparová
  4:00
Znáte ten slastný pocit, když teplý párek strčíte do úst, kousnete, on křupne a vy ucítíte tu chuť šťavnaté uzeniny? A naopak to znechucení, když z hrnce vyndáváte místo párečků zkroucené cáry masové hmoty, které tvarem párek nepřipomínají. Umíte správně ohřát párky?

Párky. Výborná návyková záležitost. Umíte je ale správně ohřát? | foto: Canva

Obsah

Proč milujeme párky

Párky nám chutnají hlavně proto, že v sobě spojují několik věcí, na které mozek reaguje velmi rychle: sůl, tuk, výraznou masovou chuť, koření a šťavnatou strukturu.

Nejde ale jen o samotné složení. Velkou roli hrají i vzpomínky a emoce. Párek v rohlíku na výletě, rychlá večeře u babičky, svačina na koupališti nebo na sjezdovce, opékání u ohně. To všechno z párků dělá jídlo, které máme často spojené s pohodou a jednoduchostí.

Navíc nemusíme být bůhví jací kuchaři, abychom si je naservírovali. Jsou hotové za pár minut, dobře voní a snadno se jedí. Právě kombinace slanosti, kouřových tónů, jemné masové chuti, křupnutí střívka a šťavnatého vnitřku z nich dělá nenápadně obyčejné, ale senzoricky velmi lákavé jídlo. Pokud ovšem nepokazíme jejich přípravu.

Párky s lehkým bramborovým salátem

Párky s lehkým bramborovým salátem

Recept

Lehké

30 min

Vídeňské párečky. Aby nepraskly, nesmíte je nikdy vařit. Voda nesmí bublat!

Jak dlouho vařit párky

Návod na přípravu párků

Vždy se vyplatí podívat se na obal párků. Pokud výrobce uvádí konkrétní způsob přípravy nebo čas ohřevu, řídíme se jím. U běžných tepelně opracovaných párků je cílem hlavně šetrné prohřátí, ne dlouhé vaření.

Většina párků, které dnes koupíme, je už tepelně opracovaná. Nejde tedy o syrové maso. Není tedy třeba je vařit ve smyslu „uvařit“, aby byly hotové, nebyly syrové. Párky skutečně pouze ohříváme. Vkládáme je do horké vody a prohříváme 5 až 7 minut. Voda by rozhodně neměla vřít, prudce bublat. Párky vlastně tzv. táhneme.

Pokud jsou párky silnější, můžeme jim dát o pár minut navíc. U tenkých párků často stačí naopak méně, i 4 až 5 minut. Důležité je, aby byly prohřáté rovnoměrně i uvnitř, ale zároveň se zbytečně dlouho nemáčely ve vodě. Když je necháme ve vodě příliš dlouho, začnou ztrácet chuť, mohou změknout, popraskat nebo mít horší strukturu.

Párky v těstíčku (Jezevčíci) + stepy

Párky v těstíčku (Jezevčíci)

Recept

Střední

30 min

Hot dog. Párek v rohlíku. Pikador. Jídlo, kde párek hraje prim. Umíte ho ohřát?

Jak poznám, že jsou párky hotové

Hotové párky poznáme hlavně podle toho, že jsou:

  • na dotek teplé po celé délce,
  • lehce pružné a
  • rovnoměrně prohřáté.

Párek nemusí změnit barvu ani prasknout, aby byl hotový. Naopak prasknutí většinou znamená, že jsme je ohřívali příliš prudce nebo příliš dlouho.

A, jako když vaříte cokoliv, vždy můžete ochutnat. Pokud na jednom párku zjistíte, že je uvnitř ještě vlažný, nikoliv teplý, je třeba ještě chvíli ohřívat. U párků se sýrem je dobrým vodítkem i to, že sýr uvnitř změkne, ale ještě nezačne vytékat ven.

Smažené párky v bramborovém těstě

Smažené párky v bramborovém těstě

Recept

Střední

40 min

Párky milujeme všichni. Co je nejčastější chyba při jejich ohřevu? Příliš vysoká teplota vody.

Jak vařit párky, aby nepopraskaly

V jak teplé vodě ohřívat párky?

Ideální je voda těsně pod bodem varu, zhruba 75–85 °C. Pokud nemáme teploměr, stačí sledovat hladinu: voda je horká, lehce se z ní kouří, ale nebublá prudkým varem.

Tady jen zopakuji, co jsem napsala výše. Nejdůležitější pravidlo je skutečně jednoduché a zapamatovatelné. Zní: párky nevaříme prudkým varem. Právě silně bublající voda je nejčastější důvod, proč jsou místo křupavého voňavého párku na talíři jakési cáry masové gumové hmoty. Párky vkládáme do vody, která je horká, ale nevře.

