MIND dieta: Odborníci sestavili jídelníček, který zpomaluje stárnutí mozku a pomáhá paměti

Co je MIND dieta
MIND dieta vznikla spojením středomořského způsobu stravování a takzvané DASH diety, která se běžně doporučuje při vysokém krevním tlaku. Název vychází z anglického spojení Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay.
Odborníci ji vytvořili s cílem podpořit zdraví mozku a snížit riziko neurodegenerativních onemocnění včetně Alzheimerovy choroby. Na rozdíl od jednorázových redukčních diet se jedná o dlouhodobý způsob stravování.
Nová studie publikovaná v odborném časopise Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry sledovala 1 674 lidí ve středním a vyšším věku. Ukázala, že lidé, kteří se zásadami MIND diety řídili důsledněji, měli pomalejší úbytek mozkové tkáně a jejich mozek vykazoval známky pomalejšího stárnutí.
Co jíst podle MIND diety
Základ jídelníčku tvoří hlavně rostlinné potraviny bohaté na vlákninu, antioxidanty a zdravé tuky.
- Listová zelenina: Ideální je zařazovat ji každý den. Patří sem například špenát, kapusta, rukola nebo různé druhy salátů.
- Další zelenina: Kromě listové zeleniny doporučuje dieta alespoň jednu další porci zeleniny denně.
- Bobulové ovoce: Borůvky, jahody, maliny nebo ostružiny mají vysoký obsah antioxidantů. Studie je spojují s ochranou mozkových buněk. Doporučují se alespoň dvě porce týdně.
- Luštěniny: Fazole, čočka, cizrna nebo sója by se měly objevit dokonce čtyřikrát týdně.
- Ořechy: MIND dieta doporučuje alespoň pět porcí týdně. Vhodné jsou vlašské ořechy, mandle, lískové ořechy i pistácie.
- Ryby: Tučné ryby jako losos, sardinky, makrela nebo pstruh obsahují omega-3 mastné kyseliny, které prospívají mozku i srdci. Doporučuje se alespoň jedna porce týdně.
- Celozrnné obiloviny: Součástí jídelníčku mají být několikrát denně. Vhodné jsou ovesné vločky, hnědá rýže, quinoa nebo celozrnné pečivo.
- Olivový olej: Měl by být hlavním používaným tukem.
- Drůbež: Kuřecí nebo krůtí maso se doporučuje alespoň dvakrát týdně. Důležitá je ale i úprava – smažené maso do MIND diety rozhodně nepatří.
Co do MIND diety nepatří
MIND dieta „zakazuje“ průmyslově zpracované potraviny a ty s vysokým obsahem nasycených tuků a soli.
Omezit by se měly hlavně:
- smažená jídla
- fast food
- červené maso
- uzeniny
- sladkosti
- máslo a margarín
- tučné sýry
Podle autorů studie souvisela vyšší konzumace smažených jídel s rychlejším stárnutím mozku. Nadměrný příjem sladkostí byl zase spojován s větším úbytkem tkáně v oblasti hipokampu, která souvisí s pamětí.
Jak může vypadat běžný den s MIND dietou
Odborníci upozorňují, že nejdůležitější není jedna konkrétní surovina, ale celkový způsob stravování. Samotné borůvky nebo losos podle nich nedokážou vyvážit jídelníček založený hlavně na průmyslově zpracovaných jídlech. Největší přínos má dlouhodobé a pravidelné dodržování principů MIND diety.
Ukázkový jednoduchý jídelníček s iDNES Recepty:
- Snídaně: Ovesná kaše s borůvkami a ořechy
- Oběd: Tuňákový salát s fazolemi nebo Zdravý salát z quinoy s tuňákem a fazolemi
- Lehká večeře: Salát s tuňákem a fazolkami, Těstoviny se špenátem a lososem