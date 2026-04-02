Milujete velikonoční nádivku, ale je vám po ní těžko? Zkuste letos těchto 5 jednoduchých změn

Petra Burgrová
  5:00
Většina z nás si Velikonoce bez nádivky neumí představit, i když je to většinou jen hromada bílého pečiva a tuku. Jde to ale i jinak. Stačí pár drobností a uděláte ji tak, aby byla výživnější, lehčí do žaludku a přitom pořád stejně dobrá.

Velikonoční nádivka | foto: Silva KolevováKulinární studio MAFRA

Obsah

Jak udělat nádivku zdravější

Stačí pár drobných změn v receptu a výsledek vás překvapí:

  1. Základ nádivky tvoří pečivo, a právě tady se dá udělat velká změna. Místo bílých rohlíků zkuste: celozrnné pečivo, kváskový chléb nebo kombinaci staršího pečiva s ovesnými vločkami.
  2. Máslo a tučné maso dávají nádivce chuť, ale není potřeba to s nimi přehánět. Použijte méně uzeného masa nebo část tuku nahrďte vývarem. Chut zvýrazníte také přidáním více bylinek nebo česneku.
  3. Zelenina do nádivky patří víc, než si myslíte. Nejen že ji „odlehčí“, ale zároveň zvýší objem i nutriční hodnotu. Přidat můžete klasicky špenát nebo kopřivy ale i jarní cibulku, hrášek nebo nastrouhanou mrkev.
  4. Pokud uberete maso, je dobré ho něčím nahradit. Jinak vás nádivka tolik nezasytí. Díky vajíčkům, tvarohu nebo luštěninám bude jídlo vyváženější a vhodnější i jako hlavní chod.
  5. Maso, vývar i pečivo už sůl obsahují. Často se pak stává, že je nádivka zbytečně přesolená. Ochutnávejte tedy až ke konci a solí šetřete.

Chyba, kterou dělá většina lidí

Příliš mnoho pečiva a málo tekutiny. A výsledek? Suchá a drobivá nádivka. Nebojte se přidat trochu vývaru nebo mléka navíc, ať vás nádivka úplně nedusí.

Velikonoce 2026: Kompletní průvodce tradicemi, významem dnů a recepty
Velikonoční nádivka bez masa

Recept Velikonoční nádivka bez masa s tempehem a bylinkami

  • 250 g bílého toustového chleba
  • 4 ks vejce
  • 200 ml mléka
  • sůl a pepř dle chuti
  • 1 ks cibule
  • 1 stroužek česneku
  • 1 hrst čerstvého špenátu
  • 0,50 ks pórku
  • 1 ks kořenová petržel
  • 200 g uzeného tempehu
  • 1 hrst čerstvé petrželky
  • 1 hrst čerstvých kopřiv
  • 1 hrst medvědího česneku
  • rostlinný olej
  • máslo na vymazání a strouhanka na vysypání formy
  • hrachové výhonky na zdobení
  1. Chléb nakrájíme na kostičky a nasucho orestujte v pánvi. Vejce promícháme s mlékem, solí a pepřem.
  2. Cibuli, česnek a špenát nakrájíme nadrobno. Pórek, petržel a tempeh na kostičky. Bylinky nakrájíme najemno.
  3. V pánvi nahřejeme olej a orestujeme na něm cibuli s česnekem dozlatova. Přidáme všechnu zeleninu a tempeh, restujeme další 3-4 minuty, osolíme a opepříme. Orestovanou zeleninu s tempehem přidáme k chlebu a promícháme s bylinkami.
  4. Směs dáme do pekáčku vymazaného máslem a vysypaného strouhankou. Zalijeme rozšlehaným vejcem s mlékem. Pečeme při 180 °C asi 30 minut, vyjmeme z trouby a při podávání dozdobíme výhonky.

Počet porci: 4 porce
Doba přípravy: 70 minut

Nádivka s artyčoky a sušenými rajčaty

Nádivka s artyčoky a sušenými rajčaty

Recept

Lehké

50 min
Bramborová nádivka s česnekem

Recept Bramborová nádivka s česnekem

  • 600 g uvařených brambor (odrůda Valkýra, varný typ BC)
  • 1 hrst strouhanky (+ na vysypání)
  • 3 ks vejce
  • mléko podle potřeby
  • 2 lžíce kapar
  • 1 svazek jarní cibulky
  • 1 svazek pažitky
  • 2 lžičky sušené majoránky
  • 5 stroužků česneku
  • sůl a pepř dle chuti
  • máslo na vymazání
  1. Na jemném struhadle nastrouháme brambory, smícháme je se strouhankou, vejci a mlékem tak, aby vzniklo hustější těsto. Do něj pak zamícháme kapary, jarní cibulku, nasekanou pažitku, majoránku, prolisovaný česnek a dochutíme solí a pepřem.
  2. Formu důkladně vymažeme tukem a vysypeme strouhankou, nalijeme do ní těsto a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 40 minut dozlatova. Hotovou nádivku můžeme přelít třeba rozehřátým máslem a podávat se salátkem z polníčku a rajčátek.