Pomáhá také párky zbytečně nepropichovat. Někdo to dělá ve snaze zabránit prasknutí, ale výsledek bývá opačný. Šťáva začne vytékat ven a párek je sušší. Kvalitní párek v přírodním střívku nebo jemném obalu nepotřebuje propichovat, potřebuje jen šetrné zahřátí.

Zeleninová omeleta

Sytá vaječná omeleta se zeleninou, párky a sýrem – Rychlá a snadná vydatná snídaně

Recept

Lehké

25 min

Párky nenechávejte ve vodě příliš dlouho.

Dají se párky ohřát v mikrovlnce

Párky lze ohřát i v mikrovlnce, ale není to nejšetrnější způsob. Snadno se přehřejí, popraskají nebo se prohřejí nerovnoměrně. Pokud mikrovlnku použijeme, dáme párky do misky s trochou vody, přikryjeme je a ohříváme raději kratší dobu po menších intervalech. Nikdy ale párky neohřívejte „ve fofrtroubě“ nasucho, vytvoříte něco, co vám nebude chutnat. Pokud můžete, rozhodně párky připravujte ve vodě, mikrovlnku si ponechte skutečně jen jako nouzovou možnost.

Hotdog na špejli

Hotdog na špejli

Recept

Střední

35 min

S kečupem nebo s hořčicí? Nebo třeba s křenem?

Základní zásady ohřevu párků

  1. Párky vyndáme z lednice ideálně pár minut před přípravou, aby nebyly úplně ledové. Prudký teplotní šok by mohl zapříčinit prasknutí.
  2. Vložíme je do horké vody, plotýnku stáhneme na minimum nebo vypneme a necháme je pomalu prohřát.
  3. Pokud připravujeme více párků najednou, neměly by být v hrnci namačkané. Voda kolem nich musí volně cirkulovat.
  4. Po ohřátí je hned vyndáme a podáváme. Dlouhé čekání ve vodě jim neprospívá.
Párky v bramborovém těstě a salát Coleslaw

Párky v bramborovém těstě a salát Coleslaw

Recept

Lehké

40 min

Jak ohřát párky, aby nepraskly?

Nejčastější chyby při přípravě párků

  1. Největší chybou je prudký var. Párky se pak mohou potrhat, ztratit šťávu a změnit strukturu.
  2. Druhou chybou je příliš dlouhá příprava. Párky nepotřebují v hrnci deset nebo patnáct minut.
  3. Třetí chybou je propichování, které zbytečně pouští chuť ven.

Správně připravený párek má být horký, šťavnatý a neporušený. K tomu stačí málo: horká voda, mírná teplota a několik minut trpělivosti.

Co opravdu jíte v šunce a možná to jíst nechcete? Jak vybrat tu nejlepší šunku na váš rohlík?
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jak připravit karamelizovanou cibuli: Správný postup krok za krokem

Slaný koláč s bramborami a zkaramelizovanou cibulkou podle Ivany Hanusové

Sladká, měkká a výrazně aromatická. Karamelizovaná cibule patří mezi jednoduché kuchařské triky, které dokážou výrazně vylepšit burger, omáčku i sendvič. Poradíme, jak ji správně připravit, jak...

Velký test jahod (2026). Přemýšlejte hlavou a ne žaludkem, na dobré jahody je ještě brzy

Test jahody

Slunce svítí a většina z nás dostává chuť na ovoce, které přes zimu chybělo na stole. Jahody, maliny a borůvky lákají z regálů i stánků svou barvou, ale ruku na srdce, je už opravdu jejich čas? Česká...

Přílohy po padesátce: Nenápadná chyba, kvůli které ručička na váze stojí

Hubnutí po 50? Nejde tak jako dřív. Jakým přílohám se vyhnout?

Po padesátce se při hubnutí často řeší cukr, pečivo nebo večerní mlsání. Také alkohol... Méně pozornosti se ale věnuje přílohám, přitom právě ty umí nenápadně rozhodit celý jídelníček.

Jak na domácí ghí: Zapomeňte na to kupované a udělejte si domácí

Zlaté, voňavé, ideální nejen na smažení: Ghí, ghee, přepuštěné máslo.

Přepuštěné máslo, často označované i jako ghí nebo ghee, patří mezi suroviny, které se rozhodně vyplatí mít v kuchyni po ruce. Proč? Vydrží déle než běžné máslo, má vyšší kouřový bod a díky jemné...

