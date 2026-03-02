Míry v kuchyni: Jak správně odměřit lžičku, lžíci, hrnek i špetku

Petra Burgrová
  4:40
Každý, kdo někdy pekl podle receptu, to zná: „Přidejte jednu lžíci cukru, špetku soli a půl hrnku mouky.“ Jenže co když nemáte váhu po ruce? A kolik vlastně ta špetka opravdu je? Přesné kuchyňské míry nejsou jen formalita – u pečení rozhodují o tom, zda těsto vykyne, dort se nerozpadne a krém nebude řídký. Proto se vyplatí znát základní převody a pravidla.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Silva KolevováKulinární studio MAFRA

Obsah

Proč je přesnost důležitá

Při vaření si můžete dovolit odchylky. U pečení ale funguje chemie: poměr mouky, tuku, cukru a tekutiny určuje strukturu těsta.

Například:

  • Moc mouky = suchý, tvrdý koláč.
  • Málo mouky = těsto se rozteče.
  • Moc tekutiny = těsto neudrží tvar.

Proto profesionální pekaři používají váhu – ale když ji nemáte, tyto převody vám zachrání výsledek.

Víkendové pečení se SweetBurg: Naučte se kynuté těsto jako profesionál
Ilustrační snímek

Základní kuchyňské míry u tekutin

U tekutin je to jednoduché: 1 ml vody, mléka nebo oleje = přibližně 1 gram. V kuchyni se nejčastěji setkáte s těmito jednotkami:

Míra Objem
1 čajová lžička 5 ml
1 polévková lžíce15 ml
1 hrnek 250 ml
1 kapka 0,05 ml

Tip: Jaký objem má lžíce? Na polévkovou lžíci se obvykle vejde 15 mililitrů tekutiny.

Mouku nejčastěji odměřujeme pomocí běžných hrnků (o objemu 200–250 ml).

Základní kuchyňské míry u sypkých surovin

U suchých surovin hmotnost závisí na jejich hustotě.

Surovina1 lžička (zarovnaná)1 lžíce (zarovnaná)
Cukr krupice5 g15 g
Hladká mouka3-4 g 10-12 g
Sůl 5 g15 g
Kakao2-3 g8-10 g
Med 7 g20 g
Olej 5 g15 g
Máslo 5 g 15 g

Důležité je, zda je lžíce zarovnaná, nebo vrchovatá. Vrchovatá lžíce může mít klidně o 30–50 % víc. Suroviny (zejména mouku) byste měli odebírat zarovnané (např. hranou nože), nikoliv s kopečkem, pokud recept neuvádí jinak.

Kolik váží jeden hrnek?

Český hrnek má standardně 250 ml. Přibližné hmotnosti:

Surovina1 hrnek
Hladká mouka140-150 g
Cukr krupice200 g
Moučkový cukr120 g
Rýže180 g

Co je vlastně špetka, hrst a kapka?

Tyto „nepřesné“ míry se používají hlavně u koření:

MíraPřibližné množství
Špetka0,3–0,5 g
Dvě špetky1 g
Hrst25–40 g

Víkendové pečení se SweetBurg: Jak na nejlepší Banana bread
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Co všechno můžete udělat v horkovzdušné fritéze? 5 receptů hotových za 30 minut

Hovězí burger z grilu s domácími hranolky + stepy

Horkovzdušná trouba je skvělý pomocník v každodenní kuchyni. Díky cirkulaci horkého vzduchu připraví jídlo rychle, rovnoměrně a křupavě, aniž byste museli stát hodiny u plotny. Ukážeme vám, jak během...

Inspekce objevila potravinu, kterou výrobci falšují. Která to je a jak jim nenaletět?

Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?

Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v českých obchodech falšované medy. Nešlo přitom o drobnou chybu v označení – laboratorní testy prokázaly látky, které do pravého medu vůbec...

Nová pravidla EU radikálně změní vaše dovolené i kávu v restauraci

Kostky cukru

Patří to k rituálu každé ranní kávy v kavárně nebo hotelové snídani – malý pytlíček cukru, plastová vanička se smetanou nebo mini džem k čerstvému pečivu. Brzy se s těmito drobnostmi budeme muset...

„Začínám se nudit,“ řekl Maršálek. Fondanty šokovaly porotu Peče celá země

Peče celá země, 8. díl

Osmý díl čtvrté řady Peče celá země patřil čokoládě. Technická výzva s čokoládovým fondantem i kreativní výzva s čokoládovými dorty přinesly nečekaně vysokou úroveň i historický moment sezony.