Počet porcí: 8 porcí
Doba přípravy: 60 minut

Velikonoční nádivka

Blesková velikonoční nádivka se špenátem a ředkvičkami – Rychlá jarní pochoutka z plechu

Recept

Střední

50 min
Houbovec

Recept Rychlá houbová nádivka s česnekem a bylinkami

  • 4 ks housky
  • 10 lžic mléka
  • 1 ks cibule
  • 3 stroužky česneku
  • 400 g hřibovitých hub
  • 60 g sádla
  • sůl a pepř dle chuti
  • mletý kmín dle chuti
  • 4 ks vejce
  • 6 snítek tymiánu
  • 10 snítek pažitky
  • máslo na vymazání
  1. Housky nakrájíme na kostičky, dáme je do misky a pokropíme mlékem. Cibuli a česnek oloupeme, nakrájíme nadrobno, houby nakrájíme na kostičky velké jako housky.
  2. Na rozpáleném sádle orestujeme cibuli s česnekem, po 5 minutách přidáme houby, osolíme, opepříme a ochutíme mletým kmínem. Na mírném ohni restujeme asi 15 minut.
  3. Poté necháme vychladnout. Zchladlou směs smícháme s houskami, přidáme vejce a nasekané bylinky. Důkladně promícháme.
  4. Směs pak rozložíme do pekáčku vymazaného máslem a pečeme ve vyhřáté troubě při 160 °C asi 30 minut. Pak ihned podáváme posypané například čerstvými bylinkami.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut

Kolik vajec můžu sníst během Velikonoc, aby mi cholesterol nevystřelil do nebes?

Tradiční triky našich babiček: Jak správně barvit vejce v cibulových slupkách a kurkumě
Nejčtenější

Zapomeňte na tuhé a suché těsto. Upečte si letos nadýchaný mazanec podle Josefa Maršálka

Mazanec

Zapomeňte na drobivý bochánek bez života. Mazanec podle známého cukráře je jemný, lehce nasládlý a díky máslu a ovoci zůstává vláčný i druhý den. Klíčem je práce s těstem a trpělivost.

Jak podpořit zdraví střev? Klíčem ke spokojenému břichu jsou probiotické potraviny

střeva, zdraví střev, střevní mikroflóra, střevní mikrobiom, probiotické...

Střevní mikrobiom ovlivňuje nejen naše trávení, ale i imunitu a energii během dne. Správně zvolená strava s probiotiky a prebiotiky ho dokáže výrazně zlepšit.

Návštěva za dveřmi? 6 pomazánek hotových do 5 minut bez stresu

Šunková pomazánka s křenem na domácí bagetě

Nečekaná návštěva za dveřmi nebo prostě jen nestíháte? Tajemství rychlého pohoštění tkví v kombinaci pár surovin. Pokud máte v doma hermelín, tuňáka, mrkev, vajíčka, česnek nebo předvařenou červenou...

Kolik vajec můžu sníst během Velikonoc, aby mi cholesterol nevystřelil do nebes?

Vařená vejce

Vejce jsou v kuchyni absolutní nezbytnost. Jsou levná, plná kvalitních bílkovin, zdravých tuků, vitamínů a minerálů. Přesto se kolem nich po desetiletí vznáší oblak pochybností kvůli cholesterolu....

Tradiční triky našich babiček: Jak správně barvit vejce v cibulových slupkách a kurkumě

Barvení vajec cibulí

Barvení vajíček patří k jedné z nejhezčích velikonočních tradic. Kromě kupovaných barev se stále více lidí vrací k přírodním metodám, které jsou šetrné k přírodě, zdraví i samotným vajíčkům. Mezi...

Domácí malinové sušenky s kousky čokolády: Recept na vláčné a voňavé pečivo

Malinové sušenky
Recept

Střední

50 min

Hledáte tip na neodolatelnou sladkost, která provoní celý dům vanilkou a čerstvým ovocem? Malinové...

Konec gumových hranolek. Jak připravit křupavé domácí hranolky v horkovzdušné fritéze?