Kam v Praze na nejlepší utopence? Legendární pivnice, kde chutnají nejlépe

utopenec s pivem

Nakládaný špekáček, cibule, ocet, feferonky a krajíc chleba. Utopenci dle mého patří k českým hospodám stejně jako dokonale načepované pivo a v Praze pořád existují podniky, kde je dělají poctivě,...

Srdce po padesátce stárne rychleji. Pomoci vám může těchto 5 potravin

Zdraví srdce, srdce po padesátce, 50, potraviny pro zdraví srdce

Po padesátce roste riziko vysokého tlaku, cholesterolu i cévních onemocnění. Dobrou zprávou je, že velký rozdíl mohou udělat i malé změny v jídelníčku. Třeba pravidelná porce lososa, fazolí nebo hrst...

19. května 2026  4:30

Místo šťavnatého párku gumová troska. Stačí jedna chyba a večeře je zničená

Párky. Výborná návyková záležitost. Umíte je ale správně ohřát?

Znáte ten slastný pocit, když teplý párek strčíte do úst, kousnete, on křupne a vy ucítíte tu chuť šťavnaté uzeniny? A naopak to znechucení, když z hrnce vyndáváte místo párečků zkroucené cáry masové...

19. května 2026

Mladí objevili pečení chleba z kvásku. Ale jejich recepty jsou divné

Kváskový chleba, který si spletl pekárnu s oslavou narozenin.

Co se objeví na sociální síti TikTok, to zahýbe světem. Aktuální algoritmy posílají sledujícím jedno video s chlebem za druhým. Kvásek bublá, kůrka praská a lidé nadšeně ukazují, co vytáhli z...

18. května 2026  16:49

Svěží falafel salát s jogurtovo-tahini dresinkem: Zdravý a sytý bezlepkový oběd

Falafel salát
Recept

Lehké

50 min

Máte chuť na něco lehkého, ale obyčejná zelenina vás nezasytí? Vyzkoušejte bohatý falafel salát s...

Poctivá česneková omáčka s uzeným masem: Tradiční recept, který vás zahřeje

Česneková omáčka s uzeným masem
Recept

Střední

60 min

Zavzpomínejte na chuť poctivé domácí kuchyně. Naše tradiční česneková omáčka s uzeným masem vás...

Poctivý špenátový quiche s kozím sýrem: Recept na křehký slaný koláč

Špenátový quiche s kozím sýrem
Recept

Střední

60 min

Vyzkoušejte francouzský špenátový quiche s kozím sýrem, který si vás získá křehkým máslovým těstem...

TOP 7 nejlepších receptů na jarní polévky (Tolik čerstvé zeleniny a bylinek!)

Letní polévka

Jen proto, že zima dávno skončila, neznamená, že skončila i sezóna polévek. Ba právě naopak! Jaro si říká o lehčí, svěží varianty z první čerstvé zeleniny a bylinek. A skvěle se hodí i do toho...

18. května 2026

Kam v Praze na nejlepší utopence? Legendární pivnice, kde chutnají nejlépe

utopenec s pivem

Nakládaný špekáček, cibule, ocet, feferonky a krajíc chleba. Utopenci dle mého patří k českým hospodám stejně jako dokonale načepované pivo a v Praze pořád existují podniky, kde je dělají poctivě,...

18. května 2026  4:20

Vláčné Red Velvet cheesecake brownies: Recept na luxusní mramorový dezert

Red velvet cheesecake brownies
Recept

Střední

90 min

Nemůžete se rozhodnout mezi hutným čokoládovým řezem a jemným tvarohovým dortem? Spojte to nejlepší...

MMA v Ledničko, vyprávěj! Ondřej Novotný a Jakub Batfalský proměnili ledvinky a vločky v nečekaný gastro souboj

Ledničko, vyprávěj! 11. díl

Jeden přinesl ledvinky jako vzpomínku na dětství a maminku, druhý vsadil na ovesné vločky jako každodenní palivo před tréninkem. V jedenáctém díle Ledničko, vyprávěj! se do kuchyně postavili promotér...

17. května 2026  13:30

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Domácí zapečené halušky s brynzou, nivou a slaninou: Recept na sytý oběd

Zapečené halušky se sýrem a slaninou
Recept

Lehké

50 min

Vyzkoušejte domácí zapečené halušky se sýrem a slaninou, které posouvají tradiční recept o úroveň...

Tradiční Míša dort s jahodami: Recept na oblíbenou tvarohovou klasiku

Míša dort s jahodami
Recept

Střední

50 min

Vraťte se do dětských let s vylepšenou verzí oblíbeného dezertu. Náš domácí Míša dort s jahodami...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.