Nenápadná superpotravina, kterou mám vždycky doma a používám ji každý den

Chia

Chia semínka jsem si poprvé koupila na vysoké škole a byly spíš takovým experimentem se superfood. Neuměla jsem s nimi připravit nic moc jiného, než chia pudink, který se mi ale rychle přejedl a chia...

Míry v kuchyni: Jak správně odměřit lžičku, lžíci, hrnek i špetku

Z droždí, lžíce cukru, poloviny vlažného mléka a lžíce mouky připravíme kvásek

Každý, kdo někdy pekl podle receptu, to zná: „Přidejte jednu lžíci cukru, špetku soli a půl hrnku mouky.“ Jenže co když nemáte váhu po ruce? A kolik vlastně ta špetka opravdu je? Přesné kuchyňské...

2. března 2026  4:40

Značkové a privátní mléko se příliš neliší. Takřka jediným rozdílem je obal a logo

Mlékárna Klíč: „Ruční zpracování je pro nás klíčové“

Už dlouho neplatí, že výrobky privátních značek obchodních řetězců dohánějí nízkou cenu pochybnou kvalitou. Mléka jsou často jen přejmenované produkty zavedených mlékáren a běžnému zboží tak dokážou...

2. března 2026

Makovec s pomerančem: Recept, který vypadá jako z cukrárny

Makovec s pomerančem
Recept

Střední

80 min

Představte si vláčný makový korpus, na kterém leží vrstva hedvábného tvarohového krému, a celou tu...

Pórková polévka s červenou řepou: Netradiční recept, který vás nadchne barvou i chutí

Pórková polévka s červenou řepou
Recept

Střední

35 min

Jemná chuť pórku se krásně snoubí se sladkou zemitostí řepy a vytvoří krém, který je sytý, výživný...

Jarní závitky: Recept na zdravý oběd plný barev

Jarní závitky
Recept

Lehké

45 min

Příprava je skoro až meditativní – stačí si nachystat barevné proužky zeleniny, namočit rýžový...

Nenápadná superpotravina, kterou mám vždycky doma a používám ji každý den

Chia

Chia semínka jsem si poprvé koupila na vysoké škole a byly spíš takovým experimentem se superfood. Neuměla jsem s nimi připravit nic moc jiného, než chia pudink, který se mi ale rychle přejedl a chia...

1. března 2026  6:20

Nová pravidla EU radikálně změní vaše dovolené i kávu v restauraci

Kostky cukru

Patří to k rituálu každé ranní kávy v kavárně nebo hotelové snídani – malý pytlíček cukru, plastová vanička se smetanou nebo mini džem k čerstvému pečivu. Brzy se s těmito drobnostmi budeme muset...

1. března 2026

Bramboráky na plechu: Snadný recept z trouby, který zvládne každý

Bramborák na plechu

Máte chuť na bramborák a nechcete stát dlouho u plotny? Ušetřete čas a vyhněte se prskajícímu oleji – připravte si bramborák na plechu. Upečete ho jednoduše v troubě. A díky našim tipům bude i...

1. března 2026  4:30

Miluji Itálii a její kuchyni. Toto je mých TOP 5 nejoblíbenějších jídel

Houbové risotto

Když jsme v redakci řešily, co teď vaříme nejraději, nemusela jsem se nad tím příliš dlouho rozmýšlet. Risotto, spaghetti, pizza – zkrátka cokoliv italského. Tuto kuchyni totiž miluji celoročně, bez...

1. března 2026  3:50

Dokonale krémová krupicová kaše bez hrudek: Recept na bleskovou večeři, co chutná jako dětství

Krupicová kaše
Recept

Lehké

15 min

Udělat poctivou, hladkou a nadýchanou kaši je umění, které se naučíte za pár minut, a věřte mi, že...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Restované krevety s chorizem: Rychlý recept na luxusní pokrm ve španělském stylu

Restované krevety s chorizem
Recept

Lehké

10 min

Restované krevety s chorizem jsou důkazem, že k dokonalému jídlu nepotřebujete hodiny u sporáku,...

Nejdokonalejší domácí buchty s jahodovou polevou a krémem z Lučiny: Recept s tajnou ingrediencí

Buchty s tvarohem
Recept

Střední

60 min

Tyhle buchty bourají veškeré mýty o suchém kynutém těstě. Díky jedné tajné ingredienci – poctivé...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.