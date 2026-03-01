Miluji Itálii a její kuchyni. Toto je mých TOP 5 nejoblíbenějších jídel

Pizza, moje aktuálně nejoblíbenější jídlo – ať už na oběd, večeři, nebo klidně i druhý den ke snídani. Domácí pizza u nás prostě jede. Přiznám se, že si práci trošku ulehčuji a dělám jednoduché nekynuté těsto. A také moc neřeším přísady, je to spíš, jak se říká, co dům dal. Ale nejvíce máme s rodinou rádi kombinaci smetanového základu, šunky, mozzarelly a kukuřice s pórkem.
1.recept Pizza
Těsto:
- 300 g hladké mouky
- 1 prášek do pečiva
- 1 lžička soli
- 2 lžíce olivového oleje
- 150-200 ml mléka
Smetanový základ:
- 1 kelímek zakysané smetany
- 2-4 lžíce smetany ke šlehání
- 2 stroužky česneku
- sůl
- černý pepř
- případně italské koření
Kompletace:
- 100 g šunky od kosti
- 1 plechovka kukuřice
- 1/2 póru
- 1 balení mozzarelly
- 100 g parmazánu
- Předehřejeme si troubu na 200 °C. Plech vymažeme olejem. Do mísy vložíme hladkou mouku, mléko, olej, prášek do pečiva a sůl. Zamícháme, a vypracujeme vláčné těsto, které si necháme chvilku v lednici odstát.
- Smetanový základ na pizzu si připravíme za studena: rozmixováním zakysané smetany a šlehačky s prolisovaným česnekem a kořením.
- Na válu vyválíme z těsta placku, kterou položíme na plech. Těsto potřeme smetanovým základem a poklademe šunkou, kukuřicí, rozdrobenou mozzarellou a na kolečka nakrájeným pórkem. Plech vložíme do trouby a pečeme 20 minut. Na závěr pizzu ještě posypeme parmazánem a zapečeme 5-10 minut.
Počet porcí: 1 pizza
Doba přípravy: 60 minut