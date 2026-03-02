Míry v kuchyni: Jak správně odměřit lžičku, lžíci, hrnek i špetku

Obsah
Proč je přesnost důležitá
Při vaření si můžete dovolit odchylky. U pečení ale funguje chemie: poměr mouky, tuku, cukru a tekutiny určuje strukturu těsta.
Například:
- Moc mouky = suchý, tvrdý koláč.
- Málo mouky = těsto se rozteče.
- Moc tekutiny = těsto neudrží tvar.
Proto profesionální pekaři používají váhu – ale když ji nemáte, tyto převody vám zachrání výsledek.
Základní kuchyňské míry u tekutin
U tekutin je to jednoduché: 1 ml vody, mléka nebo oleje = přibližně 1 gram. V kuchyni se nejčastěji setkáte s těmito jednotkami:
|Míra
|Objem
|1 čajová lžička
|5 ml
|1 polévková lžíce
|15 ml
|1 hrnek
|250 ml
|1 kapka
|0,05 ml
Tip: Jaký objem má lžíce? Na polévkovou lžíci se obvykle vejde 15 mililitrů tekutiny.
Základní kuchyňské míry u sypkých surovin
U suchých surovin hmotnost závisí na jejich hustotě.
|Surovina
|1 lžička (zarovnaná)
|1 lžíce (zarovnaná)
|Cukr krupice
|5 g
|15 g
|Hladká mouka
|3-4 g
|10-12 g
|Sůl
|5 g
|15 g
|Kakao
|2-3 g
|8-10 g
|Med
|7 g
|20 g
|Olej
|5 g
|15 g
|Máslo
|5 g
|15 g
Důležité je, zda je lžíce zarovnaná, nebo vrchovatá. Vrchovatá lžíce může mít klidně o 30–50 % víc. Suroviny (zejména mouku) byste měli odebírat zarovnané (např. hranou nože), nikoliv s kopečkem, pokud recept neuvádí jinak.
Kolik váží jeden hrnek?
Český hrnek má standardně 250 ml. Přibližné hmotnosti:
|Surovina
|1 hrnek
|Hladká mouka
|140-150 g
|Cukr krupice
|200 g
|Moučkový cukr
|120 g
|Rýže
|180 g
Co je vlastně špetka, hrst a kapka?
Tyto „nepřesné“ míry se používají hlavně u koření:
|Míra
|Přibližné množství
|Špetka
|0,3–0,5 g
|Dvě špetky
|1 g
|Hrst
|25–40 g