Rybí prsty s domácími hranolky + stepy

Horkovzdušná fritéza je v kuchyni naprostý zázrak. Milujeme na ní to, že dokáže z obyčejných brambor vykouzlit dokonalou křupavou přílohu za pár minut, a ještě k tomu bez litrů zbytečného oleje....

6. dubna 2026

Jak dlouho vydrží vajíčková pomazánka v lednici? Skutečná trvanlivost závisí na jedné věci

Vajíčková pomazánka: Symbol velikonoc. Jak dlouho vydrží v lednici?

Vajíčková pomazánka vládne jaru, i když si ji rádi dáme i jindy než jen na Velikonoce. Jak skladovat vajíčkovou pomazánku? Co ovlivňuje její trvanlivost? A jak dlouho vlastně taková domácí vajíčková...

6. dubna 2026  4:40

Superpotravina, která je ideální pro bezlepkovou dietu. Není to rýže, ani kuskus

Quinoa, merlík. Výborná potravina bez lepku. Zkuste ji.

Quinoa, zní to velmi hravě. A tato semínka jsou přesně taková, jak zní jejich název. Čím dál tím víc z nás zařazuje quinou do svého jídelníčku. A není divu. Je dobrá, zdravá, všestranně použitelná a...

6. dubna 2026  4:40

Rozkrojíte vejce a žloutek je šedý. Za nevzhlednou barvu může chyba při vaření

Každý národ má svůj oblíbený pokrm, v němž vajíčka hrají dominantní...

Rozkrojíte uvařené vejce napůl a čeká vás nemilé překvapení: místo aby ve sněhově bílém bílku zářil žlutý žloutek, rýsuje se kolem hmoty uprostřed šedá nebo šedozelená kružnice. Tato nevítaná ozdoba...

6. dubna 2026

Vláčný velikonoční mazanec s tvarohovou náplní: Tradiční recept vylepšený o kandované ovoce

Mazanec plněný tvarohem a kandovaným ovocem
Recept

Střední

80 min

Mazanec plněný bohatou tvarohovou náplní a kandovaným ovocem je odpovědí pro všechny, kteří milují...

To tu ještě nebylo! V 5. díle Ledničko, vyprávěj! se objevila zatím nejdivočejší surovina. Jaká a kdo ji přinesl?

Nejdivočejší suroviny 2. řady Ledničko, vyprávěj! Jak si s nutrií a libečkem...

Tohle jste v kuchařské show Ledničko, vyprávěj! ještě neviděli. Elitní kaskadérka Hana Dvorská přinesla sice nenápadný libeček, skutečný poprask však způsobil horolezec Radek Jaroš. Ten se totiž...

5. dubna 2026  13:30

Vejce v hořčičné omáčce s koprem: Tradiční recept v doprovodu pečených brambor

Vejce v hořčičné omáčce s koprem a pečenými bramborami
Recept

Střední

45 min

Vajíčka v hořčičné omáčce s koprem jsou prověřenou klasikou, která v kombinaci s pečenými...

Svěží vaječné carpaccio s hořčičným dresinkem: Elegantní recept, který využije vajíčka natvrdo

Vaječné carpaccio
Recept

Lehké

20 min

Vaječné carpaccio je moderní variací na klasiku, která vás překvapí svou lehkostí. Objevte kouzlo...

Salátový mix za 40 korun je zlodějina. Jedlá zeleň roste všude kolem nás

Mladé kopřivy sbírejte pouze do května, kdy jsou na účinné látky nejbohatší.

Venku to konečně začíná žít a byla by škoda toho nevyužít. Stačí vyrazit na krátkou procházku a uvidíte, kolik dobrot se dá nasbírat přímo u cesty nebo na zahradě. Pojďme se podívat, co všechno se dá...

5. dubna 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Proč vajíčka XL jen málokdy objevíte ve slevách? Odhalujeme důvody

Vejce

Velká vajíčka XL jsou v supermarketech vzácností. A ne, není to kvůli hormonům. Přinášíme pohled do zákulisí chovů i obchodní strategie, proč si za ně musíte připlatit.

5. dubna 2026  4:40

Maso z čestra je výjimečné. Česká červinka za jeho popularitu málem zaplatila

Česká červinka je plemeno vyšlechtěné z tura krátkorohého. Jeho geny se...

Strakaté krávy, stračeny, červené straky, český strakatý skot nebo také zkráceně čestr. Kdo by neznal typické plemeno skotu, nezbytný kolorit českého venkova 19. a počátku 20. století? Mezi chovateli...

5. dubna 2026

