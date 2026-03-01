Miluji Itálii a její kuchyni. Toto je mých TOP 5 nejoblíbenějších jídel

Klára Pěnkavová
  3:50
Když jsme v redakci řešily, co teď vaříme nejraději, nemusela jsem se nad tím příliš dlouho rozmýšlet. Risotto, spaghetti, pizza – zkrátka cokoliv italského. Tuto kuchyni totiž miluji celoročně, bez ohledu na jakékoliv roční období. A jakých 5 jídel mám nejraději?
Část 1/5
Domácí pizza s kukuřicí

Pizza, moje aktuálně nejoblíbenější jídlo – ať už na oběd, večeři, nebo klidně i druhý den ke snídani. Domácí pizza u nás prostě jede. Přiznám se, že si práci trošku ulehčuji a dělám jednoduché nekynuté těsto. A také moc neřeším přísady, je to spíš, jak se říká, co dům dal. Ale nejvíce máme s rodinou rádi kombinaci smetanového základu, šunky, mozzarelly a kukuřice s pórkem.

1.recept Pizza

Těsto:

  • 300 g hladké mouky
  • 1 prášek do pečiva
  • 1 lžička soli
  • 2 lžíce olivového oleje
  • 150-200 ml mléka

Smetanový základ:

    • 1 kelímek zakysané smetany
    • 2-4 lžíce smetany ke šlehání
    • 2 stroužky česneku
    • sůl
    • černý pepř
    • případně italské koření

Kompletace:

    • 100 g šunky od kosti
    • 1 plechovka kukuřice
    • 1/2 póru
    • 1 balení mozzarelly
    • 100 g parmazánu
  1. Předehřejeme si troubu na 200 °C. Plech vymažeme olejem. Do mísy vložíme hladkou mouku, mléko, olej, prášek do pečiva a sůl. Zamícháme, a vypracujeme vláčné těsto, které si necháme chvilku v lednici odstát.
  2. Smetanový základ na pizzu si připravíme za studena: rozmixováním zakysané smetany a šlehačky s prolisovaným česnekem a kořením.
  3. Na válu vyválíme z těsta placku, kterou položíme na plech. Těsto potřeme smetanovým základem a poklademe šunkou, kukuřicí, rozdrobenou mozzarellou a na kolečka nakrájeným pórkem. Plech vložíme do trouby a pečeme 20 minut. Na závěr pizzu ještě posypeme parmazánem a zapečeme 5-10 minut.

Počet porcí: 1 pizza
Doba přípravy: 60 minut

Celozrnná pizza z pomalu kynutého těsta

Celozrnná pizza z pomalu kynutého těsta

Recept

Střední

60 min


