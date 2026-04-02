Jak udělat nádivku zdravější
Stačí pár drobných změn v receptu a výsledek vás překvapí:
- Základ nádivky tvoří pečivo, a právě tady se dá udělat velká změna. Místo bílých rohlíků zkuste: celozrnné pečivo, kváskový chléb nebo kombinaci staršího pečiva s ovesnými vločkami.
- Máslo a tučné maso dávají nádivce chuť, ale není potřeba to s nimi přehánět. Použijte méně uzeného masa nebo část tuku nahrďte vývarem. Chut zvýrazníte také přidáním více bylinek nebo česneku.
- Zelenina do nádivky patří víc, než si myslíte. Nejen že ji „odlehčí“, ale zároveň zvýší objem i nutriční hodnotu. Přidat můžete klasicky špenát nebo kopřivy ale i jarní cibulku, hrášek nebo nastrouhanou mrkev.
- Pokud uberete maso, je dobré ho něčím nahradit. Jinak vás nádivka tolik nezasytí. Díky vajíčkům, tvarohu nebo luštěninám bude jídlo vyváženější a vhodnější i jako hlavní chod.
- Maso, vývar i pečivo už sůl obsahují. Často se pak stává, že je nádivka zbytečně přesolená. Ochutnávejte tedy až ke konci a solí šetřete.
Chyba, kterou dělá většina lidí
Příliš mnoho pečiva a málo tekutiny. A výsledek? Suchá a drobivá nádivka. Nebojte se přidat trochu vývaru nebo mléka navíc, ať vás nádivka úplně nedusí.
Recept Velikonoční nádivka bez masa s tempehem a bylinkami
- 250 g bílého toustového chleba
- 4 ks vejce
- 200 ml mléka
- sůl a pepř dle chuti
- 1 ks cibule
- 1 stroužek česneku
- 1 hrst čerstvého špenátu
- 0,50 ks pórku
- 1 ks kořenová petržel
- 200 g uzeného tempehu
- 1 hrst čerstvé petrželky
- 1 hrst čerstvých kopřiv
- 1 hrst medvědího česneku
- rostlinný olej
- máslo na vymazání a strouhanka na vysypání formy
- hrachové výhonky na zdobení
- Chléb nakrájíme na kostičky a nasucho orestujte v pánvi. Vejce promícháme s mlékem, solí a pepřem.
- Cibuli, česnek a špenát nakrájíme nadrobno. Pórek, petržel a tempeh na kostičky. Bylinky nakrájíme najemno.
- V pánvi nahřejeme olej a orestujeme na něm cibuli s česnekem dozlatova. Přidáme všechnu zeleninu a tempeh, restujeme další 3-4 minuty, osolíme a opepříme. Orestovanou zeleninu s tempehem přidáme k chlebu a promícháme s bylinkami.
- Směs dáme do pekáčku vymazaného máslem a vysypaného strouhankou. Zalijeme rozšlehaným vejcem s mlékem. Pečeme při 180 °C asi 30 minut, vyjmeme z trouby a při podávání dozdobíme výhonky.
Počet porci: 4 porce
Doba přípravy: 70 minut
Recept Bramborová nádivka s česnekem
- 600 g uvařených brambor (odrůda Valkýra, varný typ BC)
- 1 hrst strouhanky (+ na vysypání)
- 3 ks vejce
- mléko podle potřeby
- 2 lžíce kapar
- 1 svazek jarní cibulky
- 1 svazek pažitky
- 2 lžičky sušené majoránky
- 5 stroužků česneku
- sůl a pepř dle chuti
- máslo na vymazání
- Na jemném struhadle nastrouháme brambory, smícháme je se strouhankou, vejci a mlékem tak, aby vzniklo hustější těsto. Do něj pak zamícháme kapary, jarní cibulku, nasekanou pažitku, majoránku, prolisovaný česnek a dochutíme solí a pepřem.
- Formu důkladně vymažeme tukem a vysypeme strouhankou, nalijeme do ní těsto a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 40 minut dozlatova. Hotovou nádivku můžeme přelít třeba rozehřátým máslem a podávat se salátkem z polníčku a rajčátek.
Počet porcí: 8 porcí
Doba přípravy: 60 minut
Recept Rychlá houbová nádivka s česnekem a bylinkami
- 4 ks housky
- 10 lžic mléka
- 1 ks cibule
- 3 stroužky česneku
- 400 g hřibovitých hub
- 60 g sádla
- sůl a pepř dle chuti
- mletý kmín dle chuti
- 4 ks vejce
- 6 snítek tymiánu
- 10 snítek pažitky
- máslo na vymazání
- Housky nakrájíme na kostičky, dáme je do misky a pokropíme mlékem. Cibuli a česnek oloupeme, nakrájíme nadrobno, houby nakrájíme na kostičky velké jako housky.
- Na rozpáleném sádle orestujeme cibuli s česnekem, po 5 minutách přidáme houby, osolíme, opepříme a ochutíme mletým kmínem. Na mírném ohni restujeme asi 15 minut.
- Poté necháme vychladnout. Zchladlou směs smícháme s houskami, přidáme vejce a nasekané bylinky. Důkladně promícháme.
- Směs pak rozložíme do pekáčku vymazaného máslem a pečeme ve vyhřáté troubě při 160 °C asi 30 minut. Pak ihned podáváme posypané například čerstvými bylinkami.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut
